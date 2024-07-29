Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда: «Я уверен, что использование новых технологий соответствует главной миссии библиотеки»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда рассказал газете «Культура» о роботах-«книгочеях» и о том, как используется искусственный интеллект в главной библиотеке страны.

— Чего не знает обычный человек о современной Ленинке?

— Сегодня Российская государственная библиотека, которую мы привыкли называть просто Ленинка, не только одна из крупнейших библиотек в мире. Многие не понимают, как много консерватизма и инноваций сочетается сегодня в ней. Ленинка — классическая национальная библиотека с вызывающе современными цифровыми сервисами, гарант доступа к достоверным знаниям как в традиционном книжном, так и в электронном виде.

— Получается, что РГБ — одна из самых технологичных и эффективных библиотек страны?

— Несомненно. Мы технологическая библиотека, которой удается соответствовать не всем, но многим современным тенденциям, не теряя при этом связи с исторической миссией библиотеки. Мы хотим, чтобы этот тезис как можно более точно соответствовал реальности. То, что это действительно так, подтверждает полученный нами несколько лет назад диплом за достижение значительных результатов в области качества от Правительства РФ.

— Как работает библиотека в цифровую эпоху? Может ли посетителя в библиотеке обслужить робот?

— В теории да. Нет сомнений, что виртуальный робот достаточно быстро будет внедрен в работу по справочно-библиографическому обслуживанию. Многие электронные каталоги станут машиночитаемыми, и виртуальный робот поможет лучше и точнее находить нужные нам документы и книги. Вполне возможно, что появятся и роботы, которые смогут доставлять книги из мест хранения на рабочее место читателя.

Пока это звучит скорее как фантастика, но никто не мешает экспериментировать с этим уже сегодня, тем более что технологии позволяют это делать. Например, в 2021 году в Ленинке на ежегодной просветительской акции «Библионочь» наши посетители увидели, как робот, похожий на небольшую собачку, доставлял на своей спине книги в читальный зал. Я уверен, что использование новых технологий соответствует главной миссии библиотеки. Молодое поколение становится разборчивым в части интерфейсов и качества услуг, и мы должны отвечать этим требованиям, при этом сохраняя основные классические услуги библиотеки, прежде всего это, конечно, выдача книг в читальные залы.

— Как насчет искусственного интеллекта, его используют в РГБ?

— Мы начинаем двигаться в этом направлении: у нас есть уже научно-исследовательская группа, которая занимается не просто изучением, а внедрением искусственного интеллекта в работу библиотеки, и многое делается уже сегодня. Например, виртуальные роботы помогают нам каталогизировать и описывать документы из наших фондов. Но, как мне кажется, искусственный интеллект для библиотек сегодня — это возможность создать справочно-библиографический аппарат новой эпохи на основе полных текстов, книг и документов, которые мы получаем в наши фонды. И если рассуждать, что такое искусственный интеллект — угроза или благо, то я отвечу, что это благо, если пользоваться этим с умом.

— Платформы, на которых работает библиотека, отечественные или импортные?

— Платформа — очень неустойчивый термин. Любое софтверное решение живет в достаточно сложной экосистеме. Она включает в себя и то, что находится на твоей площадке, и то, что находится где-то в неизвестных нам облаках. Мы вовремя инвестировали в разработку своих решений и поэтому сейчас активно переходим на них. Но говорить о полной независимости от внешних решений, конечно, не можем, хотя системно движемся именно в эту сторону.

— Что дают новые технологические возможности, которые библиотеки получили за последние годы?

— Я думаю, что есть два направления использования технологий в библиотеках. Первое — автоматизация существующих классических библиотечных процессов для того, чтобы высвободить человеческие ресурсы, облегчить жизнь библиотекарей, другими словами. Пусть они лучше работают над более сложными и ценными для наших читателей вещами. Рутинные операции, технологические обязанности нужно постепенно автоматизировать и переносить в машинный вид. Второе направление — это абсолютно новые услуги и сервисы библиотеки, которые возможны только в цифровой среде. Например, удаленный доступ читателей к нашим книгам.

