«Том Сойер Фест» спешит на помощь

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Каждое лето по всей России проходит «Том Сойер Фест»: его участники своими силами восстанавливают историческую среду — бескорыстно спасают дома, на которые у местных властей не хватает времени и денег. Почему люди хотят стать волонтерами «Том Сойер Феста», сколько стоит восстановить дом и как реагируют местные жители — в материале «Культуры».

Московская улица в Кимрах — настоящий заповедник деревянного модерна. Полуциркульные окна, изящные балкончики, растительные орнаменты — все это создавалось, когда в мире уже царил ар деко, а в Советской России — НЭП. Богатые Кимры — а здесь процветало обувное производство — могли позволить себе пошиковать и обустроиться по собственному вкусу. Однако с тех пор ажурное великолепие сильно обветшало: балки покосились, краска облетела, как прошлогодняя листва. И лишь домик крестьянина-башмачника Павла Блинова по адресу Московская, 25, сияет бежево-фисташковым фасадом: местные волонтеры «Том Сойер Феста» восстановили его два года назад.

Пока разглядываю шашечный узор на башенке, подходит женщина и по-хозяйски открывает калитку. Это нынешняя владелица дома Людмила Соловьева — с мужем Сергеем они купили его несколько лет назад.

— Мы и не думали, что однажды придут ребята и займутся фасадом, наличниками. Но, конечно, остались довольны. Дом теперь такой красивый!

«Ребята» — это волонтеры, в том числе шестнадцатилетний Илья Суслов, который присоединился к фестивалю в 13 лет: «В первый же день, когда «Том Сойер Фест» запустили в Кимрах, пришел и со всеми познакомился. Наше наследие находится в неудовлетворительном состоянии, и для меня это единственная возможность повлиять на ситуацию. Пока это хобби, с профессией еще не определился. Возможно, буду поступать на юридический».

Сейчас команда занимается домом на улице Орджоникидзе, 1, когда-то принадлежавшем крестьянину-посадчику Ивану Калинину. Объект сложный: наполовину деревянный, наполовину каменный. Алексей Молчанов, местный координатор фестиваля, родился и вырос в Кимрах, учился в Москве, сейчас работает реставратором в Музее архитектуры имени Щусева. На выходные приезжает в родной город, где волонтеры под его руководством восстанавливают уже третий объект: первым, еще в 2018 году, стал дом крестьянина-сапожника Федора Потапенко на Кирова, 36, — бирюзового цвета, с окном-трапецией и симпатичным заборчиком-перголой.

— Мы с Аленой Крутовой (одним из основателей «Том Сойер Феста» в Кимрах. — «Культура») ходили по улицам, стучались в разные дома, рассказывали хозяевам о фестивале, — вспоминает Алексей. — Объясняли, чем ценны эти постройки. И когда собственники откликнулись, собрали команду волонтеров. К сожалению, большинство горожан относятся к нашей деятельности равнодушно. Люди не понимают ценности наследия: для чего спасать полуразвалившиеся дома, когда можно снести и построить новые. Мы стараемся прививать интерес к истории, рассказывать, почему это важно.

«НЕ БЫЛО УВЕРЕННОСТИ, ЧТО КТО-НИБУДЬ ПРИДЕТ»

«Том Сойер Фест» возник в 2015 году в Самаре. Концепцию разработал журналист и организатор городских проектов Андрей Кочетков, бессменный лидер фестиваля. А название придумал математик и IT-специалист Андрей Чернов.

— Изначально ядром фестиваля были сотрудники редакции интернет-журнала «Другой город», — рассказал «Культуре» Кочетков. — У нас была редакция «семейного» типа: вместе проводили почти все время и фестиваль тоже начинали вместе. В запуске участвовали пять человек. Поначалу не было уверенности, что кто-нибудь придет, однако за первый сезон к нам присоединились более 100 волонтеров, и мы сделали три дома в центре Самары на улице Льва Толстого.

На это ушло около миллиона рублей. По словам Андрея, процентов двадцать закрыл грант, который команда выиграла в мэрии. Помогли фестивалю и материалами. По словам Кочеткова, партнеров, которые могли бы безвозмездно предоставить краску или шпаклевку, искали сотрудники журнала, занимавшиеся продажами.

