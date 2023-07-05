От Фешина до Шемякина: «Культура» о самых интересных выставках июля

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Материал опубликован в №6 печатной версии газеты «Культура» от 29 мая 2023 года.

Зенит лета — пора отпусков, но музеи пока не спешат отдыхать. «Культура» представляет подборку самых любопытных проектов.

1. «ЦАРЬ ФЕДОР»

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства. До 22 октября

Выставка, проходящая в Шереметевском дворце, посвящена 150-летию гениального певца. Она разделена на две части: первая охватывает детство и юность в провинциальной Казани среди крестьянской бедноты. Вторая рассказывает о баловне судьбы, ставшем одной из ключевых фигур предреволюционной России. Шаляпина охотно писали современники: Валентин Серов, Александр Головин, Борис Кустодиев, Александр Яковлев, Борис Григорьев — эти картины представлены на выставке. Однако Федор Иванович был не только выдающимся исполнителем — он обладал по-настоящему ренессансным талантом и сам хорошо лепил и рисовал. В экспозиции можно увидеть его шаржи, а также эскизы гримов — к спектаклям выдающийся бас готовился основательно. Известно, например, что при создании ролей он вдохновлялся рисунками Михаила Врубеля и скульптурами Марка Антокольского — эти вещи также представлены на выставке. А еще мечтал возвести для артистов на скале Пушкина в Крыму «Замок искусства»: купил землю и даже начал строительство. Воплотить эти планы в жизнь не позволила революция, и все, что от них осталось, — эскизы, полюбоваться на которые предлагают зрителям.

2. «РУССКИЙ СТИЛЬ» В ИСКУССТВЕ. ОТ НИКОЛАЯ I ДО НИКОЛАЯ II»

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 13 мая 2024

Русский стиль обычно рассматривают как часть глобальной тенденции: в XIX веке многие народы начали рефлексировать о себе через культуру, отделяя себя от других наций. В случае России важным катализатором стала война 1812 года, вызвавшая патриотический подъем. Поначалу к теме национального обращались в аспекте фольклора; на рубеже XIX–XX веков стал популярен национальный романтизм — тоже общеевропейский тренд. На выставке в Малой церкви Зимнего дворца представлены различные экспонаты: например, портреты людей в русских национальных костюмах — в частности, изображение мальчика Е.В. Терликова в косоворотке (художник Иван Кабанов). Или ваза Императорского фарфорового завода с росписью «Русская красавица в сарафане» с оригинала картины Константина Маковского. Есть вещи, созданные на предприятиях Сазикова, Хлебникова и Овчинникова, а также в мастерских Абрамцева и Талашкина. Отдельное внимание уделено легендарному балу-маскараду 1903 года, приуроченному к 290-летию Дома Романовых, — когда придворная знать, включая императора Николая II с супругой, нарядилась в костюмы XVII века, эпохи царя Алексея Михайловича. Некоторые из этих роскошных туалетов можно увидеть на выставке. Другое грандиозное событие — празднование 300-летия Дома Романовых — тоже отмечено в экспозиции: показано серебряное подносное блюдо фабрично-торгового товарищества преемников Н.В. Немирова-Колодкина и меню торжественного обеда 25 мая 1913 года, организованного в честь юбилея династии Романовых и дня рождения императрицы Александры Федоровны.

3. «НИКОЛАЙ ФЕШИН. КОГДА РАССЫПАЛИСЬ СТРАНИЦЫ»

Казань, Национальная художественная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ в Казанском кремле. До 31 августа

Николай Фешин — художник, принадлежащий сразу двум странам, России и США. Но как бы ни делили его искусствоведы, не стоит забывать — родиной его была все-таки Казань. Именно здесь хранится роскошная коллекция его дореволюционных работ, многие из которых можно было увидеть два года назад, на выставке к 140-летию мастера, устроенной ГМИИ РТ. Нынешняя экспозиция рассказывает о художнике под несколько иным углом. Во-первых, через работы его близкого друга Павла Бенькова, тоже уроженца Казани: они вместе учились в Казанской художественной школе, потом в Императорской академии художеств в Петербурге. Впоследствии их дружба оказалась прервана: Фешин уехал в Америку, а Беньков в 1930-м перебрался в Самарканд. На выставке можно увидеть работы этих авторов (основной акцент все же сделан на Фешине), а также отрывки из писем и автобиографии Николая Фешина и, конечно, воспоминания о нем друзей и художников. Все это создает стереоскопический эффект, погружая нас в жизнь и судьбу гениального мастера.

4. «ВДОХНОВЛЕННЫЕ КЛАССИКОЙ. НЕОКЛАССИЦИЗМ В РОССИИ»

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей. До 11 сентября

Сегодняшнему зрителю неоклассицизм, зародившийся на рубеже XIX–XX веков, кажется тихой заводью — попыткой нащупать вечное и прекрасное в слишком изменчивой действительности. Причин обращения к классике было много, но нельзя сбрасывать со счетов попытку «закапсулироваться», спрятаться в башне из слоновой кости. К сожалению, храм искусства оказался слишком хрупким и вскоре был сметен революционной волной. О тех временах напоминает лишь роскошное наследие, которым предлагает полюбоваться Русский музей. На выставке можно увидеть творения Александра Яковлева и Василия Шухаева (например, их знаменитый парный автопортрет в образе Арлекина и Пьеро), а также работы других признанных мастеров: Евгения Лансере, Мстислава Добужинского и даже Валентина Серова. И, прогуливаясь по залам, отбросить на время все тревоги и ощутить в душе гармонию и красоту.

5. «ВООБРАЖАЕМЫЙ МУЗЕЙ МИХАИЛА ШЕМЯКИНА. ЛЕСТНИЦА В ИСКУССТВЕ»

Москва, Новая Третьяковка. До 17 сентября

Художник Михаил Шемякин начал собирать свой воображаемый музей еще в 60-е. Покупал книги с репродукциями, альбомы по искусству и аккуратно вытаскивал нужные страницы. Его цепкий взгляд выявлял архетипические мотивы: например, такие, как «Рука в искусстве», «Монстры в искусстве» или «Автомобиль в искусстве». На эти мотивы нанизывались разные образы — от древних икон до творений современных художников. Для выставки в Новой Третьяковке была выбрана тема лестницы в искусстве и подобраны работы из коллекции музея, а также Центра Михаила Шемякина. Зритель, путешествующий по выставке, оказывается вовлечен в увлекательную игру: он видит, как лестница в небо из видения Иакова превращается в темную парадную из романов Достоевского, а потом — в ступени, ведущие на эшафот. И с удивлением наблюдает, как один и тот же образ живет в разных странах и культурах.

6. «ТВОЙ БЕЛЫЙ ДОМ»

Москва, AZ ART Маросейка. До 27 августа

Белокаменные палаты XVIII века стали гостеприимным домом для этой тихой созерцательной выставки. Невесомые сделанные из бумаги платья Татьяны Баданиной, расположившиеся на одной из стен, буквально парят в воздухе: словно ангелы, оберегающие нас, грешных. Сакральные и религиозные коннотации возникают не на пустом месте. Художница признается, что ее главный инструмент — это свет: летящие полупрозрачные платья из папиросной бумаги, светящаяся лестница, нижняя ступенька которой называется «умеренность», а верхняя — «любовь». И вспоминается таинственный Божественный свет в момент Преображения Иисуса Христа, о котором говорится в евангельских текстах... Платья, выполненные в «человеческом» масштабе, возникли неслучайно: это еще и дань памяти дочери художницы Анечки, талантливого модельера, ушедшей слишком рано. Наполненный мягким светом зал, парящие платья и чаши с водой, в которых отражаются облака (видеоинсталляция «Небо») — все это как бы говорит: здесь спокойно и хорошо и здесь примут каждого, как дома.

7. «ХУДОЖНИК И СКАЗКА»

Нижний Новгород, Нижегородский государственный художественный музей. До 13 августа

НГХМ совместно с Русским музеем, Третьяковской галереей и Российским национальным музеем музыки подготовил большой межмузейный проект, предлагающий окунуться в сказочную атмосферу. Отечественные художники заинтересовались сюжетами русской сказки во второй половине XIX века. Почетное место в экспозиции занимают полотна Виктора Васнецова, одного из апологетов народного творчества. В частности, зрители могут увидеть такие хрестоматийные произведения, как «Витязь на распутье» и «Иван-царевич на Сером Волке». Не обошлось без Ивана Билибина, использовавшего сказочные мотивы в графике, а также без «Садко» Ильи Репина и творений самого загадочного художника рубежа веков Михаила Врубеля. А еще, конечно, без палехской миниатюры и глиняной дымковской игрушки: в общем, разнообразие жанров и техник действительно сказочное.

8. «ПОЛЯ-ДВОЙНИКИ»

Москва, Фонд Ruarts. До 12 ноября

Игорь Вулох как бы выпадает из круга шестидесятников, хотя формально он принадлежал этому времени — и хронологически, и по духу. И все же творил обособленно, да и жил почти как отшельник. И в результате практически исчез из привычных списков имен, хотя его работы — совершенно поэтические — полюбились многим коллекционерам. Выставка, названная в честь книги поэта Геннадия Айги — близкого друга и в чем-то «двойника» Игоря Вулоха, — погружает нас в особый живописный мир. Здесь сплошь — нелинейные связи, неочевидные ассоциации, намеки и полутона. Особенно когда Вулох входит в свой белый период, выстраивая картину на чуть заметных градациях цвета. Вкус к настоящей живописи, интерес к цвету (недаром он учился в Казанском художественном училище, где еще не забыли традиции Фешина), своя разработанная система образов — все это выделяет Вулоха как художника. А кураторы выставки, отказавшиеся от хронологии, проводят нас по внутренним, ментальным маршрутам его творчества: от первых всполохов — через умиротворение и гармонию — к еще более неистовым картинам, написанным мастером, несмотря на тяжелую болезнь.

9. «САЛОНЫ» ДИДРО. ВЫСТАВКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В ПАРИЖЕ XVIII ВЕКА»

Москва, ГМИИ имени А.С. Пушкина. До 1 октября

Масштабный проект рассказывает о том, каким было современное искусство XVIII столетия и как зарождалась современная арт-критика стараниями блестящего и язвительного Дени Дидро. Выставки искусства в ту пору, конечно, сильно отличались от нынешних — чего стоит сплошная «шпалерная» развеска, когда наверху помещали произведения на исторические или мифологические темы, а внизу — вещи «попроще» вроде натюрмортов. Дидро начал писать обзоры на «Салоны» в 1759 году, причем в рукописный журнал «Литературная корреспонденция», аудиторией которой были ни много ни мало некоторые европейские монархи (с 1764 года журнал стала получать Екатерина II). В своих оценках Дидро часто был несдержан: одних превозносил («Шарден — величайший кудесник из всех, какие у нас были»), а по другим мог пройтись от души («Алле — убог», «Белль — пустое место», «Милле — нуль»). На выставке приведено множество цитат Дидро, и можно сравнить свои впечатления с мнением французского философа, благо представлена большая подборка картин, участвовавших в тех самых «Салонах».

10. «ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ ДО ЦЕНТРА»

Санкт-Петербург, Музейно-выставочный центр «РОСФОТО». С 30 июня по 20 августа

Понятие «петербургский текст» возникло в научной литературе неслучайно: Северная столица обросла культурными коннотациями, стала героем множества мифов, легенд и литературных произведений. Пытливый исследователь обнаружит в них нечто общее — концепты, кочующие из текста в текст, из картины в картину и позволяющие при этом автору проявить свою индивидуальность. Это доказывает и новая выставка: Петербург глазами 40 фотографов, творивших с начала 1950-х до 2000-х и запечатлевших белые ночи, разведенные мосты, дворы-колодцы и роскошные стены, исписанные граффити. Среди авторов как гранды вроде аса-репортажника Бориса Смелова, виртуозного поэта Александра Слюсарева или мастера пикториальной фотографии Людмилы Таболиной, так и неизвестные фотографы. Все они показывают разные стороны великого города, но смотрят на него одинаково влюбленно.

Фотографии: предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина; на анонсе «Лестница в искусстве», «Воображаемый музей Михаила Шемякина» - предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи.