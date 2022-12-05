Самые интересные выставки декабря: выбор «Культуры»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Материал был опубликован в печатной версии газеты «Культура» за 24 ноября 2022 года.

1. «АЛЕКСЕЙ ЩУСЕВ. АРХИТЕКТОР, ХУДОЖНИК, ДИРЕКТОР. К 150-ЛЕТИЮ»

Москва, Третьяковская галерея. 25 ноября 2022 — 14 мая 2023

Проект, посвященный выдающемуся архитектору (в следующем году отмечается его 150-летие), предлагает необычную оптику. Центральная тема — Музей: именно так, с большой буквы, поскольку Щусев на выставке представлен как творец, для которого «Музей» был целью и особенностью мышления. Надо сказать, шанс спроектировать музей выпал молодому архитектору довольно рано. Одной из его первых крупных работ стал храм Спаса Всемилостивейшего в имении Натальевка в Харьковской губернии. Заказчик, меценат Павел Харитоненко, мечтал о храме-музее для своей коллекции древнерусских икон. В 1920-е Алексей Викторович несколько лет был директором, а также главным архитектором Третьяковской галереи. Именно благодаря «архидиректору» здание в Лаврушинском переулке получило наконец дополнительные площади. Причем пристройку Щусев сделал максимально бережно и аккуратно по отношению к фасаду в неорусском стиле, спроектированному в начале века Виктором Васнецовым. Наконец, Музей архитектуры тоже появился благодаря Щусеву — хотя идея носилась в воздухе много лет. Мастер не только добился открытия музея в 1945-м, но также отреставрировал усадьбу Талызиных — нынешнее главное здание МУАРа, а заодно стал первым директором. Сегодня музей носит его имя.

Третьяковская галерея также рассказывает об архитектурной и градостроительной смелости великого зодчего, не боявшегося глобальных задач и широко шагавшего по стилям: будь то неорусская версия модерна, конструктивизм или ар-деко. Зрители смогут увидеть процесс работы над Марфо-Мариинской обителью и Казанским вокзалом и творения больших мастеров, участвовавших в его проектах, — Зинаиды Серебряковой, Евгения Лансере, Михаила Нестерова, Бориса Кустодиева, Мстислава Добужинского. А также подивиться, как в таком блестящем окружении Щусеву удавалось оставаться абсолютно самобытным.

2. «ПАНТЕОН ИППОЛИТА РОБИЙЯРА. ПОРТРЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ В РОССИИ 1860-Х ГОДОВ»

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 19 февраля 2023

Эрмитаж представляет более полусотни лучших работ одного из первопроходцев фотографии в России — Ипполита Робийяра. Приехавший в Россию уже зрелым мастером, прославленным автором пастелей, француз поначалу не оставлял ремесло художника. Однако светопись становилась все более модным искусством, а пастели, напротив, теряли популярность, и в 1860-е Робийяр переключился на фотографию. Он открыл мастерскую на чердаке надворного флигеля на Большой Морской, 52, и начал снимать портреты представителей знати. Успех не заставил себя ждать. В объектив Робийяра попадали не только аристократы (например, красавица-графиня София Бобринская), но и представители царской фамилии. Над портретной галереей Романовых мастер работал три года, с 1862-го по 1865-й, а затем внезапно забросил фотографию. Почему? По слухам, не захотел соревноваться с конкурентами, да и не по чину это было почетному вольному общнику Императорской академии художеств. В любом случае его короткая, но яркая карьера оставила большой след в российской фотографии. Хотя сами снимки — выполненные по канонам парадных портретов — во многом еще близки живописи и не содержат умопомрачительно смелых экспериментов. Нынешней выставкой Эрмитаж подводит черту под многолетним проектом, посвященным становлению отечественной светописи. В 2011-м музей показывал экспозицию «Эпоха дагеротипа. Ранняя фотография в России», а в 2015-м — «Ателье «Светопись Левицкого». Ранняя русская фотография в собрании Государственного Эрмитажа».

3. «СВЕТ И ВОЗДУХ»: РОБЕРТ ФАЛЬК И ВАЛЕНТИНА ДИФФИНЭ-КРИСТИ»

Самара, Самарский областной художественный музей. До 15 января 2023

Выставка представляет дуэт, никогда не существовавший в реальности, но возникший на уровне сопоставлений. Валентина Диффинэ-Кристи — художница, чье имя пока остается в тени современников. Интерес к импрессионизму она переняла от мужа Евгения Диффинэ, художника с французскими корнями, рано умершего от тифа. И была верна этому стилю всю жизнь, хотя у советской власти импрессионизм оказался не в почете. Даже портреты рабочих и ударников труда у Диффинэ-Кристи получались лиричными, далекими от официоза. Свет и воздух — то, что отличало ее «миражную» живопись, особенно поздние работы: контуры предметов становились все более расплывчатыми, почти растворялись в световоздушной среде. Художница прожила длинную жизнь и умерла в 2010-м. Последние годы специально созданный фонд проводит выставки по всей России, популяризируя ее наследие. А у жителей и гостей Самары есть возможность увидеть ее живописные работы (из частной коллекции художника Ивана Хотинского) в сопоставлении с графикой другого большого мастера той эпохи.

Легендарный Роберт Фальк, в отличие от художницы, всю жизнь экспериментировал, менял стили, пробовал кубизм и экспрессионизм, увлекался Рембрандтом. И, конечно, не мог пройти мимо импрессионизма, к которому впоследствии не раз возвращался. На выставке представлено 28 рисунков Роберта Рафаиловича — это полное собрание графики Фалька из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова, где двумя месяцами ранее состоялась премьера проекта.

4. «ТРИ АНГЕЛА»

Новосибирск, Новосибирский государственный краеведческий музей. До 11 декабря

Выставка-реквием, посвященная художникам, творчество которых вошло в культурную ДНК Новосибирска и стало широко известно за пределами города. Проект был инициирован их супругами, поскольку сами мастера, к сожалению, уже ушли из жизни: архитектор Геннадий Арбатский — в 2014-м, живописец Александр Шуриц — в 2017-м, а скульптор Александр Бортник — в 2018-м. «Ангелы» — не только отсылка к печальным событиям, но и оммаж картинам Александра Шурица, населенным небесными созданиями. На его полотнах, сочетающих черты современности и Ренессанса, возникают рыцари и мечтательные девы, великие деятели прошлого и библейские персонажи. И все это пропущено сквозь призму остро индивидуального таланта художника. А еще он оформлял книги, которые расходились по всей стране, — например, «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова и «Хоббита» Джона Толкина.

Геннадий Арбатский тоже создавал фантазийные миры — но на улицах Новосибирска. В частности, в районе улицы Богдана Хмельницкого, сохранившей единый архитектурный ансамбль сталинской эпохи. Арбатский превратил «Богдашку» в одну из главных достопримечательностей города. Именно здесь можно увидеть дворы «Гулливер» и «Алиса», населенные сказочными героями. Да и сам район, благодаря необычным афишным тумбам со скульптурами, стал знаковым примером формирования городской среды — революционным для излета СССР. Наконец, Александр Бортник был организатором симпозиумов деревянной, каменной и снежной скульптуры, а еще автором памятников, украшающих улицы города: в том числе — бюстов российских писателей. Собранные в одном пространстве, работы этих художников отражают бурный, переменчивый этап в жизни нашей культуры, ведь мастерам пришлось работать в жестких рамках, потом вкусить беспредельной свободы, но при этом каждый из них не свернул с однажды выбранного пути.

5. «ОТЦЫ И ДЕТИ: СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИНАСТИЙ»

Челябинск, Челябинский государственный музей изобразительных искусств. 02 декабря 2022 — 15 января 2023

Проект, проходящий под эгидой национального проекта «Культура», впервые масштабно расскажет о художественных династиях из собрания Челябинского музея изобразительных искусств. Обещают показать около 90 произведений, созданных представителями 17 творческих династий. В том числе классиками вроде Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Петра Кончаловского и Евгения Лансере. И если творчество Серебряковой и ее отца, скульптора-анималиста Евгения Александровича Лансере, известно не только специалистам, но и широкой публике, то менее прославленные династии еще ждут своего часа. В музее покажут современных художников Челябинска, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары: Качальских, Неясовых, Суриных, Дьяковых, Даниловых, Савочкиных, Аникиных, Ходаевых, Колесовых, Питиримовых, Серовых, Ишемгуловых. Как и в романе Тургенева, отношение к прошлому у мастеров разное: одни экспериментируют, не порывая с традицией, другие же — пробуют уйти от классического искусства.

