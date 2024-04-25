Министр культуры Белгородской области Константин Курганский: «Из этой войны мы точно выйдем другими людьми»

Алексей КОЛЕНСКИЙ, Белгород

Как чувствует и чем живет областная культура приграничной полосы, «Культура» обсудила с белгородским министром культуры Константином Курганским.

— Существует ли особый культурный код белгородца?

— Безусловно, наш исторически сложившийся тип позволяет преодолевать трудные, порой невыносимые условия жизни приграничья. Почему? У нас всегда уделялось огромное внимание сохранению традиций — мы системно, десятилетиями храним и приумножаем наше наследие. Грамотно, постепенно белгородцы преодолели разорванное время, когда в стране царил раздрай и навязывался тотальный отказ от советского наследия. В девяностые, казалось, можно было бы наплевать на прошлое — время сложное, всем приходилось как-то выживать, но именно тогда студенты и преподаватели нашего Института искусства и культуры поехали по деревням, чтобы успеть сохранить фольклорные предания, песни, танцы, и составили интерактивную этнографическую карту области. Оцифрованная сокровищница традиций стала основой для инноваций — когда в стране только начали появляться молодежные фолк-группы, на рингтонах звучало вариантов двадцать нашей «Полюшки-Параньи». И это — часть нашего духа.

Как бы пафосно ни звучало — мы знаем, что веками стоим на защите страны; это воспитывается с детства в семье, в школе. Сейчас все понимают, что русская вера и культура — суть те самые скрепы, о которых говорил президент и которые не позволяют нам оставлять наше пограничье! Из одиннадцати тысяч работников культуры уехало от войны лишь около ста человек. Можно их понять? Конечно! Люди беспокоятся за детей, кого-то заставили вернуться родители из других регионов. Остальные продолжают работать — не за деньги или бонусы. Все видят: губернатор здесь, все трудятся на своих местах, работа продолжается.

В конце прошлого года мы открыли отремонтированный после обстрелов шебекинский Дом культуры и школу искусств. Казалось бы, зачем, ведь там страшно, регулярно идут прилеты! Но все всё понимают, включая руководство федерального Министерства культуры — и Ольга Борисовна, и начальники департаментов с нами в постоянном контакте.

Я приехал в Шебекино, когда туда еще никого не пускали, хотел увидеть своими глазами, что произошло. Было страшно — никогда не забуду вывеску школы искусств, в слове «Детская» торчал осколок, Господь отвел, там никого не было. Первыми в Шебекино зашли коммунальщики и стали сажать цветы, вслед за ними вернулись все работники культуры. Стреляют? Да, стреляют! А мы продолжаем заниматься с детьми, проводить важные мероприятия для жителей!

— Белгородцы опровергают поговорку «Русский мужик задним умом крепок» — ваши земляки всегда думают наперед...

— Абсолютно верно. Когда еще не существовало мессенджеров, я пришел в министерство из молодежной политики и сразу объявил: нужно заниматься цифровизацией культуры! На меня посмотрели как на космонавта: ага, из молодежки пришел, никак не наиграется... А потом появился цифровой нацпроект, и наши инновации пришлись кстати. Федеральное министерство стало требовать создавать виртуальные концертные залы, оцифровки, онлайн-афиши, модельные библиотеки, а мы к тому моменту уже обучили новым ноу-хау всех работников областной культуры. Это было очень сложно, но мы досрочно, первыми в стране цифровизировали нашу отрасль и спокойно перешли в онлайн-режим при пандемии, а по ее окончании в библиотеках стало больше людей. Цифровыми проектами мы влюбили молодежь в литературу, и, как стало возможным, они пришли в библиотеки и другие учреждения культуры.

Наше кредо я бы сформулировал так: сохранение традиций, фольклора, объектов исторического наследия и стремление к экспериментам. Одно питает другое. Первая платформа «Культурный регион», интегрировавшая все учреждения сферы, тоже появилась у нас, и вот уже третий год мы занимаем первое место в рейтинге информационной активности регионов.

— Согласно статистике вы также занимаете второе место по грантовой активности после столицы. Как это удается, какие направления прорабатываются в первую очередь?

