Самые интересные выставки октября: выбор «Культуры»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

От Малевича до Балабанова — что увидят зрители этой осенью





1. «АЛЕКСАНДР САВИНОВ. МИРАЖИ»





Москва, Музей русского импрессионизма. 21 октября — 22 января





Имя Александра Савинова, уроженца Саратова, вряд ли известно сегодняшнему зрителю. Между тем будущий живописец с золотой медалью окончил Высшее художественное училище при Академии художеств, успел съездить как пенсионер Академии за границу — накануне Первой мировой. После революции преподавал, причем среди его учеников был замечательный график Евгений Чарушин. А в Великую Отечественную остался в блокадном Ленинграде и помогал эвакуировать шедевры из Эрмитажа: в частности, аккуратно упаковывал картины Рембрандта — чтобы сберечь их для потомков. Собственную жизнь сохранить не удалось: Савинов скончался в Ленинграде в 1942-м. Выставка в Музее русского импрессионизма — где обещают показать всю палитру творчества, от ранних до зрелых работ — это попытка напомнить о незаслуженно забытом художнике, представителе саратовской школы — наряду с Петровым-Водкиным и Борисовым-Мусатовым. С последним у Савинова было много общего: несмотря на удары судьбы, он писал умиротворяющие по духу картины (как и сам Борисов-Мусатов, всю жизнь испытывавший проблемы со здоровьем). О художественной манере, родившейся в городе на Волге, отдельно расскажет спецпроект «Миражи. Саратовская школа», который откроется на третьем этаже музея.





2. «БАЛАБАНОВ»





Санкт-Петербург, Севкабель Порт. 13 октября — 15 января





Режиссера Алексея Балабанова зрители оценивают по-разному: одни считают пророком посткоммунистической России, а другие не любят за чернуху «Груза 200». Как бы то ни было, ему удалось запечатлеть нерв эпохи, и, если ее отражение в фильмах не очень-то нравится, возможно, стоит винить не режиссера. Масштабный проект на модном Севкабеле обещает провести зрителя через все фильмы, в том числе ученические работы, ранние короткометражки и нереализованные проекты: в общем, максимально погрузить в балабановскую вселенную. Сценографией занимается бюро Planet9, оформлявшее выставку Дюрера в Историческом музее, экспозицию «Ненавсегда. 1968–1985» в Новой Третьяковке и проект о Викторе Цое в «Манеже», а значит, получится как минимум зрелищно. Ну а кульминацией выставки станет легендарная дилогия — «Брат» и «Брат 2»: рефлексия по поводу рождения страны на обломках СССР — продолжающаяся, кажется, до сих пор.





3. «МИР КАК БЕСПРЕДМЕТНОСТЬ. РОЖДЕНИЕ НОВОГО ИСКУССТВА: КАЗИМИР МАЛЕВИЧ, ПАВЕЛ ФИЛОНОВ, МАРК ШАГАЛ, АННА ЛЕПОРСКАЯ И ДРУГИЕ»





Москва, Еврейский музей и центр толерантности. 20 октября — 19 февраля





Проект, впервые показанный в Екатеринбурге в конце 2020-го — начале 2021-го, добрался, наконец, до Москвы. Центральная фигура выставки — Казимир Малевич, представленный не только как художник, но и как организатор, объединивший вокруг себя последователей и единомышленников: от Ильи Чашника до Веры Ермолаевой. В годы послереволюционной смуты художники-авангардисты внезапно перестали быть маргинальными, более того — их начали привлекать на руководящие позиции: чтобы создавать новое искусство. Малевич в 1919-м оказался в Витебске, где возглавил живописную мастерскую Народной художественной школы. Здесь же он основал УНОВИС («Утвердители нового искусства»): авангардное художественное объединение, в которое вошли его ученики. Просуществовал УНОВИС недолго: уже в 1922-м Малевич с некоторыми последователями переехал в Петроград, где возглавил новую структуру — ГИНХУК (Государственный институт художественной культуры). Впрочем, учебное заведение быстро прекратило свое существование: в 1926-м его обвинили в формализме и вскоре слили с Государственным институтом истории искусств. Русский авангард на долгие годы оказался в опале. Организаторы выставки обещают проследить все эти этапы. Для показа в Москве в экспозицию добавят графику из Третьяковской галереи, супрематистский фарфор из Эрмитажа и музея-усадьбы «Кусково», а также живопись из Витебского художественного музея. Ну а широкого зрителя наверняка заинтересует картина Анны Лепорской «Три фигуры» — именно ее испортил охранник «Ельцин-центра», за что получил 180 часов исправительных работ, а также был отправлен на принудительное лечение. На выставке полотно предстанет в отреставрированном виде.





4. «ЛИТОГРАФИЯ ЛЕНИНГРАДА. ХУДОЖНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ»





Новосибирск, Новосибирский художественный музей. 23 сентября — 4 декабря





Новосибирский художественный музей показывает сокровища из своих фондов: печатную графику, созданную представителями ленинградской школы. Эти авторы были связаны с экспериментальной графической мастерской ЛОССХа (Ленинградского областного союза советских художников), созданной в 1933-м. С именами Георгия Верейского, Александра Ведерникова, Бориса Ермолаева ассоциируется «золотой век» русской литографии. В их работах воплотились черты ленинградской школы, в том числе изысканность линии и колорита. Борис Ермолаев успешно работал с чистым локальным цветом, как, впрочем, и Александр Ведерников, хотя работы последнего в целом более сдержанные, лиричные: на выставке можно увидеть его пейзажи и натюрморты. Представлены также листы Анатолия Каплана, Лидии Тимошенко, большеформатные литографии Алексея Пахомова из серии «Ленинград в дни войны и блокады»... Как известно, Новосибирск в годы Великой Отечественной принял эвакуированные ленинградские предприятия и музеи. Дух города на Неве до сих пор проступает в неожиданных деталях: в сибирской столице, например, говорят «поребрик», а не «бордюр». Выставку художников ленинградской школы можно воспринимать как еще один оммаж Петербургу, а также — нашей общей трудной истории.





5. «ФАНТАЗИИ АЛЕКСАНДРА ЛАБАСА»





Санкт-Петербург, Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. 4 октября — 13 ноября





Графика Александра Лабаса, которую впервые покажут в Петербурге, относится к 1960–1970-м. На первый взгляд, она навеяна событиями той эпохи — покорением космоса, открывшим перед человечеством невиданные перспективы. Лабас изображал диковинных существ, спустившихся на Землю из других миров; огромных роботов, окруженных восторженной толпой; причудливые цветовые пятна, мерцавшие, словно звезды далекой галактики. Впрочем, футуристический вектор всегда был присущ работам художника, ведь он был современником русских космистов, развивавших идеи философа Николая Федорова, предлагавшего воскрешать умерших и заселять далекие планеты. Лабаса на протяжении многих лет интересовали воздух и движение, а важными для него символами были дирижабли и эскалаторы метро. Плывущие в воздухе или спускающиеся глубоко под землю, они означали разрыв с земной поверхностью — чем-то плоским, очевидным и привычным. И, видимо, символизировали для художника «покой и волю», о которых писал гениальный поэт.