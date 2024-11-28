Режиссер Светлана Быченко: «Соблюдая традицию, человек овладевает временем»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В кинотеатре «Эльдар» 29 ноября стартует Х Международный фестиваль «Разумный кинематограф», сулящий немало эстетических и научных открытий. «Культура» пообщалась с организатором смотра, документалистом Светланой Быченко.

— Как родилась идея фестиваля?

— Нас вдохновило природное и научно-популярное кино. Замечательный человек Олег Пантелеев организовал фестиваль «Первозданная Россия» и двенадцать лет назад пригласил меня собрать документальную программу. Мы назвали ее «Разумный кинематограф». Так именовали показы первых научно-популярных фильмов, в том числе о природе, например «Путешествие по Волге» двадцатых годов, шедшее с пояснениями приглашенного лектора. Нам хотелось объединить людей, снимающих природу. Подобно фотохудожникам-анималистам создать свой особый цех.

С самого начала мы понимали, что природное кино нельзя отделять от фильмов об этнографии, фольклоре, традиции. Потому что последняя тесно связана с природой. Именно поэтому «Разумный кинематограф» всегда показывал этнографические картины. В 2014-м наша программа превратилась в международный фестиваль, у нас появился новый партнер, медиагруппа «Красный квадрат». Еще мы постоянно сотрудничаем с ВООП, Росзаповедцентром, Ботаническим садом МГУ и эта поддержка «природных» структур для нас очень важна; в этом году генеральным партнером фестиваля стали «РЖД».

— Есть ли в России подобные смотры?

— Да, например, «Человек и природа». В отличие от него мы целиком ориентированы на зрителей — у нас нет высоколобого жюри, мы предоставляем площадку для общения зрителей, авторов и людей науки. У нас очень серьезный отбор картин. Им занимаются кинематографисты, биологи, орнитологи. Их участие серьезно влияет на отбор — нам просто не позволят брать неграмотные картины.

Кинофестивалей в России стало неприлично много — многие из них превратились в «междусобойчики», раздачу дипломов и призов. Нам же важно, чтобы фильмы наших авторов увидел, оценил и обсудил неравнодушный зритель. Он же определяет лауреатов в номинациях «Лучший фильм о природе», «о традиции, этнографии и фольклоре», так же «Приза зрительских симпатий» удостаивается научно-популярный фильм. Показы поделены на тематические сеансы и обсуждения в контексте мировой науки, философии и кинематографа. Авторы и гости фестиваля получают широкий спектр мнений — людям важно находить смыслы, размышлять, участвовать в диалогах. Нам важно и ценно, что есть такие зрители, которые посещают нашу программу с первых лет, из года в год мы их видим в кинозале. Значит, людям нравится «Разумный кинематограф».

— Как менялся фестиваль за десять лет?

— Уровень анималистических фильмов сильно вырос — наши кинематографисты стали лучше и больше снимать. Несмотря на некоторое техническое отставание, мы на равных соревнуемся с европейскими участниками и «Разумный кинематограф» - как площадка цехового общения — сыграл в этом заметную роль. Мы открывали новые имена, такие как Станислав Шуберт, Артур Рябицев, Татьяна Обозова. Артур и Татьяна — кандидаты биологических наук, увлекшиеся кино, росли вместе с нами. Это радует, как и прокатный успех постоянного участника фестиваля Дмитрия Шпиленка, побившего майские кассовые сборы игровых картин «Огненным лисом».

Ученые кинематографисты особенно нуждались в профессиональном общении и это движение породило ярких авторов.

В этом году наша отборочная комиссия рассмотрела рекордное количество заявок — более девяноста, двадцать (в основном, полнометражных) фильмов вошли в программу. В тренде — этнография. Ярко проявился и науч-поп, много фильмов-путешествий, особенно арктических. Главный сеанс программы «Земля и мы» представляет две российские премьеры: «Землю медведей» австрийца Генри Микса и дебют Юлии Шульгиной «Аист на крыше».

