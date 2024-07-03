Под напором стали и огня: к юбилею фильма «Трактористы»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Восемьдесят пять лет назад, 3 июля 1939 года, на экранах отечественных кинотеатров состоялась премьера картины «Трактористы». Возможно, наиболее яркая отечественная кинолента предвоенного периода.

В мутные и турбулентные девяностые годы, после распада СССР, порожденный перестройкой плюрализм мнений подвел общество к опасной черте. Многие начали с неистовством, достойным лучшего применения, поливать грязью историю своей страны. Веяния, когда стало модным хулить советское прошлое, еще свежи в памяти — прошло совсем мало времени.

Нет ничего удивительного в том, что многие деятели искусства, воспевавшие в своих произведениях социалистический строй, были тогда подвергнуты огульной и беспощадной критике. Среди тех, кому досталось «на орехи», был и режиссер, лауреат шести Сталинских премий, кавалер трех орденов Ленина, Иван Александрович Пырьев. Выдающегося кинематографиста упрекали в излишней идеологизированности, бессовестном приукрашивании действительности и выпирающей буквально из каждого кадра рабоче-крестьянской «засахаренности».

Те, кому пришлось по душе новомодное жонглирование отвратительным термином «совок», говорили, что пырьевские ленты представляют собой не столько художественные фильмы, сколько кричащие плакаты. Где актеры не играют, а декламируют, общаются при помощи не диалогов, а лозунгов, а сюжеты и высосаны из пальца.

Но время все расставило по своим местам, и, когда сегодня заходит речь о старом добром советском кино, имя Ивана Пырьева приходит на ум одним из первых. Основатель и первый председатель Союза кинематографистов СССР снял несколько фильмов, которым забвение не грозит. И в славном ряду его произведений («Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки», «Испытание верности» и других) фильм «Трактористы» занимает особое место. Благодаря этой картине режиссер обрел всесоюзную славу — к 1939 году Иван Александрович создал шесть лент, ни одна из которых по уровню народной популярности не могла сравниться с той самой, седьмой по счету. Не исключено, что «Трактористы» — вообще главный шедевр мастера.

Не будет преувеличением сказать, что в этой, одной из самых патриотичных картин за всю историю отечественного кинематографа, на экран впервые был выведен образ идеального советского человека: рубаха-парень, обаятельный балагур и самоотверженный труженик. Который может и трактор починить, и медицинскую помощь оказать, и народ за собой повести, и лихо сплясать, и, аккомпанируя себе на гармошке, песню спеть.

Музыкально-лирическое наполнение фильма — отдельная история. К сотрудничеству Пырьев привлек молодого поэта Бориса Ласкина, перед которым поставил непростую задачу: как можно оперативнее представить текст песни, прославляющую подвиг дальневосточных героев-танкистов. Борис Савельевич блистательно справился с задачей и с готовыми семью строфами, известными сегодня каждому, отправился к композиторам, братьям Даниилу и Дмитрию Покрассам, которых небезосновательно принято считать родоначальниками советской революционной песенной эстетики. Их перу, помимо прочих, принадлежат такие, обретшие бессмертие, композиции, как «Марш Буденного» («Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ...»), «Казаки в Берлине» («Едут, едут по Берлину наши казаки...»), «Москва майская» («Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...») и другие «нетленки».

Легенда гласит, что на написание музыки к песне «Три танкиста» у братьев ушло не более часа. Если это действительно так, то перед нами редчайший случай рождения подлинного шедевра, созданного в максимально сжатые сроки. «Три танкиста» — возможно, вообще лучшая песня про пограничников. В картине есть и не менее выдающееся музыкальное произведение, созданное по похожему «скорострельному» сценарию, — «Марш советских танкистов» («Броня крепка и танки наши быстры...»), которая может расцениваться как неофициальный гимн советского гражданина...

Актерская работа в «Трактористах» — выше всяких похвал. Подобранный Пырьевым ансамбль исполнителей главных ролей работает безукоризненно. Сыгравшего роль Клима Ярко Николая Крючкова (и спевшего в кадре «Трех танкистов») вполне можно назвать первым советским «секс-символом» (хотя в те годы, ясное дело, никто подобными терминами не оперировал). Неслучайно ведь мастер скоростной вспашки Марьяна Бажан (она же Марина Ладынина) в одной из сцен, штудируя книгу про танкистов, мечтательно произносит: «Танкист должен быть выносливым, спокойным, решительным... и красивым».

Именно что танкист — и это важнейшая деталь в сюжетной канве картины. Ведь хотя фильм про трактористов, не секрет, что трактор в данном случае — своеобразный символ мирного танка. И не случайно: в обществе царило подспудное настроение надвигающейся войны, герои готовы были пересесть в настоящие танки по первому призыву. Бессмертные строчки Ласкина красноречиво об этом свидетельствуют:

А если к нам полезет враг матерый,

Он будет бит повсюду и везде!

Тогда нажмут водители стартеры

И по лесам, по сопкам, по воде,

Гремя огнем, сверкая блеском стали

Пойдут машины в яростный поход...

Возвращаясь к актерскому составу «Трактористов», нельзя не отметить еще двух колоритных мастеров экрана. Роль Назара Думы стала первой крупной работой в кинокарьере Бориса Андреева, в дальнейшем режиссеры будут неоднократно эксплуатировать убедительно созданный им образ добродушного простака-увальня. Что же касается Петра Алейникова (в этом году отмечается 110 лет со дня рождения этого незаурядного артиста), то к роли очаровательного бездельника Савки Петр Мартынович подошел в статусе звезды экрана первой величины. За его плечами была уже работа в настоящих кинохитах: «Семеро смелых», «Комсомольск», «Человек с ружьем», «Истребители» и других...

«Трактористы» были с восторгом приняты советским зрителем. Не исключено, что аудитория пырьевского кинохита могла бы быть куда шире, и картина стала бы не только достоянием отечественного кинематографа. Фильм был включен в программу дебютного Каннского кинофестиваля, который не состоялся в связи с началом Второй мировой войны.

Эта лента никогда не утрачивала своего очарования — ее можно пересматривать бесконечно: высокий художественный уровень и актуальность в «Трактористах» сочетаются на редкость удачно. Заявленный как кинокомедия, фильм, тем не менее, оказывается куда глубже и серьезнее. Даже не сходящие с лиц актеров улыбки, бойкие песни и сюжет, комично выстроенный вокруг классического любовного треугольника, —не в состоянии затмить тревожности момента. Не пройдет и двух месяцев после премьеры, как разразится глобальная катастрофа, и предчувствие беды сквозит во многих эпизодах картины, пусть и разыгранных в подчеркнуто бравых и лихих тонах. А сегодня фабула фильма, если попытаться оставить в стороне его «водевильную» составляющую, и вовсе не представляется сколь-нибудь веселой. Мир вновь замер в напряженном ожидании непоправимого, а фразу, произнесенную Климом Ярко в прологе картины «Нет, ребята, ни в Москву, ни в Грузию я не поеду. В степь хочется, на Украину. Эх и хороши у нас степи, ребята», без щемящей горечи воспринимать не получается.