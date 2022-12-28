«Дни короткометражного кино»: о вечном и больном

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Подвел итоги Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино». Перед закрытием в Центральном доме кинематографиста прошел круглый стол на тему «Молодежный центр Союза кинематографистов России. Перезагрузка».

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Бывший директор, а ныне наставник Молодежного центра продюсер Дмитрий Якунин, представил нового руководителя — актрису и режиссера Екатерину Лебедеву — и поделился юбилейными достижениями: «За десять лет мы провели пятнадцать московских питчингов и более шестидесяти региональных. Лауреаты в игровом кино получили шестнадцать субсидий Минкультуры и Фонда кино, а документалисты — более тридцати от министерства и Института развития интернета. По итогам наших конкурсов снято более двухсот работ, становившихся участниками и лауреатами ключевых российских смотров — ММКФ, «Кинотавра», «Короче» и других... Ключевыми проектами Молодежного центра также являются Международные кинофестивали «Дни короткометражного кино» и «Будем жить!», бизнес-площадка Московского международного кинофестиваля, конкурс социальных видео «Хорошая история».Екатерина Лебедева рассказала о запуске новых направлений Центра, в числе которых «ребрендинг, укрепление взаимодействия с гильдиями и приемной комиссией Союза кинематографистов, государственными и частными киношколами». Одна из приоритетных задач — создание сообщества молодых кинематографистов России, участники которого получат возможность найти работу по специальности и команду для реализации творческого проекта, наладить коммуникации с такими же начинающими, молодыми и активными личностями: «Мы хотим быть полезными молодежи и стремимся понять ее запросы, ценности и смыслы, — отметила новый руководитель. — В числе новых направлений планируется продвижение инновационных технологий в профессиональное молодежное сообщество, привлечение в Союз новых членов, развитие региональной деятельности, проведение QA-сессий, круглых столов с представителями грантовых конкурсов ИРИ, Росмолодежи, общества «Знание».Продюсер, режиссер и педагог Алексей Учитель высоко оценил и поддержал планы Молодежного центра: «Я неоднократно говорил, что в России необходимо создать киностудию федерального уровня для дебютов. Возможно, такая киностудия должна быть создана на базе вашей организации. Кому, как не молодежи, заниматься поддержкой дебютантов!»«Новой команде — куража, удачи и настойчивости! — напутствовал коллег директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение», киножурналист и продюсер Иван Кудрявцев. — Сейчас время больших проектов: сообщество остро нуждается в информации и поддержке в стремительно меняющемся мире, у центра есть все возможности дать свой эффективный ответ на эти запросы времени. Правовое, финансовое, образовательное содействие молодым кинематографистам, поиск и создание новых точек контакта с большой индустрией — часть великой миссии, которую центру выпала честь реализовать, — сил и творческой отдачи!»Заслуги центра перед отраслью, и правда, трудно преувеличить… Однако при подведении итогов благопожелания подвисли в воздухе. Гран-при «Дней короткометражного кино» вручили семейной сказке «Новая мама» Александры Кузовковой — истории девочки, переживающей родительский разлад, и напоминающей Хармса в пересказе Петрушевской. Отец приводит мачеху, и та сживает пионерку со свету — Маруся убегает в дремучий лес, а когда возвращается под родной кров, узнает, что новобрачные обзавелись справкой о ее кончине…Приз за лучшую режиссуру присудили онко-драме «С собой» Никиты Сички. Эта страшилка следует вектору, заданному главным призером ММКФ «Здоровым человеком» Петра Тодоровского — надуманной клюкве о журналисте спортивного телеканала, ставшего хосписным волонтером. Сичка поручает заботу об умирающей даме ее товарищу по несчастью, да только тщетно — условная лавстори не вызывает эмоций за отсутствием внятной интриги. И тут, и там не хватало главного — отношений, ощущений, легкого дыханья... Зато просматривалась железная диалектика — и подростковый сюжет, и «социально ответственная лента» обозначили диапазон авторских высказываний, смахивающих на потасовку нанайских мальчиков: детская трагедия оттопталась в наигранном фантазме, взрослая — у края смертной сени. Один режиссер побаловался перебором занятных мизансценок, другой — смакованием неосязаемых «чувств»; хилые замыслы маскировали чистописания под присмотром начинающих продюсеров и адресовались единственному зрителю и работодателю, окончательному продюсеру. Само собой, этот «отраслевой зажим» сказался на игре актеров, прозябающих в какой-то зевотной пустоте и озадаченных лишь тем, чтобы бережно пронести зябкий внутренний мир сквозь юдоль скорбного бесчувствия.В этот метасюжет вписывается и третий по значимости, отмеченный «За сложное художественное решение» и «Лучшую роль» трагифарс «Геннадий у аппарата» Ильи Пономарева — история зощенковского обывателя (Юрий Кузнецов), пытавшегося наладить коммуникацию с миром через домашний телефон. Все тщетно — заявившийся в прологе милиционер предупредил: в доме орудует банда квартирников, вызванивающая и заманивающая на улицу владельцев аппаратов. Тусклая советская фактура выписана достоверно, а главное — в нее органично инкрустирована растерянность маленького доверчивого человека, но и в данном случае автор не вполне справляется с диалогами и актерами... Пугают, да не страшно; забавляются, а не весело.В целом короткометражный бал дебютантов правят условные ретросюжеты, свидетельствующие об унынии и неверии в сколь-нибудь привлекательное будущее, а тем паче — «кураж, удачу и большие проекты». Авторы и персонажи ничуть не ассоциируются с выпавшими стране испытаниями и отчасти поэтому рассчитывают не на понимание, а лишь толику сочувствия.До пятнадцатого февраля желающие смогут посмотреть картины «Дней короткометражного кино» в рамках «эха» киносмотра в арт-пространстве Хлебозавода.