Идеальный продюсер: выставка «Нам нужен Дягилев» в пространстве Cube.Moscow

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Современные художники в поисках гениального импресарио

К фигуре Сергея Дягилева в последние годы обращаются регулярно. Можно вспомнить выставку «Дягилев. Генеральная репетиция» в Третьяковке, которая должна была стать прологом к будущей постоянной экспозиции на Крымском валу — как задумывала Зельфира Трегулова (кто знает, не поменялись ли планы у нового директора Елены Проничевой). Или проект «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» в Шереметевском дворце в Петербурге, собравший портреты тех, кто оказался в радиусе действия Сергея Павловича — от Михаила Фокина до Габриэль Шанель. Подобный интерес легко объяснить: Дягилев — наш крупнейший успех на мировой культурной арене. Та самая «мягкая сила», о которой в последние годы говорят все чаще.Он сумел влюбить в Россию чванливых иностранцев, он заставил их облачиться в шаровары — потому что в них выступала великая Ида Рубинштейн — и поразил их в самое сердце зависающим в воздухе Нижинским. А еще очаровал крупнейших западных художников и поэтов — от Жана Кокто до Пабло Пикассо — которые стали частью его команды. Но Дягилев не только продвигал Россию за рубежом, но и помогал своим подопечным: благодаря ему мировыми знаменитостями стали Анна Павлова и Тамара Карсавина, уехали на Запад — где заслуженно блистали — Михаил Ларионов и Наталия Гончарова. Список можно продолжать еще долго — Сергей Павлович умел собрать вокруг себя таланты. О подобном продюсере мечтает каждый художник, и название выставки, открытой, отражает эти чаяния. Как найти чуткого к искусству, но при этом оборотистого импресарио, способного создать моду на все русское? Задача в нынешних условиях почти невозможная. Хотя на бытовом уровне к нам относятся по-прежнему тепло — в этом может убедиться каждый, кто сумеет добраться до Европы. Но вот политики — другое дело: они действительно вставляют палки в колеса.Как бы то ни было, запрос на дягилевых существует, и нынешняя выставка — своеобразное обращение к мирозданию. Конечно, не обошлось без исторической части: в экспозиции можно увидеть эскизы костюмов, выполненные Константином Коровиным, Александром Бенуа, Мстиславом Добужинским и даже блистательным Эрте (Романом Тыртовым) — всеми, кто сотрудничал с Сергеем Павловичем. Своеобразным мостиком между прошлым и настоящим служат костюмы из коллекции Николая Цискаридзе, танцевавшего в таких балетах из репертуара «Русских сезонов», как «Послеполуденный отдых Фавна», «Видение розы» и «Шехеразада»: возвращением на сцену этих постановок занимался Андрис Лиепа. Из классиков представлен также художник Юрий Купер, много лет посвятивший театру. А еще — художник и режиссер Рустам Хамдамов: на выставке можно увидеть его 26-минутный фильм «Бриллианты. Воровство». Это странная, с линчевскими интонациями лента, наполненная оммажами немому кино и, конечно, балету — с такими звездами, как балерина Диана Вишнева и актриса Рената Литвинова.Игорь Чапурин — художник на поколение младше Купера и Хамдамова: на выставке можно увидеть костюмы, которые он делал для спектаклей, показанных на сцене Большого театра — например, кожаные пачки для балета Мауро Бигонцетти Cinque. Постановка 2011 года сегодня уже стала историей: в экспозиции представлено видео, где танцует Полина Семионова, в то время находившаяся в зените славы. Из свежих работ Чапурина — блестящий костюм Минотавра для балета Патрика де Бана «Лабиринт», показанного на сцене Большого театра совсем недавно, в 2022-м.Еще более диковинные костюмы придумывает Катя Филиппова — навеянные русским фольклором, техно-культурой и барокко: получается гремучая, но красивая смесь. На выставке можно увидеть ее работы для последней постановки Влада Мамышева-Монро «Полоний», где художник исполнял сразу несколько ролей, в том числе — Тени отца Гамлета: вскоре после премьеры он трагически погиб.Вадим Тишин — молодой художник и дизайнер — тоже обращается к фольклорному пласту: как, собственно, делали когда-то Ларионов с Гончаровой. На выставке можно увидеть платья, в которых много красного цвета, отсылающие к народным костюмам; при этом на манекенах — современные шляпки-таблетки. Кроме того, вместе с видеохудожником Платоном Инфанте они представили видеоинсталляцию, апеллирующую к древним обрядам, где роль мистагога — наставника в таинствах, жреца — исполняет сам Тишин. Кстати, у Платона на выставке есть еще ряд работ, и поддержать его пришли несколько поколений семьи Инфанте, включая главу — Франциско Инфанте-Арана. Так что достойные художники у нас есть. Дело, как говорится, за малым.