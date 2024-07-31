«Культура» о самых интересных выставках августа. От японской гравюры до ленинградского андеграунда

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА





В последний месяц лета главные проекты ждут зрителей в Москве, Петербурге и Звенигороде.

1. «ЭПОХА ДЮРЕРА. РИСУНКИ И ГРАВЮРЫ НЕМЕЦКОЙ ШКОЛЫ XV–XVI ВЕКОВ»

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 29 сентября

В Галерее графики, открывшейся в Эрмитаже год назад, произошла смена экспозиции. На суд публики представили произведения современников и предшественников Дюрера, а также творения самого мастера. Всего здесь более 150 работ, в том числе рисунки — хрупкие, изысканные, созданные шесть веков назад. Есть среди них и работы Альбрехта Дюрера, как, впрочем, и других великих — например, Ганса Гольбейна Старшего и Лукаса Кранаха Старшего. Между прочим, рисунки немецкой школы Эрмитаж впервые показывает в таком объеме. Представлены здесь и гравюры: прежде всего самого Дюрера, создававшего виртуозные вещи. Его влияние ощутили на себе многие мастера той эпохи. На выставке можно увидеть гравюры Лукаса Кранаха Старшего, Ганса Гольбейна Младшего, Альбрехта Альтдорфера и Генриха Альдегревера.

2. «ВСЕЛЕННАЯ КОНЁНКОВА»

Москва, Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств. До 1 сентября

В этом году художественный мир отмечает 150 лет со дня рождения выдающегося скульптора Сергея Конёнкова. Испытавший на себе влияние модерна, он был удивительным и самобытным мастером, о чем свидетельствует его знаменитая «лесная серия»: скульптуры из дерева, изображающие мифических персонажей, вроде «Лесовика» или «Жар-птицы». Необычна и биография художника: больше двадцати лет он провел в Америке, где стал известен на весь мир. На выставке, основу которой составляют около 100 произведений из фондов Мемориального музея «Творческая мастерская С.Т. Конёнкова» МВО РАХ на Тверской, 17, можно ознакомиться в том числе с заокеанским периодом творчества скульптора. В частности, здесь представлены портреты Альберта Эйнштейна, Сергея Рахманинова, Федора Достоевского. Кроме того, зрителей ждут графические работы на темы библейских сюжетов, неизвестные фотографии, а также «космогоническая» авторская графика, которую на академической выставке показывают впервые.

3. «КВАДРАТ И ПРОСТРАНСТВО. ОТ МАЛЕВИЧА ДО ГЭС-2»

Москва, Дом культуры «ГЭС-2». До 27 октября

Проект собрал целую россыпь первых имен: от представителей русского авангарда до Энди Уорхола и Ансельма Кифера. Все работы, что важно в наше непростое время, поступили из отечественных музеев и галерей либо российских частных коллекций. Главная идея выставки — показать, что идеи Казимира Малевича, воплощенные в «Черном квадрате», стали точкой отсчета для современного искусства, как российского, так и зарубежного. Не всегда эта концепция выглядит цельной — например, среди предшественников или вдохновителей абстракции фигурируют Айвазовский и Куинджи с их минималистичными полотнами. И все же простое перечисление представленных художников поражает воображение: Александр Родченко с Варварой Степановой, Римма Заневская-Сапгир, Эрик Булатов, Олег Васильев, а также Пабло Пикассо, Фрэнсис Бэкон, Герхард Рихтер, Микеланджело Пистолетто, Энтони Гормли. Добавьте к этому необычную архитектуру выставки, имитирующую город, — созданную известным зодчим Евгением Ассом, — и получится выставка-головоломка, приглашающая зрителя в прогулку по проспектам и улицам современного искусства.

4. «ПРЕОБРАЖЕННАЯ ПРИРОДА. ПЕЙЗАЖ XIX–XX ВВ. ИЗ СОБРАНИЯ РУССКОГО МУЗЕЯ»

Звенигород, Звенигородский манеж. До 12 января 2025

Выставка, проходящая в здании Звенигородского манежа — открывшемся в прошлом году после реставрации, — практически стирает грань между искусством и реальностью. Звенигород — один из туристических центров Подмосковья, славящийся своими открыточными видами: недаром его называют русской Швейцарией. Пейзажи на картинах кажутся органичным продолжением этой красоты — хотя написаны представителями различных художественных школ и изображают совершенно разные уголки природы. В целом, это уже вторая коллаборация Звенигородского музея-заповедника с Русским музеем, и, надо сказать, ГРМ не поскупился: на выставку привезли более 40 работ, в том числе творения Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Алексея Саврасова, Федора Васильева, Алексея Боголюбова, Ильи Репина и Льва Лагорио. Что любопытно, произведения не стали группировать по эпохам и школам, а развесили в соответствии с сюжетом: так появились разделы «Облака и тучи», «Рассветы и закаты», «Радуга», «Перед грозой», «Лунная ночь» и прочие блоки, отражающие разные природные состояния.

