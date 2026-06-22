«Они фактически живут на передовой. Борются, верят, любят свою землю и защищают ее как умеют»: режиссер-документалист Светлана Быченко о своем новом фильме «Люди приграничья»

В столичном Музее Победы на Поклонной горе стартовал Пятый Международный кинофестиваль «День Победы». Одним из ярких событий смотра станет премьера первой части документальной фрески Светланы Быченко «Люди приграничья» о несгибаемых жителях Белгородчины.



— С героями фильма познакомились в процессе съемки?



— Да, почти со всеми. В 2023 году я познакомилась с белгородским писателем Сергеем Бережным. Он рассказал об Ирине Пичугиной, написавшей книгу «Дневник. Шебекино» о поэтессе Надежде Корольковой. Так веревочка и потянулась... Одна из моих героинь, сотрудница заповедника Людмила Усенко, знакома мне со времен съемок картины «A lumine motus». С рассказа об этой женщине и начинаются «Люди приграничья». Мы показываем обычную белгородскую семью с двумя детьми, их «обычную» жизнь с обстрелами, сиренами, как им приходится ночью вставать, как они мониторят соцсети (где что взорвалось), как переживают за родных и близких... Говорю это и испытываю странное чувство. Фильм снимала летом 2024 года, а сейчас я только что приехала из Белгорода, и там все так же, даже хуже.











— Что стало с вашими героинями?



— Они все оказались сильными женщинами. Все занимаются тем, чем занимались. Людмила заботится о семье и спасает покалеченных птиц — таких в Белгородской области сейчас много. Волонтерская группа «Благовест» под руководством Виктора Ивановича Дроздова продолжает выступать в госпиталях — читать стихи, петь, поддерживать бойцов... Поэты Лариса Куриленко, Надежда Королькова пишут стихи. Кто помогал бойцам, тот и помогает. Помните эпизод с пасхальными яйцами?











— Да, женщины украшали их литерами V и Z... Неожиданная «маркировка»!



— Некоторые зрители даже возмущались... Но я видела своими глазами кинохронику 1905 года, где на пасхальных яйцах писали «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Во что верим, то и пишем... Так вот Любовь Константиновна, что украшала яйца буквой Z, делает сейчас столько для бойцов, что я бы ее назвала «филиалом Министерства обороны». Ее группа кормит, одевает, обстирывает бойцов (ломается уже четвертая стиральная машина!). Через этих людей идет помощь со всей страны. В целом волонтерство перерастает в какие-то другие формы социальной жизни, в братскую поддержку и дружбу.

В 2024 году я снимала двух прекрасных девушек с дредами. Они развозили ребятам помощь в украшенной стразами машине. Проезжавшим бойцам показывали руками сердечки, и тех это радовало, им было это очень нужно. Теперь это — не просто «сердечки», теперь это часто сердечная дружба... Кроме материальной помощи на фронте очень нужна человеческая поддержка, вера. Ребята остро чувствуют, что многие относятся к ним негативно.





— Неужели?



— В Москве им вряд ли кто-нибудь сердечки покажет...





— Как менялась тональность трилогии?



— В первом и втором фильмах я снимала солдатских матерей. В первой части — это Надежда Константиновна, поэтесса. Во второй — совсем молодая мама Оксана, которая отправляется к сыну на передовую, везет помощь. Параллельно мы узнаем про разные волонтерские группы. Например — о группе «Шебекино. Шьем для наших». Там есть эпизод: мастерица отмеряет материал под артудары; синхронно, девять метров — девять прилетов. Волонтеры плетут маскировочные сети каждый день. Город постоянно обстреливается, гибнут люди, а они ежедневно плетут сети. Понимаете? То, что они делают каждый день, — чудо, как и то, что эвакуированные в 2023-м шебекинцы вернулись в свои дома и появилось целое понятие: «Шебекино не склоняется!» Бойцы часто говорят: мы защищаем этих хороших людей! Если бы белгородцы не красили яйца, не навещали раненых в госпиталях, не валили бы лес, не смотрели бы в глаза солдатам, выражая чувства признательности и любви, то фронт бы вряд ли устоял!

