Почувствуйте себя во дворце: Омский музей изобразительных искусств показал обновленные залы

Елена МАЧУЛЬСКАЯ, Омск

ОМИИ имени М.А. Врубеля стремительно преображается — здесь продолжается начатая в прошлом году программа реновации музейных залов.

В 2021 обновился врубелевский зал, затем настала очередь залов, в которых размещается экспозиция русского искусства. А еще из забвения наконец возвращаются имена людей, благодаря которым жемчужины европейской живописи ныне доступны российскому зрителю.

Недавно первых посетителей приняли обновленные залы западно-европейской живописи. Директор музея Фарида Буреева, обратившись к опыту столичных институций, решила выбрать для залов роскошный красный цвет, соответствующий историческому цвету викторианской эпохи: «В моем понимании, музейная экспозиция — это своеобразный спектакль, где каждому акту нужна своя декорация. Здесь представлены в большинстве своем произведения, которые входили в предыдущую постоянную экспозицию, но мы добавили цвет, поставили профессиональное музейное освещение, и теперь все смотрится иначе».

Изначально предназначенные для дворцовых интерьеров картины и предметы интерьера на таком фоне действительно «заиграли». Два обновленных зала включают около 120 произведений живописи, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства из Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Италии, Фландрии, Франции, Швейцарии. В первом зале представлены работы старых мастеров. Жемчужины западноевропейской живописи XVI-XVII веков: алтарные створки «Святая Агнесса» и «Святая Цецилия» (XVI), полотно Алессандро Тиарини «Послы царя Абгара перед Христом» (XVII), композиция «Мадонна с младенцем» Симона Вуэ (1640-е).

Второй зал занимают произведения XIX столетия — «Нарцисс и Эхо» английского художника Джозефа Соломона, «Горный ручей» популярного швейцарского пейзажиста Александра Калама, «Аллегория поэзии» и «Аллегория музыки» известного французского дамского портретиста Эдуарда Дюбюфа...

— Коллекционирование предметов искусства было неотъемлемой частью художественной жизни XIX века. После революции произведения из частных коллекций были национализированы и поступили в Государственный музейный фонд, который распределял их по музеям. Европейская живопись оказалась у нас в собрании стараниями первого директора Западно-Сибирского краевого музея Федора Мелехина. Изначально всю европейскую живопись, ввиду ее особой ценности, хотели оставить в Москве и в Петрограде, — пояснила журналистам хранитель коллекции зарубежной живописи Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля Елена Реутова.

После долгого перерыва в экспозицию вернулись две работы французского художника XVIII века Жана Батиста Грёза. Мастер вдохновлялся сценами из обычной жизни, причем всегда вкладывал в свои произведения назидательный смысл — например, обличал человеческие пороки. Не случайно он был любимым художником французских просветителей — сам Дени Дидро называл его «мой художник».

— Грёза часто копировали, но две работы, которые хранятся в нашем музее, не вызывают сомнений в подлинности. Одна из них, «Мечтательница» — из собрания князей Юсуповых: на обороте сохранилась владельческая этикетка с буквами «ХК» (художественная коллекция). Между Николаем Борисовичем Юсуповым и живописцем сложились теплые отношения, об этом свидетельствует их переписка. Вторая картина, «Девочка с яблоком» до революции хранилась в собрании принцессы Елены Георгиевны Саксен-Альтенбургской, — говорит хранитель коллекции.

Музей имени Врубеля единственный в России хранит сразу две картины одного из самых популярных европейских художников XIX столетия — Жан-Батиста Роби.

— Кроме яркого художественного таланта, Роби обладал и литературным даром. Он оставил автобиографическую повесть «Становление художника», в которой описал свой творческий путь. Оказывается, однажды один из маршанов — парижских торговцев картинами — посоветовал ему: «Напиши что-нибудь звучное, яркое — посетители как горячие пирожки будут раскупать такие картины». Роби написал первый цветочный натюрморт, который вызвал восторженные отзывы, и всю свою жизнь посвятил написанию подобных натюрмортов. «Натюрморт с апельсином» — одна из визитных карточек нашего музея. Все его знают, все его любят. До последнего момента по поводу этой картины мы не знали совсем ничего — документов в архиве не сохранилось. Теперь доподлинно известно, что до революции она хранилась в коллекции князей Юсуповых в их знаменитом дворце на Мойке, — добавила Елена Реутова.

Вторая картина «Цветы и книга» была приобретена великой княгиней Еленой Павловной. Немецкая принцесса, став супругой великого князя Михаила Павловича, обрела в России вторую родину. И собрала в Михайловском дворце, в центре Петербурга, где сейчас располагается Государственный Русский музей, прекрасную коллекцию.

Совершенно дворцовый облик музейному залу придают два полушкафа в стиле неорококо — из розового дерева с бронзовыми накладками и фарфоровыми медальонами, с мраморной столешницей. Прежде они находились во дворце великого князя Михаила Николаевича, сына Николая I, в Белой гостиной, которая была выполнена как раз в стиле неорококо. На задней стенке сохранилась наклейка производителя — шкаф был сделан мастером по фамилии Бёрделей из знаменитой династии парижских мебельщиков. В ходе реставрации на нижней полке обнаружилась сургучная печать с гербом рода Голицыных. Но как этот герб мог появиться на мебели из царского дворца?

Игорь Глазов, хранитель фонда декоративно-прикладного искусства Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, изучив архивные документы, выдвинул такую версию: «Новомихайловский дворец строился на Дворцовой набережной, но это место тогда было уже застроено. И те строения, которые там находились, попали под снос. Среди них был дом, который принадлежал Наталье Степановне Голицыной. Внучка фельдмаршала Апраксина вышла замуж за героя войны 1812 года Сергея Голицына. После свадьбы молодожены путешествовали по Европе, долгое время жили в Париже, а когда вернулись в Россию, обставили свой дом по последней моде. Скорее всего, именно они в середине XIX века заказали во Франции эти полушкафы. А в Новомихайловском дворце они оказались, поскольку дом Голицыных по традициям того времени был выкуплен со всей обстановкой».

Еще один интересный предмет интерьера — итальянский деревянный ларец, декорированный золоченой бронзой, с накладками и вставками флорентийской мозаики. Украшающие его букеты цветов — это мозаика из цветных полудрагоценных камней разных форм, состыкованных в единый рисунок так, что граница между ними практически незаметна. Этот ларец стоял в кабинете V герцога Лейхтенбергского Евгения Романовского, внука пасынка Наполеона Эжена Богарне. Его отец герцог Лейхтенбергский Максимилиан женился на дочери императора Николая I великой княжне Марии Николаевне. История порой плетет замысловатые арабески...

Впрочем, обновлением этих двух залов запланированные на этот год перемены в музее не ограничатся.

— Весной мы планируем провести реновацию нашей библиотеки — из закрытого пространства ведомственной библиотеки она превратится в публичное открытое пространство. У нас прекрасная музейная библиотека — порядка 26 тысяч томов, это крупнейшее музейное книжное собрание в Сибирском регионе, — поделилась дальнейшими планами Фарида Буреева.

А осенью в одном из залов генерал-губернаторского дворца откроется экспозиция, посвященная древнему искусству Западной Сибири. В нее войдут экспонаты из археологической коллекции музея и коллекции ОмГПУ. Коллекция народного искусства, которая пока что располагается в этом зале, переедет в «Эрмитаж-Сибирь».

Фотографии предоставлены пресс-службой Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.