— Никаких секретов здесь нет, мы стараемся соответствовать духу времени, и наши грантовые победы неслучайны. Мы создали систему — обучили грантовой деятельности, особенностям оформления и реализации проектов, подготовке отчетных документов всех региональных работников культуры.

Превратили государственные учреждения культуры в методические центры для муниципальных управлений, отрабатывающих качество заявок. Главное — все наши работники, а также общественные организации очень заинтересованы в развитии активности и заряжены на результат.

Помню, пришли ко мне как-то ребята, курирующие грантовую сферу: «Объявили конкурс для новых территорий, наверное, мы не будем участвовать?..» Я поправил: «Взаимодействие с районами Луганской Республики, проект создания художественного музея с гражданами Донбасса — это наша тема!» В целом мы сотрудничаем с девятнадцатью государственными и частными фондами, дающими деньги на культуру. Самый большой грант — 23 миллиона рублей — получили на юбилейный фестиваль Рахманинова в Старом Осколе — привезли выдающихся пианистов, провели лекции, серию концертов.

Грант может выиграть любой неравнодушный гражданин, но важно терпение. Я заявки на гранты писал, работая в молодежке, и все мимо, на третий раз хотел плюнуть — хватит, что-то делаю не так... И вдруг выиграл триста тысяч на спортивную площадку, почувствовал себя очень умным — вот деньги, точно известно, на что потратить, а потом видишь результат и радуешься, только надо еще суметь грамотно отчитаться, а то ничего больше не получишь! Но это была случайность, а мы создали систему, соответствующую требованиям грантодателей, — постоянно нужно внедрять что-то новое, это понимаем и мы, и они. Никогда не ждем объявлений, готовим и проверяем заявки заранее, уточняем по направлениям, мои ребята перепроверяют все начисто, включая смету. В итоге наши проекты не отсеиваются по формальным признакам.

— Чем прежде всего вы гордитесь в это неспокойное время?

— Друзьями; друзья познаются в беде! Особенно открытием Школы ГИТИСа. Помню, как сидели с ректором института Григорием Анатольевичем Заславским у губернатора, над площадью грохотало ПВО, а мы обсуждали, что можно сделать для областного театрального искусства. Появилась идея школы, объединяющей наших студентов и слушателей столичного вуза в рамках десятидневного интенсива на загородной базе и постановке совместного спектакля. Наши ребята приезжают в ГИТИС, неделями учатся, посещают занятия — все бесплатно, действует и обратная связь — сейчас с нашим Щепкинским театром и ГИТИСом готовим совместную лабораторию.

— Существует ли туристическая карта Белгородчины, хоженые и новые культурные тропы?

— За них отвечает управление туризма, но это и наша сфера — какой же туризм без культуры? Главное направление здесь — патриотическое. Непременно нужно посетить Прохоровское поле и три федеральных музея, работающих в самом поселке: экспозицию, посвященную сражению, бронетанковых войск, музей «Битва за оружие Великой Победы» и звонницу, возведенную на народные средства. В Белгороде нельзя разминуться с недавно отреставрированным Музеем-диорамой «Курская битва — Белгородское направление», обязательно нужно побывать! В Волоконовском районе есть шестиэтажная деревянная мельница Баркова без единого гвоздя, словно парящая над рекой. Оттуда так просто не уедешь, особенно летом, — вокруг стоят русские печи с борщами и пирожками, и настойками... Отсюда можно сплавиться на байдарках до меловых пещер Холковского монастыря. В Старом Осколе — посетить красивейший Стойленский карьер. Нельзя пропустить и восстановленный объект Белгородской черты — деревянный город-крепость Яблонов и культурно-просветительский центр, рассказывающий о защитниках русской земли. Чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями, идеально взять недельный отпуск и учесть: все, кто приезжает к нам, всегда возвращаются!

— Меняют ли земляков выпавшие испытания?

— Из этой ситуации мы точно выйдем другими людьми. У меня и коллег не было мысли перебраться в другой регион — это моя земля; я здесь вырос, и бабушка с дедушкой у меня тут похоронены. Появился страх за ближних, особенно посещающих наши мероприятия детей. А в августе 2022 года нужно было ехать в Купянск с концертом нашей филармонии. Было страшно? Да! Но это — моя работа, и каждый белгородский работник культуры чувствует свой долг: во всех наших учреждениях плетут сети, делают бинты, свечи, вяжут носки — и в рабочее время, и вечерами. Мы знаем: ребята на передовой свою задачу выполнят, а на культурном фронте война у нас только начинается. И здесь наша область, сохранившая традиции в тяжелое время, может быть примером этой борьбы.

