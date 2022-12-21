Новая Россия начиналась с книг: Эрмитаж представил печатные раритеты в рамках года Петра Великого

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Главный художественный музей страны показывает уникальные издания, ставшие значительным фактором развития отечественной науки и государства в целом. Еще одна выставка книжных редкостей посвящена взаимодействию и общей истории Эрмитажа и Публичной библиотеки.

На декабрь приходятся традиционные Дни Эрмитажа, когда публике предоставляется возможность увидеть особые экспозиции, приуроченные ко дню рождения музея. В этот раз наряду с поклонниками изящных искусств подарок получили любители книг и истории типографского дела. Их вниманию предназначены выставки «Книги, напечатанные в годы царствования Петра Великого» и «Для любителей отечественной учености и просвещения. Эрмитажная и Публичная библиотеки. 1762–1862 годы».

Год 350-летнего юбилея первого русского императора неизбежно предопределяет объекты наибольшего интереса публики: все, связанное с личностью Петра I и его свершениями, сегодня находится в мейнстриме. Вместе с тем создатели спектаклей, сериалов и мюзиклов по определению не могут избежать домыслов и легенд. Поэтому выставка, посвященная петровским книгам, особенно ценна и интересна — здесь все исторически точно. Кроме того, ее экспонаты по-настоящему редки и уникальны.

Смена исторических эпох на рубеже семнадцатого и восемнадцатого столетий ознаменована рождением абсолютно нового российского государства, в итоге решительно шагнувшего в Европу и ставшего в ряд ведущих держав. Путь от обветшавшей старой Руси к просвещенной империи был немыслим без смены основных общественных надстроек, среди которых вопросы просвещения и образования стали основополагающими. Стране, которая отставала от основных европейских игроков по причинам сырьевого характера экономики и неразвитых технологий, были остро необходимы кардинальные подвижки буквально во всех отраслях науки, промышленности (впрочем, как таковой ее еще толком и не было) и военного дела. В развитии остро нуждался и главный капитал державы — люди. Ориентированность на приходское образование, традиционность восприятия окружающего мира и домостроевский уклад к петровскому времени окончательно сковал Россию — страну было некому двигать вперед.

О чем говорить — даже такая естественная в наших глазах потребность чтения и познания удовлетворялась в те годы из рук вон плохо. Содержание существовавших книг не подходило для решения задач по развитию страны. Были необходимы новые доступные знания. И введение в 1708 году царем Петром нового, специально разработанного гражданского шрифта, стало фундаментом для нового просвещения нации.

В рамках петровских реформ страна получила множество относительно доступных учебников по различным отраслям знания: истории, медицине, фортификации, флотскому делу, естествознанию и пр. Правда, одним из наиболее примечательных экспонатов выставки петровских книг стала напечатанная в 1703 году, еще до введения гражданского шрифта, «Арифметика» Леонтия Магницкого. Московский печатный двор выпустил 2400 ее экземпляров, книга использовалась более полувека, ее высоко ценил Михаил Ломоносов, назвавший этот учебник «вратами своей учености». Достойно внимания то, что использование церковного шрифта сделало книгу чрезвычайно дорогой: наборщики запросили высокую цену в виду непривычной для них задачи расположения на страницах текста, содержащего формулы и уравнения. В результате для типографии выпуск учебника обошелся в 12 раз дороже, чем издание аналогичной по объему «привычной» книги.

Также в экспозиции представлен появившийся до петровских реформ и признанный в свое время лучшим учебником «Букварь славенороссийских письмен уставных и скорописных, греческих же латинских и полских со образованми вещей и со нравоучительными стихами» Кариона Истомина. Эта книга принадлежала семье князя Михаила Михайловича Щербатова и хранит на страницах пометки, оставленные его домочадцами.

Приступая к реформе книгопечатания, Петр I поначалу намеревался прибегнуть к публикации книг за границей. Государев заказ получил голландский книгоиздатель Ян Тесинг. Но сотрудничество оказалось непродуктивным: производство книг было долгим и дорогим: в итоге стало понятно, что необходимо развивать собственное книжное дело. Но издания, требовавшие большого опыта при создании, были и заграничными: на выставке можно увидеть восьмиязычный (!) «Сборник символов и эмблем», изданный Тесингом в 1705 году тиражом в 800 экземпляров. Двуцветное издание содержит 822 гравюры.

Первой отечественной книгой гражданской печати стал учебник геометрии. И дело пошло: номенклатура изданий была для того времени огромной. Большое внимание вызывает «Манира о строении крепостей» Георга Римплера, переведенная с немецкого и изданная в Москве в 1709 году. «Правило о пяти чинех архитектуры», увидевшее свет в том же году, стало первым русским переводом трактата итальянского архитектора шестнадцатого века Джакомо Бароцци да Виньола – и весьма своевременным: после учреждения «Канцелярии от строений» прошло всего три года. Также представлено издание этой книги 1722 года, увеличенного формата.

Без преувеличения необходимым изданием стала «Книга пропорции оснаски кораблеи аглинскои», появившаяся в 1716 году в количестве 595 экземпляров. До тех пор русские корабелы строили суда буквально на глаз, без какой-либо централизованной стандартизации. Теперь же в их распоряжении находились таблицы с полным описанием корабельной оснастки и русской транслитерацией английских и голландских терминов. Кодифицированные нормативы именовались «штатами пропорций», в их разработке Петр Великий принимал личное участие.

