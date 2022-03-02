Искусство с доставкой на дом: как устроить вернисаж в воздухе

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Лидер паблик-арта в России Марина Звягинцева представила первую в мире летающую выставку.

Почти весенний день в подмосковных Люберцах. В квартале новостроек перед одним из домов собралась толпа. Прохожие, задрав головы, стоят на тротуарах, выглядывают из окон посетители кафе. А в небе парят дроны, к которым прикреплены яркие картины — красные, синие, желтые.

Художник Марина Звягинцева, автор многих паблик-арт проектов — от инсталляции «Карта памяти» во дворе ЦТИ «Фабрика» до проекта ARTерия в Морозовской больнице, — решила попробовать новый формат. Это короткие — буквально однодневные — выставки. В ноябре 2021 года она представила экспозицию «Рой страхов»: посетители надевали специальную защитную амуницию — чтобы защититься от летавших по залу пчел. Но если тогда Марина предлагала зрителям выйти из зоны комфорта, то сейчас, наоборот, современному человеку, живущему в постоянном стрессе и страхе, предложили искусство с доставкой на дом. Причем буквально.

Проект «Доставка эмоций» был навеян пандемийными сложностями, которые оказались частью нынешней турбулентной реальности. Марина Звягинцева рассказала журналистам:

— Искусство сегодня отделено от нас разными барьерами — QR-кодами, необходимостью ехать в переполненном метро, и нас это пугает. Поэтому искусство выходит на улицы и, более того, движется к человеку. И мне кажется, что доставка искусства на дом — это история будущего.

Марина Звягинцева работает в авторском стиле биотипии — «движущейся живописи», когда изображение возникает благодаря краске, текущей по воде. Для летающей выставки художник выбрала работы из серии «Эмоции и чувства», воплощающие разные состояния: меланхолию, тревогу, страх. В этой палитре лишь одна позитивная эмоция — спокойствие. «В этом проблема моего творчества», — замечает Марина, произведения которой порой оказываются слишком пророческими.

Люди на улице толпятся и ждут, когда жужжащие дроны начнут подниматься вверх. Вообще согласовать «вернисаж в воздухе» оказалось непросто. В Москве жесткие законы: по словам Владислава, одного из пилотов дронов, в столице запрещено летать любому виду авиации: «Эта отрасль развивается в разных точках мира. Беспилотную доставку тестируют Amazon и DHL. Сложно сказать, как все будет происходить у нас: технические возможности есть, но запреты мощные. Впрочем, кое-где в Европе законы еще более суровые. Например, во Франции штраф за нелегальный запуск дрона — 70 тысяч евро. У нас — до 50 тысяч рублей».

Однако в Подмосковье правила все-таки помягче, поэтому выставку решили устроить здесь. «Мы общались с разными площадками, и с одной даже договорились, но в последний момент они все-таки передумали, — призналась прессе Марина Звягинцева. — И тогда решили: проще договориться там, где мы живем, где лояльно отнесутся к нашему проекту». Правда, оказалось, что доставить картину куда сложнее, чем, например, посылку. Листы, прикрепленные к дронам, превращаются в парус: пилотам все время приходится следить, чтобы картина была расположена под правильным углом — иначе она может угодить под винты, и тогда дрон рухнет. «Было два сложных момента», — признались пилоты журналистам.

И вот картины начали подниматься вверх. Жильцы многоэтажки выглядывали из окон и снимали парящие работы на мобильники. Но перед тем как совершить пролет около окон мастерской Марины Звягинцевой на 25-м этаже, дроны преподнесли сюрприз жителю соседнего дома. Точнее, его супруге, у которой как раз был день рождения.

«Получилось все случайно, — рассказал «Культуре» Александр Морозов. — Я посмотрел в окно и увидел, что около соседнего здания летают дроны. Понял, что проходит какое-то мероприятие. Моя супруга Воля в этот момент была в ванной, готовилась ко дню рождения. Я спустился вниз и подошел к Марине. Она рассказала, что это летающая выставка — доставка эмоций. И я понял: то, что нужно. Когда к нашему окну подлетели дроны, я попросил Волю выглянуть наружу. Она очень удивилась. Больше всего ей понравилась желтая картина — «Радость». В общем, день рождения удался».

В финале выставки дроны взмыли над крышей 25-этажки — несмотря на усилившийся ветер. А Марине поступило предложение зарегистрировать первую летающую выставку в Книге рекордов Гиннеса. И все-таки — приживется ли подобный необычный формат?

«Я паблик-арт-художник, и мне хотелось бы, чтобы это стало возможным, — призналась журналистам Марина Звягинцева. — Думаю, летом повторю акцию — возможно, уже в другом месте. Поэтому что это ярко, необычно, зрелищно. Я вообще не ожидала, что соберется столько людей, поскольку не оповещала жителей нашего района. Обычно я работаю с большими проектами, которые требуют долгих согласований. Но теперь мне хочется делать короткие паблик-арт-акции. Чтобы люди могли прийти и испытать разные эмоции. Следующую выставку планирую устроить в особой локации, куда обычный человек вряд ли когда-нибудь попадет».

Фотографии: Николай Каширин, Роман Жаров. Предоставлены пресс-службой Марины Звягинцевой.

