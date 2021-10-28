Пандемия не сломила «Евразийский мост»

28.10.2021
За четыре дня ялтинцы смогли оценить 18 лент. Смотр открыл режиссерский дебют Алексея Чадова «Своя война» — остросюжетный триллер о судьбе солдата сирийской войны. Фильмом закрытия стала озорная комедия Евгения Абызова «Семейный бюджет».
Вследствие ковидных ограничений фестиваль не смог принять всех гостей, но главное — он состоялся: «Это так важно, что именно в этот тяжелейший момент в жизни мира мы не отпускаем бразды правления, мы не отпускаем фестиваль, чтобы он забылся, мы не даем возможности ссылаться на то, что пандемия нас сломила», — отметил со сцены идейный вдохновитель ялтинского кинобиеннале Никита Михалков.
Режиссера поддержал глава Республики Крым Сергей Аксенов, отметивший отрадный факт: «За пять лет проведения «Евразийский мост» объединил кинематографистов из более чем сорока стран. Фестиваль нацелен на то, чтобы стать важным средством для формирования культурных связей России и стран Евразии, объединить общие усилия не только для развития кино, но и для духовного единения людей посредством кинематографа!»
Вердикт коллег прокомментировал «Культуре» председатель жюри основного конкурса режиссер Александр Котт:
— Мы как-то не сговариваясь отметили «Ботокс» Кавеха Мазахери — не взирая на неспешность, он был безусловно лучшим фильмом. Очень странное, притягивающее, мощное кино захватывает сюжетными поворотами, иранским колоритом и интернациональным киноязыком, дарит сильные зрительские эмоции. Это очень узнаваемая история о сестрах, которые очень любят и одновременно ненавидят друг друга. Ни вместе, ни врозь жить не могут, при том что одна душевно больна.
Болгарский «Страх» Ивайло Христова — красивое, цельное, черно-белое произведение без малейшего налета конъюнктуры — мы отметили призом за лучшую режиссуру. Сюжет, тем не менее, злободневен: в одном селе поселяется африканский беженец — главная героиня принимает его на постой, и весь поселок начинает с ней воевать. Прекрасные актеры, сильная драма, просто отличное камерное кино.
«Две тысячи песен Фариды» узбекского режиссера Ёлкина Туйчиева нельзя было не отметить Специальным призом за большой стиль. Это историческая драма о становлении советской власти — крайне внятная, в полном смысле слова художественная, мастерски сделанная.
В целом конкурс был очень интересным, крайне разнообразным — это и плохо, и хорошо. Сложно сравнивать в одной весовой категории столь разножанровые фильмы, но это-то и интригует, скучных фильмов в Ялте не было.
Также в конкурсе документального кино пальму первенства присудили «Дальнему плану» Владимира Головнева — панораме жизни малых вымирающих городов, в которых открываются новые кинотеатры. Спецпризом отметили иракскую драму «Мой дом Мосул» Адалета Р. Гармиани.
Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля.