Гражданин на все времена: народный вождь Кузьма Минин

Сергей АЛДОНИН

Материал опубликован в октябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Отмечая 4 ноября День народного единства, мы вспоминаем в первую очередь Кузьму Минина. В длинном ряду выдающихся русских политиков и воинов он занимает особое место: уникальная личность из народа, идеолог и организатор освобождения страны от интервентов, внутренней смуты, загнивания и прозябания. Внесший наибольший вклад в победу России знаменитый нижегородский купец и погиб за нее через несколько лет после Смуты. Кто как не Минин достоин памятника на главной площади страны, возле Спасских ворот и Покровского собора.

ТОРГОВЕЦ ИЗ НИЖНЕГО

Где и когда родился будущий герой? На сей счет имеется несколько версий. По одной из них, Кузьма был сыном солеварщика из Балахны Мины Анкудинова. По другой — родился в Нижнем Новгороде в семье торговца мясом и с юности продолжал дело отца. В любом случае относился к купеческому сословию.

В XIX веке этого национального героя нередко называли Кузьмой Захаровичем и добавляли к фамилии родовое прозвище Сухорук или Сухорукий. Но скорее всего Минин (Минич) как раз и являлось отчеством, из которого Кузьма, став знаменитостью и дворянином, произвел свою фамилию. Судя по всему, он был говядырем, то есть занимался мясной торговлей либо продавал скотину на убой. Его современники с некоторой долей высокомерия отзывались о нем: «Убогою куплею питаяся, сиречь продавец мясу и рыбе в требания и в снедь людем». Купцы считали Минина человеком суровым и честным, нередко обращались к нему со спорными вопросами, как к мировому судье. Он отнюдь не чурался общественной жизни, еще до смуты занимался сбором государственного оброка (был избранным старостой), умел «трясти» толстосумов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОЖАК

В роковые дни начала Смуты государство не смогли уберечь те, кому это было положено «по штату». Дворянство и его высшая элита, боярская аристократия, в годы династического кризиса вконец запутались, не сумели сделать выбор между верностью государю, стране и феодальной самостийностью. От такой «вольности» до предательства и вероотступничества оставался один шаг. Подняли головы самозванцы и разбойники, коих немало расплодилось в период безвластия. Вместе с ними пришли интервенты, ставшие разрывать Россию на части.

После расцвета самодержавия, который пришелся на время правления кроткого царя Феодора Иоанновича и начало царствования Бориса Годунова, наступил затяжной кризис. Элита оказалась бессильной перед опасностью извне. По большому счету, бояре были готовы служить польскому монарху, лишь хотели выторговать себе новые привилегии. Страну спасло то, что к иноземному владычеству непримиримо относилось русское священство. Именно Церковь сохранила единство России.

Живым символом единения всех сословий выступил Кузьма Минин, подлинный народный вождь. В ополчении его уважали безмерно, зная цену мининскому слову. Даже от Дмитрия Пожарского этот вожак отличался редкой целеустремленностью, решимостью, верой в лучшее в самые тяжелые дни. Он и для князя-полководца стал моральной опорой.

При этом был расчетлив, как и подобает торговому человеку, умел не только считать деньги, но и добывать их везде, невзирая на регалии знатных бояр и прочих именитых людей. Его рачительность превратила ополчение в реальную, губительную для неприятеля силу. Не жалел Кузьма Минич и собственных средств (а если бы проявлял корыстность, то кто бы за ним пошел?). В решающие часы сражения за Москву, приведя в чувство отвыкшие от подчинения войска, бесстрашный вожак бросился в бой во главе ополчения. В результате были уничтожены отборные польские роты, а подвиг знаменитого нижегородца навсегда остался в памяти русского воинства и в народных легендах.

РУССКИЙ ЗЛАТОУСТ

Минина принято считать первым оратором того времени. Вряд ли он был изысканным златоустом, однако народное красноречие в сочетании с яростной убежденностью творило чудеса. Звездный час вождя — его воззвание, знаменитое выступление перед нижегородцами на площади. В исторической литературе особенно популярна такая цитата: «Буде нам похотеть помощи Московскому государству, и то нам не пожалети животов своих, да не токмо животов своих, и дворы свои продавати, и жены и детей закладывать».

