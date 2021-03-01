Томский ТЮЗ после пожара остался без крыши и ждет помощи

Татьяна ВЕСНИНА, Томск

Из-за пожара, случившегося в Томском ТЮЗе в конце февраля, его здание с более чем столетней историей серьезно пострадало. Основная сцена фактически осталась без потолка, ближайшие спектакли отменены. Театр оценивает свое восстановление в миллионы рублей и надеется на помощь государства.

— Сейчас у нас вместо потолка над залом — дыра. Точнее, две дыры, — рассказал на обходе через несколько дней после происшествия журналистам Андрей Сидоров, руководящий театром с осени 2019 года. — Специалисты центра по охране памятников, обследовав его после пожара, оценили ремонт крыши и фасада в миллионы рублей. Вопрос — где их взять? У театра их нет — это ясно всем. Но то, что область не может остаться без театра для детей, тоже все понимают. В данный момент мы не понимаем, когда театр в полной мере возобновит свою деятельность.

Здание, в котором располагается сегодня ТЮЗ, строилось в 1912–1914 годах как электротеатр в стиле модерн по проекту архитектора Андрея Лангера на деньги купца Александра Громова, потомственного почетного гражданина Томска. Со сцены электротеатра «Новый» в 1923 году перед творческими работниками выступал нарком просвещения Анатолий Луначарский. В 1935 году в этом театре завлитом работал знаменитый советский драматург Николай Эрдман, о чем напоминает мемориальная доска. Вторая мемориальная доска связана с историей белорусского театра имени Янки Купалы, который во время эвакуации (1941–1944) здесь работал. Именно на томской сцене родился их легендарный спектакль «Павлинка».

Пожар случился днем 20 февраля из-за повреждения проводки. К премьере спектакля «Не от мира сего» (режиссер Дмитрий Акимов), намеченной на 5 марта, в театре решили заменить лампы в люстрах зрительного зала. Трос, опускающий и поднимающий люстры, задел электрический кабель, что и стало причиной возгорания.

С пожаром боролись около четырех часов 70 пожарных и 19 машин.

Когда более двух лет назад нынешний директор театра приступил к своим обязанностям, то обследовал все здание – от подвала до крыши. Уже тогда ему было понятно, делится он с журналистами, что даже капитальный ремонт, проведенный в 2007–2012 годах, не избавил историческое здание от застаревших проблем — «гуляющего» фундамента пристроек, просевшей канализации, отсутствия помещений для производственных цехов и хранения декораций. К таким же хроническим «болезням» можно отнести и ситуацию с электрическим кабелем.

Пожар в одном из самых любимых театров вызвал большой отклик у жителей города. Многие из них не только писали в социальных сетях слова поддержки, но выражали готовность прийти на помощь в качестве волонтеров.

На прошлой неделе театр провел рабочее собрание труппы, на котором шла речь о том, как с учетом случившегося несчастья будет жить ТЮЗ до конца сезона. Так, премьера все-таки состоится в намеченный срок — 5 марта, но на площадке Дворца народного творчества «Авангард». Другие спектакли согласились принять у себя Северский театр для детей и юношества и Томская драма.

К счастью, пожар не затронул малый зал ТЮЗа, и с 1 марта он возобновит работу. Здесь состоятся другие запланированные на март и апрель премьеры.

Театр надеется, что все его гастрольные планы, связанные с поездками по области, останутся без изменений, а во второй половине удастся провести обменные гастроли с Хабаровским ТЮЗом.

Член Совета Федерации от Томска Владимир Кравченко в беседе с «Культурой» сказал, что намерен 3 марта на «Правительственном часе» обратиться к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой о выделении средств из фонда непредвиденных расходов на комплексный ремонт здания.

— То, что случилось в ТЮЗе, — это беда, — сказал он «Культуре». — Срочно подготовлю записку в Министерство культуры, чтобы попытаться из фонда непредвиденных расходов получить средства на ремонт здания. Для восстановления театра требуются большие финансовые вливания.

В день открытия нынешнего, 42-го сезона в зрительском фойе ТЮЗа появилась фотозона — белый планшет с цитатой Чехова: «Без театра нельзя…» После пожара эти слова драматурга повторяет каждый неравнодушный томич. Пожар высветил отрадный факт: у театра есть армия верных поклонников, которые считают ТЮЗ «прорывным» театром и намерены поддерживать любимый театр в любых формах.

Фото:www.tomsk-time.ru