Калужское многоцветье: новогодняя столица России отпразднует этим летом большой юбилей

Алла КРАСИНСКАЯ





Калуга, побывавшая в начале 2021-го новогодней столицей России, впервые упоминается в дошедших до нас документах в 1371 году. Но одно из наиболее знаменательных событий на ее земле произошло не 650 лет назад, а веком позже, в 1480-м, когда знаменитое Стояние на Угре поставило жирную точку в истории зависимости Руси от Орды.

Правда, памятник великому князю Ивану III благодарные потомки возвели только в 2017-м, убрав вместе с прежним постаментом латунно-бронзовую фигуру Ленина. Статуя вождя мирового пролетариата при этом нисколько не пострадала — ее бережно перенесли в сквер его имени неподалеку.

ОСОБЕННАЯ БОГОРОДИЦА



Верующие люди издавна, а точнее, с тех самых пор, когда произошло Стояние на Угре, стали величать эту реку «поясом Богородицы», справедливо полагая, что без высших сил в деле избавления от ненавистного ига не обошлось, что спасла тогда Русь именно Матерь Божия.



Ее изображение на одной из местных икон — совершенно особенное: Приснодева держит не Младенца Христа, а Священное Писание. Хранится образ Калужской Богородицы в центральном соборе города — Свято-Троицком кафедральном.



С историей обретения иконы связана следующая легенда. В 1747 году в доме помещика Василия Хитрово две дворовые девушки, убираясь на чердаке, нашли холст с написанной на нем женщиной, у которой в руках — книга. Решили почему-то, что это — какая-то инокиня. Одна из девиц работала всегда добросовестно, а другая ленилась и часто сквернословила. «Накажет тебя игуменья, Евдокия», — сказала однажды трудолюбивая лентяйке. Та в ответ выругалась и плюнула на холст. И в ту же секунду потеряла дар речи, застыла на месте.



Отнесли ее к родителям, а некоторое время спустя к ним, безутешным, явилась Богоматерь со словами: «Буду молиться за землю Калужскую, а вы молитесь у иконы за дочь свою, и она исцелится». Так и поступили, после чего девушка поправилась телесно и душевно и на святые лики, надо думать, плевать зареклась.



Как бы там ни было, четырежды в году православная церковь поминает образ Калужской Божией Матери. В память о Ее явлении был построен Троицкий храм, когда-то славившийся самым огромным в России куполом (на 2,5 метра больше, чем у знаменитого Казанского собора в Санкт-Петербурге), золоченым иконостасом, выполненным по рисункам Матвея Казакова, 70-метровой колокольней, куда вмонтировали привезенные из Англии часы с циферблатом «на все четыре стороны», ну и, само собой, уникальным образом Богородицы.



В советский период в храме находились всевозможные организации — от спортивной школы до выставки достижений калужского хозяйства, иконостас бесследно исчез, а икона осталась. Считается, что в лихие времена она защищала жителей от чумы, холеры и прочих напастей, включая наполеоновское нашествие.



ВЫСОЧАЙШИЙ ВИЗИТ



Когда-то Калуга была традиционным «средневековым» городом, в центре которого возвышался величественный деревянный кремль, разобранный еще в XVIII веке — после пожара. В Центральном городском парке есть деревья, помнящие, как этот кремль выглядел. Его прямоугольную форму повторил архитектурный комплекс присутственных мест, куда вошли драматический театр, образовательные и духовные заведения.



Сей ансамбль был построен после приезда в Калугу в 1775 году Екатерины II. Высочайший визит длился два дня: палили пушки, звонили колокола, местные купцы (а к их сословию был приписан каждый пятый калужанин) осыпали императрицу дарами, среди коих особенно выделялся расшитый жемчугом (на 15 тысяч рублей!) местный купеческий костюм. Отлили также золотую медаль, где государыня в этом одеянии изображена. Царица осталась довольна столь радушным приемом, по возвращении в столицу издала высочайшее распоряжение об учреждении Калужской губернии, лично утвердила регулярный план застройки ее административного центра. Согласно этому проекту, видимый с высоты птичьего полета город будто бы должен был олицетворять портрет императрицы в полный рост.



Первым наместником новоиспеченной губернии стал генерал-поручик Михаил Кречетников. По его приказу недалеко от бывшего кремля начали строить из камня Гостиные торговые ряды. В этом месте и раньше было торжище (деревянные купеческие лавки), но губернатору хотелось чего-то более величественного, подходящего новому статусу подведомственного ему города. До окончания стройки Михаил Никитич не дожил, потому как шла она 40 лет — с 1782 по 1822 год.



Причина долгостроя довольно проста: воплощать проект купцы должны были на свои деньги, но вкладываться в строительство им не хотелось, так что «поспешали медленно». В результате получилось яркое, жизнеутверждающее сооружение, в котором мотивы русской архитектуры допетровского периода сочетаются с элементами барокко и «готического стиля».