На сеансе «Природа и человек: испытывая себя» покажем «Хозяина Алтайских гор», «Ловушку для тигра» и иранский док «Рядом с волками». Цикл «Мы меняем природу, природа меняет нас» включает два фильма о лошадях — «Чувствуй» Лилии Дмитрик и «Бинго Бонго» Александры Фединой. Первый о любви к жеребенку, второй о хобихорсинге — виртуальной любви к лошадям. К ним примыкают «Последние кочевники» румына Драгоша Лумпана, лента, снимавшаяся в шести странах пятнадцать лет.

«Традиция и мы» пригласит посетить «Перевал Евгения Немова» с молодым манси, читающим рэп на родном языке. Сказитель «В краю печорских былин» порадует аутентичным исполнением северных преданий. «Анимационные и документальные фильмы для детей» представит работы студии «Пчела» на тему природы и человека.

30-го ноября важное событие — сеанс «К 90-летию писателя, геолога Олега Куваева» Он в свое время вдохновил не одно поколение геологов, воспел романтику труда и мужества! Мы подготовили выставку фотографий «Одиночные путешествия О.Куваева» - наследники писателя любезно предоставили нам негативы пленок, которые в разные годы автор снимал на Чукотке. Фото ранее не публиковались, а в кинозале покажем документальные картины Дмитрия Демина, снятые по сценариям Куваева о наскальных рисунках древних чукчей, «Остров Врангеля» - один из первых фильмов об острове и «Золото Чукотки».

В день закрытия, первого декабря вернемся к теме Традиции. Образцовый детский фольклорный коллектив «Веретенце» проведет мастер-класс по песни и пляске Курской области. Вместе с ребятами и их руководителем Валерией Петрушиной мы недавно снимали фильм «За русской песней» в деревнях Плехово, Борки и самой Судже — этих населенных пунктов теперь практически нет, все эвакуированы многие остались без домов. Хотим сказать мужественным курянам: мы с вами! Покажем наш фильм и станцуем знаменитую Курскую «Тимоню»!

Этот медитативный красивый танец плясали всем селом на православные праздники целыми днями. Есть легенда: когда в деревню заходил враг, а мужчин не было дома, женщины плясали «Тимоню» и супостат забывал за чем пришел.

Фронтовики писали домой: хочу дожить до Победы, чтобы вернуться и сплясать «Тимоню», - это не просто танец, это мистерия в буйстве звуков народных кугиклов, рожков, многолосья — через пятнадцать минут это звучание уносит далеко, ты впадаешь в какой-то «транс» в круговороте разноцветья курских костюмов — это не танец, это само волшебство!

Конечно, существовать сам по себе танец не может, ему нужна земля, на которой он родился, ему нужны люди, те самые бабушки и дедушки, которые чудом донесли до нас танец через века!

— Как связаны традиция и природа?

— Тысячью органических нитей. Все наши песни и танцы из природы, мы даже аплодировать научились у журавлей. А сердечко, которым мы признаемся в любви оно от кого? От лебедей: когда пара танцует, они сплетаются шеями… Вот скажите мне: что такое традиция?

— Существования в потоке того, что было до меня и пребудет после. В себе и в культуре, вне времени.

— Хорошая формулировка, но я думаю немного иначе. В моем фильме суджанский гончар сказал: «Моя задача — делать горшки только так, как делали мои предки!» Соблюдая традицию, человек овладевает временем — сначала делает один горшок в день, потом десять, потом тридцать, но при этом ничего не меняя, не добавляя, строго по канону. Не добавляя отсебятины, мастер овладевает Временем! В этом смысле традиция бессмертна, как и природа.

— Лишь то новое, что не потеряет лицо при встрече с традиционным, будет опознано нами в своем существе.

— Да, но нам агрессивно навязываются извращенные псевдо-традиции — например, «гендерные вечеринки» - когда на УЗИ празднуются итоги УЗИ: если зачался мальчик взрывают голубые петарды, а в честь девочки — розовые. Людям нужны традиции — свадьбы, похороны, праздники урожая и нового года, без этих ориентиров мы просто упадем в пропасть.

