В сериале «Резервисты» режиссер Агранович продолжил рассказывать о событиях в ДНР

Светлана НАБОРЩИКОВА

Сериал с посвящением «Всем мобилизованным, живым и павшим. Клянемся помнить о вас всегда» сценарист и режиссер Владимир Агранович задумал как часть киновселенной ДНР. «Культура» убедилась в обоснованности смелого замысла.

Весной 2023 года в Сети появился сериал «Мобилизация» Владимира Аграновича, посвященный донбасским событиям февраля и марта 2022 года. Стартовал он с ТГ-канала продюсера фильма и сестры режиссера Екатерины Агранович, а продвижение на сетевые ресурсы ему обеспечило сарафанное радио, самая действенная из реклам. Рассказ о гражданском выборе трех товарищей смотрелся на одном дыхании и был полностью донецким — от сценария до места съемок.

Финал режиссер оставил открытым: главный герой Артем, решивший было покинуть Донецк, разворачивал машину и ехал обратно. Логично было бы ждать второго сезона, но авторы замахнулись на большее — решили создать киновселенную ДНР. В «Резервистах» есть упоминания о судьбах героев «Мобилизации», но главные в ней не они.

«Наш сериал основан на рассказах военных и демобилизованных студентов из ДНР. Вся команда, по сути, из республики. Демобилизованные студенты также исполняют здесь роли второго плана. Думаю, мы сняли «Резервистов» за одну двадцатую от стоимости обычного московского сериала», — предварил показ режиссер.

По его словам, сериал стал отчасти народным. Тротилом и оружием помогли батальоны «Спарта», «Пятнашка», «Ветераны», «Арбат». Консультировали кинематографистов бойцы с позывными «Шатун» и «Минутка». Локации специально готовить не пришлось. Штурм «Азовстали» снимали на самом заводе. Как и в «Мобилизации», в центре повествования три героя. Их позывные — Мангуст, Федя, Паша. Но если в предыдущем фильме герои — давние друзья, то здесь они знакомятся на сборном пункте.

Старшему, Мангусту (актер Игорь Рыбчинский), лет 40-45. Крепкий, немногословный, рассудительный. У него неплохая работа, уютная квартира, красавица жена, маленькая дочка. Все это Мангуст без колебаний оставляет. «Ты свое в 14-м уже отвоевал», — говорит жена. «Сейчас все по-взрослому», — отвечает он, отправляясь на новую войну.

О том, как Мангуст воевал, узнается из разговоров с сослуживцами. И здесь он тоже скуп на подробности. Из ополчения ушел, потому что «служить не хотел, воевать не давали». Вернулся в строй, потому что «раз могу, значит, должен». На вопрос: «Что ты здесь забыл?», отвечает: «Главное — не что я здесь забыл, а что вспомнил». Воспоминанию посвящен единственный в фильме флэшбэк. В 14-м враги убили старшую дочь Мангуста. Вернувшись с задания, он увидел разоренный дом и мертвого ребенка.

У Феди (Леонид Петров), парня лет двадцати, отличника и сердцееда, боевого прошлого нет, но есть человек, ради которого он готов променять студенческую жизнь на окопы. На столе у него портрет отца, погибшего в 14-м при штурме донецкого аэропорта. Когда новобранцы спрашивают друг друга, почему пошли на войну, он выдает базу: «Если сейчас все дома останутся, то дома уже не будет. Они отца забрали, я не смогу прийти к нему на могилу, если сейчас останусь дома».

О третьем герое Паше, Федином ровеснике (Александр Чуприна), известно немногое. Студент-медик, тихий, стеснительный. Отца нет, живет с мамой. На фронт не рвался, но получив повестку, явился куда положено. Кроме этих троих, в поле зрения режиссера еще с десяток персонажей: Хмель, Самара, Хакер, Штык, Шустрый, Философ… И рассказ о нескольких месяцах их жизни — от первого построения перед зданием пустующего клуба до момента сдачи азовцев в Мариуполе. Собственно, даже не рассказ, а отдельные зарисовки, объединенные общими героями. Тяжелый быт, бои, потери, редкие радости, вроде детских писем и спасенной собаки. Словом, будни войны. С поправкой на то, что речь о гражданских, которые в один день стали военными — надели форму, получили оружие и отправились на линию боевого соприкосновения. Без учебки, без бронежилетов, в железных касках. Им предстоит добыть в бою броники и шлемы. Предстоит научиться воевать и выживать. Мелочей в этом деле не бывает, от каждой зависит жизнь.

