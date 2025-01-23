«Плохая девочка» Халины Рейн: 50 оттенков успешной бизнес-вумен

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В прокате — эротическо-романтический психотриллер «Плохая девочка» Халины Рейн, попавший в основной конкурс Венецианского кинофестиваля и подаривший Николь Кидман Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

Оригинальный заголовок ироничен: Babygirl — «Малышка» или «Детка» - вовсе не «Плохая девочка», а успешная бизнес-вумен, проживающая в нью-йоркском особняке с бассейном и мечтающая лишь об оргазме. Внешне у Роми (Николь Кидман) все окей: заботливый муж (Антонио Бандерас) регулярно исправно исполняет супружеский долг, но отчего-то лучшим другом девушки остается порно, без которого как-то не задорно. Роми хочется чего-нибудь особенного, а чего она не знает. Однако, на дворе — канун Рождества и встреча с чудом…

Как-то по дороге в офис на героиню кидается сорвавшаяся с поводка овчарка. В последнее мгновение раздается свист — виляя хвостом, псина бросается к молодому незнакомцу и получив кусок печеньки забывает о жертве. Парень передает сучку подоспевшему хозяину, но, растворившись в толпе, задерживается в сердце спасенной дамы.

Вскоре Роми опознает чудо-молодца среди стажеров своей компании. На собеседовании проницательный новичок заявляет, что, судя по-всему, она из тех, кто любит подчиняться, а не руководить, и запросто сокращает дистанцию с леди-боссом. Остальное — дело техники. Пикантность ситуации в том, что хамоватый Сэмюэл (Харрисон Дикинсон) Роми мало интересен. Ей нравиться лишь воображать себя всецело преданной собачонкой, и партнер дарит ей эту возможность.

Вопреки пикантным ситуациям, речь идет не об освобождающей от условностей страсти, а претендующей на актуальность психологической коллизии. Кстати, рогатый муж капризницы — бродвейский режиссер — репетирует ибсеновскую «Гедду Габблер», воспевающую феминистку, не желающую подчиняться ни мужчинам, ни собственной природе, и логично завершающуюся суицидом героини.

Роми не столь радикальна, ее «бунт» — манифестация безрассудного подчинения — аукается с профессиональной деятельностью: СЕО-босс внедряет автоматические системы, оптимизирующие доставку складских товаров и воплощает в своих оживающих фантазиях ту же повадку автоматического послушания. Старательно опрощаясь, она бессознательно блокирует и купирует собственное воображение. Избавляясь от его постыдного гнета, Роми превращается в безэмоциональную машинку — лишенную эмпатии психопатку.

Первопроходцем жанра был Бунюэль, показавший как потакающая фантазмам буржуазка превращается в наложницу мужских фантазмов лишь затем, чтобы сорваться с поводка и растерзать своих «господ» в «Дневной красавице» 1967 года… Правда, в «Плохой девочке» патологический финал деградации остается за кадром пересевшей в режиссерское кресло голландской актрисы Рейн, ранее снявшейся в «Черной книге» Пола Верхувена, но не дотягивающей до саркастичной игры мэтра со штампами коллективного психо. Например, в верхувеновской психомедии «Она», где героиня актрисы Изабель Юппер отыгрывала фирменный образ, уже проработанный ею в лентах Шаброля и Ханеке. Будучи председателем жюри Венецианского смотра, именно Юппер и вручила своей заокеанской дублерше Николь Кидман Кубок Вольпи.

«Плохая девочка». США, Нидерланды, 2024

Режиссер Халина Рейн

В ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Эстер МакГрегор, Вон Райлли, Виктор Слезак, Лесли Сильва, Гайте Янсен, Роберт Фарриор

18+

В прокате с 16 января

Фото: кадры из фильма