Слушая эти речи, разобщенные обыватели превращались в народ, готовый сражаться и даже погибнуть за свою страну. Кузьма Минич был инициатором и душой Второго ополчения, организатором его успешных действий. Люди в массе своей, как правило, равнодушны к абстрактным философским и политическим идеям, больше озабочены конкретными вопросами выживания. Минин отлично разбирался в массовой психологии, поэтому говорил о поруганных святынях, об угрозе порабощения, призывал действовать всем миром. Перед аудиторией не заискивал, демонстрируя искренние душевные порывы, предъявлял жесткие требования к каждому сподвижнику, предупреждал об ответственности. Русский Демосфен менял ни много ни мало ход истории.

Самое точное свидетельство о мининском воззвании сохранилось в нашем фольклоре:

Оставляйте вы свои домы,

Покидайте ваших жен, детей,

Вы продайте все ваше злато-серебро,

Накупите себе вострых копиев,

Вострых копиев, булатных ножей,

Выбирайте себе из князей и бояр

удалого молодца,

Удалого молодца, воеводушку,

Пойдемте-ко мы сражатися, за матушку,

за родную землю,

За родную землю, за славный город Москву,

Уже заполонили-то Москву поляки злы.

Разобьем их, много перевешаем,

Самого-то Сузмунда в полон возьмем...

В народное ополчение по призыву Минина вступали патриоты вне зависимости от их происхождения и положения в обществе: дворяне, посадские люди, крестьяне, казаки. Вождь строго следил за тем, чтобы все вкладывали в общее дело оговоренную лепту. В Совет всея земли входили выборные из многих городов России. Это избранное народом правительство, где Кузьма Минин играл первостепенную роль, руководило спасением страны от засевших в Кремле интервентов и предателей, формировало новое воинство (в его ряды не принимали только тех, кто был замечен в «воровстве» и «измене»).

ДРУГ, СОРАТНИК, ПОЛКОВОДЕЦ

Именно он, нижегородский купец, выдвинул в воинские начальники лечившегося после ранений князя из старинного рода. Скорее всего, они были знакомы прежде. У Пожарских имелся двор в Нижнем Новгороде, и они вполне могли закупать у Мининых скот. Князь-воевода Дмитрий Михайлович считал Кузьму Минича человеком опытным, способным обеспечить должное снабжение ратных людей, знал и о сильном характере «смелого дерзновением» соратника, о его умении владеть саблей не хуже прославленных воинов. Принадлежавший купцу клинок египетской работы был, по-видимому, привезен из Каира, где Минин бывал по торговым делам. Ныне легендарная сабля хранится в Оружейной палате.

Когда к Пожарскому явилась делегация во главе с наместником Вознесенского Печерского монастыря архимандритом Феодосием, князь еще не излечился от полученной в сражении с поляками раны и возглавить ополчение согласился не сразу. После раздумий ответил: «Рад за православную веру страдать до смерти, а вы из посадских людей изберите такого человека, который бы мог со мною быть у великого дела, ведал бы казну на жалованье ратным людям. У вас есть в городе человек бывалый: Козьма Минин; ему такое дело за обычай».

Дмитрий Михайлович настоял (возможно, предварительно договорился об этом с «человеком бывалым») на том, чтобы инициатору ополчения дали особые полномочия, после чего ершистые, степенные соратники признали в Кузьме Миниче предводителя. Тот решительно пресекал крамолу, распоряжался казной, вел общее хозяйство ополченцев, а заодно налаживал связи с населением городов и сел.

Специфика ополчения (да и вообще того смутного времени) не позволяла быстро и надежно наладить армейскую дисциплину. Суровый Минин делал максимум возможного, требовал от каждого отдавать на святое дело «третью деньгу» (в редких случаях — пятую, несогласных превращали в холопов и вовсе лишали имущества).

В вошедшем в историю союзе двух сильных личностей они отменно дополняли друг друга, родовитый Пожарский никогда не относился к «торговцу мясом» высокомерно, что было свойственно в те времена едва ли не всем князьям и боярам.