— Мы достаточно громко освещали фестиваль, и некоторые партнеры сами к нам пришли: например, «Тиккурила». А владелец одного самарского кафе просто проходил мимо, заинтересовался и в итоге начал бесплатно кормить волонтеров.

На следующий год к Самаре присоединились два города — Казань и Бузулук Оренбургской области. А потом количество участников стало расти, как снежный ком. За шесть лет в фестивале приняло участие более 60 городов и сел. В нынешнем году, по словам Кочеткова, «Том Сойер Фест» одновременно проходит примерно в 40 населенных пунктах.

ВОЛОНТЕРЫ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА

К 2020-му участники фестиваля спасли 109 объектов. Самая «бюджетная» реставрация составила 40 тысяч рублей. Самая дорогая — больше миллиона. К счастью, у «Том Сойер Феста» есть партнеры федерального уровня, например, «Леруа Мерлен», которые помогают стройматериалами. Эта помощь «раскидывается» по всем городам-участникам. Пытаются выстроить отношения и с местным бизнесом.

Ольга Павлова, директор Первого музея славянской мифологии и один из координаторов фестиваля в Томске, призналась «Культуре»:

— Иногда вспоминаешь, что еще зимой познакомилась на концерте с человеком, работающим в строительном бизнесе. Звонишь ему в июне, и он подтверждает, что поможет со строительными лесами. Вообще мне непросто просить о чем-то, но для «Том Сойер Феста» — все иначе, потому что это хорошая и добрая история. И люди, как правило, откликаются.

При этом участники «Том Сойер Феста» реставрируют не весь дом: в порядок приводят только «визитную карточку» — фасад.

— Мы называем это не реставрацией, а восстановлением, — объясняет Андрей Кочетков. — Волонтеры делают все, что они в силах выполнить. Очень много вещей можно разъяснить и показать за пять минут: например, как вручную очистить дерево от краски. Так что добровольцы в нашем случае — вовсе не декорация, а основная движущая сила. Хотя мы привлекаем и профессионалов для консультации и помощи — например, для восстановления наличников.

Как правило, дом выбирают в центре города или туристическом месте. «Мы хотим показать, что исторические здания могут быть красивыми, — разъясняет Андрей Кочетков. — А когда в городе появляются такие точки, многие начинают понимать ценность наследия. Некоторые начинают ухаживать за своими домами, делать ремонт. А у «наших» домов порой начинается новая жизнь. Например, первый дом, который отремонтировала команда из Екатеринбурга, изначально был заселен арендаторами-мигрантами, а теперь там открыли ресторан. Собственники, бизнес тоже начинают понимать потенциал таких зданий.

Впрочем, «Том Сойер Фест», прежде всего, фестиваль. А это подразумевает не только шпаклевку и покраску, но и разные активности — мастер-классы, лекции, игры, да и просто посиделки с пирогами. Люди знакомятся, общаются и в итоге выстраиваются горизонтальные связи — основа гражданского общества.

— В селе Холуй практически в каждом доме живут художники, занимающиеся иконописью и лаковой миниатюрой, — рассказывает местный координатор Оксана Баклушина. — В первый сезон мы взяли дом, в котором жил художник-педагог Анатолий Семенов, и устроили выставку из собрания его семьи. Вообще небольшой дом можно освободить от краски и покрыть грунтовкой буквально за несколько дней и сразу приступить к покраске. А если цель — объединить людей, то на ремонтные работы с беседами и чаепитиями уйдет около месяца.

ОСТАВИТЬ БИЗНЕС В КИТАЕ И ПЕРЕЕХАТЬ В РОСТОВ

Ежегодно в фестивале участвуют 5–6 тысяч человек. Самым «возрастным» добровольцем за всю историю «Том Сойер Феста» стала 82-летняя Нурания-апа Биктимирова из Казани (к сожалению, скончавшаяся в 2017-м). Люди присоединяются к фестивалю по своим причинам. Так, Анастасия Аристова, директор Музея народного искусства, выросшая в Минске, однажды приехала в Ростов Великий и влюбилась в этот город: «Купила дом 1825 года постройки, раньше принадлежавший купцам Серебренниковым. Думала, буду использовать как дачу, начала восстанавливать и в итоге увлеклась. Решила перебраться в Ростов. Ради этого пришлось оставить бизнес в Китае, где занималась логистикой поставок для ретейла». Сейчас Анастасия — лидер общественных инициатив и координатор проекта «Том Сойер Фест» в Ростове.

Физический труд добровольцев не отпугивает. Постоянный автор «Культуры» Елена Мачульская уже третий год в качестве волонтера восстанавливает дома в родном Омске:

— В 2019-м я узнала, что «Том Сойер Фест» будет заниматься одним из моих любимых старых домов — особняком с башенкой по адресу ул. 30 лет ВЛКСМ, 39. Захотелось поучаствовать в хорошем деле. Я люблю высоту, поэтому взяла на себя часть высотных работ: например, красила сверху фасад. Делала это впервые в жизни: заодно умудрилась покрасить куртку, потом долго отмывала растворителем. Сейчас мы занимаемся бывшим купеческим домом на Пушкина, 13. Его фасад украшала резьба, которую уничтожили несколько лет назад во время капитального ремонта крыши. Я тогда шла по улице и увидела деревянные цветы, лежащие в грязи: набрала три пакета. А сейчас их, наконец, можно будет вернуть на место.

Андрей Кочетков подчеркивает: «Том Сойер Фест» строится на горизонтальных связях — здесь нет жесткой централизованной структуры. Все держится на инициативе координаторов и волонтеров:

— Мы никогда не предлагаем другим городам провести фестиваль. Только помогаем командам, которые хотят «запуститься». Учим искать партнеров, проводить медийные кампании.

Что же заставляет добровольцев красить и шкурить чужие дома? Ирина Гусева, постоянный участник фестиваля в Кимрах, считает, что объяснений несколько: для многих это активный отдых, ведь волонтерами часто становятся студенты или люди умственного труда. Еще одна причина — желание поддержать культуру, находящуюся в упадке из-за тотальной бедности. И, конечно, живое общение:

— Мне кажется, подобные проекты позволяют повторно пережить кризис подросткового возраста, ведь у большинства он прошел не так, как хотелось бы. Мы заново проходим профориентацию, учимся выстраивать горизонтальные и вертикальные связи. Волонтерский проект — это возможность «прокачать» множество навыков: от коммуникации и создания текстов до физического труда. А для молодежи — шанс пообщаться в неформальной обстановке и понять, к чему стремиться. Это мотивирует людей присоединяться к нам.

САЙДИНГ ВМЕСТО НАЛИЧНИКОВ

Впрочем, местные жители не всегда рады незнакомцам, предлагающим спасти их дома. Особенно если координаторы — люди пришлые.

— Когда я входила в проект «Том Сойер Фест», у меня были единомышленники — муж, брат, а также два «фараона» — так называют жителей Холуя: Светлана и Екатерина, — вспоминает Оксана Баклушина. — Дома в селе небольшие, и мы решили: даже если никто не присоединится — справимся. Но главная сложность оказалась в том, что я неместная. И хотя по профессии тоже художник, все равно: в Холуе сложившееся сообщество, все знают друг друга. И нам нужно завоевать доверие, расположить к себе. Это процесс небыстрый: считается, что небольшие территории принимают инициативы в течение 5 лет — значит, у нас есть еще два года.

С недоверием местных жителей столкнулась и Анастасия Аристова:

— Мы с Наталией Чагиной, еще одним координатором в Ростове, неместные: я из Белоруссии, она из Ярославля. Но болеем за Ростов: такой живописный город, обидно, что некоторые фасады ветхие. Первым нашим объектом стал дом на центральной улице с чудесными наличниками в стиле модерн. Не так просто оказалось убедить его хозяев, недоверие локального сообщества к подобным инициативам пока есть. Одни удивляются, что мы бесплатно ремонтируем дома, другие думают, что мы из местной администрации и сетуют: лучше бы, мол, дорогу заасфальтировали. Но ситуация меняется быстро. Когда объявили конкурс на ремонт следующего дома, то почти сразу получили несколько заявок: люди поверили.

Почему же владельцы старых домов не могут сами поддерживать их в хорошем состоянии? Виной тому — отсутствие средств и несовершенство законодательства, считает Алексей Молчанов:

— Когда речь идет о памятнике архитектуры, необходимо соблюсти ряд обязательных процедур — заказать и сделать проект реставрации, пройти государственную историко-культурную экспертизу, нанять лицензированную реставрационную организацию — все это стоит огромных денег. Властям необходимо реформировать законодательство, придумывать программы поддержки или хотя бы просто начать по-человечески разговаривать с людьми. Многие хотят восстановить фасад своего дома и даже имеют минимальные накопления, но не знают, к кому обратиться. В администрации нашего города нет компетентных специалистов. Людям хочется жить в комфорте, с канализацией, водой, не текущей крышей, поэтому не до красоты. Они как могут ремонтируют свои дома, утепляют, обшивают их сайдингом, сбивая декор: просто потому что это дешево и быстро.

Но главное — в массовом сознании пока не закрепилось представление о ценности наследия.

— В течение XX века дважды произошла коренная смена системы собственности, — объясняет Андрей Кочетков. — Сначала большая часть исторических зданий была передана учреждениям — и эти дома в целом хорошо сохранились. А там, где остались коммуналки, началась деградация: это как сделать из «Теслы» такси эконом-класса и посмотреть, что будет через три года. Также жилой фонд подкосила история с приватизацией. В одном доме могут сосуществовать коммуналки и обычные квартиры. Я много раз сталкивался с тем, что люди живут в катастрофических условиях, а их соседи — в прекрасных. В итоге первые ходатайствуют о сносе и расселении, и никто не пишет письма о том, как хорошо живется в этом доме, что рядом много зелени и Волга. И это, конечно, влияет на принятие решений.

«НАС ЖДЕТ РЕКОНКИСТА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ»

Как на инициативных волонтеров реагируют власти? Где-то администрация самоустраняется — смущает иностранное название фестиваля. А где-то, наоборот, активно поддерживает — на встречу с добровольцами приходят губернаторы и главы городов. Некоторые даже, как в Самаре и Нижнем Новгороде, сами участвуют в восстановлении домов.

Светлана Савина, руководитель АНО «Координационный центр ЕТИС» и один из координаторов фестиваля в Томске, рассказала «Культуре»:

— К нам на леса уже дважды приходил заместитель губернатора по экономике: причем непублично, просто поработать. Также был исполняющий обязанности мэра: мы уже не говорим о профильных департаментах и комитетах. Мы дружим с властью и считаем, что это важно. Вопрос даже не в том, чтобы отремонтировать конкретный дом. Нас интересует историческая среда, а она включает в себя коммуникации, ландшафт, двор, соседние дома. Чтобы решать подобные вопросы, нужна координация с властью.

По словам Светланы Савиной и Ольги Павловой, главная задача для них — восстанавливать дома не поштучно, «зубами», а спасать историческую среду в целом. И «Том Сойер Фест» должен стать важной частью этой экосистемы:

— Мы дружим с другими движениями, — рассказывает Светлана. — У нас есть проект «Том Сойер Фест» ходит в гости»: таким образом, мы популяризируем не только фестиваль, но и сохранение исторической среды. Наверное, важно не то, сколько домов мы сейчас сделаем, а какое количество людей сможем вовлечь. Кто-то поможет покрасить, другие примут участие в программе «Дом за рубль». Пока наша задача — популяризировать тему.

И это полностью совпадает с целями, которые перед «Том Сойер Фестом» ставит его основатель.

— Мы не планируем покрасить все исторические дома в Самаре, их несколько тысяч, — объясняет Андрей Кочетков. — Важно создать эффект домино: показать, как это может быть красиво, заинтересовать горожан. Некоторые наши волонтеры сами в итоге купили историческое жилье. Это новый тип собственников — понимающих, в чем ценность таких домов. И мне кажется, круг таких владельцев будет расширяться. Нас ждет своеобразная реконкиста исторических зданий: люди, которые страдают в подобных домах и не хотят ими заниматься, со временем их покинут, и на их место придут другие, заинтересованные собственники.

Фотографии Виктории Хадкевич.

