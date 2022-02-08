Храм с историей: уникальную церковь под Красноярском начнут восстанавливать в 2022 году

Ирина ЕЛИСЕЕНКО, Красноярск

В судьбе церкви Параскевы Пятницы под Красноярском в течение десятилетий участвовали школьники и учителя, православные и атеисты, священники и байкеры. В стране сотни храмов красивее и древнее, но почему-то именно этот притягивает к себе внимание россиян. Чем привлекает их сибирская церковь?

На возвышении над Енисеем, в 60 километрах от Красноярска, в старинном казачьем селе Барабаново как сказочный терем стоит деревянная церковь Параскевы Пятницы. На территории региона это старейший деревянный храм из тех, что дожили до наших дней, и единственный деревянный храм за Уралом, на стенах которого сохранились уникальные росписи. Внутри церкви еще видны лики Господа, облики евангелистов Луки, Матфея, Иоанна и Марка, первоапостолов Петра и Павла.

Построили здание местные плотники на деньги прихожан. Работы начались в 1853-м, а завершились в 1856 году. Пятиглавая однопрестольная церковь и колокольня «восьмерик на четверике» возведены по исконным традициям деревянного зодчества, привезенным в Сибирь с Русского Севера. Место выбрали самое удачное — здание будто парит над селом, обращая на себя внимание и с суши, и с реки.

Для небогатого казацкого поселения строительство храма стало большим событием. Это сегодня подобные сооружения — место для религиозных таинств. А полторы сотни лет назад церковь была одновременно культурным и социальным центром. Архивные документы свидетельствуют, что до возведения церкви в Барабаново сельчане не соблюдали религиозных правил, не ходили к причастию и на исповедь и не водили в храм детей. А по данным Красноярской епархии, в одном из указов духовных властей 1855 года с озабоченностью отмечалось, что в Барабаново «браки официально не регистрируются, не ведутся метрические книги, а дети рождаются и значатся незаконнорожденными». Но с середины ХIХ века ситуация изменилась. И в течение почти столетия для Барабаново и окрестных деревень церковь была не только оплотом веры, но и опорой порядка. А святая Параскева Пятница — заступницей и защитницей. Эта великомученица всегда почиталась сибиряками, считалась покровительницей домашнего очага, рожениц и зимней женской работы.

С приходом большевиков церковь закрыли, колокол сдали на металлолом, окна разбили, утварь растащили. Здание использовали под зернохранилище, а чуть позже в нем устраивала гулянки местная молодежь. Так со временем храм пришел в запустение.

То, что барабановскую Параскеву не уничтожили годы атеизма, огонь и суровый сибирский климат, — само по себе настоящее чудо. С 1980 года храм находится под охраной государства — он был признан объектом культурного наследия, но лишь формально, реальных реставрационных работ тут не проводилось. Так бы она и сгинула, как сотни других подобных храмов, что строились до революции в российских губерниях, если бы не энтузиасты. Долгие годы памятник деревянного зодчества от разрушения, как могла, спасала пожилая семейная пара из Барабаново: Алексей Петрухин и Валентина Барасагаева. Они латали окна и кровлю и всеми силами пытались привлечь внимание к этому объекту. Оказалось, что неравнодушные люди в Красноярском крае есть. С середины 1980-х в Барабаново устраивала ежегодные экспедиции Красноярская летняя школа, которую организовали для одаренных детей преподаватели Красноярского госуниверситета. За школьниками и педагогами потянулись другие активисты. На собственные средства они приезжали в маленькую деревню, чтобы своими силами проводить противоаварийные работы. За энтузиастами поехали туристы — и светские люди, и православные паломники. Атеисты приезжают к храму, чтобы восхититься красотой и стойкостью памятника, а верующие приходят к Параскеве Пятнице с просьбами о самом главном — о здоровье, излечении от болезней, даровании детей.

Насчет чудес от барабановского храма ходит множество легенд. Согласно одной из них плотники, участвовавшие в строительстве здания, затем отправились на Крымскую войну 1853–1856 годов. И все вернулись домой, причем без царапины.

