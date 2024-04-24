Режиссер и продюсер Сарфараз Алам Сафу: «Люблю каждый уголок России, где бывал и снимал»

24.04.2024
— Почему вы приняли приглашение участвовать в работе жюри?
— Имени Вячеслава Тихонова было достаточно для моего согласия. Кроме того, я изучил историю фестиваля, и пришел к выводу, что организаторы всегда выбирали хорошие фильмы.
— Видели ли вы картину «Семнадцать мгновений весны», давшую название форуму, другие работы нашего актера?
— Да, конечно. Вячеслав Тихонов — выдающийся мастер, а советские фильмы всегда впечатляют. В Индии с удовольствием смотрят вашу киноклассику. Я вспоминаю первые кадры «17 мгновений весны». Герой Тихонова смотрит в небо на улетающий вдаль клин журавлей. Как же круто это снято! А ведь снимали много лет назад, когда о современных технологиях еще не знали.
— Есть ли в Индии киногерой, занимающий аналогичное место в сердцах поколений зрителей?
— Если говорить о степени популярности, о знаменитостях, чьи имена у всех на слуху, могу назвать Дилипа Кумара. Наши критики провозгласили его величайшим актером в истории Болливуда. Король трагедии» — так его называли. Но я не стал бы сравнивать так прямо. Все-таки наши кинематографии — разные. Российское кино и русский стиль актёрской игры очень отличаются от индийского. У нас, можно сказать, все очень громко, много эмоций. У русских сдержанная манера, все эмоции внутри.
— Фестиваль «17 мгновений» поддерживает в первую очередь молодых кинематографистов, создающих фильмы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра. Есть ли в Индии подобные форумы?
— Я бы в первую очередь назвал Индийский международный фестиваль детского кино (ICFFI). У нас его называют «Золотой слон». Есть и другие, но они не очень популярны, а этот форум всегда собирал полные залы. Кстати, на Девятом фестивале в 2015 году победил российский фильм «Небесный верблюд» режиссера Юрия Фетинга. К сожалению, из-за пандемии фестиваль был приостановлен, а сейчас бюрократические процедуры мешают его возобновлению, но, повторюсь, это очень хороший фестиваль, и я надеюсь, что он еще порадует нас хорошим кино.
В Индии есть разные киноиндустрии, а том числе голливудского масштаба — с компьютерной анимацией, спецэффектами. Но фильмы, снятые о семье, родителях, чувствах всегда востребованы. Наша публика любит такое кино, я тоже предпочитаю его всем остальным жанрам.
— Могут ли такие фильмы приносить хорошую кассу?
— Если сценарий хорошо написан, и режиссер его хорошо снял, любой фильм может быть кассовым.
— У вас есть любимая индийская картина для семейной аудитории?
— Назову «Звездочки на земле» режиссера Аамира Кхана. Рекомендовал бы его к просмотру. Речь там идет о восьмилетнем мальчике Ишане, который болен дислексией, но об этом мы узнаем только в конце истории. Не буду пересказывать сюжет, скажу лишь, что это трогательная и поучительная история. Она о том, как важно встретить человека, который примет тебя таким, какой ты есть, даже вопреки неприятию окружающих, и о том, как благодаря труду и упорству можно преобразить свою жизнь. Ну и, конечно, о том, как важно любить и быть неравнодушным к чужой беде.
— Вы сотрудничали с Роскино, которое организует дни российского кино в Индии. В чем состояла ваша задача и насколько эффективно этот фестиваль знакомит индийского зрителя с нашим кинематографом?
— Мое участие связано с подготовкой программы. Я работал с отборщиками из Роскино, рассказывал, на что обратить внимание при выборе картин, что может понравиться индийскому зрителю, а от чего лучше отказаться. Иными словами, давал некую установку на правильный отбор.