5. «ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА. РИСУНКИ ЭКСТРАОРДИНАРНЫХ РАЗМЕРОВ ИЗ ФОНДОВ ГРАФИКИ XVIII — НАЧАЛА XX ВЕКА»

Москва, Государственная Третьяковская галерея. До 10 ноября

Третьяковская галерея представила необычный проект, состоящий исключительно из графических работ, кардинально отличающихся по размеру друг от друга. Например, здесь можно увидеть небольшие акварельные портреты: эти тонко исполненные изображения играли ту же роль, которую позже, с середины XIX века взяла на себя фотография, фиксировавшая облик заказчика. Впрочем, филигранность художественного исполнения ценилась и после внедрения светописи: на выставке можно увидеть небольшие пейзажи Ивана Крамского, Елены Поленовой, Исаака Левитана. Любовь к миниатюре демонстрировали также эстеты из «Мира искусства». На контрасте с подобными вещами представлены рисунки больших масштабов. Это и графические эскизы в натуральную величину — один из этапов обучения в Императорской Академии художеств. Или станковая графика, в частности, Ивана Шишкина: столь же масштабная, как и его живопись. Наконец, показаны парадные графические портреты крупного формата, созданные Ильей Репиным, Александром Головиным и Валентином Серовым.

6. «ПАРАД / В БУДУЩЕЕ»

Москва, Центр визуальной культуры Béton. До 25 августа

Фотохудожник Алмонд Чу начал работать над серией «Парад» 20 лет назад. Поводом для ее создания стали массовые шествия на улицах родного Гонконга: художник захотел разобраться, как соотносится личное и общественное, человеческое и урбанистическое. Так появились масштабные фотографии, изображающие городские виды с толпой людей на переднем плане. Приглядевшись, зритель понимает, что это один и тот же человек — сам художник, «размноженный» десятки раз. Работу над этой серией Алмонд Чу приостановил в середине 2010-х, однако несколько лет назад решил возобновить. Причем на этот раз его путь лежал в Россию — мастер решил обратиться к образу страны, в которой он бывал не раз. Так появились снимки, изображающие столпотворение около Кремлевской стены или на фоне Зимнего дворца. Вторая серия, представленная художником, посвящена вымышленному миру постапокалипсиса, где по неизвестным причинам не осталось мужчин — на фото мы видим только женщин. Эти тонкие, деликатные работы, украшенные акриловыми и золотыми всполохами, представляют собой попытку художника определиться — радоваться или беспокоиться по поводу подобного будущего.

7. «ПУШКИНСКАЯ-10. КОВЧЕГ XXI ВЕКА»

Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж». До 8 сентября

Адрес Пушкинская, 10, известен всем любителям неофициального искусства: в конце 80-х этот расселенный дом в Северной столице стихийно заняли вольные художники. Они не вписывались в официальные рамки и, вероятно, ощущали себя вестниками нового мира среди рушащейся советской действительности — недаром родился образ ковчега или корабля, который лег в основу нынешней экспозиции. Художники жили бедно, одолеваемые крысами и бродягами, а также чиновниками, пытавшимися выкурить из здания непокорную богему. Тем не менее, ленинградский андеграунд оказался на удивление живучим и, как мы знаем, вошел в историю. Сегодня бывший сквот по-прежнему присутствует на карте искусства: здесь работает арт-центр «Пушкинская-10», а во дворе находится улица Джона Леннона — вертикальная, уходящая в небо. Выставка в «Манеже», составленная из более чем 400 работ, знакомит с художественными группировками и отдельными авторами, связанными с этим знаковым местом. Здесь можно увидеть работы Владимира Духовлинова, Сергея Ковальского, Николая Сажина, Тимура Новикова, авторов круга Стерлигова, ТЭИИ, Арефьевского круга, а также «Митьков».