Представьте, что можно удаленно заказать книгу через наш электронный каталог, а через какое-то время в личном кабинете получить разрешенный по законодательству фрагмент для работы. Для этого не нужно ехать в Москву, не нужно приезжать в Ленинку. Такой сервис теоретически может быть доступен из любой точки нашей страны. Мы активно развиваем оба направления: и автоматизацию классических библиотечных процессов, и создание новых услуг в цифровой среде.

— Библиотека — это прежде всего древние книги, есть ли в Ленинке книги, которые нуждаются в реставрации?

— Это бесконечный вопрос. Я не могу утверждать, что библиотека — это только редкие книги, но, несомненно, редкие книги — важнейшая часть фонда любой крупной библиотеки. С 2020 года по поручению Министерства культуры России мы проводим мониторинг состояния библиотечных фондов. В нем принимают участие более 250 библиотек разного уровня и функционала. За это время было обследовано около 284 миллионов единиц хранения, включая значимую часть редкого и ценного фонда. Выяснилось, что более 20 миллионов таких документов нуждаются в реставрации, при этом всего чуть более 400 человек в этих библиотеках непосредственно связаны со сферой реставрации и лишь 30 процентов из них имеют специальное образование.

Так что вопрос сохранения библиотечных фондов — не частный вопрос библиотечного дела или культурной жизни в целом, это глобальная проблема, от решения которой зависят сохранение памяти нации и передача ценнейшего наследия нашему будущему поколению.

Два года назад специалисты РГБ завершили реставрацию Мариинского Евангелия — одного из наиболее драгоценных рукописных документов, хранящихся в фондах Ленинки. Этот уникальный книжный памятник ранней славянской глаголической письменности датирован началом XI века. Ценнейший памятник древнеславянской письменности мирового значения, поскольку к настоящему времени во всем мире насчитывается всего лишь 11 древнейших рукописей, написанных глаголицей.

— Помогает ли РГБ нацпроект «Культура» во внедрении инноваций в модельных библиотеках?

— В момент запуска этого проекта у нас было опасение, что все библиотеки будут очень похожими, будет выбран какой-то единый стандарт, и это превратится в сеть однотипных учреждений. На самом деле все не так. Каждая библиотека уникальна, и, что особенно ценно, каждая библиотека разрабатывает новые модели, мероприятия, новые подходы к обслуживанию читателей. И нам бесконечно приятно учиться у наших региональных коллег. Мы будем и дальше стараться этот опыт систематизировать и делать доступным для всей библиотечной сети.

— Сейчас появились новые технологии для того, чтобы обрабатывать и распространять информацию. Может создаться впечатление, что библиотеки стали своего рода атавизмом. Так ли это на самом деле?

— Нет, это совершенно не так. Современное информационное общество абсолютно точно нуждается в библиотеках. И вот почему: цифровая среда создает новую реальность. Мы видим, как радикально растет количество каналов распространения разносортной информации, пользователь получает к ней легкий доступ, не задумываясь о ее качестве. Тогда как за процессом создания книги стоит большая команда: редакция, корректоры, проверяются научные факты. Именно поэтому библиотеки до сих пор остаются одним из немногих источников достоверной информации.

Еще один принципиальный момент. Как мне кажется, крайне важно сохранить институт чтения в нашей стране и вообще институт книги. И здесь сеть библиотек, а это около 42 тысяч общедоступных библиотек и примерно 150 тысяч работников этой отрасли, — это мощная сила для сохранения и продвижения чтения и книги.

— Какой вы хотели бы видеть Ленинку?

— Такой, как она есть сейчас — классическая, вызывающе современная, очень успешная. И уверен, что Ленинка — важная часть информационной среды будущего.

Фотографии предоставлены Российской государственной библиотекой.