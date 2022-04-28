Заповедная территория: как Звенигород и его окрестности могут стать туристической Меккой

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Пока сделан первый шаг: создан Звенигородский музей-заповедник.

15 апреля на базе Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея появился Звенигородский государственный музей-заповедник. Событие на первый взгляд интересное лишь любителям музейного дела. Однако это один из важных шагов по воплощению амбициозного замысла: превратить древний Звенигород и его окрестности, которым угрожает массовая застройка, в центр туризма. И спасти не только прекрасные памятники, рассыпающиеся на наших глазах, но и сказочные ландшафты, почти не изменившиеся за прошедшие столетия.

Проект туристско-рекреационного кластера «Звенигородский вектор» возник в 2019 году. Одним из его авторов стал Сергей Чернов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела археологии Московской Руси Института археологии РАН. В команду также вошли архитекторы, экологи, краеведы, историки, в том числе — сотрудники Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Первым этапом стало возрождение в качестве пешеходного маршрута древней Митрополичьей дороги XV–XVI веков, ведущей из села Дмитровское в село Аксиньино, рядом с Николиной горой. Когда-то на этой территории располагалась митрополичья вотчина — часть Звенигородского княжества, переданная московскому митрополиту Ионе. Древнюю тропу, пролегающую через уникальный Масловский лес — с его «краснокнижными» растениями — расчистили и установили навигацию с рассказами о памятниках археологии. Вообще в ТРК «Звенигородский вектор» должно войти более 200 километров маршрутов, в том числе Царская дорога, по которой наши самодержцы ездили в Саввино-Сторожевский монастырь (сегодня она частично совпадает с Рублево-Успенским шоссе). Общая территория ТРК должна составить 90 000 га. Заместитель председателя ВООПИиК Евгений Соседов рассказал «Культуре»:

— Это совершенно уникальная территория с точки зрения экологии и культуры. Прежде всего, «экологический буфер» Москвы: отсюда в столицу поступают питьевая вода и чистый воздух. Недаром в верховьях Москвы-реки запрещалось строить производства. Не менее важен исторический аспект: начиная с XVI–XVII веков здесь селилась наиболее родовитая московская аристократия. В XVIII–XIX столетиях строились многочисленные усадьбы — в советские годы в них располагались ведомственные учреждения. В 1990-е и нулевые большинство объектов остались без хозяина, земли начали выводить из-под охраны. Сегодня усадьбы постепенно разрушаются, а прекрасные ландшафты и парки — уничтожаются. Мы подумали, что должно появиться музейное учреждение, которое могло бы стать оператором, управляющим этими объектами и территориями — по аналогии с пригородами Петербурга. Музеям-заповедникам вроде «Петергофа» или «Царского Села» переданы многочисленные окрестные парки, усадьбы: они приводят их в порядок, привлекают туристов. Так появилась идея, что развитием территории «Звенигородского вектора» может заниматься Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, который мог бы стать музеем-заповедником, о чем музейные сотрудники и сами давно мечтали. Теперь это случилось, но пока сделан лишь первый шаг. Далее нужно закрепить за музеем-заповедником ряд объектов.

Как рассказала «Культуре» директор Елена Кожевникова, вскоре будет подписан договор о передаче Звенигородскому историко-архитектурному и художественному музею трех уникальных музеев, созданных Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом. Это здания, входившие в состав великокняжеской усадьбы Ильинское–Усово. До наших дней дошли и были восстановлены уникальные примеры благотворительной деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича: здание земской школы, лазарет для воинов и родильный приют для бедных.

— Кроме того, к нам присоединяется манеж — центральное здание в Звенигороде: планируем открыть его в сентябре. Надеемся также присоединить и наиболее ценные природные участки вдоль Москвы-реки — по принципу национального парка: например, особо охраняемую природную территорию «Масловская лесная дача». Идут переговоры о восстановлении усадьбы Сергея Морозова — готического замка в Успенском. Мы хотели бы также присоединить дом, в котором жил Чехов, работавший в звенигородской больнице, Звенигородский городок (кремль). И планируем потихоньку объединить вокруг себя старинные руинированные объекты — находящиеся не только на балансе государства, но и в частных руках. Например, усадьбу Иславское: хотели бы выйти на переговоры с собственником и, возможно, восстановить ее общими усилиями в качестве, скажем, коммерческого, но музеефицированного объекта. Еще в наших краях много памятников археологии. В частности, деревня Дунино — по сути, это археологический парк с городищем и поселениями железного века и славянскими курганами. Мы бы хотели создать там первый в стране археологический и палеогенетический музей. Очень важна и тема Великой Отечественной войны, подлинные военно-полевые укрепления и места боев осени-зимы 1941 года. Мы их выявляем, изучаем и бережно музеефицируем. В рамках проекта «Рубеж обороны Москвы под Звенигородом», по сути, уже создан музей под открытым небом. Вообще у нас амбициозные планы, и мы работаем над их воплощением вместе с правительством Московской области, лично губернатором Андреем Воробьевым и главами муниципалитетов. Понимая важность задачи, правительство Московской области оказывает содействие и всяческую поддержку в этом масштабном проекте: чтобы инвестировать в будущее — на сохранение уникальной историко- культурной среды, возрождение сельскохозяйственных предприятий и создание рекреационных и образовательных проектов. Музей-заповедник должен раскинуться от Ильинского и Усова до Звенигорода, но, по сути, заповедная территория начинается уже от усадьбы Архангельское — жемчужины Подмосковья. Однако это лишь планы: пока мы разбираемся со зданиями, которые объединяются под эгидой Звенигородского музея-заповедника, — пояснила «Культуре» Елена Кожевникова.

