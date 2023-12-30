Фешин, Филонов и братья Маковские. «Культура» о самых интересных выставках января

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 28 декабря 2023 года

1. «САЛОНЫ» ДИДРО. ВЫСТАВКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В ПАРИЖЕ XVIII ВЕКА»

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 17 марта

Масштабной выставкой, посвященной истории французского искусства, прежде насладилась Москва, где экспозицию представили в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Теперь же совместный проект Пушкинского музея и Эрмитажа прибыл в Петербург. Рассказ о французском феномене Салонов XVIII века по вполне понятным обстоятельствам пришлось вести на «материале» отечественных музеев, и все же конечный результат оказался весьма интересным. Прежде всего для многих зрителей станет открытием сам Дидро — не только философ эпохи Просвещения, составитель знаменитой энциклопедии, но и язвительный критик, не щадивший многих художников-современников. Рассказывая о Салонах, он бывал крайне резок в оценках — хотя для симпатичных ему авторов все же находил добрые слова. Любопытно, что читателей его заметок, публиковавшихся в издании «Литературная корреспонденция», было не так уж много — по сравнению с аудиторией современных «лидеров мнений». Зато его адресатами были ни много ни мало европейские монархи, в том числе Екатерина II. Познакомиться с острыми и точными обзорами, а также увидеть многие из участвовавших в Салонах картин можно в Николаевском зале Зимнего дворца.

2. «ГЕРОИ И СОВРЕМЕННИКИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Москва, Государственная Третьяковская галерея. До 19 мая

Третьяковская галерея не в первый раз обращается к Серебряному веку — изысканной и чуть декадентской эпохе. Предыдущие проекты — «Предчувствуя ХХ век», «Александр Бенуа и его «Мир искусства», «Арлекины Серебряного века. К.А. Сомов, С.Ю. Судейкин, Н.Н. Сапунов» — рассказывали о выдающихся мастерах того времени. Нынешний же посвящен не только известным авторам, но и тем, кто составлял периферию художественного процесса и вместе с тем тоже определял лицо эпохи. Здесь можно увидеть журналы-манифесты «Мир искусства», «Весы», «Скорпион», «Золотое руно», ставшие своеобразными центрами художественной жизни. Обнаружить особую популярность некоторых тем — например, исторических сюжетов или фольклорных мотивов: Россия вглядывалась в себя, в свое прошлое, пытаясь осознать свое место в истории. Новое развитие получило церковное искусство, куда пришли многие мастера модерна — от Врубеля до Васнецова. И тем страшнее финальный зал, где в картинах Анненкова, Филонова и Шагала усиливается ощущение приближающейся катастрофы.

3. «ФОРМУЛА РУСИ 17/20. ОБРАЗ ДОПЕТРОВСКОЙ РОССИИ В ИСКУССТВЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Истра, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». С 27 декабря по 16 июня

Музей «Новый Иерусалим» решился на эксперимент и интегрировал новую выставку в свою постоянную экспозицию. К этому создателей (куратор — Василий Успенский) подтолкнула тема проекта, посвященного восприятию и творческому переосмыслению художниками Серебряного века последнего столетия допетровской Руси. Как известно, основу постоянной экспозиции музея составляют именно артефакты XVII века: многие из них связаны с Ново-Иерусалимским монастырем и патриархом Никоном. Среди этих бесценных вещей, например, аккуратно разместили работы Наталии Гончаровой на религиозную тему. Сама же новая выставка представляет весь цвет Серебряного века: от Ивана Билибина до Кузьмы Петрова-Водкина. В проекте участвуют 19 российских музеев и частных коллекций. Авторы исследуют, в частности, «темный» и «светлый» мифы, сложившиеся вокруг допетровской эпохи. Представление о ней как о дикой и варварской сформировалось уже в XVIII веке. В свою очередь, «светлый» миф — то есть романтизированный — родился в головах художников начала XX века, очарованных атмосферой старины и подлинности, с которой они ассоциировали ушедшую эпоху.

