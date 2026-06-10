«Киргизский фольклор, Айтматов, горы, постсоветская городская фактура — вот мой магический реализм!»: Бекзат Пирматов рассказал о своем фильме «Кассандра»





— Выход подсказал поздний роман Айтматова «Тавро Кассандры»?



— Да! Из книги я взял киношную идею с пятном, выступающим на лбу у некоторых женщин на ранних этапах беременности. Эту красную метку, сигнал тревоги, «шлет» ребенок, боящийся появиться на свет из-за предначертанной ему судьбы.



Но, по сути, «Кассандра» — совсем другая история. Мне был интересен жанр мистического хоррора. Потом я стал думать о знахарках, их в Киргизии немало... Местный фольклор, Айтматов, горы, постсоветская городская фактура — вот мой магический реализм!















— Ночной кошмар героини — душащий ее во снах демон — типажно схож с высокопоставленным казахским преступником, экс-министром экономики…



— Да. В момент написания сценария произошло резонансное убийство Салтанат Нукеновой состоятельным казахским экс-чиновником. Судебное разбирательство резонансного дела транслировалось в прямом эфире.





— Очевидно, с назидательной целью пресечь тиранию «хозяев жизни»...



— И мы никак не могли обойти эту тему.















— В итоге сформировалась объемная метафора. Днем высокопоставленный негодяй обирает страну, по вечерам избивает и насилует красавицу, а ночами является в своем истинном обличье демона-душителя! Примечательно, что одолеть упыря героине помогает сельская знахарка-провидица, и при этом она использует платок с вышитым узором...



— Это символ Умай-эне — древнейшей тюркской богини тенгрианского пантеона, покровительницы материнства.



— Мужчины «Кассандры» существуют на периферии женского космоса. Такое маргинальное положение выглядит весьма достоверно и матриархально…



— Сейчас у нас довольно патриархальное общество, но в кыргызской культуре женщины всегда были более свободны. Среди женщин в наших сказаниях и эпосах есть и воительницы. Даже первая знаменитая повесть Айтматова «Джамиля» — очень даже феминистическая вещь, если можно так выразиться…







— Чему научила вас эта работа?



— Мы управились за 25 съемочных дней. Меня это научило тому, что надо стойко принимать правила игры. Конечно, все было бы намного продуманнее и еще более киношно, если бы этих дней было хотя бы пятьдесят.



— Каким российским фильмам последнего времени говорите «верю»?



— Российские фильмы последних лет я почти не смотрю. Понравились «Монгол» Сергея Бодрова-старшего, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева... Еще был интересен ютуб-сериал Никиты Тамарова «Миллионер из Балашихи», там дивный юмор. В целом же для меня загадка, отчего РФ при таких мощностях уткнулась в «андреасяновщину».



— Можете ли порекомендовать дайджест лучших киргизских картин и поделиться творческими планами?



— О планах говорить пока рано. Из кыргызских фильмов посоветую «Пастбище Бакая» (в советском прокате — «Лето нашего детства» Толомуша Океева, 1966 года — «Культура»). В ютубе он есть в 4К на официальном канале «Кыргызфильма». Фильм идет всего семьдесят минут, но это — отвал башки! Моя «Аврора» тоже есть на ютубе в 4К.





«Кассандра». Кыргызстан, 2026

Режиссер Бекзат Пирматов

В ролях: Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Жаннатбек Керимбаев,

Айнура Качкынбек кызы, Шаршекуль Аманова, Эльдияр Джарашев

В прокате с 11 июня

16+



Фотографии предоставлены пресс-службой Кинобюро. — Это символ Умай-эне — древнейшей тюркской богини тенгрианского пантеона, покровительницы материнства.— Сейчас у нас довольно патриархальное общество, но в кыргызской культуре женщины всегда были более свободны. Среди женщин в наших сказаниях и эпосах есть и воительницы. Даже первая знаменитая повесть Айтматова «Джамиля» — очень даже феминистическая вещь, если можно так выразиться…— Мы управились за 25 съемочных дней. Меня это научило тому, что надо стойко принимать правила игры. Конечно, все было бы намного продуманнее и еще более киношно, если бы этих дней было хотя бы пятьдесят.— Российские фильмы последних лет я почти не смотрю. Понравились «Монгол» Сергея Бодрова-старшего, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева... Еще был интересен ютуб-сериал Никиты Тамарова «Миллионер из Балашихи», там дивный юмор. В целом же для меня загадка, отчего РФ при таких мощностях уткнулась в «андреасяновщину».— О планах говорить пока рано. Из кыргызских фильмов посоветую «Пастбище Бакая» (в советском прокате — «Лето нашего детства» Толомуша Океева, 1966 года — «Культура»). В ютубе он есть в 4К на официальном канале «Кыргызфильма». Фильм идет всего семьдесят минут, но это — отвал башки! Моя «Аврора» тоже есть на ютубе в 4К.. Кыргызстан, 2026Бекзат Пирматов: Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Жаннатбек Керимбаев,Айнура Качкынбек кызы, Шаршекуль Аманова, Эльдияр Джарашев16+

Главный вклад в мое становление внес телевизор, конкретно — первая и вторая кнопка, другие каналы у нас не ловились. Дома залипал в экран и поглощал все подряд. Знал наизусть каждую рекламу, смотрел любое кино, и все о кино, вплоть до унылых передач Вульфа. Классные фильмы и мульты показывали нечасто, но затем появились видеосалоны: в комнатку набивались 15-20 человек (как правило взрослых мужиков) и я, шкет-прогульщик. Смотрели поединки Синтии Ротрок или Джеки Чана по малюсенькому телевизору. Затем появился видеомагнитофон, подростком я стал постоянным клиентом проката видеокассет. Когда не знал, что брать, ориентировался на надпись: «Оскар» или «Канны» обычно писали прямо на обложке.Первым взбудоражившим меня сериалом стал «Твин Пикс». Первым фильмом, где я буквально хотел убить человека, – «Пролетая над гнездом кукушки». Первый фильм, в котором я восхитился киношностью или режиссурой (тогда я этого не осознавал конечно, но мне дико понравилось), — «Однажды в Америке». Особенно впечатлило самое начало. В поздние девяностые ночью, практически без рекламы, пустили в эфир полную режиссерскую версию Серджио Леоне, и эта его находка с телефонным звонком меня приводила в дикий восторг. Потом в год смерти Кубрика, в 99-м, с субтитрами показывали его фильмы. Тогда я увидел «С широко закрытыми глазами» и «Сияние». Первый стал моим самым любимым фильмом и, можно сказать, завершил мое кинообразование.Потом нашел денег, снял кино, вкусил первый успех и угодил в простой. Два года летал по фестивалям со своей «Авророй». Затем наступила пандемия. После не мог найти тему, потом — деньги.