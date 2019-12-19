Валерий Шадрин: «Затея красивая и немного авантюрная»

19.12.2019

Елена ФЕДОРЕНКО

О подробностях Тихоокеанского фестиваля «Культура» расспросила генерального директора Чеховского фестиваля Валерия Шадрина — автора концепции мирового форума во Владивостоке.

культура: Как Вы восприняли идею создания нового фестиваля?

Шадрин: Она соответствует нашему желанию продвигать современное мировое искусство в регионы России. Затея красивая, немножко авантюрная, стремительная и не такая уж простая. На составление программы отводилось короткое время, его было явно недостаточно для того, чтобы вникать в неизвестное. Потому мы решили использовать наши многолетние связи, проанализировать то, что уже знаем, и привезти проверенное — те спектакли, что в разные годы имели успех на Чеховском фестивале. Мы погрузились в подготовку проекта с удовольствием, собрали коллективы мирового уровня, известные во всех странах.

культура: По какому принципу выбирали участников — ведь команда Чеховфеста связана со всеми лучшими труппами мира.

Шадрин: Нам показалось, что начать эту большую работу стоило с попытки сложить образ театральной культуры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, с приглашения тех городов, которые находятся недалеко от Владивостока. Участников можно назвать соседями по Тихоокеанскому бассейну. Например, из Москвы до столицы Приморья лететь девять часов, а из Токио — два, из Сеула — чуть больше часа. Учитывали разнообразие видов, жанров, форм и музыкально-пластического языка сценических произведений.

культура: Соседи охотно принимали приглашения?

Шадрин: С партнерами нас связывают неформальные отношения — все откликнулись быстро, понимая, что нужно принимать решение оперативно. Желающих приехать оказалось больше, чем позволял формат замысла, мы даже немножко выбирали. Организаторов и участников охватило стремление сделать красивый запоминающийся праздник. Для иностранных компаний выступления в сегодняшней России интересны и престижны, они всегда идут навстречу. Например, откроет фестиваль известная японская труппа театра Кабуки, они домоседы, и их гастроли — чрезвычайная редкость и дорогое удовольствие. Они так захотели показать свое искусство на нашем Дальнем Востоке, что подключились к поиску денег и взяли на себя часть расходов, понимая, что мы даже при серьезной финансовой поддержке, которую оказывает Министерство культуры, не потянем.

культура: Тигр на афише — напоминание о гербе и флаге Владивостока? В геральдическом описании указан «золотой тигр с червлеными глазами».

Шадрин: Так сложилось. Сначала мы об этом не подумали, но в жизни часто случайное оказывается закономерным. Тигр — не только символ российского города-форпоста на Тихом океане, он олицетворение уссурийской тайги, мощи Дальнего Востока. За основу плаката, буклета и афиши Первого Тихоокеанского форума мы взяли белого полосатого хищника — важнейшего персонажа спектакля «Махабхарата» Центра сценических искусств Сидзуока. Эта необычная красочная постановка, соединяющая древний мир и современные аллюзии, смешивающая элементы традиционных японских жанров: «но» и кабуки, бунраку и бумажный театр — уже не идет на родине. Этот образец восстановил по нашей просьбе режиссер Сатоси Мияги. Во Владивостоке он рассказал о своей работе над индийским эпосом. На пресс-конференции все мастера увлеченно представили свои спектакли — для них важно развивать диалог культур и способствовать взаимопониманию между странами и народами. Не смог приехать только хореограф Патрик де Бана, сочинивший «Эхо вечности» в Шанхайском балете, — у него в эти дни состоялась премьера.

культура: Мы видели эти спектакли, и все они — зрелища яркие, мощные, многолюдные. Вытянуть такую программу — дело нелегкое. Какие институции помогают?

Шадрин: Тихоокеанский театральный смотр поддерживают Министерство культуры Российской Федерации и губернатор Приморского края. Мы встречаем благожелательное отношение со стороны местных руководителей культуры и всем очень благодарны.

культура: Где пройдут спектакли и как выбирали площадки?

Шадрин: Фестивальные показы примут Большой и Малый залы Приморской сцены Мариинского театра — Валерий Гергиев предоставил нам такую возможность. Корейская труппа выступит в Приморском академическом краевом драматическом театре имени Горького — старейшем в городе, с намоленными стенами и 88-летними богатыми традициями, о которых мы многое узнали от художественного руководителя Ефима Звеняцкого. Артисты из Тайбэя покажут свое искусство на открытой площадке в Спортивной гавани. Мы без напряжения выбрали сцены — знали технические условия спектаклей и возможности местных театров. Есть во Владивостоке и другие игровые пространства. Можно в будущем их использовать, если фестиваль станет регулярным.