Что же будут показывать в восстановленных усадьбах? Как рассказала «Культуре» Елена Кожевникова, недавно был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с Русским музеем: «Мы надеемся, что его коллекции наполнят наши исторические усадьбы. Кроме того, у Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея слишком мало выставочных площадей, экспонатам тесно в залах. Также с нами взаимодействуют коллекционеры — надеемся, что сможем показывать предметы из частных собраний. А еще у нас есть мечта: сделать в усадьбе Морозова образовательный центр для детей. Мы могли бы читать бесплатные лекции об истории культуры, а в восстановленном парке проводить мероприятия».

На территории, которая может войти в ТРК «Звенигородский вектор», находится 21 старинная усадьба. Многие уже превратились в руины, хотя спасти их пытались и раньше — например, с помощью программы льготной аренды «Рубль за метр». Увы, как пояснил «Культуре» Евгений Соседов, в Подмосковье она оказалась неэффективна:

— В Москве охотно берут льготную аренду, потому что она быстро отбивается. А в Московской области потраченные деньги не всегда легко компенсируются. Так, около десяти лучших усадеб были переданы группе АSG, однако сегодня ее владелец преспокойно живет в Париже, а усадьбы продолжают разваливаться. Параллельно существует федеральная программа продажи усадеб, но на продажу выставили лишь несколько объектов. Например, пытаются продать бывшую усадьбу Голицыных Николо-Урюпино, она входит в территорию «Звенигородского вектора», но Росимущество выставляет безумную цену — почти миллиард рублей за две руины: сюда заложена стоимость парка, будто это не парк, который можно только реставрировать, а земля на Новой Риге под застройку. В итоге меценаты, которые помогали этой усадьбе, чинили крышу и готовы были отреставрировать ее, не могут найти такие средства. Ее уже третий или четвертый раз выставляют на аукцион, который потом признают несостоявшимся. А усадьба продолжает погибать.

Сможет ли найти средства музей-заповедник, чтобы привести в порядок старинные особняки? Нужно ли надеяться на государство — которое, правда, наверняка будет пересматривать бюджеты — или на частный бизнес?

— Мы ждем помощи от государства. Московский регион может себе позволить такую роскошь — иметь процветающей музей-заповедник, важный в качестве культурной фундаментальной основы будущего. Надеемся на госпрограммы правительства Российской Федерации, планируем развивать грантовое направление. Партнерство с нами экономически выгодно и бизнесу. Мы собираемся работать с меценатами, но отдавать усадьбы в руки инвестору все-таки не хочется. Последние 30 лет показали, что этот институт у нас недостаточно хорошо работает. У государства не всегда хватает сил и средств контролировать реставрацию объектов культурного наследия, и нередко возникают проблемы с тем, как инвестор видит развитие памятника. Однако в нашей истории были великие меценаты — например, Третьяков, Нечаевы-Мальцовы, Рябушинские. И мне кажется, вклад в свое бессмертное имя ничем не хуже вклада в собственное благосостояние. Вообще мы надеемся на поддержку от бизнеса, который получит стабильное понимание — как будет развиваться территория. Например, у собственника есть санаторий, и он знает, что завтра за забором не появится жилой комплекс и восьмиполосная трасса. А значит, можно открыть велопрокат, кафе… Это важно для резидентов, находящихся в кластере, который мы хотим сделать туристическим, экологическим и историческим. Звенигородский музей-заповедник имеет огромный потенциал — он может стать градообразующим предприятием, которое оживит в том числе местный бизнес, — объяснила «Культуре» Елена Кожевникова.

Появление «Звенигородского вектора», как считают авторы проекта, не только позволит создать рабочие места и справиться с ежедневной маятниковой трудовой миграцией в Москву, которая, например, в 2017-м составляла почти 60 процентов от населения Одинцовского городского округа. Не менее важная цель — спасти уникальные ландшафты от тотальной застройки. «Угроза никуда не исчезла. Многие застройщики сейчас уехали за границу, ведь большинство из них имеют иностранное гражданство и хранят свои капиталы не в нашей стране, но бизнесу из-за санкций дали широкие преференции, снимаются многие градостроительные, экологические ограничения. Однако мы стараемся работать на опережение, другой Родины у нас нет», — отметил в разговоре с «Культурой» Евгений Соседов.

Фотографии: Photoxpress.