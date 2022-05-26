«Аманат» Антона Сиверса и Рауфа Кубаева: рай под сенью сабель

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах — мелодрама «Аманат», рассказывающая о судьбе сына кавказского инсургента, русского офицера Джамалуддина Шамиля. «Культура» пообщалась с создателями картины: режиссером Антоном Сиверсом и историческим консультантом Андреем Маловым-Гра.

— Оператор ленты назвал ее исторической сказкой… Как возник замысел?

Антон Сиверс:

— Идею предложил наш продюсер Шамиль Джафаров, уроженец Дагестана, долгое время живущий в Москве; история аманата чем-то созвучна его биографии, поэтому он был крайне требователен к работе. Сказочный эпитет меня немного покоробил: скорее, «Аманат» — история любви, вечный сюжет на фоне глобальных исторических катаклизмов вроде «Ромео и Джульетты».

— Как сложился ваш тандем с сорежиссером Рауфом Кубаевым?

— Довольно стихийно, но речь скорее о сотрудничестве. Из-за финансовых проблем и локдауна картина делалась шесть лет, я не успел включиться после простоя, успев снять первую половину материала — петербуржскую историю Джамалуддина, а Рауфа пригласили на кавказскую натуру.

— Картина получилась практически бесшовной. Что было известно о герое?

— И много, и мало. Писем и воспоминаний почти не осталось — мы знали ключевые этапы биографии, увлечение Джамалутдина науками и историю любви к Елизавете Олениной во время его службы в Торжке, сценарий целиком основан на этих фактах.

— Внезапная смерть героя породила массу слухов и домыслов...

— Это так, но, вероятнее всего, причиной стала болезнь легких.

— Довольно странно: наследник имама, миротворец, внезапно погибает в эпицентре межплеменного конфликта. Загадочны также причины, побудившие Шамиля отдать сына в заложники русским и продолжить восстание.

— Осада крепости Шамиля продолжалась сорок дней, иной возможности снять блокаду просто не было.

— Как нашли исполнителя главной роли?

— Волей случая. Кастинг проводили в Москве, но внезапно оказалось, что наш герой — петербуржец, выпускник СПБГУКИТ. Амин Хуратов поразил меня с первого дня знакомства — этого юного «Гамлета» мы и искали.

— Съемки проходили на местах событий?

— Отчасти, к сожалению дом Оленевых в центре Торжка оказался застроен современными зданиями. Но мы охватили Павловский дворец и плац, крепость Гуниб, а пенаты Оленевых обустроили в усадьбе Елизаветинское, недавно восстановленной по историческому проекту частным лицом.

— Восхищает тщательная реконструкция исторической фактуры, особенно работа художников, воссоздавших военную форму… В какую часть был зачислен аманат после кадетского корпуса?

Андрей Малов-Гра:

— Сын Шамиля должен был быть выпущен во Внутреннюю стражу, но по личному приказу Николая Первого был зачислен во Владимирский уланский полк корнетом «по кавалерии», вследствие чего носил горскую одежду с русскими эполетами. Все же русские офицеры носили синюю уланскую форму и четырехугольную строевую шапку с серебряным помпоном.

— Она выглядит несколько необычно...

— Уланы родом из Польши — так называли конных татар на службе в Речи Посполитой. После раздела страны уланы как род кавалерии стали появляться у сопредельных государств, в России они явились перед войной 1812 года, сохранив форменный польский стиль. Владимирские уланы носили синюю форму с желтой отделкой и шитыми петлицами на обшлагах и воротнике, пожалованными офицерам полка за храбрость, в частности, на Кавказской войне… По просьбе оператора мы сделали мундиры светлее, чтобы они не выглядели в кадре совершенно черными, но при цветокоррекции они приобрели нужный темно-синий цвет.