культура: Думала, что это вопрос решенный.

Шадрин: Сейчас мы хотим подготовить красивую акцию — посмотрим, что из этого получится, и сделаем выводы. Жизнь покажет, насколько этот фестиваль нужен горожанам. Слова великого итальянского режиссера Джорджо Стрелера: «Театр для людей» — неизменный девиз нашей работы. Мы даже сроки проведения скорректировали, чтобы не пересекаться с кинофестивалем «Меридианы Тихого» и Восточным экономическим форумом, потому что хотим играть для местной публики, а не для гостей, которые приезжают на высокие встречи. Если владивостокцы пойдут на спектакли и они им понравятся — мы поговорим с властями, местными и федеральными, и сообща решим, в каком режиме стоит продолжать проект.

культура: То есть лавры первого фестиваля определят его дальнейшую судьбу? Ваш колоссальный опыт что подсказывает?

Шадрин: Надеюсь, эксперимент пройдет удачно. Думаю, отличная идея родилась у Евгения Миронова, он вовремя с ней выступил, получил поддержку. Мы с большим энтузиазмом включились в дело — все предпосылки есть, чтобы фестиваль стал хорошей, доброй традицией. Но, повторяю, посмотрим, что получится. Сильную иностранную программу дополняют две недавние московские премьеры по пьесам Чехова — «Дядя Ваня» Театра Наций и «Медведь» Центра драматургии и режиссуры, созданный совместно с Чеховским фестивалем.

культура: Владивосток — город не очень театральный...

Шадрин: Здесь работают пять театров, и у каждого есть свои доброжелательные почитатели — город-то университетский, с филармонией, институтом искусств. Но он небольшой по численности населения — 600 тысяч. Почти уверен, что для публики наша программа, рассчитанная на разные вкусы, будет интересна. Один из источников моей веры в успех — воодушевление и эмоциональный подъем наших иностранных партнеров-друзей. У нас, как оказалось, общие принципы.

культура: В чем они?

Шадрин: Мы не сомневаемся в благородной миссии театра, любим то, чем занимаемся, и продолжаем свое дело, несмотря ни на какие трудности. И больше никаких секретов нет.

Думаю, после двух красивых театральных недель в этом замечательном городе любителей сценического искусства станет намного больше. Зрителей надо приучать к фестивальному движению. В Москве публика Чеховского фестиваля формировалась годами. Это не такая простая история, как может показаться, а важный, трудный и длительный процесс. Здесь значительна роль прессы и рекламы, и мы надеемся на местные СМИ.

культура: Допустим, фестиваль приживется. Тогда Вы будете представлять те же города и театры по второму кругу?

Шадрин: Географию можно расширить, да и Тихий океан большой, государств на его побережье немало.

культура: Первый Тихоокеанский ограничится показом спектаклей или в фестивальную орбиту попадут и другие формы коммуникации?

Шадрин: Готовы к открытым обсуждениям со зрителями, планируем проводить встречи с публикой. Гости — актеры и режиссеры — пригласят студентов и профессионалов на мастер-классы.

культура: Вы в фестивальном движении без малого три десятилетия. Благоприятное ли сейчас для него время?

Шадрин: В столицах и больших городах фестивалей стало много, и публике приходится решать, какие предпочесть. Для театра, как и культуры в целом, сейчас время не лучшее. Но, с другой стороны, Авиньонский театральный марафон, как и популярный Эдинбургский фестиваль, появился в сложные послевоенные годы. Да и в 1992-м, когда родился наш Чеховский, москвичам было не до искусства. Но именно тогда о важности создания международного форума говорили Олег Ефремов и Кирилл Лавров, Марк Захаров и Михаил Ульянов на Учредительном съезде Союза театральных деятелей. Время всегда кажется неудобным. Но обращать внимание стоит не на попутный ветер, а на художественный уровень. А он во многом зависит от того, что происходит в сфере искусства в мире, какие спектакли составляют массив, из которого можно выбирать.

культура: Год театра завершается. Что порадовало?

Шадрин: Радикальных изменений не произошло, но мы их и не ждали. Хорошо, что во многих провинциальных городах укрепилась материальная база. Петербург подготовил и провел Театральную олимпиаду, мы — очередной Чеховский, и, спасибо, на него дали деньги. Сказать, что год перевернул отношение государства к театру или что он волшебно изменил публику, не могу, это и невозможно. Счастье, что театр жив и ему оказали внимание.





Фото на анонсе: Александр Куров







