Бурно и кипуче: фестиваль «Вахтангов. Путь домой» вышел на улицы

Светлана НАБОРЩИКОВА, Владикавказ

Большим концертом и золотым салютом на площади Свободы во Владикавказе завершился фестиваль «Вахтангов. Путь домой», ставший первым всероссийским театральным форумом на Северном Кавказе. Посетив его, «Культура» убедилась, что в объединении театрального пространства страны сделан важный шаг.

Когда студия Евгения Вахтангова переехала на Арбат, ее создатель задумал сделать это место городом искусств. Чтобы в арбатских переулках целыми днями играли актеры, звучала музыка, а прохожие не только мимоходом смотрели и слушали, но и участвовали в уличных представлениях.

Задуманное реализовалось спустя 103 года, но не Арбате, а на родине Вахтангова во Владикавказе. Фестиваль «Вахтангов. Путь домой» включил в программу обширный уличный раздел. Открытие и закрытие также прошли в формате «опен эйр», обрамив академическую программу в театральных залах.

— Нам хотелось, чтобы фестиваль охватил и захватил весь город, чтобы он не был локальным событием лишь для театралов, — поделился с «Культурой» директор театра Вахтангова Кирилл Крок. — Поэтому мы пригласили лучшие коллективы уличного театра, который живет по своим законам. Я ходил от точки к точке, наблюдал реакцию людей. Она меня очень порадовала — открытая, эмоциональная. Теперь без этого формата точно не обойдемся.

Стартовал форум карнавальным шествием. В одном потоке шли жители и гости, участники и организаторы, руководители РСО — Алания и Владикавказа. Было жарко, ярко, шумно, весело.

Накануне все желающие получили возможность сделать себе карнавальные костюмы и реквизит. Уличный театр-мастерская «Картония» развернул свою мини-фабрику по соседству с площадью Свободы, откуда стартовала процессия. Оказалось, что из подсобных материалов вроде картона и оберточной бумаги можно изготовить все — от простого веера до королевской мантии.

Участница команды «Картонии», актриса и режиссер Марианна Ковальчук уверена,

что превратить зрителя в персонажа легко.

— Происходит то, о чем мечтал Вахтангов — люди верят в свои силы, верят в то, что они талантливы, способны заниматься творчеством. Местные энтузиасты подтвердили это на своем примере. В организации шествия нам очень помогли участники молодёжного театра «Паяцы» под руководством Ацамаза Качмазова — сам он, кстати, преобразился в Вахтангова, и ребята из лагеря «Доброе сердце», в параде они участвовали как настоящие взрослые артисты, — заметила она в разговоре с «Культурой».

«Солнце» под солнцем

За два дня девять коллективов из разных городов России сыграли 16 уличных спектаклей. Большая их часть была посвящена 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Однажды, проезжая в Тифлис, он останавливался во Владикавказе.

В честь «солнца русской поэзии» театральной площадкой стал ЦПКИО имени Коста Хетагурова. Играли у фонтана, в Китайской беседке, на летней эстраде и просто на аллеях. Зрители приходили семьями и с ходу включались в действие — почти все спектакли были задуманы как интерактивные.

Для перфоманса «Саша спит» команда старейшего уличного театра России «Странствующие куклы господина Пэжо» соорудила инсталляцию с воздушными полотнищами, разноцветными ковриками, уютной кроваткой и фотопортретом Пушкина, сгенерированного нейросетью.

В перерывах между показами можно было побродить по инсталляции в сопровождении Морфеусов — духов сна, а когда пространство оживет, разбудить Арину Родионовну, охраняющую сон поэта, пройти квест на знание его биографии и творчества и заодно узнать, кто кому снится: мы — Пушкину или Пушкин — нам.

Худрук театра Анна Шишкина в роли Арины Родионовны загадывала загадки, выслушивала ответы, вступала в спор, порицала за «дощечки» — мобильные телефоны и даже после представления продолжала отвечать на вопросы зрителей.

— Публика здесь в хорошем смысле алчная — жаждет спектаклей, но в то же время воспитанная, бережная к друг другу, — рассказала она «Культуре». — И Владикавказ как публичное пространство интересен. Тепло, множество парковых зон, площадей. Для каждого уличного театра можно подобрать локацию, в которой он прозвучит максимально ярко.

Действительно, город с подобными достоинствами просто обязан стать столицей уличных театров. По статистике, обычный театр посещает только два процента населения, а фестиваль показал, что в театре очень заинтересована и якобы нетеатральная публика. На спектакли в режиме нон-стоп многие приходили по нескольку раз. Тенденцию уже оценили представители туристической индустрии.