В 2003 году церковь заново освятили. В ней начали проводить службы и крещения. Спустя еще восемь лет — в 2011 году ее приписали к приходу Свято-Троицкого храма в соседнем селе Частоостровском. Однако восстановление здания по-прежнему оставалось делом волонтеров. В 2016 году настоятелем в Барабаново стал Алексей Язев, красноярские журналисты называют его священником-байкером. Он привлек к реставрации своих единомышленников — таких же байкеров, людей мобильных, активных и решительных. Совместными усилиями за пять лет эта команда собирала на противоаварийные и реставрационные работы деревянного памятника деньги благотворителей. Найти средства удалось, в том числе и с помощью социальных сетей. У Язева есть страницы в фейсбуке и инстаграме @padre_iz_tyndri. Там он рассказывает о храме, его истории, нуждах и реставрационных успехах, публикует видеозаписи колокольного звона: колокольня — отдельная гордость «сельского попа», как он сам себя называет.

Сделано уже многое, на деньги жертвователей заменили подпорные балки, укрепили ветхие стены, обновили кровлю, привезли новые колокола. Но самое главное: удалось подготовить проект реставрации храма. Без такого серьезного документа невозможно привлечь на восстановление бюджетные средства, а на пожертвования работы не закончить. По подсчетам руководителя байкерского клуба «Дикие сибиряки» Александра Шестакова, на реставрацию нужно от 60 до 80 миллионов рублей.

Над проектом восстановления церкви Параскевы Пятницы работали в ФГУП «Центральные научно-проектные мастерские» под руководством архитектора-реставратора Андрея Бодэ. Бодэ — признанный эксперт, ведущий научный сотрудник, заведующий сектором деревянного зодчества, советник Российской академии архитектуры и строительных работ.

На официальном сайте краевой службы по охране объектов культурного наследия сообщается, что научно-проектная документация уже согласована и станет основой профессиональных восстановительных работ, на которые уже запланировали выделить бюджетные деньги. Об этом в октябре 2021 года заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Предполагается, что реставрация начнется уже в 2022-м и продлится два года.

Проект нынешним летом стал призером IV Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», получил диплом Союза архитекторов России и вызвал широкий интерес и одобрение со стороны ведущих профессиональных реставраторов страны.

По словам Андрея Бодэ, реставрация будет сложной. Одна часть здания сохранилась в отличном состоянии, разбирать ее нельзя. А вот вторая половина серьезно повреждена временем, ее придется собирать практически с нуля. «Большинство деревянных храмов позапрошлого века в Сибири стоят заброшенными. А Барабановский востребован, нужен людям. С ним связаны чудеса, исцеления. Он выходит за рамки объекта культурного наследия, сейчас это объект духовный», — рассказывал журналистам этим летом реставратор.

Чтобы приступить к работам, необходимо передать имущество из муниципальной собственности в краевую. Этот процесс уже запущен. А пока будет идти восстановление храма, по соседству планируют построить новое церковное сооружение для богослужений.

Сейчас Барабаново ежедневно посещают до двухсот человек, а в дни церковных праздников это число возрастает до тысячи. Храм стал известен далеко за пределами России и притягивает туристов из разных стран. Так, в церкви побывали гости из Франции, Италии, Японии, Австралии. А кроме того, в храме уже совершили таинство венчания три пары красноярских молодоженов.

«После объявления губернатора о том, что храм будет восстанавливаться на бюджетные деньги в следующем году, я получил множество сообщений, звонков. Ко мне обращались журналисты, заинтересованные люди, представители госорганов. Абсолютно все хотят, чтобы церковь в Барабаново стояла. Я не ожидал, что у нашего храма есть такое количество прекрасных друзей. Надеюсь, что зимой начнет строиться малый Петропавловский храм, фундамент которого уже залит. Барабаново в сердцах многих. Благодарю каждого, кто помогает нам, кто молится о нас, кто не мешает нам», — говорит «Культуре» Алексей Язев, настоятель храма.

Фотографии: www.krskstate.ru; страница в Instagram храма.