«Альтер» Тимо Вуоренсола: генетические мутанты — цветы жизни!

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах — «Альтер» Тимо Вуоренсола, актуальная антиутопия о недалеком и вероятном будущем.





В 2012-м году финский режиссер прославился сатирической антиутопией «Железнон небо», а семь лет спустя столь же задорным сиквелом этого трэш-хита.

По сюжету на Луне обнаружилась космическая база нацистов-реваншистов, готовящих звездный флот для блицкрига Земли. Их планы оказались весьма созвучны идеям президента США, планирующего ввергнуть мир в космическую войну ради собственного переизбрания. Последней надеждой планеты оказались бывший американский астронавт и лунная учительница-идеалистка. Во второй части Землю спас русский самоделкин Саша, смастеривший боевой космолет.

Не стерпев дерзости, американцы зазвали Вуоренсола в Голливуд и устроили ему показательное аутодафе. Они попросту обанкротили горячего парня, поручив ему экранизацию бездарных сценариев за копеечные бюджеты. И канадский «Альтер» — не исключение в списке этих творческих неудач, с единственной оговоркой: это — злободневная политическая клюква, снимавшаяся в знойных казахских павильонах... Очевидно, ради экономии — восточной экзотикой здесь и не пахнет. Зато отчетливо различим флер намеренной примитивизации — как если бы взрослый научно-фантастический сюжет пересказали в формате бойкой речевки для аутичных подростков.

«Окей, мы сделали это, уничтожили свою планету ядерной войной... Правда, не до конца», — рапортует бодрый закадровый голос. Человеческий вид кое-как уцелел и семьдесят лет спустя достиг процветания в «суперумных» городах, накрытых стеклянными куполами. При этом люди подвергли себя сегрегации на «генетиков» и «особых». Лояльное большинство подвергается редактуре ДНК в материнских утробах соответственно пожеланиям родителей и отращивает усовершенствованные органы чувств и тел. Меньшинство, проявившее иммунитет к генным манипуляциям, считается отбросами общества, проживает в палаточных городках и эксплуатируется на грязных работах.

Один из бедолаг — инвалид-колясочник, офисный уборщик Леон (Том Фелтон) проникает в сердце искусственной агломерации и похищает бутон питающего ее электросети цветка «Генезиса» — чуда природы, обнаруженного в дебрях Амазонки и работающего подобно атомной станции. Вместе с приемной дочерью Хлоей он промышляет незаконным кустарным ремонтом оборудования, используя кристаллы этого удивительного бутона.

На одном из клиентских вызовов парочка попадает в замес банды «антигенетиков», истребляющих посетителей модного ресторана, но упускающих ремонтников. Попутно герои узнают о новом теракте запланированном головорезами и разживаются экзокостюмом, превращающим инвалида в убойную машину. Вот только она стреляет пыльцой и спорами растений...

Том Фелтон блещет лишь умышленным внешним сходством с героем гиллиамовской «Бразилии», воплощая образ слабого героя, неумеху-мечтателя. При этом его немощь и внезапно обретаемая сила явно вдохновлены кэмероновским «Аватаром», а доспех — верхувеновским «Робокопом». Малообаятельная актриса, играющая Хлою, смахивает на юную Хлою Грейс Морец. Количество сюжетных и декоративных референсов тут зашкаливает — словно в калейдоскопе мелькают отсылки к «Гаттаке» Эндрю Никкола, «Району №9» Нила Бломкампа и «Никополю» Энки Билала... Особой гордостью авторов стали архитектурные изыски, смахивающие на безумный микс Ле Корбюзье и Гауди.

Экзотические цитаты и сюжетные виражи истории придуманы не ради «шику и блеску» — механически наслаиваясь, они не формируют образ мира, а усиливают удушающую клаустрофобию. Тут приоткрывается истинная цель заказчиков вампуки — представить стертое, как-бы привычное пространство антиутопии, дабы снизить порог критического восприятия и внушить зрителям коварную идею...

Волей судеб герои оказываются затянуты в центр политической интриги о признании равных гражданских прав «продвинутых» и обычных, устойчивых к мутациям людей. Оказывается, для этого последним нужно предоставить возможности и средства генных модификаций: подарить моральным изгоям шанс превратиться в генетических уродов. При том, унтерменши — если пожелают — даже могут остаться нормальными, естественным людьми, но лишь при одном условии: признать высокоранговые извращения высшей и непререкаемой общественной нормой. Иными словами, от «неверных» требуется отречься от собственного естества и нравственного закона. Хотя бы «на словах» стать как все. И Леон с Хлоей ничуть не возражают против сделки с дьяволом, а, напротив, активно борются за «равные гражданские права».

Не уточняется, правда, отчего возникла нужда в тотальной генной перепрошивке гомосапиенсов? Всю дорогу режиссер убеждает, что это нечто вроде прикольной моды, гарантирующей процветание расчеловечившегося человечества. И это убеждение созвучно официальному дискурсу эпохи. Нет сомнений, что наш вид, уже отравленный мусором антиковидных «вакцин», будут и далее подвергать генетическим экспериментам в массовом, добровольно-принудительном порядке.

«Альтер». Канада, 2025

Режиссер Тимо Вуоренсола

В ролях: Том Фелтон, Эгги К. Адамс, Елизавета Бугулова, Игорь Жижикин, Ричард Брейк

12+

В прокате с 18 сентября