— Кто он, враг нашей культуры?

— Враг традиционных ценностей. Разумеется мы не уступим тем, кто отменяет нас, наше культурное достояние, Чайковского, Свиридова. Они нам дороги так же, как Моцарт и Бах, как вселенская отзывчивость русского духа и русской культуры. Защищать — значит просто работать, доказывать себе, что у нас хорошо и достойно, создавать условия для развития прежде всего детей. У нас сейчас мы одни из лучших в ЦФО по количеству питомцев детских школ искусств; в 63 учреждениях у нас занимается около 23 тысяч ребят. Это стало модно — повсюду стоят очереди, проводятся выездные классы, и контингент растет... При этом во всей стране мы остались одни, у кого дети не уходят с дистанта, — тут большая проблема для освоения творческих навыков. Сложно? Очень сложно, но как-то выкручиваемся! В Шебекино, например, педагоги по домам учеников ездят.

— Что вы услышали для себя в февральском послании президента и что пожелаете белгородской культуре на ближайшие шесть лет?

— Послание однозначно даст нам новый импульс, в частности — деятельности земских работников культуры. Мы привычно говорим о нехватке кадров в здравоохранении, но ведь нас, работников культуры, как врачей, нужно долго учить — поэтому еще год назад у нас был расписан план подготовки земских работников до 2030 года. Мы понимаем, куда выпускники должны вернуться, в какое учреждение и в какой период.

— Как развиваются креативные индустрии?

— Для творческого развития белгородцев на территории области создаются школы креативных индустрий в рамках федерального проекта Минкультуры РФ «Придумано в России». Это — первая ступень профессионального обучения для креативного сектора экономики. Школы дают дополнительное образование в сфере культуры на базе учреждения, имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.

В настоящий момент в регионе созданы три школы креативных индустрий — на базе Белгородского государственного института искусств и культуры и в первой старооскольской Детской школе искусств имени Эрденко, в сентябре — благодаря поддержке федерального Министерства культуры — откроется третья школа на базе Детской музыкальной школы города Губкина. Образовательная программа школы включает в себя изучение основных направлений: дизайн, анимация и 3D-графика, интерактивные технологии VR/MR/AR, фото- и видеопроизводство, электронная музыка, звукорежиссура и звуковой дизайн. Срок обучения — два года; в первый проходит изучение всех направлений, во второй — углубленное изучение выбранной специальности и проектная деятельность.

В наших школах реализуются не только образовательные программы, но и проекты регионального и всероссийского уровня. Например, в рамках работы регионального стенда Белгородской области выставки-форума «Россия» команда Школы креативных индустрий Старого Оскола разработала уникальный проект — «ВиАРТлас» — VR-путешествие по культурно-туристическим объектам, общественным пространствам, социально значимым учреждениям, находящимся на территории своего городского округа. В течение четырех месяцев студийцы и преподаватели проводили 360-градусную съемку значимых локаций, около месяца оцифровывали и переносили в VR-пространство.

Другой пример. В рамках федерального культурно-просветительского проекта «Культура для школьников» в павильоне «Атом» на ВДНХ прошла презентация мастер-класса «Белгородский брелок: своими руками». Преподаватель Модуля цифрового производства Ростислав Половнëв продемонстрировал ребятам этапы создания персонажей, Белогорочки и Белогорчика, в народных костюмах нашей области. Рассказал о проектировании векторного макета и изготовлении на ЧПУ-станке лазерной резки с деревянных заготовок для ручной росписи акрилом. В школе Белгорода реализуется программа создания этих региональных персонажей, а школа креативных индустрий Старого Оскола завела Рудовичка — хранителя железной руды... Двухлетняя программа обучения двух школ охватывает около пятисот студийцев-выпускников, являющихся потенциальными абитуриентами Белгородского государственного института искусств и культуры, а впоследствии они станут новыми кадрами культуры нашего региона.

Фотографии: Антон Вергун/РИА Новости; на анонсе фотография предоставлена министерством культуры Белогородской области