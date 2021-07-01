Государственный исторический музей призвал варягов

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

В ГИМ проходит выставка «Викинги. Путь на Восток» — о культуре и быте скандинавов.

«Вышли они примерно на 80 кораблях, как будто заполнили море черные птицы, и охватили сердца горе и скорбь», — писал арабский историк о взятии викингами испанской Севильи. «И оставались в ней семь дней, напоив ее народ из чаши смерти», — продолжал он.

Один только этот отрывок дает представление, какой ужас на жителей Западной Европы, будь то христиане или мусульмане, наводили толпы свирепых язычников, приплывшие с севера.

Чтобы картина была полной, можно добавить слова, внесенные в IX веке во Франции в текст богослужения: «И от жестокости норманнов избави нас, Господи!» Полчища грабивших и убивавших викингов для европейцев были сродни видениям апокалипсиса.

Зато для Восточной Европы скандинавы означали не конец света, а начало новой эпохи. О роли заморских гостей в формировании Древнерусского государства написаны тома, о норманнской теории спорят до сих пор, и выставка в ГИМ вряд ли добавит ясности. Потому что никаких теорий она не поддерживает, но предлагает лишь голые факты, а именно — находки, сделанные во время археологических раскопок на территории России и Украины. Например, в Гнёздове под Смоленском — ключевом пункте на пути из варяг в греки и самом крупном языческом могильнике Европы, насчитывающем около 4000 курганов. Кстати, именно здесь была найдена самая ранняя древнерусская кириллическая надпись.

В Гнёздове викинги, а по-нашему варяги, мирно уживались со славянами. Занимались ремеслами и, естественно, торговлей (иногда соседствовавшей с грабежом): отсюда через Днепр открывался прямой путь к Черному морю, а значит, к Константинополю. О размахе коммерческой деятельности говорит тот факт, что именно здесь обнаружена наибольшая концентрация византийских и азиатских товаров — дорогой посуды, шелка и прочих изысков. Чего стоит представленное на выставке китайское платье Х века из золототканой шелковой парчи с орнаментом из драконов и грифонов — умопомрачительная красота, найденная в захоронении молодой скандинавской женщины.

Гнёздовские курганы были открыты в конце XIX века, причем совершенно случайно — при строительстве железной дороги. С тех пор местность эта не дает археологам покоя: каждый год здесь проходят раскопки, проливающие свет на быт древнерусского и скандинавского населения. Например, находка частей парусной оснастки — с виду совсем непримечательных деревянных деталей — стала целым событием: она доказала, что скандинавские лодки, ходившие по рекам Восточной Европы, наряду с веслами имели еще и паруса. Ведь как выглядели морские корабли викингов, ученые хорошо знают, а на чем преодолевали пороги и малые реки — доподлинно неизвестно. Во всяком случае, ни одной скандинавской ладьи на территории России не найдено. А что до Гнёздово, то, скорее всего, здесь находилось некое подобие скандинавского порта, где переоснащались суда. Впрочем, без «корабля дальнего плавания» на выставке не обошлось: центральный экспонат — воссозданный морской корабль викингов, или драккар. Ходить он мог как носом вперед, так и корчмой: во время набегов это позволяло быстро отчалить от берега, не тратя драгоценное время на разворот. Выглядит реконструированный драккар вполне «канонически» — с резной головой дракона на носу.

Зато скандинавские шлемы совсем не такие, какими их изображает масс-культ, — вовсе не рогатые, а очень даже гладкие. Кстати, один такой шлем, найденный при раскопках кургана Черная могила (Чернигов, Украина) и показанный на выставке, послужил прототипом для «буденовки» — его сфероконическая форма вдохновила Виктора Васнецова и Бориса Кустодиева на создание головного убора красноармейцев. А вот другой предмет из Черной могилы долгие годы вызывал недоумение — это миниатюрная медная фигура. Изначально статуэтку, найденную еще в XIX веке, описали как изображение «человека-божка, сидящего на корточках, со сложенными на груди руками» и приняли за… Будду. Вот только что он делал в величественном черниговском языческом захоронении Х века — загадка. Лишь через сто лет идола отреставрировали, сняли с него корку окислов и наконец рассмотрели — на исследователей смотрел крошечный человек с выпученными глазами. Сидел он в позе лотоса, был перепоясан широким поясом и одной рукой сжимал бороду. Все это позволило разглядеть в нем бога Тора: длинная борода ассоциировалась с молнией, ее сотрясание вызывало ветер, а атрибут одежды соотносился с так называемым «поясом силы», который носил старший сын Одина. Не вязалась с образом грозного северного божества лишь поза лотоса. Да и одежда у громовержца из Черной могилы совсем не скандинавская, а восточная — короткий кафтан и штаны. Несмотря на экзотический вид, ученые все равно считают, что идол изображает Тора, правда, с «восточным флером». Его тоже можно увидеть на выставке. А еще в ГИМ есть уникальная возможность рассмотреть «убитое» оружие: прежде чем положить с покойником мечи в могилу, викинги сгибали их или ломали, щиты пробивали и мяли, то есть символически «умерщвляли». Помимо оружия, в захоронения помещали все, что может понадобиться покойному: украшения, домашнюю утварь, одежду, языческие амулеты (например, гривны с молоточками Тора), а иногда нательные крестики и восковые свечи — верный знак распространения христианства и наступления совсем другой эпохи.

О жизни древних скандинавов в Восточной Европе «Культуре» рассказала куратор выставки, заведующая сектором средневековой археологии отдела археологических памятников Историчного музея Вероника Мурашева.

— Викинги в Западной и Восточной Европе — как будто бы два разных народа. Для них — свирепые варвары, для нас — мореплаватели и торговцы. С чем связано такое миролюбие варягов на территории Руси?

— Действительно, у нас и в Западной Европе они сыграли совершенно разные роли. Тут много факторов. Во-первых, надо сказать, что викинги — не народ, а профессия: это люди, участвовавшие в грабительских походах. Как раз грабеж — основная их цель в Западной Европе. Там ведь было что грабить — богатые монастыри, города… А у нас ни в конце VIII века, когда началась экспансия скандинавов в Восточную Европу, ни в IX столетии ничего подобного не существовало. Пространство огромное, а объектов для грабежа нет. К тому же главная задача скандинавов на нашей территории — освоение дорог на Восток и на Юг. То есть в страны Арабского халифата, так как это основной источник серебра — важнейшего средства обмена в те времена. И в сторону Византийской империи, которая была предметом восхищения и вожделения скандинавов и куда им хотелось найти какие-то пути, помимо обходных. С местным населением в Восточной Европе у них, видимо, были налажены правовые отношения, на это указывает и летописная фраза о призвании варягов, когда их приглашали княжить «по ряду, по праву». Можно предположить, что для продвижения по нашим бескрайним просторам им нужны были проводники из местных племен, которые тоже втягивались в эти походы и открывали для себя новые миры. Кстати, у нас в памяти народной не осталось никаких отрицательных коннотаций относительно скандинавов — в отличие от той же Западной Европы.

— Большая часть экспонатов на выставке — из Гнёздова, где скандинавские захоронения соседствуют со славянскими. Всегда ли можно их отличить друг от друга?

— Не всегда. Дело в том, что славянские и скандинавские племена имели один и тот же погребальный обряд. На ранних этапах это прежде всего была кремация. Иногда в составе погребения мы не находим никаких этноопределяющих признаков, соответственно и выяснить кто похоронен — славянин или варяг, невозможно. Артефакты скандинавского происхождения очень яркие, внятные, если мы говорим о женских украшениях, то они сделаны в северном зверином стиле, это сразу дает нам возможность определить этнос погребенного. Но иногда случается найти в захоронении один горшок и больше ничего…

— А какое место в гнёздовской социальной иерархии занимали славяне и скандинавы?