4. «БРАТЬЯ МАКОВСКИЕ. КОНСТАНТИН И ВЛАДИМИР»

Серпухов, Серпуховской историко-художественный музей. До 19 мая

Музей презентовал новое выставочное пространство в отреставрированном Каретном сарае: первым показанным здесь проектом стала выставка, посвященная братьям Владимиру и Константину Маковским — представителям знаменитой художественной династии. Концептом, вокруг которого выстроен проект, оказалась книга: это отсылка к повествовательности картин обоих авторов (в случае Константина Егоровича доходившей до упреков в салонности), а также к фактам биографии. Их отец Егор Иванович Маковский, ставший одним из основателей московского «натурного класса» (будущего Московского училища живописи, ваяния и зодчества), дружил со многими писателями: в частности, в их доме бывали Александр Пушкин и Николай Гоголь. Выставка включает в себя аудиоинсталляции с фрагментами произведений тринадцати русских писателей, с которыми общались Маковские. Кроме того, впервые в рамках одного выставочного пространства оказались представлены произведения всех циклов обоих братьев. Приуроченный к 105-летию музея проект показывает 87 работ из российских музеев и частных коллекций.

5. «НАЗВАНО ВАЗАРИ. МАНЬЕРИЗМ»

Нижний Новгород, Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Нижний Новгород — Арсенал). До 24 марта

Заключительный проект трилогии «Названо Вазари» (кураторы — Дарья Колпашникова и Екатерина Кочеткова) посвящен особому направлению в европейском искусстве — маньеризму. Предыдущие выставки рассказывали о других больших эпохах — Средневековье и Возрождении. Маньеризм — как явление XVI века — был яркой вспышкой, вскоре уступившей место другому «тяжеловесу» — барокко. В целом этот чувственный, драматический, чуть изломленный стиль оказал огромное влияние на европейскую культуру. Примеры тому могут быть найдены не только в работах прославленных мастеров, но и в творениях актуальных художников. Нынешняя выставка, как и предыдущие два проекта, объединила классиков и современников. В экспозиции можно увидеть графические работы, созданные по композициям Агостино Карраччи и Джорджо Вазари (последний был не только историком искусства, но и художником), а также картины школы Пармиджанино. Современное искусство представлено творениями Оли Австрейх, Константина Батынкова, Егора Кошелева, Светы Исаевой и других авторов. Кстати, в наступающем году планируется выпустить книгу «Названо Вазари. Готика. Возрождение. Маньеризм», посвященную итогам этого масштабного выставочного цикла.

6. «В СВЕТЕ РАМПЫ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ В ГАЛЕРЕЕ МАМОНТОВЫХ»

Москва, Галерея Мамонтовых. До 2 марта

Частная галерея Марины и Валерия Мамонтовых представила выставку, идеально подходящую праздничному сезону — легкомысленному, шумному, с мандаринами, подарками и театральными выходами. В фокусе внимания — наследие Серебряного века, который сам был пронизан ощущением театральности и оказался последней яркой вспышкой искусства императорской России. Большинство экспонатов так или иначе посвящены Мельпомене: здесь можно увидеть эскизы костюмов и декораций для театральных спектаклей, поставленных как в России, так и за рубежом. Всего показаны работы двадцати шести художников. В том числе Ивана Билибина, Льва Бакста, Константина Коровина, Мстислава Добужинского, Александра Бенуа. Представлены работы Кузьмы Петрова-Водкина: в частности, персонажа его же пьесы «Звенящий остров», так и не увидевшей театральных подмостков. Или эскиз задника, выполненного Аристархом Лентуловым предположительно для «Половецких плясок». Показана ранняя картина Михаила Ларионова «За кулисами» — неожиданно традиционная по сравнению с авангардными творениями этого художника, а также портрет Тамары Карсавиной кисти Наталии Гончаровой, созданный уже в эмиграции. И, конечно, настоящим новогодним подарком стала «Футуристическая композиция» Кирилла Зданевича, впервые представленная широкой публике.

7. «ГРАВЮРНЫЙ КАБИНЕТ ФРЭНСИСА ХАСКЕЛЛА»

Москва, Фонд In Artibus. До 24 марта

Имя Фрэнсиса Хаскелла в России известно лишь специалистам-искусствоведам, хотя его финальный труд «Эфемерный музей» в прошлом году перевели на русский язык. И все же основные работы этого знаменитого британского историка искусства до сих пор остаются непереведенными, а его концепции — практически неизвестными. Хотя сам Хаскелл был тесно связан с Россией: его отец Арнольд Хаскелл был автором первой монографии о Сергее Дягилеве. Собственно, благодаря великому импресарио Хаскелл-старший полюбил балет и посвятил жизнь служению этому искусству: стал известным балетным критиком, а позже возглавил Королевскую балетную школу. Кроме того, он связал свою жизнь с представительницей России — дочерью известного российского сахарозаводчика Верой Зайцевой. Фрэнсис Хаскелл во многом последовал семейной традиции: для него судьбоносной оказалась встреча с сотрудницей Эрмитажа Ларисой Салминой на Венецианской биеннале в 1962 году. Став мужем и женой (для этого пришлось получить специальное разрешение от советской власти, ведь браки с иностранцами были запрещены), они поселились в Оксфорде и продолжили заниматься исследованием искусства. Хаскелл также собирал коллекцию — какие-то вещи ему дарили, другие он приобретал сам. После смерти мужа Лариса Николаевна занялась судьбой собрания: многое отдала в британские архивы и музеи, однако коллекция гравюр, включающая в себя около 100 произведений, по ее воле оказалась в России. Салмина безвозмездно передала ее Ильдару Галееву, известному галеристу и коллекционеру, основателю «Галеев-галереи». И дело, думается, не только в их дружбе, насчитывающей уже два десятка лет: Галеев известен своим скрупулезным научным подходом, а также любовью к «белым пятнам» в истории искусства. Многие из его исследований стали классикой: например, о «Ленинградской школе» или «Казанском авангарде». Хочется верить, что выставка в фонде In Artibus (куратором которой выступила Анна Корндорф) сможет открыть Хаскелла для широкой публики — прежде всего как собирателя, в подборке которого, включающей Джованни Кастильоне, Оноре Домье и Жака Калло, нашел отражение его взгляд искусствоведа.

8. «ПАВЕЛ ФИЛОНОВ. ХУДОЖНИК МИРОВОГО РАСЦВЕТА»

Москва, выставочный зал павильона «Медиацентр» парка «Зарядье». До 17 марта

Павел Филонов — один из самых загадочных русских художников: интерпретации его произведений бесконечны — как и детали его картин. А сам мастер был не только искусным живописцем, но и философом, оставившим множество последователей. Нынешняя выставка представляет произведения из собрания Русского музея (куратором выступила Евгения Петрова, до недавних пор занимавшая пост заместителя генерального директора по научной работе). Выставочный зал в «Зарядье» выстроили в виде лабиринта — это архитектурное решение, как и темный цвет стен, вызывало вполне обоснованную критику: все-таки Филонов не самый легкий для восприятия автор, и, возможно, нейтральные цвета в данном случае оказались бы предпочтительней. Тем не менее главную роль здесь все-таки играют картины, и они позволяют проследить эволюцию художника. От ранних, еще подражательных вещей (вполне традиционных пейзажа и портрета) к постепенному обретению своего языка — формулированию принципов «аналитического искусства» — через мучительные философские поиски. Новые идеи нашли отражение в картинах с евангельскими сюжетами, в знаменитом полотне «Пир королей» и в изображениях голов, погруженных в среду, напоминающую городскую, а также некое пространство Вселенной.

