Сериал «Номинация» Надежды Михалковой: взгляд на кинопроизводство изнутри

Юлия ШАМПОРОВА

Премьера сериала Надежды Михалковой «Номинация» состоялась на видеосервисе Okko. Это яркое и ироничное высказывание о российской киноиндустрии и одновременно попытка осмыслить свое место в этой среде с точки зрения человека, которому достались и врожденные преимущества, и связанные с этим сложности.

Надежда Михалкова родилась, пожалуй, в самой известной семье российских кинематографистов, а за ее детством и взрослением наблюдали миллионы зрителей, которые знают ее по фильмам, в которых она появлялась. В контексте сериала это очень важно, ведь в «Номинации» Михалкова обращается к собственному опыту, и создает нетривиальную историю в жанре кино о кино.В центре повествования высокопоставленное кинематографическое семейство — мать и две дочери. Их отец, знаменитый российский режиссер и сценарист Алексей Истомин, умер в 2015 году. Мать, Агафья Александровна Истомина в исполнении Людмилы Максаковой, возглавляет фонд имени мужа, получает гранты от государственных институций на создание фильмов, и занимается продюсированием кино. Полученный пять лет назад грант от государства Истомина растратила на личные нужды, но отчитываться-то как-то надо, поэтому она срочно решает снять пусть и плохонький, но фильм. По стечению обстоятельств, работать над картиной предстоит дочерям Истоминой – Вере и Татьяне.Вера – младшая из сестер, которую играет Надежда Михалкова. Она - актриса, которая стремится сделать карьеру в Голливуде. Сериал начинается с эпизода, где героиня дает интервью журналистке Катерине Гордеевой. Женщины обсуждают плачевную ситуацию в российском кино и задаются вопросом, почему контент в подавляющем большинстве случаев – такого низкого качества. Что первично: запрос зрителей на подобного рода «кино» или желание создателей этих фильмов заработать на низких инстинктах своей аудитории?Вера жестко осуждает то, что происходит в российской индустрии. Актриса гордо заявляет, что получила роль в фильме Кристофера Нолана и совсем скоро будет строить международную карьеру, что позволит ей не иметь никакого отношения к отечественному кинопрому. Однако вскоре после интервью выясняется, что съемки не состоятся, а Вера тщетно записывает пробы и ищет работу – обиженные представители отрасли не стремятся приглашать ее на свои проекты. Узнав о том, что ее матери срочно нужно сделать проходной фильм, чтобы избежать растраты, Вера берется за эту возможность, чтобы на своем опыте почувствовать, каково быть режиссером в России, и снять то, за что не будет мучительно стыдно.Татьяна – старшая сестра в замечательном исполнении Анны Михалковой. Ее карьера, в отличие от Вериной, складывается успешно. Она востребованная актриса, и расплачивается за это съемками в бесконечных сериалах о российских императрицах и рекламе подсолнечного масла «Держава». Режиссер намеренно сгущает краски в рассказе о Татьяниной карьере, чтобы создать комический эффект.Двум сестрам соответствуют две линии повествования, для Татьяны – это комедийная, ироническая линия, которую Анна Михалкова с блеском проводит через весь сериал, в линии Веры – это драма, саморефлексия, желание осмыслить свое место в обществе и профессии. Очень ярко это передает сцена, когда Вера приходит на могилу к отцу, и разговаривает с ним, плачет, жалуется на то, что у нее ничего не получается и она не знает, что ей делать. Этот очень драматичный и по-человечески понятный каждому эпизод очень хорошо иллюстрирует суть Вериных метаний и сомнений. Две линии сестер, объединяясь в повествовании, создают сильный эффект драматического и комедийного начала в истории.Метания Веры после злополучного интервью продолжаются в обличительных монологах по отношению к коллегам-кинематографистам. Так, придя на показ нового фильма своего коллеги-ровесника, она не сдерживается и говорит об абсурдности ретроспективы для молодого режиссера, который снял только два фильма. «У моего отца ретроспектива прошла в 50 лет», - продолжает она. При этом мизансцена построена так, что Вера говорит с режиссером сверху вниз – с самого верха, галерки, зрительного зала Вера обличает режиссера. Не понятно, чего в этом больше: зависти или искреннего возмущения несправедливостью современной киноиндустрии. Вера в истории проходит трансформацию от все отрицающего и осуждающего наблюдателя до создателя, который на своей шкуре понимает, как тяжело снять что-то стоящее.Когда мать предлагает проект, в котором Вера выступит режиссером, а Татьяна сыграет главную роль, для Веры это становится делом чести. Она не будет делать проходную «болванку» для отмывания средств, она снимет настоящую личную историю. И сделает это во что бы то ни стало, даже если ей придется продать собственную квартиру.Очень быстро Вера понимает, что сценарий предлагаемой истории ни на что не годится. Друг отца предлагает ей прочитать их последний сценарий, который называется «Исход», отец писал его перед смертью. Вера влюбляется в сценарий, и собирается воплощать его на экране. Татьяна помогает ей в этом, пытаясь совместить основную занятость со съемками в авторском кино сестры, засыпая на съемочной площадке, опаздывая на смену и пытаясь не перепутать реплики. Обе сестры мечтают о номинации в Каннах, о том, чтобы сделать что-то достойное и по-настоящему стоящее.В соответствии с жанром кино о кино, сериал наполнен любовью и вниманием к кинематографическому процессу, его изнанке, а также цитатами из фильмов Тарковского и Михалкова (разбросанные по полю яблоки, дождь, капающий в чашку с молоком и т.д.), в финале последней серии мы видим как бы документальный «фильм о фильме», снятый одним из героев, и это - лирическое признание в любви к кинопроцессу и той магии, которая происходит на съемочной площадке. Саунд-трек фильма с песней Дианы Арбениной органично передает атмосферу «Номинации», там, в частности, есть такие слова: «Я редкая птица, я вышла из дома, мне было в нем плохо, но что здесь такого? Когда есть дороги, мосты и трамваи, а в доме не ждали и не понимали».Несмотря на то, что «Номинацию» часто представляют как дебютный сериал Михалковой, это не совсем так. До этого был комедийно-драматический сериал «Чурросы» в 2016 году, полнометражный дебют в жанре молодежного хоррора «Проигранное место», а также короткий метр One Mango, Please, где рассказывается истории няни маленькой московской девочки, женщины из Тайланда по имени Нарак, который получил премию «Золотой орел» в 2020 году. Однако «Номинация» - пожалуй, самая личная, авторская работа Михалковой, та, которую хотела бы снять ее героиня. Этот искренний рассказ с иронией, болью, осуждением, критикой – пожалуй, лучшая иллюстрация того, что истории для кино режиссеру нужно черпать из себя, своего опыта, своей жизни, своей боли.В самом начале истории героиня Михалковой говорит фразу, вероятно, очень личную: «С такой фамилией, как у меня, ты еще ничего не сделала, а тебя все равно либо любят, либо ненавидят». У сериала «Номинация» уже есть и поклонники, и ненавистники (часто из киносреды), и, конечно, историю эту невозможно обсуждать вне фамилии её создательницы.Но «Номинация» - это рассказанная с юмором, прямо и честно, история человека с привилегиями и с проблемами самоидентификации, и она определенно заслуживает внимания и сопереживания.