— Еще в конце 80-х годов была проделана работа по исследованию погребального обряда. Тогда выяснили, что скандинавы составляли не менее четверти населения Гнёздова. Причем это были очень осторожные подсчеты. Самые большие гнёздовские курганы — огромные холмы высотой в несколько метров — принадлежат выходцам с территории Скандинавии. Можно сказать, в социальной иерархии они играли существенную роль. С другой стороны, найдены клады, также принадлежавшие социальной верхушке. Один из самых богатых, обнаруженный в 1993 году, содержал в основном украшения славянского происхождения, а они сильно отличаются от скандинавских: это сканно-зерненый убор, состоящий из лунниц. В этом кладе были найдены и две скандинавские подвески — на одной изображен дракон, на второй процарапан знак, обозначающий молот Тора. То есть можно говорить о взаимном влиянии культур. Кем считали себя здешние «варяги», трудно сказать. По всей видимости, русами — скандинавскими жителями Восточной Европы. Они уже несколько обособились, наверное, у них была своя национальная гордость. Совершенно очевидно, что в их среде складывалась специфическая культура.

— Находки в Гнёздове указывают на мирное соседство славян и варягов. Существуют ли указания на вооруженные конфликты в других поселениях?

— Конечно. Есть такой замечательный памятник, называется Сурпуты. Находится он в Тульской области, в верховьях Донского торгового пути. Ученым удалось реконструировать историю этого небольшого поселения — открылась прелюбопытная картина. Вероятно, сначала здесь была небольшая крепостица, в которой стоял хазарский гарнизон, но основу населения составляли славяне. Потом на территории городища появляются скандинавы и вскоре занимают там руководящую позицию. Но самое поразительное — конец поселения: в течение трех дней его разорила и уничтожила другая скандинавская дружина, не та, сидящая внутри, а, видимо, «проходившая мимо». Это совершенно поразительный памятник: мы даже знаем, сколько там было жителей, потому что их перебили — всех до одного. И похоронить было некому. Так скелеты и остались лежать до середины ХХ века, пока их не нашли археологи.

— Вы затронули тему влияния культур. Каковы самые наглядные примеры?

— Вообще-то выходцы с территории Скандинавии включали в арсенал своей культуры любые полезные вещи — не то чтобы исключительно славянские, но, скажем, восточные. Речь идет о степных влияниях. В первую очередь они перенимали разные виды вооружения. Прежде всего это шлемы восточного образца, которые находят в захоронениях русов. Дело в том, что скандинавы здесь попали в совершенно иную ситуацию — здесь близость степи и необходимость как-то реагировать на изменения военной тактики. Поэтому заимствования произошли в первую очередь в системе вооружения. Но любопытно и влияние на костюм. Например, русы принимают в свой модный гардероб наборный пояс — элемент мужского воинского костюма, украшенный набором металлических накладок. Такие пояса были распространены на разных территориях, но в данном случае можно говорить о том, что из кочевых восточноевропейских культур он перешел и к славянам, и к скандинавам.

— «Варяжский вопрос» у нас часто приобретал политическую окраску. Какова согласно современной науке роль северных соседей в формировании Древней Руси? И набивший оскомину вопрос: Рюриковичи — все-таки скандинавы?

— Мне кажется, на начальном периоде русской истории можно говорить о безусловно положительной роли выходцев из Скандинавии. Прежде всего, знаменателен тот факт, что по нашей территории были проложены трансъевропейские торговые маршруты. Вокруг этих путей — как скелета — и складывалось Древнерусское государство. Практически все самые ранние города — Ладога, Полоцк, Киев, Чернигов, древний Смоленск, который иногда соотносится с Гнёздовом, — несут в себе следы материальной культуры скандинавов. Что касается трех братьев, призванных на княжение, то в рамках академической науки никаких двойных представлений нет: очевидно, что это были выходцы с территории Скандинавии, и династия была основана ими же. Кроме всего прочего, об этом говорят и первые княжеские имена — Олег, Игорь, Ольга — скандинавские по происхождению.

Фотографии: официальный сайт ГИМ