Тут нужно оговориться: фильм — художественное произведение, авторы имеют право на вымысел, основанный на исторических фактах. В реальности наш герой, числящийся в армейских списках как Демальдан Шамиль, одевался по-кавказски, но был образцовым русским офицером, поэтому наши соавторы «пожаловали» ему уланский мундир. Если вы заметили, во второй части форма изменилась, поскольку в 1855 году в российской армии был введен удлиненный мундир, и эту темно-синюю форму можно считать эталонной — от сукна до мельчайших деталей.

— Особенно интригует белый помпон…

— К тому времени уже чисто декоративная деталь формы: деревянный шарик, обвитый серебряным шнуром. Когда-то на его месте был султан из жесткого конского волоса, частично защищавший от скользящего рубящего удара.

— Каждая деталь несла боевую «нагрузку»...

— И сам покрой — современному человеку представляется, что обтягивающий мундир сковывал движения, — на самом деле совсем напротив: рукава пришивались не как у современных пиджаков, а буквой «Т», для удобства сабельного боя. Но нам стоит учитывать специфику кинематографа — детали должны отражать настроение героя. Собственно, так было и в жизни — петербуржские офицеры носили форму совсем иначе, чем провинциалы.

— Что нужно для создания аутентичного военного кинокостюма?

— Привлечение консультантов к созданию сценария, в период предпродакшена и в процессе съемок картины, хороший бюджет для качественного пошива, хороший художник по костюмам и профессиональные костюмеры. Главное — контроль, в противном случае неправильно прикрепленный костюмером орден испортит безукоризненную работу целого коллектива специалистов. Однако съемочный процесс очень сложен, ошибки неизбежны.

— Какую кинореконструкцию военной формы можно считать эталонной?

— Наиболее аутентичны мундиры в картинах о Великой Отечественной — они уже достаточно хорошо изучены костюмным цехом. Наша творческая команда History Cinema group гордится «Меморандумом Парвуса» Владимира Хотиненко и его киноверсией «Ленин. Неизбежность». Непросто было одеть германских офицеров, конвоировавших Ленина в пломбированном вагоне. Мне удалось связаться с Бундесархивом и выяснить имена этих людей и их части. Один оказался офицером саксонского кирасирского, на тот момент — уже конного полка, а второй — военным чиновником германской армии, такую форму носили всего несколько штабных офицеров.

— Актеры признаются, что правильно подобранный и скроенный костюм дарит им половину успеха...

— Это верно, но важно освоить вещь, тут нужен особый склад характера. Я работал на «Ленине» с самого начала, и мне очень помогли актеры-перфекционисты Александр Балуев и Максим Матвеев. Столь же углубленным оказался Амин Хуратов, стремившийся — прямо по Станиславскому — проникнуть в образ своего героя. По его просьбе я подобрал ему нужные книги, мы много беседовали о манерах и чувствах русского офицера.

— Какие книжки на эту тему стоит почитать ребятам, интересующимся русской военной историей?

— Прежде всего — мемуары, а для первого знакомства научно-популярное издание Аллы Бегуновой «Сабли остры, кони быстры» о кавалерийской службе в XVIII — начале XX века.

— Интерес к военной истории заметно возрастает...

— Это факт. Как-то меня пригласили на школьный урок, посвященный Бородинской битве, «уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами»... Один мальчик переспросил: а что это за «пестрые значки» — и учительница слегка опешила. Я пояснил: это — флюгерки на пиках, когда уланы переходят с рыси на галоп, впереди строя несется звуковая волна, «гудят значки на пиках»...

«Аманат». Россия, 2022

Режиссеры Антон Сиверс и Рауф Кубаев

В ролях: Амин Хуратов, Варвара Комарова, Александр Мичков, Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Андрей Соколов, Виталий Коваленко, Андрей Малов-Гра, Мария Радзивилл, Арслан Мурзабеков, Дмитрий Соломыкин, Наби Ахмедов, Фархад Махмудов

12+

В прокате с 26 мая

На фотографиях кадры из фильма