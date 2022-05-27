Главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова: «Этот иконостас — открытая книга для тех, кто понимает»

Екатерина ГИНДИНА, Санкт-Петербург

Весной 1722 года, 300 лет назад, начались работы по созданию иконостаса Петропавловского собора в Петербурге. Об уникальном памятнике рассказывает главный научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук Марина Логунова.

— 1722 год. Северная война закончена. Петр I — Великий, Отец Отечества, император. Он издает большое количество указов, которые должны регламентировать самые разные области жизни, в том числе, судебную власть. И судя по этим указам, он достаточно одинок внутренне, потому что, по большому счету, каждый в его окружении тянет одеяло на себя. Злоупотребления даже в самом близком кругу постоянны, остро стоит проблема с наследником… Словом, время неоднозначное. И Петру очень важно подчеркнуть триумфальность момента, поднять статус страны. Ведь даже принятие им титула императора — это не персональное возвышение, это возвышение государства.

Наш иконостас должен тоже создаваться триумфальным — программным, безусловно пафосным, политически выдержанным… Так у нас нет традиционного распятия над центральным звеном. Зачем нам распятие, если у нас — победа, триумф, радость? Вместо распятия — «Христос во славе» на фоне сияния, в окружении ангелов. И треугольник, на котором написано: «Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой» (а мы помним, что Петербург был заложен в день Святой Троицы)…

— Кто автор проекта иконостаса?

— Архитектор Доминико Трезини, построивший и сам Петропавловский собор. Есть ссылка на «меру» (набросок) иконостаса, которую он послал в Москву. И косвенные указания на то, что какие-то чертежи были. К сожалению, они до нас не дошли. Первое достоверное изображение иконостаса относится к середине XIX века, так что с иконографией у нас достаточно сложно. Но дело в том, что сам иконостас сохранился хорошо. Единственная большая новая деталь — Царские врата, отлитые из бронзы в 1865–1866 годах, точная копия первоначальных, деревянных (те обветшали и были сожжены, а их пепел пущен по воде).

— Почему чертежи Трезини посылал в Москву?

— Резную раму иконостаса делали в Москве, работы возглавил Иван Петрович Зарудный, человек Меншикова, талантливый мастер. Его называют архитектором, но это не вполне правильно, он руководил «конторой изографств». Я вольно перевожу это слово как «художества», потому что речь идет и об архитектуре, и об иконописи… Со скульптурой сложнее. Скульптура была характерна для русских православных церквей, особенно северных, но в 1720 году Петр издает указ о запрещении круглой скульптуры в церквях. То есть вроде бы указ о запрещении, а уже через два года — совершенно барочный иконостас, обильно ею украшенный.

— Петропавловский собор не похож на традиционные русские храмы…

— Церковь у нас русская, православная, но на русскую православную церковь она в плане архитектуры действительно не похожа. Тут очень много заимствований из католического храма. Связано это, конечно, с ориентацией Петра I на западноевропейские образцы. Есть специалисты, которые думают, что Доминико Трезини был католиком и поэтому так строил. Но он бы вам построил и синагогу, и мечеть, если бы такова была воля заказчика.

— Чем необычен иконостас Петропавловского собора?

— Подобных иконостасов никогда раньше в России не создавали, да и в других странах полных аналогов нет. Такой имперский, торжественный, пафосный — он один, и он уникален. Основная идея, заложенная в него, — триумфальность Петровского времени. Сначала Зарудный делал триумфальные арки, похожие на иконостасы, потому что до Петра I у нас не было традиции возведения триумфальных арок. Потом иконостасы Зарудного стали походить на триумфальные арки, что тоже было не случайно.

— Сколько времени потребовалось для создания резной рамы иконостаса?

— Строили ее с 1722 по 1726 год. Как раз тогда на Зарудного был написан донос, и он попал под стражу. Его оправдали, но за время следствия некоторые части иконостаса были повреждены, хотя работы не останавливались.

Бригада, которую возглавлял Зарудный, использовала разные сорта дерева: липу, в некоторых местах сосну, лиственницу. Основа сделана из дуба — на века. Дерево резали, покрывали левкасом (грунтом), по левкасу специальными ножами-клепиками прорезали узоры. Потом покрывали золотом — червонным, красным, самым красивым. Зарудный получил для этого 3000 червонцев, которые расплющили, и этим золотом покрыли детали...

Использовали разную основу под золочение, потому что оно было двух видов — яркое глянцевое и матовое. Это сочетание давало особую игру света и тени. И сейчас, после реставрации 2011–2013 годов, иконостас у нас выглядит так, как должен. А вот в ХХ веке золочение было однотонным, не слишком выигрышным...

В начале 1727 года Зарудный скончался, и уже его пасынок привез детали иконостаса в Петербург, где их начали собирать…

— То есть иконостас был завершен после смерти Петра I?

— Да. Мы знаем, что император лично участвовал в разработке его сюжетно-символической программы. Можно предположить, что к ней приложил руку и Феофан Прокопович, главный идеолог Петровского времени. Но иконы, которые писали в Петербурге в 1726–1729 годах, отражают уже и идеологию царствования Екатерины I.

— Кто писал иконы?

— Иконописцы Оружейной палаты, Андрей Меркурьев-Поспелов со товарищи. В Москве они изучили канон, а в Петербурге, в школе Михаила Аврамова — гравированные Библии, западную гравюру, живопись… И поэтому у нас появилось совершенно новое письмо. Специалисты отдельно обсуждали вопрос о том, иконописное оно или живописное, но за этими понятиями стоит техника. Иконописная техника — темпера по дереву. Живописная — масляные краски. У нас они скомбинированы.

— Одним из главных отличий иконостаса Петропавловского собора от традиционных русских иконостасов называют Царские врата — они ажурны и не скрывают алтарь…

— Это сложный вопрос. Судя по фотографиям XIX века, за Царскими вратами у нас была завеса, катапетасма. В отличие от традиционной, состоящей из одного полотнища, она состояла из двух и раздвигалась как занавес. Отсылка к ней присутствует и в архитектуре — резная завеса с кистями в центральной части иконостаса. Существовала ли катапетасма изначально? Сказать не могу. Но, судя по фотографиям, за Царскими вратами имелась штанга, металлическая тяга (такими же наш иконостас «пришит» к пилонам, они были установлены после пожара 1756 года). Очевидно, что штангу эту не должны были выставлять на всеобщее обозрение, так что можно предположить, что и завеса была уже в XVIII веке.

— Какие открытия были сделаны в процессе последней реставрации иконостаса?

— Если верить архивным документам, в 1830–1832 годах под иконостас был подведен цоколь из тивдийского розового мрамора (чтобы предохранить дерево от загнивания). Но во время реставрационных работ мы обнаружили под пилонами с фигурами архангелов Гавриила и Михаила деревянные детали. Они покрыты холстом, расписанным под розовый искусственный мрамор. Так что, скорее всего, цоколь не подведен, а заменен. Тем более что чисто технически очень трудно поднять иконостас, «пришитый» к пилонам металлическими тягами. Вероятно, изначально цоколь был деревянным и действительно начал загнивать, поэтому его обновили.

Другая легенда — в исторических анналах есть ссылка на то, что в 1756 году, во время пожара, солдатами адмирала Михаила Михайловича Голицына иконостас был разобран и вынесен. Когда я сказала об этом реставраторам, они посмотрели на меня странно. Если не поставить леса (а как можно поставить леса за два часа в горящем соборе?), разобрать конструкцию, которую собирали несколько лет, невозможно. Я думаю, что несмотря на то, что такое указание было сделано, выполнить его не удалось. Может быть, они сняли царские врата, тогда еще деревянные.

— Если говорить об идеологической программе иконостаса… какие идеи, помимо общей триумфальности, в нее заложены?

— В нашем соборе и нашем иконостасе ничего случайного нет, все проработано до мельчайших деталей. Например, выделяются четыре группы святых: причисленные к лику святых цари и царицы, святые, соименные членам семьи Петра I, святые, факты биографии которых ассоциируются с фактами биографии Петра I, святые из династии Рюриковичей.

С одной стороны, все это утверждает преемственность и божественную основу императорской власти. С другой, напоминает об исторических прецедентах, на которые опирался Петр I, объясняя свои реформы, деяния.

Например, царевич Дмитрий — его останки были перенесены из Углича в Москву, и он был канонизирован. А Петр I перенес в Петербург мощи Александра Невского, дав таким образом городу еще одного святого покровителя, кроме Андрея Первозванного и апостола Петра. Икона Александра Невского представлена в иконостасе Петропавловского собора. Причем изображен он абсолютно новаторски, потому что в связи с перенесением его мощей появился указ Синода о том, чтобы его «отнюдь в монашеских одеяниях не писать, а только в великокняжеских». И он у нас — в доспехах и горностаевой мантии, чуть ли не как Петр I на портрете работы Годфри Неллера, любимом парадном портрете императора.