6. «ВАСИЛИЙ ТРОПИНИН. УДАЧА ГЕНИЯ»

Москва, Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени. До 26 марта 2023

Название выставки «Удача гения» отсылает к необычной судьбе прославленного живописца. Правда, речь не о слепой случайности, вознесшей крепостного художника на вершину художественного олимпа, а об удаче, позволившей ему перебороть изначально неблагоприятные обстоятельства. В масштабном проекте объединились не только Музей Тропинина и Русский музей, но шире — Москва и Петербург: два города, определившие судьбу Василия Тропинина. В Петербурге мастер учился в Академии художеств, где позднее обрел признание, став академиком портретной живописи. А в Первопрестольной провел большую часть жизни: сначала как крепостной графа Моркова, а затем, получив вольную в 47 лет, уже как свободный человек и художник.

На выставку Русский музей дал девять картин, в том числе «Казначейшу» и портрет писательницы Варвары Ипполитовны Лизогуб. Музей Тропинина показывает и шедевры из своих фондов. В частности, «Девушку с горшком роз» (1850): в 1941-м работа участвовала в выставке в Крыму. После фашистской оккупации она несколько лет считалась потерянной, и лишь в середине 1950-х известный коллекционер Феликс Вишневский увидел картину в московском антикварном магазине. Впоследствии он передал сокровище учрежденному им Музею Тропинина.

На выставке есть портрет жены художника Анны — свободной поселянки, ставшей после замужества крепостной, — а также изображение их сына Арсения: свободу они получили на несколько лет позже Василия Андреевича. Здесь же можно увидеть и портрет графа Моркова — героя Очакова, Измаила и Бородина. Удивительные кульбиты судьбы, несправедливости и победы, но главное — талант как путеводная звезда: из всего этого складывается портрет выдающегося живописца Василия Тропинина.

7. «СКУЛЬПТОР ШАДР. К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

Москва, Новая Третьяковка. До 19 марта 2023

Скульптор Иван Шадр многими воспринимается как застывший символ советской эпохи, осколок соцреалистического искусства. Вероятно, поэтому его творчество в наши дни оказалось на задворках общественного внимания: копии скульптуры «Булыжник — оружие пролетариата», когда-то украшавшие многие музеи, практически исчезли из поля зрения публики. Между тем у художника была удивительная судьба. Многие ли помнят, что он чуть не выбрал актерскую карьеру, поскольку обладал прекрасным голосом, но в итоге все же предпочел скульптуру? При этом нельзя сказать, что у Шадра, сына потомственного плотника, была легкая сытая жизнь, позволявшая окунаться в творческие поиски. Просто он был одарен сверх меры, и даже лишения — а семья жила очень бедно — не помешали ему проявить себя сразу в нескольких видах искусства.

Нынешняя выставка, посвященная 135-летию со дня рождения мастера, показывает разные грани его таланта. Ведь Шадр ездил в Париж, учился у Родена, и во многих его работах воплотились черты романтизма и импрессионизма. На выставке можно увидеть лирические вещи — надгробие Надежды Аллилуевой и надгробный горельеф Екатерины Немирович-Данченко, супруги выдающегося театрального деятеля. Эти вещи, знакомые посетителям Новодевичьего кладбища, — одни из немногих творений скульптора, сохранившиеся в «естественной среде», не в музейных стенах. Третьяковка также показывает графические работы, причем некоторые рисунки публика увидит впервые. А поскольку прошлая выставка Шадра прошла целых 60 лет назад, еще в 1962-м, предлагает заново оценить творчество мастера.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН Москва; (на анонсе) предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи.