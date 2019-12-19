Дальний Восток ожидает театральное нашествие

19.12.2019

Елена ФЕДОРЕНКО

Фото: Александр КуровВо Владивостоке представили программу Первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который пройдет в столице Приморья в сентябре 2020-го.

Презентация исторического форума, собранного из лучших спектаклей, — первый шаг к встрече с публикой. Ей предстоит увидеть веками отточенное мастерство кабуки и виртуозные боевые искусства, нежных кукол, плавающих по водной глади, бумажных слонов и тигров — совсем не игрушечных размеров, тихую сосредоточенность медитаций, водевиль о противоречивости женского нрава и русского «Дядю Ваню», чья безрадостная жизнь выстроена французским режиссером. Во Владивосток приедут сотни артистов из России, Китая, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Тайваня. За 15 дней — восемь знаменитых театров и столько же ярких спектаклей, каждый со своей неповторимой эстетикой. Всего 23 представления на трех сценах города.  

Такого театрального нашествия центр дальневосточного региона еще не знал, и подготовка к нему начинается заблаговременно. «Мы впервые принимаем у себя такой масштабный фестиваль, что ответственно и почетно, — отметила директор департамента культуры Приморского края Елена Бронникова. — Для нашей неискушенной публики это будет познавательно и полезно. Год театра в стране заканчивается, а в Приморье он набирает обороты и плавно перетекает в 2020-й».

Тихоокеанский форум уникален по своей просветительской миссии. Он — кульминация программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. В ее основе — идея художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова. Серьезную художественную инициативу поддержал президент Владимир Путин. Министерство культуры Российской Федерации доверило работу по организации нового проекта Чеховскому фестивалю во главе с его директором Валерием Шадриным. Губернатор Приморья Олег Кожемяко лично следит за ходом подготовки важной для региона культурной акции.

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет в дальневосточной столице с 23 сентября по 8 октября в период комфортного бархатного сезона. А в декабре вояж на Дальний Восток совершила команда Чеховского фестиваля и первые лица театров-участников. Город встретил прочными «московскими» пробками, развеяв сомнения в расхожей фразе о том, что «Владивосток — самый автомобилизированный город России». Моросил теплый дождь. Купол густого серого тумана накрыл океан, заслонив от любопытствующих взглядов маяк на Токаревской кошке и вантовые мосты — через бухту Золотой Рог и на остров Русский. К счастью, утром заулыбалось солнце и выпал пушистый, кристально чистый снег. Юный и гордый город преобразился — сопки натянули на макушки белые шапки, по «тропе здоровья» побежали горожане разных возрастов, а гости поспешили к зданию Приморской сцены Мариинского театра, сверкающему своим стеклянным фасадом.

Большая пресс-конференция собрала представителей СМИ, руководителей учреждений культуры и содержала столь конкретную и точную информацию, что поверить в то, что фестиваль начнет свою работу не в самые ближайшие дни, было трудновато. Программа сверстана и меняться не будет, афиша расписана по дням, малый буклет для прессы готов. Гости рассказывали собравшимся о своих спектаклях, и все без исключения говорили о театральном искусстве как миссионерском служении, о том, что сценические сочинения призваны объединять, а не разобщать. Все уверены: жить в своем замкнутом мире — тупиковый путь, и именно фестиваль — отличная площадка для развития культурного взаимодействия. Цель Тихоокеанского форума — собрать подлинные произведения, уважающие самобытные традиции и умеющие передавать общечеловеческие, понятные всем истории, затрагивать важные темы и вызывать на раздумья.

Откроет смотр одна из самых известных японских трупп — Тикамацу-дза театра «Сётику Гранд Кабуки». Японцы год назад взорвали Москву и Петербург  загадочной красотой, каллиграфией актерского мастерства и мудрыми историями о силе искусства, смысле дружбы и прочности веры.

«Театр Ю» из Тайбэя знаком столичным театралам по выступлениям на Манежной площади. Элевация, полеты, прыжки покоряют не только сценические подмостки, они легко вписываются в городские ландшафты и отлично смотрятся на фоне морских пейзажей. Руководитель компании Хуан Чи-чунь с интересом вглядывался в Спортивную гавань, где его артисты покажут спектакль «Меч мудрости». Бешеная и звонкая дробь барабанов соединится с боевой акробатикой, доведенной до лапидарности пластической формулы, а потом экстаз замрет тишайшей паузой медитации.

«Махабхарата-Налачаритам» Центра сценических искусств города Сидзуока пять лет назад переполошил Авиньонский фестиваль, годом позже удивил Москву и теперь собирается во Владивосток. Режиссер Сатоси Мияги перевел фабулу возвышенной любви из древнеиндийского эпоса в реалии Страны восходящего солнца и «выстроил» нестареющий сюжет о торжестве сильных чувств, выдержавших разлуки и испытания.

Театр кукол на воде приедет из Вьетнама с красивой и мудрой сказкой, завораживающей и детей, и родителей. Чу Ван Луонг, художественный руководитель театра «Тхан Лонг», удивил рассказом о тысячелетней истории жанра водного кукольного искусства, о котором собравшимся известно не было. Новеллы, которые «рассказывают» плавающие марионетки, всегда нежные, веселые, искренние, они избегают мрачных тем и никогда не касаются политики. Многие столетия вьетнамские куклы не покидали своей родины. «Сейчас мы много ездим и выступаем — в театрах, на стадионах и даже улицах, нам нужна только ваша вода, чтобы наполнить бассейн. Зарисовки из крестьянской жизни стали так популярны, что мы последние 25 лет работаем без выходных и отпусков. Наверное, это рекорд», — с гордостью отметил гость.

Фото: Александр КуровМолодой корейский театр «Модерн Тэйбл» обожает весь мир, окрестивший его организатора Ким Чже Дока вундеркиндом. Ему еще не было тридцати, когда он изобрел свой жанр, соединив пластические национальные традиции с новейшей хореографией. Кстати, он сразу после пресс-конференции провел мастер-класс со студентами, которые устроили хореографу и танцовщику праздничную овацию. В шоу «Даркнесс Пумба» исполнители работают на пределе возможностей, героический танец вдруг омрачает тоска, возвышенные эмоции сменяются маршеобразными перестроениями, вокалисты перебегают в зрительный зал, музыканты выходят в проходы между рядами. «Уверен, что возможности искусства безграничны, — я хотел показать образ нашего гордого народа, и доказать, что благородство предков живет в нас, потомках», — резюмировал худрук.

Патрик де Бана, экс-солист труппы Мориса Бежара, поставил в Шанхайском балете «Эхо вечности». Пластическую историю о страстной любви китайского императора к наложнице. Гармония классического танца и пламенная современная пластика, краткие свидания, верность долгу, невозможность счастья и светлая надежда на встречу в ином мире.

Фото: Ира Полярная/theatreofnations.ruРоссию на фестивале представят две недавние московские премьеры по пьесам Чехова. «Центр драматургии и режиссуры» покажет «Медведя» — водевиль, созданный совместно с Чеховским фестивалем. «Тема самая классическая — любовь. Спектакль, конечно, про женщину. Если она говорит «да» — это не значит «да». Когда она говорит «нет» — это не всегда «нет». Это такая шутка в одном действии в нашем любимом жанре SounDrama», — рассказал режиссер спектакля Владимир Панков, который успел дать мастер-класс будущим актерам. Театр Наций закроет фестиваль «Дядей Ваней» в постановке главного режиссера парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга.

Осенний Владивосток ждет еще одного события. Согласно планам, на острове Русский откроет двери театрально-образовательный комплекс, состоящий из хореографической академии и музыкальной школы (филиалы МГАХ и ЦМШ при Московской консерватории). Стройка в разгаре, рядом возводится жилой дом для преподавателей, работников театра и училища.  

А после пресс-конференции директор драмтеатра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий поделился с «Культурой» своими мыслями: «Жалею, что еще не сентябрь. Нужно набраться терпения и подождать. Город уже взбудоражен, мечтает о фестивале. На нашей приморской земле никогда столь широко и концентрированно палитра мирового сценического искусства не была представлена. Счастье быть участником и зрителем такого прекрасного марафона, о котором мы узнали».


Фото на анонсе: Александр Куров





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