Надо знать, что ремень автомата должен быть перекинут через шею. Надо помнить, что у местных нельзя брать еду и питье. Надо ценить ночевку в нетопленом доме — в окопе спать хуже. Надо справляться с шоком, видя, как пули входят в тело человека. Надо привыкать к смерти товарищей. Надо убивать. Если не убьешь ты, убьют тебя. Для профессионалов-военных — это работа. Для резервистов, вчера еще гражданских, горький опыт самоопределения.

Они призваны на войну, но выбор — воевать или не воевать — у них есть. Донецк, где дом и родные, близко. Туда прилетает, но в остальное время город кажется мирным. Можно не вернуться оттуда из увольнения, служебной командировки или госпиталя. В неразберихе первых месяцев мобилизации людей не ищут. Они это четко знают, но возвращаются. «Я спать не могу, внутри что-то, я должен быть здесь, с вами», — признается Федя. Фильм — об этом. О том, что внутри. О том, что заставляет донецких новобранцев быть здесь и сейчас. В этом месте и в это время.

«Их больше, чем нас, у них лучше экипировка. Их готовили, нас нет. У них есть дроны и связь, у них есть все, у нас ничего. Но за нами Донецк, там наши матери, жены, девушки, дети. Представляете, что будет, если мы их не остановим? Мы единственная преграда между ними и нашим городом», — говорит Мангуст товарищам. Четкость посыла и искренность его воплощения искупают многие профессиональные погрешности картины. Благодаря им прощаешь и драматургическую несвязность, и ослабляющую эффект соучастия статичную камеру в длинных планах. Более того, напрягающая поначалу декларативность (в основе сценария — набор историй, произвольно распределенных между персонажами) в итоге становится достоинством. Документальная драма, изложенная по принципу: «И так бывает», оборачивается размышлением о происходящем.

Что говорят бойцы о себе и о войне? «На войне нечего ловить ради мести — она плохое топливо, сдирает изнутри, дальше только хуже. Хочешь выжить — ищи себе другой запал». «Тут по-честному все, не нужно притворяться. Не нужно надевать маску. Или ты, или тебя». «На войне много думать не надо. Только о том, чтобы выжить и чтобы бойцы твои выжили». «Война всегда случается внезапно. Просто случается — и все».

«Чем дольше на войне, тем меньше шансов выжить: мои, похоже, уже исчерпались».

«Я, когда шел, думал, что за Родину стоим. И что она важнее всего. — Вот, видишь, ты ставишь Родину выше своей собственной жизни. Значит, уже не можешь быть атеистом». «На войне атеистов не бывает. Если ты веришь, что твоя душа конечна, то зачем тебе рисковать? Те, кто в это верит, давно свалили, а мы здесь». «Тебя не смущает, что ты можешь погибнуть и не прожить жизнь, ради которой был рожден? — Кто знает, ради чего я и ты были рождены, может, как раз ради этого».

По сути, «Резервисты» — проговоренная в солдатских беседах философия донбасской войны, ее осмысление и мотивация. То, что помогает преодолевать страх, идти вперед, приближать Победу. Но, пожалуй, главное откровение фильма не о войне, а о понятии, прямо ей противоположном.

«Что такое любовь? — задается вопросом Мангуст. — Это не страсти-ссоры, а вот так: бросил камушек в воду, волны пошли-ушли, а потом тишина, безмятежность, вот где-то там и скрывается любовь». Любовь не может отвести пулю, обезвредить мину — гибнут и те, кого любят. Но тем, кто остался в живых, она дает надежду на грядущую, кровью добытую тишину.

В отличие от «Мобилизации», «Резервистам» не пришлось начинать путь к зрителям с соцсетей. Сериал стартовал с показов на открытых площадках в Донецке и Харцызске, затем переместился на ведущие отечественные видеосервисы. На платформе Wink, где состоялась премьера, фильму выставлена рекордная зрительская оценка — 9,1 из десяти возможных, и это явный заказ на продолжение. «История уже есть, — сообщил журналистам Владимир Агранович, — но хотелось бы чуть по-другому дальше пойти». Если звезды сойдутся, съемки новой версии киновселенной ДНР начнутся весной будущего года.