8. «НИТИ»

Москва, фонд Ruarts. До 3 ноября

Выставки, связанные с переосмыслением традиционного текстильного искусства, стали новым трендом, и нынешний проект успешно продолжает эту линию. За текстилем стоят не только тысячелетия истории, но и символические смыслы и даже мифы — как тут не вспомнить парок, прядущих нить жизни, или спасительную нить Ариадны, помогающую Тесею выбраться из лабиринта. Современные художники — каждый по-своему — переосмысляют это огромное наследие и предлагают порой неожиданные решения. На выставке можно увидеть как работы классиков — вроде AES+F, Тимура Новикова, Хаима Сокола, Марии Арендт, Ольги Божко, — так и творения молодых художников — например, Виталия Тюрлика, чью персональную выставку фонд Ruarts показывал этой весной. Красная нить, пронизывающая пространство нынешней экспозиции, оказывается путеводной для зрителя, которому предстоит увлекательное путешествие.

9. «КУПЛЮ ГАРАЖ»

Санкт-Петербург, Севкабель Порт. До 29 сентября

Эту выставку первой увидела московская публика: несколько месяцев назад ее показ прошел в Музее Москвы. Площадка, кстати, была выбрана не случайно: главное здание музея в XX веке было перестроено под автобазу. Теперь проект, созданный Музеем транспорта Москвы, переехал в Северную столицу, на Севкабель Порт — на место, где в начале XX столетия размещались гаражи Российского таксомоторного общества. Чем же так интересен феномен гаража? В Советском Союзе 1960–1970-х гараж стал своего рода мужским клубом, где не только возились с автомобилем, но и коротали время с друзьями или занимались заготовками на зиму. В этом камерном, личном пространстве можно было укрыться от шума и тревог большого мира. Выставка предлагает окунуться в атмосферу ушедшей эпохи, чему способствуют представленные здесь ретроавтомобили. В том числе знаменитое ГТЩ («Гран Туризмо Щербининых»): спортивное купе, собственноручно изготовленное братьями Анатолием и Владимиром Щербиниными. Это блестящий пример движения «Самавто» — самодеятельного автомобилестроения, благодаря которому на свет появлялись диковинные агрегаты — правда, в единичном экземпляре.

10. «КОНСТРУКТОРЫ НАУКИ. К 300-ЛЕТИЮ РАН»

Москва, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева. До 15 сентября

Музей архитектуры представил к 300-летию Российской академии наук проект, посвященный яркой эпохе отечественной науки в новейшее время — с середины 1950-х до 1980-х. Экспозиция состоит из нескольких разделов. Прежде всего, здесь представлен образ советского ученого — мыслителя, первооткрывателя, визионера. Показана и среда, в которой он жил, — как общественно-политическая, так и архитектурная, причем последняя особенно интересна. Расцвет отечественной науки пришелся на эпоху модернизма: до недавнего времени этот стиль редко попадал в фокус внимания исследователей, однако за последние годы ситуация изменилась. На выставке можно увидеть, как развивались и эволюционировали идеи модернизма — на примере главного здания Академии наук. Впрочем, вершиной проектирования, связанного с наукой, стало создание научных городков: самый известный пример — новосибирский Академгородок. Этим уникальным, в чем-то утопическим проектам, связанным с созданием идеальной среды для научных открытий, на выставке отведено особое место.

11. «КРАСАВИЦЫ И ВОИНЫ. ТИКАНОБУ»

Москва, Государственный музей Востока. До 18 августа

Выставка японской гравюры из собрания московского коллекционера Александры Ивановой стала событием по нескольким причинам. Прежде всего, экспозиция получилась очень красивой: яркие, искусно исполненные гравюры дополнены предметами из фондов Музея Востока — от парчового свадебного одеяния до хина-дана с куклами для Праздника девочек. Но самое главное: этот проект — мировая премьера двух полных серий гравюр знаменитого художника гравюры укиё-э Тоёхара (Ёсю) Тиканобу. Цикл «Внешние владения замка Тиёда» состоит из 32 полиптихов, «Внутренние покои дворца Тиёда» — из 40, и ранее их не показывали целиком. Сам Тиканобу был самураем, который однажды оставил военное поприще и решил заняться живописью. Он стал известным мастером, одним из последних художников периода развития укиё-э: когда гравюру уже начала вытеснять фотография. Тиканобу изображал жизнь замка сёгунов Токугава — царившие там обычаи и нравы, которые для многих оставались тайной за семью печатями. Он также запечатлел пышные дворцовые церемонии, военные и спортивные игры, раскрывающие жизнь прежней, самурайской Японии. Детально воссоздавший уходящую эпоху, художник не стремился сохранить свой образ для потомков — нам не известно ни одного его портрета. Тем не менее изысканные гравюры Тиканобу вписали его имя в вечность.

На фотографиях: Ёсю (Тоёхара) Тиканобу «Конное шествие» из серии «Внешние владения замка Тиёда» 1897/предоставлено Государственным Музеем Востока. На анонсе фото предоставлено фондом RUARTS.