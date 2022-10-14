Кичка, черкеска и платок на шее

Денис ЖИЛЬЦОВ, руководитель проекта «Народов много — Родина одна»

В России проживают люди более 190 национальностей: каждый народ со своими культурными традициями, обычаями, кухней и, конечно, костюмами — повседневными, праздничными, свадебными.

Многогранное полотно народов нашей страны — это и радужное многоцветье их одеяний. Любимым цветом у русских считается красный, причем самых разных оттенков — от алого до багрового. Это цвет солнца и огня, полагали, что он отпугивал нечистую силу.

Красный в одежде любили и крестьяне, и бояре. Рубаха, у женщин, например, могла быть и полностью красной, и расшитой красным по белому, а также сочетаться с синим или черным. Такого цвета могли быть и сарафан, и передник, и понева (мешковатая юбка), эти оттенки делали нарядным и привлекательным и головной убор, предопределявший всю композицию костюма.

Всем известен русский кокошник — парадный головной убор замужней женщины. А вот в обычные дни для выхода на улицу надевали кичку: после венчания и обряда «расплетения косы» — «кичку молодухи», а после рождения первенца — кичку рогатую. И ту и другую покрывали платком — убрусом.

Семейное положение с помощью шапки также можно было определить и у алтайских девушек. В день свадьбы согласно давней традиции им расплетали девичью косу и родственницы со стороны как жениха, так и невесты заплетали каждая по новой. Затем на молодую жену надевали чаще всего черную шапку из меха ягненка пирогообразной формы под названием «кураган бoрук». Это говорило о том, что теперь девушка замужем. Кроме того, о ее статусе говорили накосные (от слова «коса») украшения.

Национальный костюм также повествует о роде занятий народа. К примеру, чеченцы и другие представители Кавказа занимались овцеводством, потому их одежда и обувь были изготовлены зачастую из овечьей кожи и шерсти. У мужчин это и бурки, и черкески, и папахи, и ичиги (кожаные сапоги с мягким носом и жестким внутренним задником). Интересно, что в военное время папаха служила защитой для головы, смягчая удар.

Одежда также может отражать верования народа. В красочном татарском национальном костюме насыщенных цветов и с прекрасным восточным орнаментом обязательно есть... дырочки. Дело в том, что согласно народным поверьям душа умершего покидает тело через различные отверстия, в том числе и в одежде. Потому татары относились к таким элементам очень щепетильно, специальные вырезы обрабатывали особыми узорами — спиральками и завитушками, а богатый орнамент одеяния считался своеобразным оберегом.

Цыгане — один из самых загадочных и свободолюбивых народов планеты, эти черты отражены и в его одеждах. Основа женского костюма цыганок — широкая юбка с воланами, и обязательно длинная, так как традиции строго запрещают им открывать ноги. Рукава блуз также широкие, с оборками, и покрывали руки не менее чем на четверть.

Цыгане — народ кочевой, потому под фартуком, что поверх юбки, в украшенном оборками переднике с большим карманом женщины носили с собой мелкие предметы быта. А вот многочисленные украшения были своеобразным «банком», который всегда был рядом.

Буряты — тоже народ кочевой, потому костюмы его отлично приспособлены для верховой езды и очень практичны. У бурятских национальных халатов нет плечевых швов, а застегивались они сбоку. Такой покрой и от сильных ветров защищал, и лучше грел. Халаты обязательно были длинными, при необходимости в походе они могли стать постелью.

Но самое интересное в национальном бурятском халате — серебряные, коралловые или золотые пуговицы со смыслом: на вороте, на плечах, под мышкой и на талии. Считалось, что верхние приносят счастье и благодать. Их расстегивали во время молитв и обрядов, чтобы не возникало препятствий для благодати. Средние пуговицы отвечали за многочисленность потомства, честь и достоинство, а нижние символизировали плодородие скота и материальный достаток. Правильность застегивания пуговиц на халате буряты связывали с долголетием человека.

Национальные костюмы народов Севера отлично приспособлены для согрева тела при низких температурах, а также обеспечивают подвижность. Даже подвенечные платья здесь шились из меха или с использованием меховых и кожаных элементов. А еще одежда представительниц прекрасного пола предполагала декорирование вышивкой и бисером. Традиционно женщины носили множество украшений: на голову надевали металлические или бисерные обручи с ниспадающими вдоль лица звеньями. Украшали также волосы и грудь. Таким образом выражалось уважение к женщине-матери, а некоторые из украшений еще играли роль оберегов и талисманов.

Народы России также обменивались модными тенденциями с представителями других государств. Поморы были известны напоминающими «шотландку» клетчатыми рубахами, называемыми пестрядью, — больше никто в былые века в нашей стране такую одежду не носил. К тому же поморы были первыми на нашей земле, кто повязал шейный платок, дав ему имя окуток. Все эти новшества были результатом общения с иноземными моряками.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН Москва