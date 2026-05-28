Фильм Антуана Фукуа «Майкл»: а любил ли Джексон музыку?..

Авторский месседж вынесен в подтекст, и акценты расставлены в первой же сцене: за окном белым-бело, тихо и празднично, а дома — все неладно... Грустный малыш украдкой подглядывает из окна за играющими в снежки мальчишками. Майклу (Джулиано Вальди) остается лишь мечтать о детских забавах. Его семейный быт далек от рождественской идиллии. Строгий папаша заставляет днями и ночами репетировать со старшими братьями и частенько хватается за ремень. Джозеф Джексон (Колман Доминго) одержим идеей сколотить из наследников поп-группу, и его усилия приносят плоды в провинциальных клубах Индианы. Затем — на нью-йоркских дискотеках и переполненных стадионах мира. Ключ к успеху — обаятельный десятилетний солист The Jackson 5, которому предстоит подрасти и обернуться королем сцены.Повзрослевший Майкл (племянник звезды Джаафар Джексон) мечтает стать не просто модным, но по-настоящему великим, ослепительным, несравненным, а следовательно, прежде всего белым артистом. Высветлив кожу и подправив физиономию, певец исправляет семейный анамнез. Нанимает юриста, официально увольняет с должности промоутера толстоносого родителя и начинает самостоятельно строить сольную карьеру. Трагикомизм ситуации состоит в том, что дружные, веселые Джексоны продолжают обитать в одном особняке, а инфантильный Майкл вовсе не спешит променять родовое гнездо на чаемую свободу.Совсем напротив, он стремится вернуться в детство. Скупает плюшевые игрушки и экзотических зверушек для личного зоопарка, утомительно хохочет над проделками Чарли Чаплина и бесконечно перечитывает «Питера Пена». В его уютном убежище не хватает сущих пустяков — друзей, девушки, плакатов модных групп... Закрадывается подозрение: а любил ли Майкл хоть что-нибудь, например, музыку? Или она была для него лишь билетом в большую счастливую белую жизнь? Может быть, Джексон стал кумиром миллионов оттого, что реализовал самый идиотский сценарий американской мечты: был черным нищим чудаком, а превратился в сверхуспешного, более-менее белого и на диво эпатажного самодура.Мог ли вечный ребенок сделать себя сам — вопрос риторический, но помимо незадачливого папаши никаких коучей, кукловодов и сотворцов в сюжете не просматривается. И это не случайно — едва ли «волшебные помощники», манипулировавшие сублимированной личностью, украсили бы образ легенды.К чести талантливого режиссера афроамериканского происхождения, Фукуа сочувствует герою, ставшему жертвой социального конструкта. Инфантильный Майкл оказался гораздо больше нужен демону американской мечты, чем тот ему... Люди редко мечтают стать альбиносами, и вряд ли много сыщется чернокожих певцов, неудержимо стремящихся к одиночеству изгоя.США, Великобритания, 2026Антуан ФукуаВ ролях: Джаафар Джексон, Джулиано Вальди, Колман Доминго, Майлз Теллер, Ниа Лонг, Кейлин Даррел Джонс, Лоа Хэрриер18+