Что касается эффективности, то думаю, оптимальный вариант для такого фестиваля, когда картины показываются и в обычном кинотеатре, и в кинотеатре-онлайн. Это позволяет существенно нарастить аудиторию. В Индии, впрочем, как и в России, популярность онлайн- кинотеатров резко возросла в период пандемии. Когда залы не работали, кинокомпании предпочитали сразу показывать кино на стримингах. Интерес наших зрителей к этому формату сохранился и после снятия карантина. Опыт онлайн-показов фильмов фестиваля на одной из популярных в Индии платформ принес хорошие результаты. Думаю, что стоит его продолжить.
— Каковы, на ваш взгляд, перспективы российско-индийской копродукции в области кинопроизводства?
— Колоссальные перспективы. Дело за результатами.
— К одному результату вы уже непосредственно причастны. Прошла информация о том, что вы станете сопродюсером российского-индийского игрового фильма «Жемчуг». О чем он будет?
— История очень добрая и очень важная. Главная героиня — девочка. Она живет в сибирском городе со своей старой бабушкой, которой самой нужна помощь. Бабушка влюблена в индийское кино, вслед за ней и внучка начинает его любить. Девочку удочеряет московская семья, и бабушка на прощание шьет ей куклу-оберег и называет ее Митхун. Вот такая завязка.
— Видимо, бабушка — поклонница Митхуна Чакраборти, который снимался в музыкальных мелодрамах «Танцор Диско» и «Танцуй, танцуй», очень популярных в Советском Союзе?
— Не буду раскрывать всех секретов. Важно, что нас поддержало Министерство культуры России, мы получили грант, и, думаю, в конце года начнем снимать. Локации расположены в Ханты-Мансийске, Москве и индийском Мумбаи. Будут задействованы индийские и российские актеры. Кстати, соглашение о сотрудничестве мы подписали в Ханты-Мансийске, во время фестиваля «Дух огня». В его рамках прошла киносессия стран БРИКС, куда, как вы знаете, входит Индия. Для Югры это не первый фильм с индийским участием. В прошлом году здесь снимался «Снежный цветок» режиссера Ганжендра Ахире.
Режиссер нашей картины — Тина Баркалая, продюсер с российской стороны — Катя Филиппова. Мне очень нравятся эти люди. Думаю, все получится у нас хорошо, дай Бог.
—Рибейты, позволяющие вернуть часть средств, затраченных на производство, если фильм способствует популяризации той или иной местности, уже стали частью кинопроцесса. Достаточно ли привлекательна для зарубежных кинематографистов российская система?
— К сожалению, за рубежом пока мало знают о том, как работают рибейты в России и как можно посредством участия в них оптимизировать кинопроизводство. В то же время я знаю, что регионы России, в том числе Югра, включились в нее. И российские производители, думаю, уже почувствовали свою выгоду. Мне кажется, стоит более активно информировать зарубежных кинематографистов, в том числе индийских, обо всех аспектах этого процесса. Польза будет обоюдная.
Индия — страна с огромным населением, любящим кино. В год продается почти 3 миллиона билетов. И если индийцы посмотрят фильмы, снятые нашими кинематографистами в России, им будет интересно самим приехать, увидеть места съемок, а это означает гарантированный туристический поток.
И еще одно соображение. Индийское кино может сниматься в России, но и русские кинематографисты могут работать в Индии. Съемки, аренда студии, услуги по пост-продакшену у нас обходятся дешевле.
— Вы говорите по-русски, часто бываете в нашей стране. Как это повлияло на ваше личное и профессиональное становление?
— Для меня Россия — второй дом. Мне было 16 лет, когда родители отправили меня в Москву. Этот город мне много чего дал и много чему научил. Можно сказать, что я тут вырос. Учился в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Я как будто попал в другой мир, открыл для себя много нового и необычного.
— Есть ли у вас в России любимые места, где бы вам хотелось делать кино?
— Я люблю каждый уголок России, где бывал и снимал. Я уже много где был. Сейчас собираюсь работать в Ханты- Мансийске. Очень хотелось бы снимать на Байкале. А еще у меня есть мечта снять на Красной площади большое представление с песнями и танцами, наподобие индусских празднеств. И чтобы множество людей, больше тысячи, думаю, в нем участвовало.
Фотографии предоставлены фестивалем "17 мгновений" и Сарфаразом Аламом Сафу .