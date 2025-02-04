Красота, созданная руками народа

Наталья КРОЛ

До 10 февраля в Гостином дворе работает Пятая художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия 2025»

Тема традиционных ценностей, важности поддержания национальных скреп не будет казаться данью формальным идеологическим установкам, если в ближайшие дни хотя бы на пару часов заглянуть в Гостиный двор и увидеть все представленное на этой площадке. А главное, почувствовать тот интерес, который испытывают люди к изделиям народных мастеров, креативной индустрии. В этом году свое искусство на этой площадке представляет около 4000 участников из 70 регионов России. Каждый желающий может обойти 10 тыс. кв.м, плотно заставленные стендами производителей и убедиться: народное искусство живо. К обеду первого дня работы выставки посетителей было столько, что для проникновения внутрь Гостиного надо было приложить определенные физические усилия.

Председатель президиума Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции» Сергей Коломийцев отмечает, что «Уникальная Россия» — крупнейшая выставка традиционных искусств и креативных индустрий. В ходе ее работы происходит три смены экспозиции, посетителей ждет множество сюрпризов. К их числу г-н Коломийцев относит новую коллекцию изделий кузнецов, экспозицию Гжели. Из Федоскино на выставку прибудут образцы из частных коллекций – то, что сегодня невозможно увидеть даже в музеях. Директор выставки Валерий Богомолов объяснил, что работе организаторов помогает Министерство промышленности и торговли РФ, предлагая производителям принять участие в мероприятии. Но главный стимул для них – показать свои шедевры, их красоту, что конечно, пробуждает любовь к нашей стране и интерес к ее возможностям.

Центральный стенд, где состоялось общение организаторов с прессой, посвящен 325-летию Российской пробирной палаты, более трех столетий ведущий контроль и оценку изделий из золота и серебра. Куратор исторической части экспозиции V выставки-форума "Уникальная Россия" Галина Ананьина показала образцы ювелирных изделий, выполненных в уникальной технике гильошированной эмали, считающаяся одной из самых эффектных и сложнейших. Таким способом работы с драгоценным металлом владеют только в России.

В этом году, напомнил Алексей Комаров, руководитель выставочного отдела Ассоциации «Наследие и традиции» отметят свои юбилеи несколько известных в России и мире народных промыслов: 230 лет исполняется Федоскинской лаковой миниатюре, 200 лет Жестовской росписи подносов, 135 лет первой Матрешке, 210 лет Златоустовской гравюре на стали. Масштабную площадь занимает и стенд Торжокской фабрики золотого шитья. Ремесло насчитывает 150-летнюю историю и сегодня фабрика выпускает 5 тыс. видов продукции. На ней трудятся 2000 человек, рассказал ее директор Олег Иванов. Сколько по времени нужно учиться, чтобы овладеть искусством вышивки по золоту? На этот вопрос г-н Иванов ответил: «Всю жизнь. Да вы приезжайте к нам в Торжок, сами все увидите». В экспозиции с названием «130 лет на службе у государства» фабрика представила платье Екатерины Второй, расшитое золотыми нитями.

Надо сказать, что и костюмы выступающих перед публикой артистов, явно являются продукцией не массового производства, а результатом работы уникальных художественных мастерских.

– Вы из какой эпохи? – интересуюсь у прекрасных кавалеров в кудрявых париках, атласных панталонах и исторических сюртуках, активно украшенных кружевом.

– Из XVIII века, эпохи Петра Первого, – говорят мне участники стенда с названием Театр исторической миниатюры. – Приглашаем вас на Масленицу в ландшафтный парк Митино. Скоро будем там выступать.

Останавливаюсь у небольшого стенда «Феникс дизайн» с коврами. Искусство ковроткачества Дагестана здесь представляет Саид Гаджиев. Удивительные по красоте работы приезжают на выставку уже в пятый раз. «Здесь атмосфера хорошая, поэтому сюда ездим, – говорит г-н Гаджиев. – Завтра моя жена привезет сюда станок, будет показывать посетителям, как мы производим ковры, тканые и ворсовые».

Резчик по кости Михаил Дашцэрэн из Волгоградской области показывает изделия из кости. В его коллекции есть фрагменты скелетов древних животных, есть выполненные им с помощью резьбы и вощения сувениры из кости. Практика его участия в современных и отечественных выставках длится долгие годы. Среди его клиентов – музеи, частные коллекционеры и профессиональные эксперты. Для поддержания интереса со стороны обычной публики Михаил изготовляет миниатюрные брелоки в форме древних ящеров и трицератопсов.

– Сырьевой базой для ювелиров, работающих с янтарем, на 90 процентов является Калининградская область, – у ювелирного стенда объясняет мне Игорь Мухин из Светлогорска. В миниатюрном павильоне он предлагает и свои собственные работы, и работы своих коллег. За небольшим столом с какими-то отрешенными улыбками рассматривает отобранные образцы молодая пара из Китая. Турист по имени Ман Ли рассказывает о том, что мода на янтарь, который в Китае называется мила, возникла 30 лет назад. И до сих пор не утрачивает своей актуальности.

– Сколько изделий вы уже выбрали? – спрашиваю покупателей.

– Пока только два, – Ман Ли с некоторой осторожность смотрит на жену. Купив себе бусы и браслет, она демонстрирует через смартфон новые и новые янтарные украшения подругам. Эту моду на янтарь в Китае мастер Мухин объясняет по-своему: по легенде, Будда держал в своих руках семь поделочных камней, в том числе и янтарь. Именно поэтому у представителей Поднебесной особое к нему отношение.

Легкие гастрономические запахи, несомненно, привлекут внимание любителей кулинарных изысков. Образцы приехали в Гостиный из разных уголков России. Производитель сыра щедро угощает посетителей пробниками разных марок своей продукции.

– Видите этот сыр? Это грюйер. Попробуйте. У него есть своя особенность. Родина его производства – Швейцария.

– А вы откуда?

– Из Казани. Продукт выполнен в соответствии со швейцарской рецептурой.

Мелхаз Амедашвили из Грузии участвует в выставке пять лет – столько, сколько она существует. Он представляет как ювелирные изделия из полудрагоценных камней, так и декоративные натюрморты, причем в их рамах не живописные панно, а композиции из металла. Его представительница тоже говорит об особой атмосфере на этой выставке. И капризах спроса, потому что каждый год он демонстрирует свои причуды: иногда очень большим спросом пользуются картины, иногда ювелирные украшения.

В вихре художественного разнообразия на площадке Гостиного легко потерять голову и, попав под обаяние эстетических эффектов, приобрести что-то необыкновенное, но совершенно ненужное. Например, ретро-шляпку – с перьями, мехом, немыслимой формы и цвета. «Красота – это страшная сила», – вспоминаю я слова одной героини из отечественной киноклассики. Можно и перефразировать: красота – это сила! Особенно, созданная руками народа.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС