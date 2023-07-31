Когда рисуют классики: мэтры мультипликации Светозар Русаков и Сергей Алимов

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Материал опубликован в мартовском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

В апреле 2023-го отмечались два юбилея наших выдающихся мультипликаторов. 100 лет назад родился художник-постановщик множества ставших отечественной классикой мультфильмов, в том числе первых 16 серий «Ну, погоди!», Светозар Русаков. 15 лет спустя на свет появился Сергей Алимов, который в свое время нарисовал «Каникулы Бонифация», «Премудрого пескаря» и другие замечательные картины популярного у детей всех возрастов жанра.

ОБА художника обучались во ВГИКе, хотя в мультипликацию пришли разными путями. Москвич Светозар Русаков — сын профессионального революционера, а точнее, левого эсера, проведшего при «старом режиме» 11 лет на каторге (да и при советской власти был выслан на Соловки). Будущий мультипликатор, учившийся рисованию в студии Центрального дома пионеров, в юные годы собирался поступить в художественную школу, но не успел — началась война. Был мобилизован, копал противотанковые рвы под Смоленском. Затем оказался в Сибири: учреждение, в котором работала мать Светозара, эвакуировали в Новосибирск. (Именно там он некогда встретил прототипа своего самого популярного мультперсонажа. Однажды, стоя в очереди в билетную кассу кинотеатра, Русаков увидел, как к окошку пролез, расталкивая всех локтями, разбитной, хамоватый детина. Долгие годы считалось, что Волк был срисован с Анатолия Папанова, а на самом деле «моделью» послужил обыкновенный сибирский парень.)

В «Окнах ТАСС» и газете «Красная звезда» молодой художник трудился до тех пор, пока не отправился (в 1943-м) на фронт. Воевал в пехоте, артиллерии, разведке, освобождал от фашистов Прагу и многие другие города и веси. Впоследствии вспоминал о том, что даже в неимоверно тяжелых условиях военного быта он рисовал, делал наброски. Увы, далеко не все удалось сохранить. С другой стороны, хорошо, что трудности и лишения фронтовой жизни не отбили тягу к изобразительному искусству.

После Великой Отечественной Светозар Русаков поступил в училище народных искусств имени Калинина — осваивать федоскинскую роспись. Выбирать особо не пришлось, в других учебных заведениях набор к тому моменту уже завершился. Позже, когда встал вопрос о высшем образовании, выбор пал на ВГИК. Во время сдачи вступительных экзаменов один из преподавателей посоветовал художнику-фронтовику заниматься мультипликацией. Так отечественная анимация обрела одного из лучших своих мастеров.

Институт кинематографии он окончил с отличием в 1956 году, после чего началось сотрудничество с «Союзмультфильмом». Поначалу был ассистентом у вгиковского преподавателя, одного из основателей отечественной мультипликации Ивана Иванова-Вано, который пригласил его поработать над мультфильмом «Приключения Буратино» (1959). Здесь Русаков с Петром Репкиным значились художниками-постановщиками, причем первый занимался декорациями, а второй — персонажами. Италия была «скопирована» с Крыма.

Впоследствии Светозар Кузьмич сотрудничал с еще одним легендарным режиссером-мультипликатором Борисом Дежкиным. Вместе они создавали актуальнейший на то время, заслуживший любовь советских зрителей мультик «Шайбу! Шайбу!» (1964).

Важной вехой в творческой судьбе мастера стал мультфильм по мотивам народных сказок «Межа» (1967): пригодились сделанные на Русском Севере наброски (художник любил проводить отпуск в Кандалакше). Тогда же Русаков впервые поработал с будущими участниками создания сериала «Ну, погоди!» Анатолием Папановым и Вячеславом Котеночкиным. Через два года на экраны вышел первый выпуск мультипликационного фильма о Волке и Зайце, который сразу же завоевал сенсационный успех. Позже Светозар Кузьмич рассказывал, что, работая над рисунками «Ну, погоди!», он не знал об американском блокбастере про Тома и Джерри. Сравнивая их впоследствии, пришел к выводу: характеры мышонка и кота никаких изменений не претерпели — в отличие от нашей пары героев. Волка художник называл «романтическим хулиганом». Кстати, изначально его должен был озвучивать Высоцкий, однако эту кандидатуру «наверху» не утвердили. Тем не менее мелодия «Песни о друге», написанной Владимиром Семеновичем, прозвучала в первой же серии — ее насвистывал карабкавшийся по веревке на балкон Волк.

В советский период Русаков являлся бессменным художником-постановщиком всех эпизодов «Ну, погоди!», и именно они вошли в золотой фонд отечественной анимации. В 1986 году мастер стал лауреатом Государственной премии СССР.

Мало кто знает, что он много работал как живописец и график, выполнял эскизы и рисунки на библейские темы, писал гротесковые портреты, пейзажи (как правило, «в стол»). В декабре 2006-го в столичной галерее на Солянке открылась его первая большая персональная выставка, к которой Светозар Кузьмич очень долго готовился. Ее скончавшийся в августе того же года художник, к сожалению, не увидел.