Сегодня в Гостином дворе, недавно полностью отреставрированном, уже не торгуют (есть лишь несколько сувенирных магазинчиков). Здесь проводят летние концерты, а на детской площадке резвятся малыши. Зимой заливают каток.



ОТ УСАДЬБЫ ДО МОСТА



Инвестировал в «стройку века» и купец 1-й гильдии, коммерции советник Петр Золотарев, чья усадьба некогда считалась самым богатым зданием Калуги. Ныне здесь расположен местный краеведческий музей, и, к счастью, сохранилось множество раритетов. Вероятно, нигде (кроме разве Санкт-Петербурга) нет уже больше старых фонарей возле солидных, художественного литья, крылец, булыжных мостовых с узором в крупную клетку или кабинета, что «зеленью расписан в виде рощи», — всего того, что осталось только на старых чертежах и страницах книг. Нигде нет, а здесь есть...



Еще одна известная достопримечательность города — уникальный Каменный мост через Березуйский овраг (когда-то служивший естественной защитой Калужского кремля). Этот старейший в России виадук — аналог древнеримских — возводился по проекту Петра Никитина с 1777-го по 1780-й. Длина конструкции — около 160 м, высота — около 20 м. Мост опирается на 15 арок, причем три центральные выполнены в два этажа. По окончании строительства здесь было построено 28 торговых каменных лавок, но в 1840-е их разобрали и заменили чугунными коваными решетками.



Говорят, Николай Гоголь, прогуливаясь по этому мосту, уронил свою шляпу в лужу: он трижды гостил в городе по приглашению жены губернатора Александры Смирновой-Россет и именно тут писал второй том «Мертвых душ». Новую шляпу Николай Васильевич купил в одной из лавок, а старую отдал торговцу, а тот поместил ее на самом видном месте, и посетителей у него заметно прибавилось — всем хотелось взглянуть на шляпу великого литератора и по возможности примерить ее.



Когда-то ежедневно проезжал по мосту на своем старом велосипеде (по пути на службу, в Калужское губернское училище) Константин Циолковский.



РОДИНА КОСМОНАВТИКИ



На окраине Калуги стоит скромный деревянный домик, в котором отец русской космонавтики прожил со своей семьей 41 год. Здесь сохранилось все, как было при Константине Эдуардовиче: дощатые полы, узкие кровати, маленький письменный стол, рояль, швейная машинка (на ней шила супруга ученого Варвара Евграфовна), огромная медная слуховая трубка (Циолковский после перенесенной в детстве скарлатины плохо слышал), лестница на второй этаж с крутыми ступеньками, построенная под шаг хозяина, знаменитые велосипеды, мастерская, широкая крыша, с которой он наблюдал за звездами.



Трудно представить, что именно в этом домике, больше напоминающем старую дачу, были придуманы и сконструированы не только дирижабли и летательные аппараты, но и первая космическая ракета, выполнены расчеты межпланетных полетов. Под конец жизни исследователь стал знаменит, и власти подарили ему другой дом, тоже деревянный, но куда более комфортный. В новом жилище великий ученый пробыл всего два года. Он умер в 1935-м и похоронен не на городском кладбище, а в сквере своего имени. Главный городской мемориал, установленный в его честь, похож на ракету.



Всего же памятников Циолковскому в городе семь. Его можно увидеть сидящим на велосипеде, стоящим — мечтательно-увлеченным, только что встретившим Сергея Королева... Но самый симпатичный и трогательный находится не в Калуге, а в Боровске, где ученый когда-то начинал свою учительскую деятельность: сидит маленький человечек в очках, на ногах — огромные валенки; он задрал голову и смотрит в небо. Рядом — макет ракеты, такой же, как на ВДНХ, только поменьше. С него, кстати, московский и построили, а не наоборот.



Местный аэропорт тоже носит имя Циолковского, а кроме того — Калужский государственный университет, один из крупнейших в стране Музей космонавтики, первый камень в основание которого заложил не кто иной, как Юрий Гагарин.



НАШЕ ДОСТОЯНИЕ



Сейчас Калуга — красивая, тихая и неспешная. Здесь немало интересного: Воскресенская улица, где сохранились приятные глазу домики XVIII–XIX веков, кованые балкончики, тихие дворы, музей Александра Чижевского — ученика Циолковского и автора знаменитой «люстры», которого называли Леонардо да Винчи XX века.



Много всего знаменательного, связанного с именами великих соотечественников, произошло и в Калужской области: в Стрелковке родился Маршал Победы Георгий Жуков, в Тарусе провела детство Марина Цветаева, а старость — Константин Паустовский, в селе Полотняный Завод выросла Наталья Гончарова, супруга Пушкина...





Материал опубликован в февральском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».



