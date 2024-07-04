От Куинджи до Шагала. «Культура» о самых интересных выставках июля

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Материал опубликован в №6 печатной версии газеты «Культура» от 27 июня 2024 года.

Несмотря на летнюю жару, выставочный сезон и не думает замедляться. В июле зрителей ждет россыпь выставок: от международных, открывающих для России традиционную культуру Омана, до проектов, ближе знакомящих нас с собственной страной — будь то показ неизвестных работ Кузьмы Петрова-Водкина или выставка, посвященная удивительным модернистским вокзалам Байкало-Амурской магистрали.

1. «АРХИП КУИНДЖИ»

Новосибирск, Новосибирский государственный художественный музей. До 1 сентября

Выставка представляет работы Куинджи, приехавшие из Русского музея, подкрепленные тремя произведениями из собрания НГХМ, одно из которых — повторение знаменитой «Лунной ночи на Днепре». Как известно, картина буквально ошеломила современников, в том числе великого князя Константина Константиновича, купившего полотно и не пожелавшего расстаться с ним даже во время путешествия. Произведения Куинджи регулярно становились сенсацией: зрители толпились в очередях, отчаянно спорили и даже обвиняли мастера в скрытой подсветке картин. В итоге художник почти на три десятилетия ушел в затворничество — как утверждали современники, чтобы не слушать глупости и пустую критику. Впрочем, писать не прекращал и за годы, проведенные в уединении, создал около 500 эскизов и законченных живописных работ. Некоторые этюды и эскизы того периода можно увидеть на выставке в Новосибирске. Как, впрочем, и абсолютные шедевры, созданные в то время, — вроде знаменитой «Радуги», приехавшей из Русского музея.

2. «НЕИЗВЕСТНЫЙ К. ПЕТРОВ-ВОДКИН. ГРАФИКА ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ПУШКИНСКОГО ДОМА»

Санкт-Петербург, антикварная галерея «Петербург». До 26 июля

Показ около полусотни неизвестных работ выдающегося художника — событие само по себе неординарное. За этот роскошный подарок стоит благодарить Пушкинский дом, сотрудники которого в начале 1950-х приобрели графику Петрова-Водкина 1910–1920-х. Все это время — то есть на протяжении 70 лет — работы не экспонировались и оставались известными лишь небольшому кругу исследователей. Между тем подборка включает в себя любопытные вещи — например, иллюстрации художника к неизвестной книге «Дитя» (1927). Вообще, Петров-Водкин представлен здесь именно в «книжной» ипостаси: в частности, можно увидеть неопубликованные иллюстрации к детской фантастической повести «Аойя. Андрюша и Катя в воздухе, на земле и под землей», автором которой был сам художник. Впервые изданная в 1914 году, она описывала приключения друзей Андрюши и Кати и отражала любовь Кузьмы Сергеевича к дальним странствиям. Кроме того, на выставке показаны рукописные материалы к автобиографической повести Петрова-Водкина.

3. «ВОКЗАЛЫ И ГОРОДА. АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ БАМА»

Москва, Государственный исторический музей. С 3 июля по 1 сентября

В этом году Байкало-Амурская магистраль отмечает 50-летие. К этой дате приурочен проект, осмысляющий урбанистический и культурный — в частности, архитектурный — эффект от последней грандиозной советской стройки. БАМ, проложенный большей частью по вечной мерзлоте, не только связал между собой далекие города, но и стал причиной появления новых населенных пунктов. К проектированию поселков и городов, а также зданий вокзалов советские архитекторы отнеслись со всей серьезностью: так, на станции Постышево в поселке Березовый Хабаровского края был построен потрясающий модернистский вокзал по проекту новосибирского зодчего Владимира Авксентюка. Красивые и функциональные железнодорожные терминалы были возведены и в других населенных пунктах — над их проектированием трудились архитекторы со всей страны. Специально для московской выставки было проведено исследование: Фонд развития науки и культуры «Таволга» организовал ряд экспедиций по городам и поселкам БАМа, и результаты этих изысканий можно будет увидеть на выставке в ГИМе.

