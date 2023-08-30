От прогулок с ангелом до путешествия на восток: самые интересные выставки сентября

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

На какие проекты стоит обратить внимание в первый месяц осени: выбор «Культуры».

«Гравюры и рисунки: диалог искусств от Дюрера до Гойи»

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 1 октября.

Графика — вещь хрупкая: ее никогда не экспонируют слишком долго. Так, в знаменитой венской галерее Альбертина висят копии драгоценных рисунков Дюрера — например, хрестоматийного «Зайца». Оригиналы достают из запасников по особым случаям — как во время эпохальной персональной выставки Дюрера в Альбертине в 2019— 2020 годах. В запасниках Эрмитажа тоже хранятся шедевры графики мирового масштаба — рисунки и гравюры того же Дюрера, а также Рубенса, Джованни Баттиста Тьеполо и Жака Калло. Вообще в собрании музея — более 600 000 гравюр и рисунков европейских мастеров: это пятая часть всей его коллекции. Чтобы знакомить зрителя с этими сокровищами, в июне нынешнего года открыли Галерею графики — раз в четыре месяца здесь планируют размещать совершенно новую экспозицию. Первая выставка посвящена диалогу рисунка и гравюры: всего представлено более 100 листов — в том числе произведения Дюрера, Рубенса, Рембрандта, Пармиджанино, Гольциуса, Гойи. Можно проследить, как художники тщательно работали над подготовительными рисунками, чтобы на их основе создать гравюру — требовавшую ювелирной техники. Или наоборот, как Рембрандт, практически импровизировали с резцом в руке, демонстрируя высочайшее мастерство.

«Свешников»

Санкт-Петербург, Музейно-выставочный центр «Росфото». С 1 сентября до 29 октября.

Сергей Свешников (1959— 2012) считается одним из самых интересных современных фотографов Петербурга: хотя его правильнее было бы назвать художником. Когда-то, вдохновленный фотографическими дневниками Энди Уорхола, он взял в руки камеру и запечатлел весь цвет ленинградской богемы — от Тимура Новикова и Сергея Курехина до группы «Телевизор». Эти карточки, уже ставшие историей, можно будет увидеть на выставке. В целом, обещают показать 200 работ Свешникова — все из коллекции «Росфото», где он, кстати, с 2007-го по 2011-й вел мастер-классы по ручным техникам печати и создавал художественные проекты.

Но уникальность его таланта проявлялась не только в портретах, где был запечатлен образ времени. Свешников изобрел особый художественный язык. Во многом он опирался на искания пикториалистов, сближавших фотографию с живописью. Его снимки — зыбкие, чуть размытые, виртуозно сочетающие свет и тень — действительно напоминали картины. Подобно предшественникам, он экспериментировал с техниками, в том числе — со старинными: не просто снимал на пленку, но и создавал портреты в трудоемкой технике «бромойль». Адепт черно-белой фотографии, он иногда раскрашивал снимки вручную — и получались необычные работы в духе гиперриализма. Все эти вещи, а также современные отпечатки с негативов, ранее не демонстрировавшиеся широкой публике, обещают показать на выставке.

«Энергия цвета. Архетипы авангарда»

Владивосток, Приморская государственная картинная галерея. До 22 октября.

Третьяковская галерея в партнерстве с Приморской государственной картинной галереей и Дальневосточным художественным музеем открыла выставку, предлагающую неожиданный взгляд на искусство авангарда. Авторы проекта применили к работам популярную теорию архетипов. Вообще весь XX век философы бились за то, чтобы отделить произведение от творца: доказывали, что картина или книга — вещь автономная, и живет по собственным эстетическим законам. А личные обстоятельства художника или писателя, его страсти и мечты не так уж важны. Впрочем, теория архетипов была создана в начале XX века: тогда же, когда и произведения мастеров авангарда — а, значит, как минимум созвучна той эпохе. Нынешняя выставка предлагает проследить, как личностные качества художников, а также их работы соотносятся с 12 основными архетипами. А заодно — как эти архетипы раскрываются через цвет (форма для представителей авангарда имела особое значение) и его взаимодействие с сюжетом. Кроме того, любознательные зрители могут попытаться узнать в одном 12 архетипов самих себя.

«Сталь. Стекло. Бетон»

Санкт-Петербург, Левашовский хлебозавод. До 18 сентября.