— На иконе «Иисус на престоле» мы видим Христа в одеждах московского царя XVII века…

— Да, в руках у него скипетр с державой, на голове — митра патриарха. И подпись — «Мною цари царствуют и сильные пишут правду» (из Книги царя Соломона). На другой иконе местного ряда Богоматерь очевидно похожа на Екатерину I. Она тоже одета как московская царица, и младенец у нее на руках лицом напоминает Петра I. За этим могла стоять идея о необходимости следования делу Петра и его наследников…

— Деяния каких святых ассоциируются с победами Петра I?

— В панегириках императора сравнивали со многими библейскими персонажами. Например, Езекия, 13-й царь Иудеи из династии дома Давида, победил ассирийского царя Синаххериба, Давид поверг Голиафа и отрубил ему голову… Петр I победил Карла XII. Соответственно, его уподобляли обоим.

Константин Великий расправился со своими женой и сыном, основал Константинополь и скончался в возрасте 52 лет. Параллели очевидны.

Особое место занимает апостол Петр, его изображения встречаются в соборе многократно. Даже на Царских вратах Священное Писание у Христа открыто на той странице, где написано: «Петр еси камень, и на камне сим созижду я Церковь свою…»

— Вы говорили о том, что продуманы даже мелкие детали…

— Да, например, тема ключей. Мы видим их в руках у апостола Петра, у Иисуса Христа, над Царскими вратами… И многослойное восприятие предмета позволяет нам многое понять, вспомнить о том времени. Это ключи от рая (а Петр I называл свой город Парадизом, раем), символические ключи от Балтийского моря (вспомним о взятии Нотебурга, он же крепость Орешек, который был назван Петром I Шлиссельбургом, то есть «ключ-городом»). С Божией помощью мы все эти ключи получили…

Или тема врат. Полтавская баталия состоялась 27 июня, в день Сампсона Странноприимца. Но он же не воин, а мирный врачеватель. Зачем нам в данном контексте мирный врачеватель, если в Библии есть Самсон, который вынес врата Газы (жители города боялись его и заперли врата, а он их вынес)? Одержав победу в Северной войне, Россия вышла к Балтийскому морю — открыла врата. И у нас все время используется мотив врат и Петра сравнивают с Самсоном. На Южных вратах иконостаса изображен Самсон, выносящий врата Газы. Стоит вспомнить и о том, что силач Самсон разорвал пасть Немейскому льву, а лев есть в гербе Швеции. И тема Самсона, разрывающего пасть льву, будет продолжена в Петергофе.

— Насколько очевидны были все эти связи для современников?

— Они знали Священное Писание. Обучение начиналось с того, что учили грамоту, а учили ее по Священному Писанию.

Одна из главных идей Петра I — изменение менталитета подданных, русского народа (это практически невозможно, но где-то он преуспел). И для этого Петр I, в числе прочего, стремился возродить образовательную функцию церкви. В XVII веке в русских церквях проповедь была в небрежении, она не была запрещена, но ее не читали. Иностранцы, посещавшие нашу страну, писали: «эти русские пением псалмов на непонятном для них самих языке доводят самих себя до экстаза». Петру экстаз был не нужен. Ему нравилось, когда читали проповеди, объясняли принципы жизни христианина, основы Священного писания. И наш иконостас — открытая книга для тех, кто понимает. К сожалению, сегодня понимающих немного, и мы стараемся эту лакуну заполнить.

Я крещена от рождения, мои предки были в XVIII веке священниками… Но я изучаю историю и принципы построения храма, иконостаса как ученый, у меня нет mania religiosa. Я понимаю, что за чем стоит, и думаю, это правильно: быть спокойнее, узнавать больше, вникать в детали.

В прошлом году мы праздновали 300-летие начала формирования Российской империи. В 2025 году исполнится 300 лет со дня смерти Петра I. Каждый год сейчас будет давать интересные даты, темы для размышления. Мне кажется, в эти годы важно спокойно поговорить обо всех аспектах жизни государства 300-летней давности.

Фотографии предоставлены пресс-службой Музея истории Санкт-Петербурга.