Это нужно не мертвым, это надо — живым: на рассвете 22 июня у стен Кремля прозвучала музыка Чайковского

22 июня 2026 года — особый день в нашей истории: День 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби.

Несмотря на раннее утро, в Александровском саду собрались люди. У входа выдавали цветы и свечи. Каждый мог зажечь свою свечу и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата — символу национальной памяти, героизма и благодарности всем воинам, погибшим в боях за Родину, чьи имена остались неизвестными.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», — гласят слова, высеченные на плите.

Цветы возложили музыканты Всероссийского юношеского симфонического оркестра, члены взрослых коллективов «Солисты Москвы», «Новая Россия» и художественный руководитель Юрий Башмет.

В этот день в память о всех, кто не вернулся с войны, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, ровно в 4 часа утра в Александровском саду состоялся специальный концерт-приношение.

Участники концерта — сводный оркестр, состоящий из трех коллективов: двух взрослых и одного детско-юношеского, — исполнили Шестую симфонию Петра Ильича Чайковского, носящую название «Патетическая».

Как отметил дирижер Юрий Башмет, для классической музыки это событие историческое: никогда прежде на этом месте не исполнялась классическая музыка.

«До тех пор, пока мы будем помнить и передавать другим нашу историческую память, мы будем живы, и наши лучшие устремления сбудутся. В генах каждого из нас живет Пушкин, Гагарин, Шостакович, Толстой, Прокофьев, Шнитке, Губайдуллина...» — отметил маэстро.

Выбор Шестой симфонии для исполнения у Могилы Неизвестного солдата не случаен. Слушателю рассказывается о первых часах войны, когда вместо жизни наступила катастрофа. В конце произведения тема «умирает» на пианиссимо. Обычно в зрительном зале аплодисменты начинаются раньше, но под открытым небом Александровского сада финал прозвучал как минута молчания, тихое оплакивание каждой безымянной жизни, растворенной в истории.

«Исповедью» называет Шестую симфонию Юрий Башмет: «Эта музыка удивительна тем, что в ней дан самый мощный диапазон состояний человека: есть сомнения, есть трагедия, есть размышления, есть легкость. Поэтому хочется любить и эту музыку, и Петра Ильича, и жизнь в итоге».

Молодые музыканты, участники концерта, признавались, что выступление у стен Кремля стало для них огромным душевным потрясением.

— У меня слезы накатывали, — призналась скрипачка Анастасия Тимошенко. — Я понимала огромную ответственность, но при этом в процессе пришло огромное чувство сопричастности к чему-то большому и важному.

Для того чтобы дать концерт в четыре утра, многие участники не спали со вчерашнего дня. Вечером ребятам предстоит еще один концерт в Концертном зале Чайковского — они исполнят музыкально-поэтическую композицию «Реквием» на музыку Кузьмы Бодрова и стихи Роберта Рождественского.

За поэму «Реквием» о «павших — все живое спасших, себя — не спасших», написанную в 1962 году, Роберт Иванович удостоился Госпремии. Знаменитыми стали строки:

Вспомним всех поименно,

горем вспомним своим.

Это нужно — не мертвым!

Это надо — живым!

Премьера произведения состоялась в 2021 году и произвела колоссальное впечатление.

— Эти стихи — как пуля в сердце, — сказал композитор Кузьма Бодров.

А присутствовавший на премьере московский ветеран и участник Сталинградской битвы Евгений Куропатков нашел силы, чтобы лично выйти на сцену и поблагодарить музыкантов и исполнителей.