9. «ВОЗВРАЩЕНИЕ. НИКОЛАЙ ФЕШИН И СТЕПАН ЭРЬЗЯ»

Санкт-Петербург, Музей Академии художеств. До 3 марта

Фешин и Эрьзя (настоящая фамилия — Нефедов) — два мастера эпохи модерна, которые, с одной стороны, принадлежали своему времени, а с другой, оказались абсолютно самобытными: их талант не умещался в искусствоведческие клише. Нынешняя выставка, собравшая живопись Фешина и скульптуры Эрьзи, позволяет проследить сходство и различия двух мастеров. А также задуматься о том, сколь похожими — конечно, в некоторых аспектах — оказались их судьбы. Оба после революции покинули Советский Союз и отправились покорять Америку. Фешин выбрал Соединенные Штаты: он быстро прославился в Нью-Йорке как портретист, а потом уехал в совершенную глушь — городок Таос в штате Нью-Мексико. Последние годы провел в бедности и одиночестве и на родину уже не вернулся. В 1976 году прах художника — согласно его воле — перезахоронили в Казани. Степан Эрьзя тоже решил попытать счастья на Американском континенте, однако выбрал Аргентину. Он много экспериментировал, использовал для скульптуры экзотические породы деревьев, зарисовывал представителей коренных народов, путешествовал по влажным экваториальным лесам. И все же в 1951 году вернулся на родину — чтобы провести здесь последние годы жизни.

10. «ЛЕЩИ И ЩУКИ: УЛОВ ЛЕЩУКА»

Москва, музей ART4. До 21 января

Появление нового коллекционера в публичном поле — любопытное событие, особенно если «стаж» собрания составляет более 30 лет и «улов» при этом серьезный — более 300 работ, включающих в себя Дюрера и Пиранези. Олег Лещук — президент российской коммуникационной группы АДВ — впервые представил свою коллекцию публике. На роль куратора выставки был выбран Александр Дашевский — художник и интеллектуал, создатель парадоксальных проектов, легко жонглирующий концепциями и смыслами. По словам самого Дашевского, ему не в первый раз выпала подобная роль — презентовать зрителям неизвестную ранее коллекцию. В этот раз решено было оттолкнуться от фамилии самого собирателя, а также от метафоры рыбалки — ведь в поиске картин и рыбной ловле можно обнаружить немало общего. В частности, силы судьбы скрещиваются здесь с капризным случаем: на сухом расчете в обеих ситуациях далеко не уедешь. В итоге, как выяснилось, куратор попал в яблочко: Лещук оказался большим любителем рыбалки. Залы украсили изображениями рыб, фотографиями удочек и схемами привязывания лески к крючку. А сами картины Дашевский сгруппировал с остроумным изяществом, выстроив работы разных жанров, эпох и стилей вокруг определенных концептов. Например, в разделе, посвященном портретам, «детуля» Анатолия Зверева и живопись в духе соцреализма соседствуют с творениями современных художниц: автопортретом Ксении Драныш и работой Саши Фроловой. Группа с изображениями водоемов включает в себя произведения советских классиков Сергея Герасимова и Дмитрия Налбандяна, а также вещи наших современников — Евгении Буравлевой и Андрея Люблинского. Есть работы, объеденные вокруг классического для искусства сюжета, — речь, естественно, о ню. Николай Митурич соседствует здесь с Леонидом Пурыгиным, а Тонино Гуэрра — с Васей Хорстом. Впрочем, Дашевский не ограничился сопоставлениями произведений разных эпох: он решил столкнуть искусство с «неискусством» — иначе говоря, с рекламой, поскольку Лещук уже более 30 лет работает в сфере рекламы и медиабизнеса. На выставке — что, конечно, необычно для музейного показа — можно увидеть рекламные ролики, которые вступают в свои отношения со сферой «высокого». И от этого, кажется, выигрывают обе стороны.

Фотографии: Борис Кустодиев Японская кукла.1908. Фотография предоставлена Государственной Третьяковской галереей. На анонсе - фотография Пелагия Тихонова / АГН Москва. П. Филонов «За столом», 1912-1913, фрагмент.