В фильме есть эпизод в госпитале... Тогда меня потрясли лица раненых — каким-то тихим светом, принятием судьбы. А в этом году в госпиталях совсем другие лица. Видно, этим бойцам еще труднее. Все держится на конкретных людях, имена которых не стоит пока называть, они помогают бойцам чем могут...









— Энтузиасты обеспечивают армию лесом для постройки блиндажей?



— Да, собравшиеся со всех концов страны волонтеры работают по выходным: пилят, таскают, реально спасают жизни. Это — замечательная группа «БРЕВНА31». Туда и москвичи ездят, кто-то — каждые выходные. На мой взгляд, вот это и есть чудо — такая самоотверженность. Многие из волонтеров уходят воевать, многих уже нет в живых. Герой последней сцены первой части Николай Иванович Попов в 64 года ушел на фронт по контракту и погиб. Только что вернулась с его похорон... — Да, собравшиеся со всех концов страны волонтеры работают по выходным: пилят, таскают, реально спасают жизни. Это — замечательная группа «БРЕВНА31». Туда и москвичи ездят, кто-то — каждые выходные. На мой взгляд, вот это и есть чудо — такая самоотверженность. Многие из волонтеров уходят воевать, многих уже нет в живых. Герой последней сцены первой части Николай Иванович Попов в 64 года ушел на фронт по контракту и погиб. Только что вернулась с его похорон...









— А как поживает бесплатный «Ресторанчик для своих» на белгородской трассе?



— По-прежнему пользуется популярностью, любовью бойцов и волонтеров. Там работают две точки. Кстати, палатку, в которой до сих пор кормят ребят, привез Сергей Пускепалис.



— Вас изменил прифронтовой опыт?



— Приезжая на Белгородчину, живу жизнью друзей. А когда возвращаюсь в Москву, накрывают обычные дела, и я, честно, боюсь звонить, узнавать как дела. Белгородцы живут под огнем. Бабушки по деревням ходят с рациями, прежде чем выйти в магазин, узнают: «Как небо?» Особенно детей жалко: лето райское, а они там не гуляют, под глазами — круги. Но люди борются, верят, любят свой город и свою землю, защищают как умеют, а им прилетает еще сильнее — и ракеты, и дроны. Раньше атаки бывали до двадцати раз в день, а сейчас больше. Люди фактически живут на передовой.



— В вашей картине удивляет и завораживает контраст между мирной природой и ужасом войны.



— Порой снимая кино о природе, я удивлялась контрасту: люди, живущие в особенном месте, как-то не дотягивают до окружающей природной красоты. А вот в Белгороде такого чувства нет. Появилось другое... Съемки проходили давно, с 2024 года прошла целая эпоха, все, что проявилось тогда в людях, сейчас усилилось — помощь и самоотдача, равнодушие и невнимание.



— И об этой жизни мы знаем еще очень мало, а о трагедии Курской земли — и того меньше.



— Я там снимала, но доделать фильм пока не хватает сил, а главное, денег. «Людей приграничья» делаю за свой счет. В прошлом году подавала заявку в ПФКИ. За актуальность темы мне поставили три из десяти баллов.



— Вероятно, экспертам невдомек, что Мишустин поручил поддерживать конкурсы фильмов об СВО... Белгородцы уже увидели ваше кино?



— Да, фильм показали по всей области, почти в каждом маленьком кинотеатре — спасибо героям фильма. Премьера прошла в Белгороде. Но разве только там такие фильмы надо показывать? Мы представили обе части «Людей приграничья» в Красноярске, Магадане, Вологде. Покажем в Москве на фестивале «День Победы» (показ пройдет 25 июня в Московском Доме национальностей. — «Культура»). Такие фильмы должна вся страна смотреть, мне кажется. Война идет уже давно, и не только белгородцы живут на передовой, но и Курская область, Брянская... Да теперь везде неспокойно. Но если бы люди приграничья сидели сложа руки, то неизвестно, как бы все сейчас складывалось. И как бы без них выживали бойцы? Народная война получается, но только не весь народ в ней участвует. — По-прежнему пользуется популярностью, любовью бойцов и волонтеров. Там работают две точки. Кстати, палатку, в которой до сих пор кормят ребят, привез Сергей Пускепалис.— Приезжая на Белгородчину, живу жизнью друзей. А когда возвращаюсь в Москву, накрывают обычные дела, и я, честно, боюсь звонить, узнавать как дела. Белгородцы живут под огнем. Бабушки по деревням ходят с рациями, прежде чем выйти в магазин, узнают: «Как небо?» Особенно детей жалко: лето райское, а они там не гуляют, под глазами — круги. Но люди борются, верят, любят свой город и свою землю, защищают как умеют, а им прилетает еще сильнее — и ракеты, и дроны. Раньше атаки бывали до двадцати раз в день, а сейчас больше. Люди фактически живут на передовой.— Порой снимая кино о природе, я удивлялась контрасту: люди, живущие в особенном месте, как-то не дотягивают до окружающей природной красоты. А вот в Белгороде такого чувства нет. Появилось другое... Съемки проходили давно, с 2024 года прошла целая эпоха, все, что проявилось тогда в людях, сейчас усилилось — помощь и самоотдача, равнодушие и невнимание.— Я там снимала, но доделать фильм пока не хватает сил, а главное, денег. «Людей приграничья» делаю за свой счет. В прошлом году подавала заявку в ПФКИ. За актуальность темы мне поставили три из десяти баллов.— Да, фильм показали по всей области, почти в каждом маленьком кинотеатре — спасибо героям фильма. Премьера прошла в Белгороде. Но разве только там такие фильмы надо показывать? Мы представили обе части «Людей приграничья» в Красноярске, Магадане, Вологде. Покажем в Москве на фестивале «День Победы» (показ пройдет 25 июня в Московском Доме национальностей. —). Такие фильмы должна вся страна смотреть, мне кажется. Война идет уже давно, и не только белгородцы живут на передовой, но и Курская область, Брянская... Да теперь везде неспокойно. Но если бы люди приграничья сидели сложа руки, то неизвестно, как бы все сейчас складывалось. И как бы без них выживали бойцы? Народная война получается, но только не весь народ в ней участвует.









— Находите ли вы эмоциональную опору в фильмах и книгах об СВО, о том, что происходит в последние годы на Донбассе?



— Да. Сильный фильм Максима Фадеева «У края бездны», интересны картины о Петре Лундстреме «Билет на войну» и «Когда придет весна» Юлии Клименко. Но к документальным картинам я сейчас обращаюсь редко. Недавно посмотрела игрового «Свидетеля» Давида Дадунашвили — хороший фильм. Очень правильно, что такие картины стали появляться... Но чаще меня вдохновляет современная литература, особенно поэзия. Поражает, что поэтов много в том же Белгороде, и народные песни пишутся на их стихи. Например — на слова героини второй части «Люди приграничья» Елены Ключищевой:



А мы ведем разведку боем —

Иван, Шамиль и Салават.

«Вы отходите, я прикрою!»

«Не бойся, мы с тобою, брат».

«Вы отходите, я прикрою».

«Мы до конца с тобою, брат». — Да. Сильный фильм Максима Фадеева «У края бездны», интересны картины о Петре Лундстреме «Билет на войну» и «Когда придет весна» Юлии Клименко. Но к документальным картинам я сейчас обращаюсь редко. Недавно посмотрела игрового «Свидетеля» Давида Дадунашвили — хороший фильм. Очень правильно, что такие картины стали появляться... Но чаще меня вдохновляет современная литература, особенно поэзия. Поражает, что поэтов много в том же Белгороде, и народные песни пишутся на их стихи. Например — на слова героини второй части «Люди приграничья» Елены Ключищевой:А мы ведем разведку боем —Иван, Шамиль и Салават.«Вы отходите, я прикрою!»«Не бойся, мы с тобою, брат».«Вы отходите, я прикрою».«Мы до конца с тобою, брат».





Фото предоставлены Светланой Быченко