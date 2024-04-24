Режиссер и продюсер Сарфараз Алам Сафу: «Люблю каждый уголок России, где бывал и снимал»

Светлана НАБОРЩИКОВА

В Павловском Посаде открывается фестиваль «17 мгновений», посвящённый народному артисту СССР Вячеславу Тихонову. В составе жюри — индийский режиссер и продюсер Сарфараз Алам Сафу. «Культуре» он рассказал, чем поразил его легендарный Штирлиц и какой фильм он хочет снять на Красной площади.

— Почему вы приняли приглашение участвовать в работе жюри?

— Имени Вячеслава Тихонова было достаточно для моего согласия. Кроме того, я изучил историю фестиваля, и пришел к выводу, что организаторы всегда выбирали хорошие фильмы.

— Видели ли вы картину «Семнадцать мгновений весны», давшую название форуму, другие работы нашего актера?

— Да, конечно. Вячеслав Тихонов — выдающийся мастер, а советские фильмы всегда впечатляют. В Индии с удовольствием смотрят вашу киноклассику. Я вспоминаю первые кадры «17 мгновений весны». Герой Тихонова смотрит в небо на улетающий вдаль клин журавлей. Как же круто это снято! А ведь снимали много лет назад, когда о современных технологиях еще не знали.

— Есть ли в Индии киногерой, занимающий аналогичное место в сердцах поколений зрителей?

— Если говорить о степени популярности, о знаменитостях, чьи имена у всех на слуху, могу назвать Дилипа Кумара. Наши критики провозгласили его величайшим актером в истории Болливуда. Король трагедии» — так его называли. Но я не стал бы сравнивать так прямо. Все-таки наши кинематографии — разные. Российское кино и русский стиль актёрской игры очень отличаются от индийского. У нас, можно сказать, все очень громко, много эмоций. У русских сдержанная манера, все эмоции внутри.

— Фестиваль «17 мгновений» поддерживает в первую очередь молодых кинематографистов, создающих фильмы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра. Есть ли в Индии подобные форумы?

— Я бы в первую очередь назвал Индийский международный фестиваль детского кино (ICFFI). У нас его называют «Золотой слон». Есть и другие, но они не очень популярны, а этот форум всегда собирал полные залы. Кстати, на Девятом фестивале в 2015 году победил российский фильм «Небесный верблюд» режиссера Юрия Фетинга. К сожалению, из-за пандемии фестиваль был приостановлен, а сейчас бюрократические процедуры мешают его возобновлению, но, повторюсь, это очень хороший фестиваль, и я надеюсь, что он еще порадует нас хорошим кино.

В Индии есть разные киноиндустрии, а том числе голливудского масштаба — с компьютерной анимацией, спецэффектами. Но фильмы, снятые о семье, родителях, чувствах всегда востребованы. Наша публика любит такое кино, я тоже предпочитаю его всем остальным жанрам.

— Могут ли такие фильмы приносить хорошую кассу?

— Если сценарий хорошо написан, и режиссер его хорошо снял, любой фильм может быть кассовым.

— У вас есть любимая индийская картина для семейной аудитории?

— Назову «Звездочки на земле» режиссера Аамира Кхана. Рекомендовал бы его к просмотру. Речь там идет о восьмилетнем мальчике Ишане, который болен дислексией, но об этом мы узнаем только в конце истории. Не буду пересказывать сюжет, скажу лишь, что это трогательная и поучительная история. Она о том, как важно встретить человека, который примет тебя таким, какой ты есть, даже вопреки неприятию окружающих, и о том, как благодаря труду и упорству можно преобразить свою жизнь. Ну и, конечно, о том, как важно любить и быть неравнодушным к чужой беде.

— Вы сотрудничали с Роскино, которое организует дни российского кино в Индии. В чем состояла ваша задача и насколько эффективно этот фестиваль знакомит индийского зрителя с нашим кинематографом?

— Мое участие связано с подготовкой программы. Я работал с отборщиками из Роскино, рассказывал, на что обратить внимание при выборе картин, что может понравиться индийскому зрителю, а от чего лучше отказаться. Иными словами, давал некую установку на правильный отбор.

