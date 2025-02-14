Но он и дорог нам такой: к юбилею фильма «Кубанские казаки»

Денис БОЧАРОВ

В феврале 1950 года, 75 лет назад, состоялась премьера фильма «Кубанские казаки» Ивана Пырьева — одного из ярчайших произведений советской кинематографии.

Чтобы понять феномен «Кубанских казаков», обратимся к истории. Во второй половине 1940-х советское кино, как и отечественное искусство в целом, оказалось в глубоком кризисе. Он явился следствием развернувшейся вскоре после окончания войны широкой кампании по восстановлению ослабленного за период с 1941 по 1945 годы контроля за интеллектуальной жизнью страны.

Уже в 1946-м власти начали массированное наступление против таких «сорняков» в художественном творчестве, как «заграничное влияние», «искусство ради искусства», «мелкобуржуазный индивидуализм», «формализм» и так далее. Идеологическое руководство осуществлялось лично высокопоставленным партийным деятелем Андреем Александровичем Ждановым с таким рвением, что эта кампания вошла в историю под названием «ждановщина». Тогда с лихвой досталось Анне Ахматовой и Михаилу Зощенко (последний и вовсе был охарактеризован как «подонок литературы»), а к бесконечно далеким от народа представителям реакционного мракобесия и ренегатства в искусстве были отнесены Андрей Белый, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Федор Сологуб и многие другие творческие личности.

Кино, как «важнейшее из искусств», тоже переживало непростые времена. В печально известный период «малокартинья» (пришедшийся на вторую половину сороковых — начало пятидесятых) в год выпускалось не более десяти игровых лент, причем большинство из них занимали фильмы-биографии: «Адмирал Нахимов», «Адмирал Ушаков», «Глинка», «Мусоргский», «Белинский», «Мичурин», «Академик Иван Павлов»...

После войны возобладало убеждение, что у страны-победительницы, первой в мире страны социализма, все должно быть лучшим: и уровень жизни, и экономика, и искусство (а значит, и кинематограф). А значит, каждый фильм должен быть шедевром, способным и доставлять эстетическое удовольствие, и идеологически воздействовать на сознание и сознательность масс. К тому же, чем меньше фильмов выпускалось, тем легче было контролировать весь процесс кинопроизводства. Кроме того, считалось, что в государстве, где уничтожены антагонистические противоречия, неразрешимых проблем быть не должно — а следовательно, не может быть трагических конфликтов и в искусстве.

И вот здесь мы подходим к самому главному: фильм «Кубанские казаки» — квинтэссенция вышеупомянутой теории, ее главное доказательство. Идея создания картины, основой сюжета для которой являлась разухабистая сельская ярмарка, пришла к Ивану Пырьеву вскоре после знакомства режиссера со сценарием Николая Погодина «Веселая ярмарка».

Киностудией «Мосфильм», а также лично Сталиным (по легенде, именно он предложил назвать фильм «Кубанские казаки») общая фабула ленты была одобрена, и в феврале 1949 года производственная команда — съемки проводились в Курганинском районе Краснодарского края, в Новокубанском районе, а также на ипподроме совхоза-миллионера «Кубань» Гулькевичского района — приступила к работе. Таким образом, с начала работы над фильмом до знакомства с ним советского зрителя прошел ровно год...

Едва ли в истории отечественной кинематографии существует какой-либо другой фильм, вокруг которого было бы сломано столько копий. Главное, что ему по сей день пытаются предъявлять критиканы и злопыхатели, — это, якобы, «карикатурно приукрашенная действительность». Как только ни склоняли в оттепельное (а затем и в перестроечное) время эту ленту: дескать, фрукты-овощи и прочая сельскохозяйственная продукция — бутафорские, выражения лиц у героев неестественно глупо-счастливые, актерская игра — не столько даже игра, сколько неоправданно восторженная декламация...

Но мы лучше процитируем нашего выдающегося композитора Владимира Дашкевича, которому на момент выхода картины было шестнадцать лет, а следовательно: «В фильме «Кубанские казаки» я чувствую глубокую искренность, которая рождалась в конкретном времени и была после победительной войны попыткой не столько указать конкретную дорогу к счастью, сколько воплощенной полуторачасовой утопией, позволяющей человеку пожить фантастически счастливой жизнью, перевести дыхание, освободиться хотя бы на время киносеанса от тягот, нищеты, неблагополучия реального существования. Что и помогало людям той поры выжить... Слушая же музыку Дунаевского к «Кубанским казакам», понимаешь, что композитор сработал гораздо глубже: он словно бы услышал перемены во времени, в глубинных мечтаниях людей. Это-то и удерживает любовь к «Кубанским казакам» и по сегодня. И для меня несомненно, что именно особенность замысла Пырьева позволила композитору создать для фильма подлинно народные песни, вошедшие в память поколений».

Вот именно. Не исключено, что музыкальная составляющая картины — ее главная «изюминка». Никто и никогда не пытался кинуть камень в сторону звучащих в фильме песен Исаака Дунаевского на стихи Михаила Исаковского: «Каким ты был, таким остался», «Ой, цветет калина», «Урожайная», «Частушки Никаноровны и Христофоровны», «Не за теми дальними морями»...

Исаак Осипович трудился над созданием музыки к фильму с упоением и вдохновением, что было с благодарностью отмечено страной: за «Кубанских казаков» Дунаевский получил очередную Сталинскую премию (прежде он удостаивался подобной чести за работу над фильмами «Цирк» и «Волга-Волга»). Один из главных режиссеров эпохи соцреализма, Иван Александрович Пырьев, тоже не был обойден вниманием: за свою выдающуюся ленту он получил шестую Сталинскую премию…

Картина, с восторгом принятая советским зрителем, дала путевку в большую творческую жизнь многим артистам: Сергею Лукьянову, Кларе Лучко, Екатерине Савиновой, Михаилу Пуговкину... Что же касается исполнительницы главной женской роли, Марины Ладыниной, то для нее воплощенный в фильме образ председателя колхоза «Заветы Ильича» Галины Ермолаевны Пересветовой стал одним из последних ярких появлений на экране: после этого будет только неподражаемая Ольга Егоровна Калмыкова в картине 1954 года «Испытание верности». Затем брак с Иваном Пырьевым, задействовавшим свою супругу практически во всех своих лентах, даст трещину, но это уже совсем другая история...

«Кубанские казаки» — из тех фильмов, к которым в нашем обществе всегда будет неоднозначное отношение. Наивный? Да. Приукрашенный и подретушированный? Несомненно. Уводящий в сторону от тягот суровой послевоенной действительности? Кто бы спорил. Но, чуть перефразировав фразу из песни ленты 75-летней давности, заметим: но он и дорог нам такой!