В апреле 1612 года в Ярославле ополчение стало грозной силой. Хорошо вооруженные воины были обеспечены всем необходимым. Главные сражения за Москву состоялись осенью 1612-го. На помощь уже порядком измотанным польским оккупантам к русской столице шли войска гетмана Яна Ходкевича. Пожарский преградил им путь у Ново-Девичьего монастыря. И тут в решающие часы проявил ратную доблесть Кузьма Минин. В самый напряженный момент битвы он собрал 300 ополченцев, переправился через Москву-реку и неожиданно атаковал поляков на берегу у Крымского двора. Дрался как бывалый, профессиональный воин. Пригодились и его умение владеть саблей, и навыки лихого наездника, и открывшиеся вдруг качества талантливого военачальника, остро чувствовавшего критические минуты битвы, действовавшего быстро и решительно.

Враги дрогнули, а русские двинулись на лагерь Ходкевича широким фронтом. После нескольких сражений с 21 по 25 августа польский гетман покинул Москву. Войска Пожарского захватили у поляков обоз, шатры, знамена, литавры, освободили пленных. Но интервенты все еще занимали Кремль и Китай-город. Ополченцы не спешили вступать с ними в бой. Князь выжидал, избегая напрасных жертв и случайных неудач, которые могли бы снизить моральный дух соратников. Такая тактика позволила не только одолеть неприятеля, но и сохранить войско. К ноябрю ополченцы взяли вражеский гарнизон в кольцо. Освободители действовали основательно, без спешки. Выбив поляков из московских предместий, отрезали оккупантов от снабжения. У тех начался голод. Пожарский и Минин тем временем продолжали освобождать столицу квартал за кварталом.

В объединенном ополчении не обходилось без распрей. Так, отказывался подчиняться Пожарскому Дмитрий Трубецкой, считавшийся более родовитым, всерьез претендовавший на царский престол. По легенде, в решающие осенние дни 1612 года их примирил Минин. В итоге «спасителями Отечества» провозгласили обоих князей.

Вскоре интервентам было предложено без боя покинуть Кремль, оставив награбленные сокровища. Пожарский обещал сохранить им жизни и не преследовать при отступлении. Время для такого ультиматума выбрал самое подходящее: воля к сопротивлению у врагов иссякла. 5 ноября они сдались, и их выпустили из Кремля. Свое обещание русский князь исполнил, расправы не последовало. Минин неустанно сдерживал тех, кто готов был нарушить клятву и поквитаться с супостатами. В дальнейшем главной задачей победителей было организовать Земский собор, избрать нового царя, а точнее, новую династию. Энергия нижегородского купца помогла собрать представителей со всех городов и земель Русского царства.

СЛУГА ЦАРЮ

Не запятнавший себя службой на поляков и самозванцев юный Михаил Романов приходился последнему законному царю Федору Иоанновичу двоюродным племянником. Отец вновь избранного государя митрополит, будущий патриарх Филарет (в миру — Федор Романов), самый уважаемый в России той поры политик, пребывал в польском плену. Но выборщики (в особенности донские казаки) надеялись, что владыка вернется и поможет сыну советами. Так со временем и случилось.

Вскоре после венчания на царство первый самодержец из рода Романовых пожаловал Минину вотчины и чин думного дворянина. Народный вождь, безусловно, заслужил спокойную зажиточную жизнь. Однако к покою не стремился, активно участвовал в политике, жил в царских палатах, регулярно заседал в думе... Царь видел в нем надежного и деятельного сановника, доверял ему важные поручения, требовавшие опыта, жесткости и честности. Кузьме Миничу поручили сбор первой пятины «в Москве с гостей, гостиной и суконной сотен и с черных сотен и слобод». Во время паломнической поездки государя в Сергиев монастырь Минин оказался в числе тех, кому Михаил Федорович доверил беречь столицу.

В 1615 году восточные рубежи царства потрясали волнения татар и черемисов. Бывший купец, неплохо знавший Поволжье, отправился в район беспорядков (скорее всего, сам напросился в «служебную командировку»).

Вместе с князем Ромодановским они возглавляли царский отряд. Искушенный политик Кузьма Минин провел следствие (едва ли виновные сумели от него скрыться), а на обратном пути тяжело заболел и впоследствии уже не вставал. Ходили слухи о том, что его отравили или убили. В любом случае, свою жизнь он отдал за Отечество, исполняя приказ царя — как всегда, бесстрашно, с особым усердием и редким умением. Похоронили героя на погосте приходской Похвалинской церкви.