Что касается эффективности, то думаю, оптимальный вариант для такого фестиваля, когда картины показываются и в обычном кинотеатре, и в кинотеатре-онлайн. Это позволяет существенно нарастить аудиторию. В Индии, впрочем, как и в России, популярность онлайн- кинотеатров резко возросла в период пандемии. Когда залы не работали, кинокомпании предпочитали сразу показывать кино на стримингах. Интерес наших зрителей к этому формату сохранился и после снятия карантина. Опыт онлайн-показов фильмов фестиваля на одной из популярных в Индии платформ принес хорошие результаты. Думаю, что стоит его продолжить.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы российско-индийской копродукции в области кинопроизводства?

— Колоссальные перспективы. Дело за результатами.

— К одному результату вы уже непосредственно причастны. Прошла информация о том, что вы станете сопродюсером российского-индийского игрового фильма «Жемчуг». О чем он будет?

— История очень добрая и очень важная. Главная героиня — девочка. Она живет в сибирском городе со своей старой бабушкой, которой самой нужна помощь. Бабушка влюблена в индийское кино, вслед за ней и внучка начинает его любить. Девочку удочеряет московская семья, и бабушка на прощание шьет ей куклу-оберег и называет ее Митхун. Вот такая завязка.

— Видимо, бабушка — поклонница Митхуна Чакраборти, который снимался в музыкальных мелодрамах «Танцор Диско» и «Танцуй, танцуй», очень популярных в Советском Союзе?

— Не буду раскрывать всех секретов. Важно, что нас поддержало Министерство культуры России, мы получили грант, и, думаю, в конце года начнем снимать. Локации расположены в Ханты-Мансийске, Москве и индийском Мумбаи. Будут задействованы индийские и российские актеры. Кстати, соглашение о сотрудничестве мы подписали в Ханты-Мансийске, во время фестиваля «Дух огня». В его рамках прошла киносессия стран БРИКС, куда, как вы знаете, входит Индия. Для Югры это не первый фильм с индийским участием. В прошлом году здесь снимался «Снежный цветок» режиссера Ганжендра Ахире.

Режиссер нашей картины — Тина Баркалая, продюсер с российской стороны — Катя Филиппова. Мне очень нравятся эти люди. Думаю, все получится у нас хорошо, дай Бог.

— Рибейты, позволяющие вернуть часть средств, затраченных на производство, если фильм способствует популяризации той или иной местности, уже стали частью кинопроцесса. Достаточно ли привлекательна для зарубежных кинематографистов российская система?

— К сожалению, за рубежом пока мало знают о том, как работают рибейты в России и как можно посредством участия в них оптимизировать кинопроизводство. В то же время я знаю, что регионы России, в том числе Югра, включились в нее. И российские производители, думаю, уже почувствовали свою выгоду. Мне кажется, стоит более активно информировать зарубежных кинематографистов, в том числе индийских, обо всех аспектах этого процесса. Польза будет обоюдная.

Индия — страна с огромным населением, любящим кино. В год продается почти 3 миллиона билетов. И если индийцы посмотрят фильмы, снятые нашими кинематографистами в России, им будет интересно самим приехать, увидеть места съемок, а это означает гарантированный туристический поток.

И еще одно соображение. Индийское кино может сниматься в России, но и русские кинематографисты могут работать в Индии. Съемки, аренда студии, услуги по пост-продакшену у нас обходятся дешевле.

— Вы говорите по-русски, часто бываете в нашей стране. Как это повлияло на ваше личное и профессиональное становление?

— Для меня Россия — второй дом. Мне было 16 лет, когда родители отправили меня в Москву. Этот город мне много чего дал и много чему научил. Можно сказать, что я тут вырос. Учился в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Я как будто попал в другой мир, открыл для себя много нового и необычного.

— Есть ли у вас в России любимые места, где бы вам хотелось делать кино?

— Я люблю каждый уголок России, где бывал и снимал. Я уже много где был. Сейчас собираюсь работать в Ханты- Мансийске. Очень хотелось бы снимать на Байкале. А еще у меня есть мечта снять на Красной площади большое представление с песнями и танцами, наподобие индусских празднеств. И чтобы множество людей, больше тысячи, думаю, в нем участвовало.

Фотографии предоставлены фестивалем "17 мгновений" и Сарфаразом Аламом Сафу .