4. «НИКОЛАЙ РЕРИХ. ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА. ДОКУМЕНТЫ»

Санкт-Петербург, галерея KGallery. С 1 июля по 1 сентября

В этом году отмечается 150-летие Николая Рериха, и к этой громкой дате приурочен ряд проектов. Третьяковская галерея недавно показала большую выставку работ художника; свой проект готовит и Эрмитаж — выставка откроется в ноябре и по составу будет международной, охватывающей музеи от Индии до США, что редкость по нынешним временам. Выставка в KGallery тоже обещает стать ярким событием: здесь покажут малоизвестные или ранее не экспонировавшиеся вещи. Все предметы, которые увидят зрители, происходят из частных собраний — не только живописные и графические работы художника, но и рукописи. Кроме того, можно будет увидеть других художников той эпохи — от учителей Рериха вроде Репина и Куинджи до его современников вроде Ивана Билибина, который в своем творчестве также обращался к русской теме.

5. «ИСКУССТВО ДРУГИХ. НОНКОНФОРМИЗМ В СССР»

Санкт-Петербург, Новый музей Аслана Чехоева. До 18 августа

Создатель отечественного варианта диалогической философии Михаил Бахтин считал, что именно фигура Другого помогает нам осознать свое «я». В этом смысле искусство нонконформистов — остро ощущавших свою инаковость — можно рассматривать как ключ к пониманию советского официального искусства и общей культурной ситуации той эпохи. Выставка в Новом музее Аслана Чехоева (куратор — Любовь Агафонова) представляет известных авторов-шестидесятников, прочно вписавших свое имя в историю — от Анатолия Зверева и Владимира Вейсберга до Евгения Михнова-Войтенко и Дмитрия Плавинского. Особенность этого проекта — в диалоге московской и ленинградской художественной школ, представители которых в лучших бахтинских традициях оттеняют друг друга. А еще для выставки объединились разные частные коллекции, в том числе коллекции Нового музея Аслана Чехоева, открывшегося в 2010 году и посвященного советскому неофициальному искусству, а также собрание галереи «Веллум» и, конечно, самой Любови Агафоновой.

6. «АВАНГАРД. НА ТЕЛЕГЕ В XXI ВЕК»

Казань, Присутственные места Казанского кремля. До 12 января 2025

Необычный выставочный проект уже успел побывать в трех городах — Екатеринбурге, Кирове и Москве, — чтобы теперь приехать в Казань. На каждом этапе выставка-исследование обрастала новыми подробностями: в Казани к двум кураторам — Анне Шакиной и Андрею Сарабьянову — присоединился Ильдар Галеев, основатель московской Галеев-галереи, учившийся в Казани и исследовавший феномен казанского авангарда. Кратко напомним, о чем проект «Авангард. На телеге в XXI век»: он посвящен реконструкции передвижной выставки, показанной в 1921 году в городе Советске и отправленной затем на телегах в Яранск. В Советске зрители увидели более 300 работ, в том числе таких выдающихся художников, как Василий Кандинский, Александр Родченко, Варвара Степанова и Николай Фешин. Однако из-за проблем с финансированием выставка, которая должна была путешествовать по городам и весям, застряла в Яранске, и картины оказались на хранении в местном музее. О них вспомнили только 100 лет спустя — благодаря Анне Шакиной, обнаружившей забытую работу Василия Кандинского. С тех пор кураторы продолжают терпеливо распутывать клубок загадок. На нынешней выставке зрителей ждет несколько открытий — в частности, в проекте впервые участвует Советский краеведческий музей Кировской области, где кураторы в 2023 году обнаружили несколько новых экспонатов. А еще здесь представлены находки, связанные с Казанской художественной школой, а именно работы Николая Фешина, Павла Бенькова, Василия Богатырева и Веры Вильковиской.

7. «СЕРЕБРЯНЫЕ СОКРОВИЩА ОМАНА»

Москва, Музеи Московского Кремля. С 12 июля по 29 сентября

Оман — восточное государство, граничащее с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Йеменом, — практически неизвестно российскому зрителю. И тем ценнее проект, который впервые представит культуру Султаната Оман в Москве. На выставке можно будет увидеть парадные кинжалы, пояса, амулеты и ювелирные украшения, выполненные из серебра, играющего в традиционной культуре Омана особую роль. Недаром серебро использовалось при изготовлении ханджара — кинжала с обоюдоострым лезвием, являющегося неотъемлемой частью мужского национального костюма и даже национальным символом Султаната Оман, изображенным на гербе и флаге. Кроме того, на выставке можно будет увидеть мемориальные предметы, связанные с выдающимися личностями, сыгравшими важную роль в истории государства. Прежде всего речь идет о традиционном костюме, принадлежавшем шейху сэру Мбараку бин Али аль-Хинави (1896–1959), главному представителю султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки, а также историку и исследователю культуры суахили. А еще зрителям покажут личные вещи и украшения принцессы Сайиды Сальмы бинт Са’ид аль-Буса’иди (ок. 1844–1924), автора первой в мире автобиографии знатной арабской женщины.