— Мы видели, с каким удовольствием люди совмещают осмотр городских и природных красот с посещением театральных мероприятий, — заметил в беседе с «Культурой» президент Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков РСО — Алания Вячеслав Санников. — При таких составляющих фестиваль «Вахтангов. Путь домой» может стать одним из главных событий событийного туризма не только в нашем регионе, но и в России. И дать импульс другим именным проектах с фестивальным потенциалом. Например, творческому центру «Булгаков. Начало».

Обмен энергиями

«Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы». Так отзывался о городе Михаил Булгаков, проживший здесь два плодотворных творческих года. На сцене Русского театра были поставлены его первые пьесы.

Вечером можно было бы продолжить театральные бдения на фоне гор, но академические коллективы предпочитают играть в залах. Публика во Владикавказе, как было сказано, до театра алчная, духота в помещениях её не смущает. И в Русском, и в Осетинском театре, где выступали участники основной программы, яблоку негде было упасть.

Член экспертного совета фестиваля, главный режиссер Театра Вахтангова и уроженец Владикавказа Анатолий Шульев считает, что притягательность форума заключается в возможности собрать лучшие спектакли со всей страны.

— Обмен энергиями очень важен, а у нас есть желание и силы его реализовывать. Для республики это новый культурный опыт, чему я, как человек, который здесь родился и вырос, очень рад, — поделился он с «Культурой».

В основной программе приняли участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Макеевки, Омска, Архангельска, Владикавказа. Были представлены «Зойкина квартира», «Варшавская мелодия», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Левша», «Мой дедушка был вишней», «Василий Теркин», «Газдановы».

Выбор экспертов впечатлил разнообразием режиссерских решений и жанровым диапазоном — от драмы и трагифарса до лубка и комедий положений. В то же время в абсолютно разных постановках проглядывала некая общность. То, что Вахтангов именовал театральным праздником, имея ввиду, конечно, не бездумное веселье, а способность спектакля создать особый мир и убедить зрителя в его реальности.

Сотворение мира возможно и без масштабных вложений, что доказал «Левша» Донецкого молодежного театра из Макеевк. Бюджет спектакля в 250 тысяч рублей ничуть не помешал успеху истории про тульского умельца, подковавшего «аглицкую» блоху. Зал стоя аплодировал артистам из ДНР, которые уже на следующий день отправились на театральный форум во Владивосток.

По словам директора-худрука Владислава Слухаенко, труппа радуется поводу показать свои спектакли большой аудитории. В родной Макеевке ее ждут с нетерпением, билеты расходятся мгновенно, но в зале может находится всего 100 человек. Именно столько вмещает бомбоубежище театра.

— Воздушную тревогу у нас не объявляют, боевые действия совсем близко, прилетит — так прилетит. Играем по выходным, с трех часов дня. С шести комендантский час. Людям нужно до дому добраться. Но театр на подъеме. Ребята понимают, что находятся в нужном месте и в нужное время, — рассказал директор-худрук «Культуре».

Продолжение следует

«Как много прекрасного заложено в каждом из вас, как бурно и кипуче можно было бы

прожить земные дни, если б мы не были так расточительны и беспечны», — писал Евгений Вахтангов своим студийцам. Похоже, организаторы его именного фестиваля решили последовать этому призыву и по максимуму реализовать прекрасное.

За неделю на разных площадках было сыграно 23 спектакля. Состоялась премьера аудиоспектакля-променада по Владикавказу «Вахтангов: дорогами юности». Образовательная программа с лекциями об искусстве театра, по словам

директора фестиваля Алексея Никитина, взорвала регистрацию, так много было

желающих. Финальный концерт продолжительностью шесть часов, по данным МВД,

посетило десять тысяч зрителей, а парад открытия — две тысячи.

«Это была, пожалуй, самая необычная в творческом плане неделя в истории Владикавказа – неделя яркого, масштабного, доброго праздника! Уверен, что Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» станет доброй традицией, и ждём всех снова — на второй фестиваль», — отозвался в своем ТГ-канале глава РСО — Алания Сергей Меняйло.

Символично, что столь успешное событие вписалось в год знаковых дат — 250-летия присоединения Осетии к России, 240-летия Владикавказа и 100-летия автономии республики. Начало положено хорошее. Теперь фестивалю, по словам Кирилла Крока, предстоит не менее ответственная задача: ежегодно доказывать, что Владикавказ — это культурная столица России на Северном Кавказе.

Фотографии предоставлены Театром Вахтангова.