Императору приходилось также непосредственно участвовать в выпуске книг. Так, в его редактуре в 1716-го и 1722-го был опубликован очень важный для политики труд вице-канцлера Петра Шафирова «Разсуждение какие законные причины его царское величество Петр Первыи царь и повелитель всероссиискии и протчая, и протчая, и протчая: к начатию воины против короля Карола 12, Шведского 1700 году имел». В издании в ходе исследований отношений двух государств доказывалась виновность Швеции в развязанной Северной войне. Также к политике, но уже внутренней, обращено напечатанное в 1718 году «Объявление розыскного дела и суда по указу его Царскаго Величества на царевича Алексея Петровича». Книга издана после казни наследника, обвиненного в предательстве, и рассказывает об обстоятельствах расследования, включая семейную переписку и документы следствия. Это уникальное издание встречается редко, так как его экземпляры разыскивались и уничтожались во время правления сына царевича Алексея, императора Петра II.

Также на выставке представлены гравюры с изображением осады крепости Азов и штурма крепости Нотебург, триумфального входа русских войск в Москву после Полтавской победы, учебная таблица «Новое небесное зерцало» с изображением некоторых созвездий. В годы петровского книгоиздания основными стали Академическая и Сенатская гражданские типографии в Санкт-Петербурге. Именно в Сенатской типографии использовался представленный на выставке печатный станок 1721 года. Этот патриарх отечественного типографского оборудования оставался на своем месте вплоть до 1903 года, когда был взят на юбилейную выставку в честь Петра I.

Уже в екатерининское время петровские издания стали предметом коллекционирования, многие из них сохранились до наших дней именно благодаря этому обстоятельству. Они находились и в собрании Екатерины II, став наряду с другими книжными раритетами частью эрмитажной библиотеки. Также просвещенная императрица основала Императорскую Публичную библиотеку. Отдельная экспозиция, открывшаяся в декабре, посвящена именно этому.

Выставка «Для любителей отечественной учености и просвещения» подготовлена Государственным Эрмитажем совместно с РНБ и демонстрирует такие редкости, как личные книги Екатерины II с ее пометками. В их числе две Библии и учебник географии. Среди других раритетов — приобретенные Екатериной Великой книги из библиотек Дидро и Вольтера, греческие рукописные евангелия одиннадцатого-двенадцатого веков, русские и западноевропейские средневековые манускрипты. Кроме того, на выставке представлены вещи, которые были переданы из РНБ в Эрмитаж, — археологические предметы из раскопок у Фанагории и на Тамани.

О новых выставочных проектах «Культуре» рассказал их куратор, заведующий Научной библиотекой Государственного Эрмитажа Евгений Платонов:

— Книги, которые печатались при Петре, в первую очередь относились к технике. Они должны были закрыть лакуны в техническом знании, которые в России действительно были большими. В предшествующий период в нашей стране существовала система образования, которую мы бы сейчас назвали гуманитарной. Было домашнее обучение, когда учили писать и считать, существовали школы при церкви. А отставание в технической сфере, которое четко проявилось к концу семнадцатого века, — его никак нельзя было миновать. Книги, которые были переведены и напечатаны при Петре I, в первую очередь отражают эту тенденцию: необходимость развивать точные науки, военную сферу очень сказывалась на перечне переводимой литературы.

Светская литература той поры — это в первую очередь разного рода исторические повести и произведения дидактического характера, распространявшиеся в рукописях, — своего читателя не поменяли. Горожане, купцы и дворяне продолжали знакомиться с этим репертуаром. Введение гражданского шрифта наряду с программой петровского книгопечатания способствовало знакомству этой аудитории с европейскими знаниями — книгами по истории и географии как науки. Это уже не повести о путешествии новгородца на край света, где он увидел рай. А именно начатки научных знаний, которые давали любопытному читателю возможность познания мира: все же в первую очередь петровское книгопечатание преследовало цель обучения людей.

Выставка петровской книги небольшая, но очень цельная. Помимо собственно книг, на ней представлено большое количество гравюр, издание которых преследовало те же образовательные цели: объяснялась внешняя и внутренняя политика России, прославлялись деяния Петра. Из наиболее исторически ценных экспонатов назову Новый Завет, который был подарен епископом Стефаном Яворским младшему сыну царя, Петру Петровичу, умершему в возрасте четырех лет. И с тех пор эта книга продолжала оставаться в семье Романовых, а в девятнадцатом веке она была передана в домовую церковь в Зимнем дворце. Вторая же выставка представляет издания, каждое из которых вызывает необычайный интерес с точки зрения как своей истории создания, так и бытования уже в Петербурге, в составе Эрмитажной или Публичной библиотеки. Многие издания неоднократно передавались из одной библиотеки в другую и представляют собой интересный пример сотрудничества наших институций, Эрмитажа и Российской национальной библиотеки. В экспозиции собраны такие замечательные книги, как Изборник Святослава 1076 года со словами и поучениями нравоучительного характера, латинские и французские рукописи, а также некоторое количество восточных рукописей: Кораны, сборники стихов, в том числе рукопись XV века узбекского поэта Алишера Навои. И, конечно же, русские рукописи, которые как собирались Екатериной II, так и целенаправленно приобретались Публичной библиотекой позже с целью пополнения фондов.

Фотографии предоставлены пресс-службой Государственного Эрмитажа