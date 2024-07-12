Новые романтики: выставка «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа» в Историческом музее

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Выставка посвящена городам, появившимся благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали.

В этом году отмечаетcя 50-летие начала строительства БАМа — одного из самых дорогих и сложных инфраструктурных проектов XX века. Этой важной дате посвящена выставка «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа» (кураторы — Марк Акопян, Дарья Кисельникова, Вадим Разумов), проходящая в Государственном историческом музее. Она родилась из экспедиции по городам и поселкам Байкало-Амурской магистрали, организованной Фондом развития науки и культуры «Таволга». Главной задачей было не просто рассказать об истории строительства БАМа, но прежде всего — представить его как амбициозный архитектурный и градостроительный проект, в котором участвовали зодчие со всех уголков Советского Союза.

Первый раздел выставки посвящен периоду строительству БАМа — в том числе, бытовым условиям. Здесь можно не только узнать о временных поселках, где жили строители, но и увидеть артефакты той поры: рукомойник, меховые чулки и мужские сапоги, нарукавные нашивки, молотки, значки, нагрудные знаки, плакаты… Эти предметы расположены в круглых вагончиках: можно представить себе, как выглядели «бочки» — временные жилища строителей, официально именовавшиеся «цилиндрическим унифицированным блоком». Действительно напоминавшие по форме бочку, эти модули считались дешевыми и достаточно надежными. В них делали окна, ставили кровати и даже сооружали душ: в общем, обустраивались, как могли.

Второй раздел рассказывает о том, как вдоль БАМа — словно огромной рукотворной реки — возникали новые поселки и города: точнее, как они создавались и строились. В лекции, открывающей программу мероприятий к выставке, один из кураторов Марк Акопян отметил, что на всем БАМе нет двух одинаковых поселков. Более того: каждый вокзал — тоже индивидуален, поскольку являет собой символ города. Причем, вокзалы часто проектировались на вырост: предполагалось, что населенные пункты ждет бурный рост — вслед за развитием самой Байкало-Амурской магистрали. Однако судьба БАМа, как мы знаем, оказалась сложной, со взлетами и падениями, и точку в этой истории ставить пока рано: идут разговоры о строительстве вторых путей на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали. А тем временем некоторые города и поселки переживают непростые времена. Как, например, поселок Березовый в Солнечном районе Хабаровского края: местные жители жалуются, что он пустеет — многие уезжают из-за отсутствия работы и высоких цен. А ведь проектировали его с любовью, от души. Над Березовым шефствовали новосибирцы — Сибгипролеспром, Новосибгражданпроект и Сибрипротранс. Такова особенность БАМа, неслучайно прозванного «всесоюзной стройкой»: за каждый населенный пункт здесь отвечал определенный город или республика ССР. В Березовом на станции Постышево по проекту новосибирского зодчего Владимира Авксентюка возвели роскошный модернистский вокзал с крышей, повторяющей форму гор — пожалуй, самую смелую и оригинальную постройку на всем БАМе. Словно сошедший со страниц заграничного журнала, этот непризнанный шедевр сегодня почти безлюден — о чем свидетельствуют в соцсетях редкие энтузиасты, путешествующие по БАМу.

Кстати, Владимир Авксентюк построил на БАМе еще два вокзала — тоже крайне оригинальных. Здание в Северобайкальске — втором по величине городе Байкало-Амурской магистрали — прозвали «Байкальской волной»: из-за необычной крыши, по форме напоминающей трамплин. Этот вокзал — как, впрочем, и сам город — сейчас живет вполне полнокровной жизнью. А вот вокзал на станции Тунгала, спроектированный с сохранением вечной мерзлоты и поднятый на сваях, сохранился лишь на фотографиях: вместо него сегодня можно увидеть типовое здание.

Проекты, фотографии и даже макеты вокзалов, а также проекты застройки городов и поселков БАМа подробно представлены на выставке. Внимательный зритель заметит, что при проектировании учитывались местные особенности — природа, ландшафт, которые обыгрывались в облике зданий. С другой стороны, архитекторы добавляли к образу штрихи, характерные для своих родных краев. Например, поселок Таксимо проектировали архитекторы из Латвийской ССР (Латгипрогорстрой). Здешний вокзал отсылает к европейским модернистским постройкам, при этом синяя стеклянная черепица — оммаж красивому местному камню, чароиту. Архитекторы из Прибалтики — точнее, Литовской ССС — спроектировали поселок городского типа Новый Уоян. И тоже получилось удивительно стильно: четырехэтажная жилая застройка кажется перенесенной из уютного европейского городка.

Интересно, что архитекторы нередко выбирали «родные» для себя материалы. Как, например, произошло при проектировании Звездной — первой станции ударной стройки БАМа. Шефство над ней взяла Армения: здание вокзала облицевали розовым туфом, который самолетом доставили до Усть-Кута, а оттуда — привезли по бездорожью на грузовиках. Тем же розовым туфом — совсем как в Ереване — отделан и торгово-общественный центр в Звездном. Порой национальная привязка обозначается с помощью орнамента, украшающего здание вокзала — как, например, на станции Солони, где над проектом работали архитекторы из Таджикской ССР. Иногда для декорирования использовали мозаику: особенно красивый образец представлен в интерьере вокзала станции Ларба, спроектированного ленинградцами. А вот «столица» БАМа — Тында — проектировалась москвичами, о чем свидетельствуют многоэтажки московских серий. На центральной улице, которая носит название «Красная Пресня», возвышаются шестнадцатиэтажные знания — нетипичные, созданные, видимо, по индивидуальному проекту, но при этом тоже неуловимо московские. Так что, путешественник, заглянувший сюда из столицы, наверняка почувствует себя почти дома.

Романтика БАМа, значительно потускневшая в постсоветское время, до сих пор не отпускает многих. Отсюда — интерес к тому, как выглядят сегодня эти города и чем живут там люди. Ответ наверняка даст каталог выставки, выпуск которого запланирован на осень: в частности, там можно будет увидеть фотографии, не вошедшие в экспозицию.

Выставка работает до 1 сентября

Все фотографии предоставлены Фондом развития науки и культуры "Таволга". На анонсе фотография Вадим Разумов.