«Золотой орел»: сделайте нам красиво!

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В первом павильоне «Мосфильма» объявили имена лауреатов Национальной кинопремии «Золотой орел». Основные фавориты — исторические драмы «Воздух» и «Любовь Советского Союза» — были заявлены в 14 номинациях.

«Лучшим фильмом» 2024 года стала военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего, также отмеченная за визуальные эффекты, звукорежиссеру, монтаж и роли второго плана Елены Лядовой и Сергея Безрукова.

Фантазийную ретро-мелодраму «Любовь Советского Союза» премировали за сценарий Сергея Снежкина, последнюю кинороль второго плана Романа Мадянова, операторскую, музыкальную, художественно-постановочную и костюмную работу.

Ретро-авантюрную мелодраму «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова наградили за Лучшую режиссуру и роль, прожитую Александрой Урсуляк.

Фантастическая сказка «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко не выиграла ни одной из восьми номинаций, так же, как и дебютная камерная драма «Вечная зима» Николая Ларионова, номинированная в двух категориях, включая «Лучший фильм».

Столь же единодушны академики оказались в выборе телесериала — им стал «Столыпин» Алексея Андрианова, удостоенный «Орла» за мужскую теле-роль Александра Устюгова. Лучший сериал онлайн-платформ — «Трасса» Душана Глигорова и сыгравшая в нем Карина Разумовская.

Лучший актер онлайн-сериала — Владимир Вдовиченков, откровенно не блеснувший в хилом римейке советского сериала «Противостояние», Лучшая женская роль на телевидении – Виктория Исакова, сыгравшая в сериале «Я не могу без тебя» и претендовавшая на две статуэтки. Так же, как и не удостоившийся призов Александр Яценко, в прошлом году уже стяжавший двух «Орлов».

Неожиданной зрительской премьерой года стал неигровой анималистический эпос «Огненный лис» Дмитрия Шпиленка, удостоившийся самой заслуженной награды. Среди коротышек отметили «30 секунд» Ивана Соснина — историю пары клоунов, опекающих маленьких пациентов хосписа. Анимация радовала

«Необыкновенной историей одного льва» Оксаны Холодовой. «Орлом» за вклад отметили выдающегося композитора Алексея Рыбникова, в прошлом году завоевавшего статуэтку «Унесенным ветром».

— Особенность нынешнего «Золотого орла» — в его ориентации на исторические проекты, - отметила редакционный директор и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева, - Академики чутко отметили эту тенденцию российского кино. Множество попыток переосмыслить прошлое, дать ему адекватное воплощение на экране. Все три проекта в сегменте телевизионных сериалов связаны с историей. Это «Я не могу без тебя» Юрия Мороза, где действие происходит в деревне в шестидесятых годов прошлого века, «Адмирал Кузнецов» Сергея Виноградова и «Столыпин» Алексея Андрианова. А в главной номинации были зрелищная ретро-мелодрама «Любовь Советского Союза» Ильи Лебедева, Никиты Высоцкого, Дмитрия Иосифовича и «Воздух» Алексея Германа-младшего о Великой Отечественной. Это означает, что наше кино достаточно окрепло, чтобы обращаться к серьезным темам из любого периода российской истории.

Согласимся с коллегой -- отечественное кино основательно окрепло для попыток возрождения большого стиля. Но, на наш взгляд, не образного строя. Оттого-то обращение к минувшему не вызывает отрады — оно происходит главным образом не от прилива уместных патриотических чувств и желания поделиться осмыслением большой истории, а из дефицита образного мышления, паразитирующего на художественных успехах советских эпох. В рамках данной коллизии приключился спарринг за главные статуэтки: «Воздух» представлял как-бы авторский продукт, а «Любовь Советского Союза» — прилежное воплощение продюсерского замысла тремя режиссерами (в одиночку уж никому не под силу постичь грандиозную бездну идей заказчиков).

Фреска Германа-младшего блистала намеками родства со стильными причудами Германа-старшего и суровым импрессионизмом Семена Арановича, но обнаруживала серьезную «уязвимость», едва боевая летчица проговаривалась, что на бой за Отчизну ее зовет психотравма фрейдистского толка. Творческие достижения «Любви Советского Союза» в исполнении Никиты Высоцкого, Дмитрия Иосифова и Илья Лебедева сверкнули ногами физкультурниц в мокрой кремлевской брусчатке и ослепительной синью, инкрустированную сталинскими соколами. Прочие приметы эпохи было густо смазаны цветокором в стилистике брутальной «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года. Соперники оказались равно достойны наград: в затянутых лентах сквозила духовная жажда особого рода, озвученная бессмертным Присыпкиным: сделайте нам красиво!

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"