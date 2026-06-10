«Киргизский фольклор, Айтматов, горы, постсоветская городская фактура — вот мой магический реализм!»: Бекзат Пирматов рассказал о своем фильме «Кассандра»
В российских кинотеатрах начинается показ стильного авторского хоррора «Кассандра». По признанию критиков, это — лучший киргизский фильм последних лет. В 2018-м Бекзат Пирматов успешно дебютировал с трагикомедией «Аврора», включенной в оскаровский лонг-лист.
— Вы не получили профессионального кинообразования… Что стало «вашими университетами», и отчего долго не снимали после дебюта?
— Отца не стало, когда мне было восемь лет, а школу я тотально не понимал, оттого с третьего по шестой класс часто прогуливал уроки. На дворе были девяностые, я болтался по улицам, бродил по рынку. Все казалось чем-то удивительным: выстроенные вдоль трассы витрины достигали пары километров, коммерческие киоски ломились от импортных, красивых, сошедших с телевизоров товаров, а денег, разумеется, не было. Я просто глазел на палитру красивых упаковок сигарет, шоколадок, вино-водочных этикеток… Часто проводил время в магазинах, где продавали аудиокассеты, и долго рассматривал обложки.
Бекзат Пирматов
Главный вклад в мое становление внес телевизор, конкретно — первая и вторая кнопка, другие каналы у нас не ловились. Дома залипал в экран и поглощал все подряд. Знал наизусть каждую рекламу, смотрел любое кино, и все о кино, вплоть до унылых передач Вульфа. Классные фильмы и мульты показывали нечасто, но затем появились видеосалоны: в комнатку набивались 15-20 человек (как правило взрослых мужиков) и я, шкет-прогульщик. Смотрели поединки Синтии Ротрок или Джеки Чана по малюсенькому телевизору. Затем появился видеомагнитофон, подростком я стал постоянным клиентом проката видеокассет. Когда не знал, что брать, ориентировался на надпись: «Оскар» или «Канны» обычно писали прямо на обложке.
Первым взбудоражившим меня сериалом стал «Твин Пикс». Первым фильмом, где я буквально хотел убить человека, – «Пролетая над гнездом кукушки». Первый фильм, в котором я восхитился киношностью или режиссурой (тогда я этого не осознавал конечно, но мне дико понравилось), — «Однажды в Америке». Особенно впечатлило самое начало. В поздние девяностые ночью, практически без рекламы, пустили в эфир полную режиссерскую версию Серджио Леоне, и эта его находка с телефонным звонком меня приводила в дикий восторг. Потом в год смерти Кубрика, в 99-м, с субтитрами показывали его фильмы. Тогда я увидел «С широко закрытыми глазами» и «Сияние». Первый стал моим самым любимым фильмом и, можно сказать, завершил мое кинообразование.
Потом нашел денег, снял кино, вкусил первый успех и угодил в простой. Два года летал по фестивалям со своей «Авророй». Затем наступила пандемия. После не мог найти тему, потом — деньги.
— Выход подсказал поздний роман Айтматова «Тавро Кассандры»?
— Да! Из книги я взял киношную идею с пятном, выступающим на лбу у некоторых женщин на ранних этапах беременности. Эту красную метку, сигнал тревоги, «шлет» ребенок, боящийся появиться на свет из-за предначертанной ему судьбы.
— Да! Из книги я взял киношную идею с пятном, выступающим на лбу у некоторых женщин на ранних этапах беременности. Эту красную метку, сигнал тревоги, «шлет» ребенок, боящийся появиться на свет из-за предначертанной ему судьбы.
Но, по сути, «Кассандра» — совсем другая история. Мне был интересен жанр мистического хоррора. Потом я стал думать о знахарках, их в Киргизии немало... Местный фольклор, Айтматов, горы, постсоветская городская фактура — вот мой магический реализм!
— Ночной кошмар героини — душащий ее во снах демон — типажно схож с высокопоставленным казахским преступником, экс-министром экономики…
— Да. В момент написания сценария произошло резонансное убийство Салтанат Нукеновой состоятельным казахским экс-чиновником. Судебное разбирательство резонансного дела транслировалось в прямом эфире.
— Да. В момент написания сценария произошло резонансное убийство Салтанат Нукеновой состоятельным казахским экс-чиновником. Судебное разбирательство резонансного дела транслировалось в прямом эфире.
— Очевидно, с назидательной целью пресечь тиранию «хозяев жизни»...
— И мы никак не могли обойти эту тему.
— И мы никак не могли обойти эту тему.
— В итоге сформировалась объемная метафора. Днем высокопоставленный негодяй обирает страну, по вечерам избивает и насилует красавицу, а ночами является в своем истинном обличье демона-душителя! Примечательно, что одолеть упыря героине помогает сельская знахарка-провидица, и при этом она использует платок с вышитым узором...
— Это символ Умай-эне — древнейшей тюркской богини тенгрианского пантеона, покровительницы материнства.
— Мужчины «Кассандры» существуют на периферии женского космоса. Такое маргинальное положение выглядит весьма достоверно и матриархально…
— Сейчас у нас довольно патриархальное общество, но в кыргызской культуре женщины всегда были более свободны. Среди женщин в наших сказаниях и эпосах есть и воительницы. Даже первая знаменитая повесть Айтматова «Джамиля» — очень даже феминистическая вещь, если можно так выразиться…
— Чему научила вас эта работа?
— Мы управились за 25 съемочных дней. Меня это научило тому, что надо стойко принимать правила игры. Конечно, все было бы намного продуманнее и еще более киношно, если бы этих дней было хотя бы пятьдесят.
— Каким российским фильмам последнего времени говорите «верю»?
— Российские фильмы последних лет я почти не смотрю. Понравились «Монгол» Сергея Бодрова-старшего, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева... Еще был интересен ютуб-сериал Никиты Тамарова «Миллионер из Балашихи», там дивный юмор. В целом же для меня загадка, отчего РФ при таких мощностях уткнулась в «андреасяновщину».
— Можете ли порекомендовать дайджест лучших киргизских картин и поделиться творческими планами?
— О планах говорить пока рано. Из кыргызских фильмов посоветую «Пастбище Бакая» (в советском прокате — «Лето нашего детства» Толомуша Океева, 1966 года — «Культура»). В ютубе он есть в 4К на официальном канале «Кыргызфильма». Фильм идет всего семьдесят минут, но это — отвал башки! Моя «Аврора» тоже есть на ютубе в 4К.
«Кассандра». Кыргызстан, 2026
Режиссер Бекзат Пирматов
В ролях: Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Жаннатбек Керимбаев,
Айнура Качкынбек кызы, Шаршекуль Аманова, Эльдияр Джарашев
В прокате с 11 июня
16+
Фотографии предоставлены пресс-службой Кинобюро.