8. «В ОЖИДАНИИ ЧУДА. ПОСВЯЩЕНИЕ МАРКУ ШАГАЛУ»

Москва, Еврейский музей и центр толерантности. До 6 сентября

Этот проект — пример со вкусом сделанной семейной выставки, где о большом художнике рассказывается легко и просто, без зауми. Авторы экспозиции (куратор — Мария Гадас) обратились к книге Марка Шагала «Моя жизнь» и предложили взглянуть на мир глазами самого мастера. Путешествие начинается с его детства: мы видим качающуюся люльку, точнее — обыкновенное корыто, в котором лежал Шагал-младенец. С удивлением отмечаем парящие в воздухе рыбы и гигантские бочки на полу — деталь из биографии отца художника, служившего рассыльным у торговца селедкой. Марк Шагал вспоминал: «Он перетаскивал огромные бочки, и сердце мое трескалось, как ломкое турецкое печенье, при виде того, как он ворочает эту тяжесть или достает селедки из рассола закоченевшими руками». Далее зритель видит декорацию из разноцветных домиков, взмывающих куда-то в небо. И нет сомнений, что это Витебск, «мой грустный и веселый город», как писал Шагал, мечтавший о невозможном — переломить судьбу и стать не бухгалтером, но известным художником. Как известно, ему это удалось, и вот мы видим встречу с красавицей Беллой — будущей женой мастера, — а затем — развеселый Париж. Где, правда, поначалу пришлось нелегко, ведь надо было всему учиться заново: блистательная столица Франции видала и не таких гениев. И все же Париж в итоге покорился, и мастер влился в блестящее международное арт-сообщество. Замыкают выставку образы и предметы, подчеркивающие театральную, волшебную составляющую творчества Шагала: балетные пачки, маски, карнавальные костюмы... Анимация, декорации и подлинники — работы самого Шагала, а также Натана Альтмана и Григория Ингера — погружают зрителя в сказочную вселенную, где все дозволено и все возможно. А заодно делают витебского гения чуть-чуть ближе.

9. «НЕОЧЕВИДНЫЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ»

Москва, Центр современного искусства AZ/ART. До 1 сентября

Пространство AZ/ART открылось в белокаменных палатах XVII века на Маросейке еще в 2022 году, а нынешним летом состоялся его перезапуск: здесь стало просторно и светло, а главное — место обрело новый статус, превратившись в Центр современного искусства AZ/ART. Открытие отпраздновали вручением первой ежегодной премии в области искусствоведения и журналистики «Zverev Art Prize / Взгляд. Интерпретация. Позиция». Куратором выставочного сезона 2024/2025 стал известный художник Александр Дашевский: правда, созданный им проект мы увидим только осенью. А пока на суд зрителей представили выставку «Неочевидные пересечения» — точнее, мультидисциплинарный проект, подготовленный совместно с Фондом Николая Каретникова (кураторы — основатель Музея AZ Наталия Опалева, исполнительный директор фонда Антон Каретников и музыковед Сергей Терентьев). Включающий в себя серию из 10 концертов, проект предполагает рождение новых смыслов на стыке искусства художников-нонконформистов и музыки композиторов-шестидесятников. Причем встреча должна произойти в сознании зрителя-слушателя, от которого ждут вовлеченности, активной позиции сотворчества. Саму экспозицию разделили на две части. В основной представлены работы 10 авторов: от Юрия Злотникова и Валентины и Льва Кропивницких до Олега Целкова и Владимира Немухина. А вторая часть — временная: ее планируют обновлять для каждого концерта, так что у зрителей будет возможность проследить пересечения творчества Лидии Мастерковой и Софии Губайдулиной или Дмитрия Плавинского и Альфреда Шнитке.

Фотографии: Архип Куинджи. «Радуга». 1900–1905. На анонсе: Оформление зала: Алла Николаева, Юрий Мелексетян, фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности