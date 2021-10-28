Пандемия не сломила «Евразийский мост»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Подвел итоги V Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост». Победителем игрового конкурса стала иранская семейная драма «Ботокс» Кавеха Мазахери, лучшим документальным фильмом признан «Дальний план» Владимира Головнева.

За четыре дня ялтинцы смогли оценить 18 лент. Смотр открыл режиссерский дебют Алексея Чадова «Своя война» — остросюжетный триллер о судьбе солдата сирийской войны. Фильмом закрытия стала озорная комедия Евгения Абызова «Семейный бюджет».

Вследствие ковидных ограничений фестиваль не смог принять всех гостей, но главное — он состоялся: «Это так важно, что именно в этот тяжелейший момент в жизни мира мы не отпускаем бразды правления, мы не отпускаем фестиваль, чтобы он забылся, мы не даем возможности ссылаться на то, что пандемия нас сломила», — отметил со сцены идейный вдохновитель ялтинского кинобиеннале Никита Михалков.

Режиссера поддержал глава Республики Крым Сергей Аксенов, отметивший отрадный факт: «За пять лет проведения «Евразийский мост» объединил кинематографистов из более чем сорока стран. Фестиваль нацелен на то, чтобы стать важным средством для формирования культурных связей России и стран Евразии, объединить общие усилия не только для развития кино, но и для духовного единения людей посредством кинематографа!»

Вердикт коллег прокомментировал «Культуре» председатель жюри основного конкурса режиссер Александр Котт:

— Мы как-то не сговариваясь отметили «Ботокс» Кавеха Мазахери — не взирая на неспешность, он был безусловно лучшим фильмом. Очень странное, притягивающее, мощное кино захватывает сюжетными поворотами, иранским колоритом и интернациональным киноязыком, дарит сильные зрительские эмоции. Это очень узнаваемая история о сестрах, которые очень любят и одновременно ненавидят друг друга. Ни вместе, ни врозь жить не могут, при том что одна душевно больна.

Болгарский «Страх» Ивайло Христова — красивое, цельное, черно-белое произведение без малейшего налета конъюнктуры — мы отметили призом за лучшую режиссуру. Сюжет, тем не менее, злободневен: в одном селе поселяется африканский беженец — главная героиня принимает его на постой, и весь поселок начинает с ней воевать. Прекрасные актеры, сильная драма, просто отличное камерное кино.

«Две тысячи песен Фариды» узбекского режиссера Ёлкина Туйчиева нельзя было не отметить Специальным призом за большой стиль. Это историческая драма о становлении советской власти — крайне внятная, в полном смысле слова художественная, мастерски сделанная.

В целом конкурс был очень интересным, крайне разнообразным — это и плохо, и хорошо. Сложно сравнивать в одной весовой категории столь разножанровые фильмы, но это-то и интригует, скучных фильмов в Ялте не было.

Также в конкурсе документального кино пальму первенства присудили «Дальнему плану» Владимира Головнева — панораме жизни малых вымирающих городов, в которых открываются новые кинотеатры. Спецпризом отметили иракскую драму «Мой дом Мосул» Адалета Р. Гармиани.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля.