Дальний Восток ожидает театральное нашествие

19.12.2019

Елена ФЕДОРЕНКО

Во Владивостоке представили программу Первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который пройдет в столице Приморья в сентябре 2020-го.

Презентация исторического форума, собранного из лучших спектаклей, — первый шаг к встрече с публикой. Ей предстоит увидеть веками отточенное мастерство кабуки и виртуозные боевые искусства, нежных кукол, плавающих по водной глади, бумажных слонов и тигров — совсем не игрушечных размеров, тихую сосредоточенность медитаций, водевиль о противоречивости женского нрава и русского «Дядю Ваню», чья безрадостная жизнь выстроена французским режиссером. Во Владивосток приедут сотни артистов из России, Китая, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Тайваня. За 15 дней — восемь знаменитых театров и столько же ярких спектаклей, каждый со своей неповторимой эстетикой. Всего 23 представления на трех сценах города.

Такого театрального нашествия центр дальневосточного региона еще не знал, и подготовка к нему начинается заблаговременно. «Мы впервые принимаем у себя такой масштабный фестиваль, что ответственно и почетно, — отметила директор департамента культуры Приморского края Елена Бронникова. — Для нашей неискушенной публики это будет познавательно и полезно. Год театра в стране заканчивается, а в Приморье он набирает обороты и плавно перетекает в 2020-й».

Тихоокеанский форум уникален по своей просветительской миссии. Он — кульминация программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. В ее основе — идея художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова. Серьезную художественную инициативу поддержал президент Владимир Путин. Министерство культуры Российской Федерации доверило работу по организации нового проекта Чеховскому фестивалю во главе с его директором Валерием Шадриным. Губернатор Приморья Олег Кожемяко лично следит за ходом подготовки важной для региона культурной акции.

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет в дальневосточной столице с 23 сентября по 8 октября в период комфортного бархатного сезона. А в декабре вояж на Дальний Восток совершила команда Чеховского фестиваля и первые лица театров-участников. Город встретил прочными «московскими» пробками, развеяв сомнения в расхожей фразе о том, что «Владивосток — самый автомобилизированный город России». Моросил теплый дождь. Купол густого серого тумана накрыл океан, заслонив от любопытствующих взглядов маяк на Токаревской кошке и вантовые мосты — через бухту Золотой Рог и на остров Русский. К счастью, утром заулыбалось солнце и выпал пушистый, кристально чистый снег. Юный и гордый город преобразился — сопки натянули на макушки белые шапки, по «тропе здоровья» побежали горожане разных возрастов, а гости поспешили к зданию Приморской сцены Мариинского театра, сверкающему своим стеклянным фасадом.

Большая пресс-конференция собрала представителей СМИ, руководителей учреждений культуры и содержала столь конкретную и точную информацию, что поверить в то, что фестиваль начнет свою работу не в самые ближайшие дни, было трудновато. Программа сверстана и меняться не будет, афиша расписана по дням, малый буклет для прессы готов. Гости рассказывали собравшимся о своих спектаклях, и все без исключения говорили о театральном искусстве как миссионерском служении, о том, что сценические сочинения призваны объединять, а не разобщать. Все уверены: жить в своем замкнутом мире — тупиковый путь, и именно фестиваль — отличная площадка для развития культурного взаимодействия. Цель Тихоокеанского форума — собрать подлинные произведения, уважающие самобытные традиции и умеющие передавать общечеловеческие, понятные всем истории, затрагивать важные темы и вызывать на раздумья.

Откроет смотр одна из самых известных японских трупп — Тикамацу-дза театра «Сётику Гранд Кабуки». Японцы год назад взорвали Москву и Петербург загадочной красотой, каллиграфией актерского мастерства и мудрыми историями о силе искусства, смысле дружбы и прочности веры.

«Театр Ю» из Тайбэя знаком столичным театралам по выступлениям на Манежной площади. Элевация, полеты, прыжки покоряют не только сценические подмостки, они легко вписываются в городские ландшафты и отлично смотрятся на фоне морских пейзажей. Руководитель компании Хуан Чи-чунь с интересом вглядывался в Спортивную гавань, где его артисты покажут спектакль «Меч мудрости». Бешеная и звонкая дробь барабанов соединится с боевой акробатикой, доведенной до лапидарности пластической формулы, а потом экстаз замрет тишайшей паузой медитации.

«Махабхарата-Налачаритам» Центра сценических искусств города Сидзуока пять лет назад переполошил Авиньонский фестиваль, годом позже удивил Москву и теперь собирается во Владивосток. Режиссер Сатоси Мияги перевел фабулу возвышенной любви из древнеиндийского эпоса в реалии Страны восходящего солнца и «выстроил» нестареющий сюжет о торжестве сильных чувств, выдержавших разлуки и испытания.

Театр кукол на воде приедет из Вьетнама с красивой и мудрой сказкой, завораживающей и детей, и родителей. Чу Ван Луонг, художественный руководитель театра «Тхан Лонг», удивил рассказом о тысячелетней истории жанра водного кукольного искусства, о котором собравшимся известно не было. Новеллы, которые «рассказывают» плавающие марионетки, всегда нежные, веселые, искренние, они избегают мрачных тем и никогда не касаются политики. Многие столетия вьетнамские куклы не покидали своей родины. «Сейчас мы много ездим и выступаем — в театрах, на стадионах и даже улицах, нам нужна только ваша вода, чтобы наполнить бассейн. Зарисовки из крестьянской жизни стали так популярны, что мы последние 25 лет работаем без выходных и отпусков. Наверное, это рекорд», — с гордостью отметил гость.

Молодой корейский театр «Модерн Тэйбл» обожает весь мир, окрестивший его организатора Ким Чже Дока вундеркиндом. Ему еще не было тридцати, когда он изобрел свой жанр, соединив пластические национальные традиции с новейшей хореографией. Кстати, он сразу после пресс-конференции провел мастер-класс со студентами, которые устроили хореографу и танцовщику праздничную овацию. В шоу «Даркнесс Пумба» исполнители работают на пределе возможностей, героический танец вдруг омрачает тоска, возвышенные эмоции сменяются маршеобразными перестроениями, вокалисты перебегают в зрительный зал, музыканты выходят в проходы между рядами. «Уверен, что возможности искусства безграничны, — я хотел показать образ нашего гордого народа, и доказать, что благородство предков живет в нас, потомках», — резюмировал худрук.

Патрик де Бана, экс-солист труппы Мориса Бежара, поставил в Шанхайском балете «Эхо вечности». Пластическую историю о страстной любви китайского императора к наложнице. Гармония классического танца и пламенная современная пластика, краткие свидания, верность долгу, невозможность счастья и светлая надежда на встречу в ином мире.

Россию на фестивале представят две недавние московские премьеры по пьесам Чехова. «Центр драматургии и режиссуры» покажет «Медведя» — водевиль, созданный совместно с Чеховским фестивалем. «Тема самая классическая — любовь. Спектакль, конечно, про женщину. Если она говорит «да» — это не значит «да». Когда она говорит «нет» — это не всегда «нет». Это такая шутка в одном действии в нашем любимом жанре SounDrama», — рассказал режиссер спектакля Владимир Панков, который успел дать мастер-класс будущим актерам. Театр Наций закроет фестиваль «Дядей Ваней» в постановке главного режиссера парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга.

Осенний Владивосток ждет еще одного события. Согласно планам, на острове Русский откроет двери театрально-образовательный комплекс, состоящий из хореографической академии и музыкальной школы (филиалы МГАХ и ЦМШ при Московской консерватории). Стройка в разгаре, рядом возводится жилой дом для преподавателей, работников театра и училища.

А после пресс-конференции директор драмтеатра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий поделился с «Культурой» своими мыслями: «Жалею, что еще не сентябрь. Нужно набраться терпения и подождать. Город уже взбудоражен, мечтает о фестивале. На нашей приморской земле никогда столь широко и концентрированно палитра мирового сценического искусства не была представлена. Счастье быть участником и зрителем такого прекрасного марафона, о котором мы узнали».





Фото на анонсе: Александр Куров