Новая выставочная площадка в Петербурге — Левашовский хлебозавод: памятник конструктивизма, открывшийся в июне после реконструкции. Совсем недавно здесь представили выставку известного фотографа Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон», которую этой весной успели посмотреть москвичи — проект, организованный совместно с Фондом Ruarts, показывали в Музее архитектуры им. А.В. Щусева. Выбор именно Левашовского хлебозавода кажется особенно удачным: экспозиция Розанова посвящена архитектуре модернизма, во многом наследовавшего конструктивизму — на это намекает лаконичность и четкость линий, функциональность модернистских зданий. При этом модернизм — в отличие от того же конструктивизма — до сих пор не воспринимается как ценное наследие. Многим эта архитектура кажется слишком простой и обыденной. Михаил Розанов раскрывает зрителю ее строгую красоту: берлинская телебашня и Военно-медицинская академия в Белграде, театры в Лондоне и Хельсинки, офисные здания в Милане и Роттердаме. Всего представлено 50 работ, отражающих полет архитектурной мысли 1950-1980-х годов и предлагающих зрителю совершить путешествие по девяти городам — от Мадрида до Москвы.

«Вениамин Кедрин. Восток-Судьба»

Москва, галерея Artstory. С 14 сентября по 15 октября.

Вениамин Кедрин был одним из художников русского Ташкента, наряду с Александром Волковым или Александром Николаевым (взявшим себе имя Усто Мумин, то есть Мастер). Представитель петербургского дворянского рода, выпускник школы рисования барона Штиглица (в те годы директорствовал Николай Рерих), Кедрин после революции уехал в Узбекистан и навсегда связал свою жизнь с этим краем. Галерея Artstory в 2016-м уже показывала работы Кедрина в рамках выставки «Очарованные Востоком»: тогда можно было увидеть и произведения других авторов 1920— 1940-х — оказавшихся по разным обстоятельствам на периферии империи, где дышалось чуть легче, и влюбившихся в эти места. Проходила здесь и персоналка сына художника Александра Кедрина — ныне живущего и работающего в США. Нынешний проект — первая в Москве большая выставка Вениамина Кедрина, охватывающая период с начала 1930-х по конец 1970-х и включающая в себя более 200 произведений: рисунки, акварели, эстампы, экслибрисы, плакаты. И предлагающая помимо Ташкента побывать в Самарканде, Бухаре и Фергане, чтобы вдоволь насладиться красотой Востока.

«Николай Рахманов. Цвет московской фотографии»

Москва, Музей Москвы. До 6 ноября.

Николай Рахманов — классик отечественной фотографии, мастер цветных снимков и создатель канонических образов Москвы — «выбрал» профессию еще в детстве. Его отец был фотографом-любителем, и сын с юных лет постигал секреты мастерства. Став взрослым, работал в ТАССе, потом в газете «Неделя» — воскресном приложении к «Известиям», выпускал прекрасные фотографические альбомы и получал награды. В 2021-м мастер ушел из жизни, и в прошлом году его архив — около 20 тысяч негативов и слайдов — поступил в Музей Москвы. На нынешней выставке зрителям представили более 200 работ: жанровых зарисовок из жизни большого города, футуристических панорам, фотографий сияющих драгоценностей из Алмазного фонда в Московском Кремле. Также можно насладиться видом рубиновых звезд, венчающих кремлевские башни — снятых близко-близко. Сам Рахманов утверждал: «Невероятно трудная, порой неблагодарная работа, требующая огромных затрат сил, выдержки, упорства, терпения и мастерства, а порой даже обычной человеческой смелости. Иногда я представляю себя в моей работе в образе альпиниста, которому предстоит подняться на Эверест без кислородной маски, таща на себе килограммов этак под семьдесят аппаратуры».

«Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения»

Москва, Государственная Третьяковская галерея. С 15 сентября до 21 января.

Третьяковка впервые покажет в своих стенах ретроспективу Алексея Боголюбова — выдающегося мариниста и баталиста, мастера пейзажной живописи. Проект приурочен к 200-летию со дня рождения художника. Боголюбов появился на свет в семье помещика, его дедом был Александр Радищев — автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Юному Алеше прочили офицерскую карьеру: он служил адъютантом у вице-адмирала Александра Дурасова. Однако в итоге он выбрал другую судьбу и стал воспитанником Академии художеств, которую окончил с золотой медалью 1-го достоинства и был назначен художником Главного морского штаба. На выставке можно будет увидеть его работы, выполненные в стенах Академии, а также созданные по впечатлениям из поездок по Европе. Заодно покажут работы современников — от Андреаса Ахенбаха до Камиля Коро.

