«Библио-Глобус» может уйти с Мясницкой

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА , Ольга СИЧКАРЬ

Один из крупнейших книжных магазинов страны, возможно, скоро исчезнет из центра Москвы: все три этажа помещений «Библио-Глобуса» на Лубянке выставлены в базе «Циан» для долгосрочной аренды.

В интернет-базе по продаже и аренде недвижимости «Циан» появилось объявление о сдаче в аренду помещения от собственника площадью 3609,1 квадратных метра, находящегося по адресу улица Мясницкая, 6/3С1, — именно там располагается «Библио-Глобус».

На «Циане» указано, что сдаются три этажа — минус первый, первый и второй, а на фотографиях можно увидеть знакомые интерьеры с книжными полками c логотипами «Библио-Глобус», с витринами магазина и входной группой также с вывеской «Библио-Глобус». Согласно объявлению «все этажи можно использовать под торговлю, офисную и иную деятельность».

Сейчас предлагаемая цена — 12 миллионов рублей в месяц без учета коммунальных услуг и эксплуатационных расходов. С момента, когда объявление появилось, цена снизилась на 3 миллиона рублей — в сентябре лот предлагался за 15 миллионов.

Корреспондент «Культуры» позвонила по телефону, указанному в объявлении: на вопрос о том, что сейчас находится в помещении, собеседник ответил лаконично — «магазин». И сообщил, что освободиться оно может «не ранее чем через три — три с половиной месяца». Собеседник «Культуры» уточнил, что есть возможность арендовать помещение как целиком, так и по отдельным этажам или частям. Так что есть вероятность, что книжный все-таки не исчезнет с Мясницкой полностью, а лишь «уплотнится».

На письменный запрос газеты «Культура» по электронной почте в медиацентр торгового дома «Библио-Глобус» представитель компании ответил: «Книжный магазин «Библио-Глобус» продолжает свою работу в штатном режиме. Конкуренция со стороны маркетплейсов вынуждает традиционные книжные магазины изменять стратегию своего развития — вводить в ассортимент новые группы товаров, искать партнеров, в том числе субарендаторов».

«Библио-Глобус», расположенный рядом с «Детским миром» и Политехническим музеем, давно стал одной из достопримечательностей столицы. Магазин «Книжный мир» открылся здесь еще в 1957 году. Уже в новейшие времена, в 1992-м, он был преобразован в ТОО «Торговый дом «Библио-Глобус» и стал чем-то большим, чем просто книжный. Сюда приходили не только за новинками книгоиздания, но и за антикварными томами, а также плакатами и календарями, «молескинами» и упаковочной бумагой и даже шоколадками и китайским чаем. И, конечно, собирались на встречи с писателями — чтобы получить автограф — или просто забегали перекусить в кафе на минус первом этаже.

Закрытие крупных книжных магазинов в России после пандемии на фоне стремительного развития маркетплейсов и существенного роста стоимости книжной продукции в последние годы стало, к сожалению, обыденностью.

По информации издания Retail.ru, ссылающегося на слова президента Ассоциации книгораспространителей Светланы Зориной, в России с 2022 года закрылось 86 довольно крупных книжных магазинов.

Так например, в 2021 году закрылась культовая «Академкнига» на улице Вавилова. А в прошлом году в Челябинске перестал работать магазин «Библио-Глобус», самый крупный книжный в городе. Как сообщал ровно год назад «Коммерсант», цитировавший пресс-службу сети «Библио-Глобус», такое решение было связано с «современными социально-экономическими трендами, в числе которых — развитие e-commerce, а также переориентация покупательского спроса граждан на другие товарные группы».

Фотографии: Михаил Джапаридзе и Антон Новодережкин (на анонсе) / ТАСС.