Куда более счастливой оказалась «выставочная» судьба Сергея Алимова, чьи работы участвовали в разных экспозициях много раз. Что же касается биографии в целом, то родился и рос будущий мэтр отечественной мультипликации в творческой семье: мама иллюстрировала детские книги, в том числе «Букварь», отец прославился как талантливый архитектор. А познакомились родители в легендарном ВХУТЕМАСе, когда там учились. (Двоюродная бабушка мультипликатора Мария Артюхова являлась не только ученицей Константина Коровина, но и превосходной художницей-кукольницей.)

В 1953 году Сергей начал заниматься в знаменитой Московской средней художественной школе, а в 1957-м поступил во ВГИК, где среди его наставников были Иванов-Вано и Юрий Пименов, когда-то учившийся с родителями подопечного во ВХУТЕМАСе. Незадолго до выпуска Алимов получил приглашение посотрудничать от еще одного своего педагога — Анатолия Сазонова: вместе с Федором Хитруком молодой художник работал над фильмом «История одного преступления» (1962), оказавшимся для обоих профессиональным дебютом. Впоследствии этот тандем участвовал в создании еще нескольких анимационных лент на студии «Союзмультфильм»: «Топтыжка» (1964) на Венецианском фестивале получил «Бронзового льва» — награду за лучший короткометражный фильм; «Отелло-67» участвовал в конкурсе короткометражек на Всемирной выставке в Монреале (50-секундная шуточная лента вместила в себя пьесу Шекспира). А вот «Человеку в рамке» (1966) не повезло.

В одном из интервью Алимов вспоминал: «Это была сатира на бюрократию, но наше начальство углядело там что-то более серьезное. Эмиссары всемирно известного мультипликационного фестиваля в Анси приезжали к нам и гарантировали первую премию, однако картине дали третью категорию и за рубеж не пустили. Много позже, когда началась перестройка и мультфильм стали показывать, я встретил одного знакомого, который сказал: «Какую вы сделали своевременную картину!» А я ответил: «Ее должны были показать 20 лет назад».

Главной совместной работой, принесшей Хитруку и Алимову всенародную славу, стал снятый по сказке чешского писателя Милоша Мацоурека мультфильм «Каникулы Бонифация» (1965). Картина о приехавшем в Африку льве-циркаче, который вместо отдыха показывает местным ребятишкам фокусы, завоевала любовь зрителей. Сергей Александрович позже рассказывал, что в поисках особенного образа сделал царя зверей похожим на человека, и это принесло огромную творческую удачу: «Картина получила много премий. Мне часто говорят, что очень ее любят. Я думаю: «Боже мой, она сделана более полувека назад! Какая радость, что она продолжает жить и радовать людей всех возрастов».

Сергей Алимов был очень хорошим художником-иллюстратором. Он с удовольствием оформлял произведения Николая Гоголя, которого любил с детства. «Помню, как мне читали «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Старосветских помещиков», «Миргород». А потом — его петербургские повести: «Нос», «Портрет». С детства обожал «Мертвые души». Над всеми этими вещами я впоследствии работал», — вспоминал мастер. Издание с его иллюстрациями к «Мертвым душам» вышло в 1970 году. Через несколько лет Алимов взял книгу в руки и испытал разочарование. В итоге решил те же сцены гоголевской поэмы изобразить по-другому.

«Литография — замечательная техника, которая дает определенный графический колорит и аромат. Это настоящее наслаждение: работать по шершавому камню хорошим жирным карандашом. Я сделал несколько литографий, даже выставлял их, но не собирался доводить серию до конца. Но потом попробовал перевести рисунок в шелкографию, потому что в литографии мне не хватало насыщенности тона. В этот момент издательство «Вита Нова» предложило проиллюстрировать «Мертвые души», и я сделал 40 листов шелкографий. Я мог следить за печатником и корректировать процесс. Когда вышел первый лист, наконец-то увидел то, что хотел», — описывал свои эксперименты художник.

Сергей Алимов иллюстрировал и Салтыкова-Щедрина, а также создавал на основе его произведений мультфильмы. В 1979 году вместе с режиссером Валентином Караваевым они выпустили «Премудрого пескаря». Сергей Александрович мечтал создать целый ряд анимационных лент по книге «История одного города», однако получилось выпустить лишь картину про «Органчик» (1991). В этой работе особенно чувствуется влияние творцов сюрреалистической эстетики, в частности Рене Магритта.

Последний период творчества Алимова был связан с Центральным кукольным театром им. С.В. Образцова, куда известный мультипликатор был приглашен в 1999-м. Являясь художником-постановщиком гоголевской «Ночи перед Рождеством» и пушкинской «Пиковой дамы», он оформил восемь спектаклей и прослужил в театре 20 лет — вплоть до декабря 2019 года, последнего месяца жизни выдающегося мастера.

Фото: РИА Новости