В центральном разделе зрителей ждут марины и баталии, созданные Боголюбовым и связанные с историей Императорской России. А также живописные панорамы с видами Петербурга, Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Наконец, в отдельном разделе можно будет увидеть более камерные вещи — живописные этюды, привезенные из разных уголков России и Европы и отражавшие новые веяния в пейзажной живописи.

«Прогулка с ангелом. Евгений Расторгуев. Живопись, графика»

Нижний Новгород, Нижегородский государственный художественный музей. До 15 октября.

Евгений Расторгуев — удивительный художник, придумавший особую вселенную: на его картинах разворачивается жизнь маленького русского городка, с его казусами, трогательными историями и милым мещанским бытом. Прообразом послужил Городец, где мастер провел свое детство и где впоследствии — уже во взрослом возрасте — приобрел дом. Скромное обаяние провинции помогло Расторгуеву найти свой образный язык, хотя в его жизни была и книжная графика — всего он оформил более 100 книг — и краткое увлечение «суровым стилем». Однако его яркая индивидуальность проявилась именно в этих негромких работах: сказках о дамах и кавалерах, котах и петухах, разворачивающихся на фоне деревенских домиков. Нынешняя выставка, посвященная 100-летию со дня рождения мастера, охватывает период от начала 1950-х до 2009 года. Искусствовед Юрий Бычков, наш коллега (придумавший во время работы в «Советской культуре» понятие «Золотое кольцо»), так писал о Расторгуеве: «Мягкая, словно «под сурдинку» звучащая гамма, тонкость колористических отношений, светоносность живописи, которая буквально насыщена цветным светом, артистическая легкая кладка краски — таковы внешние приметы расторгуевского стиля. Живописная утонченность, мастерство профессионала органично слиты в его городецких фантазиях с образным строем, идущим от фольклорных традиций. Он как бы принял от прославленного мастера Городецких дёнец Мазина эстафету хранителя народного духа и народных традиций. В его картинах о жизни Городца и его обитателей сообщает нам не сторонний наблюдатель, а очевидец и участник этой жизни».

«Переплетения»

Пермь, Центральный выставочный зал г. Перми. До 17 сентября.

Эту выставку Центральный выставочный зал г. Перми подготовил к юбилею родного города: в нынешнем году Пермь отмечает 300-летие. «Переплетения» — проект, связывающий вместе два вида прикладного искусства: керамику и гобелены. Оба появились много веков назад, но до сих пор сохраняют актуальность. Можно, например, вспомнить Жана Люрса — реформатора шпалерного искусства, в чьих работах воплотился современный бестиарий. Или Пабло Пикассо, который обратился к керамике уже в зрелые годы и так увлекся, что отодвинул живопись на второй план. Художники XXI века оказались не менее изобретательны, чем их предшественники: порой в их гобеленах используются не только нити, но и та же керамика. И даже более экзотические материалы: от луговых трав до переработанного пластика. На выставке можно увидеть самые разные техники ручного ткачества, а также керамические скульптуры больших и малых форм и настенные керамические панно: всего представлено более 80 работ.

«На восток»

Новосибирск, Академгородок, Дом ученых. До 10 сентября.

Пермь сегодня — один из центров художественной жизни, и у жителей других городов есть возможность в этом убедиться. Проект «На восток», представляющий работы пермских авторов, отражает вектор их экспансии. Два года назад выставка прошла в Москве, а теперь, путешествуя по Транссибирской магистрали, оказалась в городе, который своим появлением обязан этой великой транспортной артерии. По мысли авторов, идея заключается в том, чтобы создать атмосферу поездки — с ее особым хронотопом, включающим медитативное созерцание пейзажа за окном и душевные разговоры с попутчиками — а заодно стереть границы между региональными сообществами. На выставке представлены работы 100 пермских художников. Несколько уральских авторов даже приехали на открытие в новосибирский Академгородок, преодолев расстояние в 1700 километров. А потом — вместе с новосибирскими и барнаульскими коллегами — еще неделю провели в Арт-резиденции на территории республики Алтай. Впрочем, на этом путешествие не заканчивается: в феврале следующего года взаимодействие Урала и Сибири продолжится на выставке «Домой» в Перми.

На фотографиях: А.П. Боголюбов Гренгамское сражение 27 июля 1720 года. 1866. Государственный Русский музей / (на анонсе) Николай Рахманов Девочка с апельсинами 1970–1972 Коллекция Музея Москвы.