— Уже падаем. Подмена традиций враждебно самому существованию нашего вида. Мы сгинем, если не признаем: инноваторы человечества навязали нам, гомосапиенсам, межвидовую войну на истребление! Как бы вы сформулировали ключевое послание фестиваля?

— Наша цель — пробуждать любовь к природе и традициям, архаическим знаниям, скрывающимся в каждом из нас. Традиционная культура учит неразрывной связи человека и природы.

— Сегодня девяносто процентов мировой экологической повестки сводится к борьбе с фейком всемирного потепления, углеродных следов и парниковых газов. Какие реальные проблемы скрываются в тени этой клюквы, просматриваются ли они в кино?

— Мейнстрим — загрязнение природы, желание человека захватить и подчинить себе всю территорию Земли — от него просто некуда деться; однако, в последние годы усиливаются атаки на природу самого человека. Причем, речь не только об искусственных трансгендерных мутациях и чипизации, а о калечащих наши глаза и мозг излучениях обыкновенных ламп. Об их пагубном воздействии расскажет короткий метр Дарьи Артюшковой «Да будет LED». Зачем были внедрены ртутные, а затем неоновые лампы, убивающие зрение? Лучше лампы накаливания ничего не придумано — ее свет по своим характеристикам сравним с солнечным лучом.

— Человеческая природа ежечасно убивается в нас ежедневно в массовом порядке.

— А вместе с ней и природа как таковая, ведь в нас живет каждая пчела и цветок, леса, моря, небеса! Не щадя собственное естество, мы губим мир. По этому я настороженно отношусь к природным фильмам-катастрофам, развивая их постулаты мы приходим к Грете Тунберг и прочей ерунде. Взаимоотношения с природой начинаются с любви к ней. Прежде всего, нужно увидеть в ней равного себе — полюбить жука, отпустить с ладошки Божью коровку, из этой эмоции рождается познание и наука. Об этом расскажет чудесный фильм об энтомологах «Летные характеристики крошечных жуков» Дмитрия Завильгельского.

— Какова главная проблема фильмов и наук о природе…

— Изучение предметов, вырванных из среды существования. Важно, чтобы ученый видел свой объект в максимальном масштабе — взаимодействии существ, стихий, энергий и, даже, традиций. Когда исчезает какое-то животное, исчезает целый пласт связанной с ним культуры и это очень серьезно. Представьте, если исчезнет кукушка мы потеряем очень много, ведь по весне деревенские бабушки выходят с ней поголосить, передать приветы умершим. Сидишь себе, голосишь, а кукушка все ближе подлетает… Причем, в каждой области у кукушек своя тональность. Как-то в рязанской области я заголосила по-липецки, так кукушка подлетела и мне чуть на голову не села!

— Сегодня, однако, сами собой проявляются глобальные проблемы выживания. Например, исчезновение пчел.

— Татьяна Обозова делает об этом кино. Пчелы перестают танцевать, а потом погибают; виноват в этом исключительно человек. В грузинских лесах, например, исчезли цветы и пчелам стало нечего есть. Почему? Вырублены деревья. Для производства бумаги вырубают леса. Спасти их очень просто — нужно сажать коноплю, это гораздо дешевле, но злая воля отменила ее во всем мире, а Россия буквально создана для этой культуры — она растет повсюду, без всяких химикатов. Все экологические проблемы происходят из невероятной человеческой жадности и бороться с ней нужно не стращая катастрофами, а воспитывая человека в традиционных канонах, диктующих почтение к природе. Как бороться с жадностью, какие фильмы показывать — нужно думать. Ясно одно: нельзя объявлять программу глобального спасения. Под ее запрос сформируется бизнес-трек, превращающийся в сектантское безумие, которое мы и наблюдаем в камланиях на «углеродном следе». Я мечтаю прочитать энциклопедию истории нашего вида: когда и что мы ели, чем жили, во что веровали, на что уповали и зачем воевали. Такой книги, увы, пока нет.

— Зато есть кино! Каких авторов можно назвать классиками «разумного кинематографа»?

— Наш идеал — Юрий Ледин, думаем учредить приз его имени. Своим учителем я считаю воронежского биолога Леонида Семаго, снимавшего великолепное кино и писавшего прекрасные книжки. Вячеслав Белявов из Казахстана снимал прекрасное кино, его сын Олег Беляков тоже снимал прекрасные фильмы и не раз приезжал к нам на фестиваль, к сожалению, недавно его не стало. Сегодня прекрасно снимают природу Артур Рябицев (Салехард), Михаил Родионов (Москва), Иван Усанов с Алтая, москвичка Татьяна Обозова. Сейчас мы собираем книжку «Очерки из истории разумного кинематографа», надеемся издать ее в новом году.

— Снимать природное кино сложно. Как настраивались на работу про лесной микромир в авторской картине позапрошлого года «A lumine motus / Меня приводит в движение свет»?

— Технически было очень сложно. Все знают французский фильм «Микрокосмос», пять лет снимавшийся в специально построенном павильоне. Восхитительное, но ничуть не интересное зрелище, в котором насекомые работали как цирковые на манеже. Я также построила два павильона, первый — на Белгородчине, когда началась война и снаряды летали над головой, а второй — на болотах рядом. И вскоре поняла, что мои растения ведут себя не так, как на воле, им невозможно создать аутентичные условия в замкнутом пространстве. А, главное, - поняла я, - они теряют свою красоту, и мы вышли наружу. Изобретали свет, использовали около десяти фотоаппаратов, и специальный свет, с помощью которого снимали, когда натура уходила в тень. Сделали свет героем фильма и сняли растения в естественной среде. Это было смелое решение, ведь здесь нас подкарауливал главный враг — ветер. На протяжении съемок казалось, что ничего не получается — мы словно делали бесконечные пробы. Настрой был один, я говорила всем членам группы: «Будь как ребенок! Ведь мы вышли в лес…» и с этим ощущением прожили фильм. Мы двигались за весной — начали снимать в Белгородской области, где растут почти все наши российские первоцветы, затем — Липецкой, Московской, Псковской.

В детстве ходила встречать распускающиеся цветочки, знала час, когда они раскроются, сидела и размышляла: «Как же так, наверное первобытные люди видели как раскрываются цветы, а мы почему-то нет...» И я оказалась права - человеческому глазу доступно видеть, как раскрываются цветы — выхожу в поле и вижу это - ведь растения раскрываются дискретно, и это чудо можно развидеть! Но если меня спросить, какой самый сложный герой для фильма? Я отвечу - цветок! Не птица, не зверь… Казалось бы, цветок никуда не убежит, просто распустится, ан нет — в последний момент он вытягивался и выходил из кадра! Или, скажем, стоят два одуванчика, должны распуститься в семь утра, а им что-то не нравится, и они «молчат». Из нескольких бутонов раскроется тот, что у тебя за спиной, но, если рассказываешь им интересные веселые истории, они быстро реагируют. С каждым надо «договариваться» и на этом пути нас ожидали не только эстетические, научные открытия. Например, пион тонколистный под Ровеньками трое суток не раскрывался. Посмотрели в камеру — оказывается, на солнышко реагировал: приоткрылся, а чуть солнышко за тучку зашло — снова закрылся… Весь природный мир реагирует на свет и, в идеале, все в природе могут друг друга чувствовать и помогать. Старые травники знали: лечебные растения, которые вам сейчас нужны, найдутся под вашим окном — природа дает нам не только красоту, но и жизнь!

— Над чем работаете?

— Заканчиваю фильм «Приграничье» о прифронтовом Белгороде. В задумках есть и природные фильмы, но говорить о них еще рано.

Фотография предоставлена Светланой Быченко.