ПАМЯТЬ О КУЗЬМЕ МИНИНЕ

В 1672 году его прах перенесли в Спасо-Преображенский собор Нижнего Новгорода, где митрополит Нижегородский Филарет отслужил панихиду. В середине XIX века обветшавший храм разобрали и построили на его месте новый. Могилу Минина заботливо сохранили.

В 1930-м, после разрушения церкви безбожниками, прах был передан на хранение в историко-архитектурный музей-заповедник, а затем перенесен в Михайло-Архангельский собор Нижегородского кремля. Здесь, в историческом центре города, Минину когда-то принадлежал надел земли.

По смерти спасителя Отечества его вдова Татьяна Семеновна постриглась в монахини (кстати, отец Кузьмы Минича тоже принял в свое время постриг). Некоторое время при царском дворе служил любимый сын великого гражданина Нефед Козьмич. В дальнейшем, увы, славный род прервался.

В середине XVIII столетия императрица Екатерина выдала дворянам Мининым грамоту, подтверждающую, что они — потомки знаменитого героя, но это было ошибкой: бояре с такой фамилией не имели отношения к нижегородскому купечеству, просто со временем им стало почетнее связывать свое прошлое с худородным вождем ополчения.

Скульптурные мемориалы в честь выдающихся людей стали устанавливать в России только в послепетровское время. В Москве первый такой памятник появился в 1818 году, и воздвигли его в честь Минина и Пожарского. Незадолго до этого завершившаяся Отечественная война всколыхнула память о событиях двухсотлетней давности, а новый патриотический порыв позволил лучше понять смысл подвига героев той эпохи.

Сбор средств на постройку памятника начался еще в 1803 году. Доброхоты первоначально хотели установить статуи в Нижнем Новгороде (такова была идея Александра I). Иван Мартос представил свои эскизы на всеобщее обозрение, и они публику воодушевили. В конце концов всем миром приняли решение возвести большой скульптурный мемориал на Красной площади, а в Нижнем поставить обелиск.

Работы по созданию памятника Мартос начал вскоре после изгнания французов за пределы Отечества, и в этой скульптуре россияне видели символ победы. Выбитый на постаменте текст не понравился Пушкину: «Надпись Гражданину Минину, конечно, не удовлетворительна: он для нас или мещанин Косма Минин по прозванию Сухорукой, или думный дворянин Косма Минич Сухорукой, или, наконец, Кузьма Минин, выборный человек от всего Московского государства, как назван он в грамоте о избрании Михаила Федоровича Романова. Все это не худо было бы знать, так же как имя и отчество князя Пожарского».

Возможно, это был тот редчайший случай, когда великий поэт оказался неправ. «Гражданин Минин» — звание очень высокое, выражает суть личности героя из народа. Кузьма Минич в этой парной скульптуре как бы призывает Пожарского на бой, укрепляет дух князя. Получилась величавая и в то же время эмоционально насыщенная композиция.

В ХХ веке героев увековечили не только в бронзе, но и в кино. Знаменитый фильм Всеволода Пудовкина «Минин и Пожарский» вышел незадолго до войны, в 1939 году. Картина получилась замечательная — настоящий эпос по сценарию Виктора Шкловского. Артист Александр Ханов (всенародный дедушка, чей голос звучал в популярной детской радиопередаче «Угадайка») несомненно блистал, распознав главную черту своего персонажа — ораторское мастерство народного трибуна. Фильм и в наши дни иногда показывают по ТВ. К сожалению, при реставрации в 1960-е его сильно сократили. Однако кинообраз Кузьмы Минина и в этом варианте не потерял своей выразительности, духовной мощи.

Торговых людей в народе обычно недолюбливают. И те очень часто дают к этому повод, живя по принципу «Не обманешь — не продашь». Подвиг нижегородского торговца мясом на много лет вперед стал наивысшим оправданием для «касты» русских купцов. Сословие гордилось тем, что в решающий момент истории страны оно выдвинуло такого человека.

Незадолго до смерти Дмитрий Пожарский принял монашескую схиму под именем... Косма. Видимо, вспомнил соратника, человека, предложившего князя на должность воинского начальника ополчения. Как бы то ни было, Кузьму Минина как истинного гражданина и героя чтит вот уже более четырех столетий вся Россия.