Мэрилин Монро: школа выживания, цена успеха, история краха

Алексей ФИЛИППОВ

1 июня 1926 года родилась Норма Джин Мортенсен, которую мы знаем как Мэрилин Монро — знаменитую киноактрису и величайший секс-символ всех времен и народов.

Кто был отцом Мэрилин, неизвестно. Когда девочке исполнилось 8 лет, ее мать Глэдис попала в психиатрическую лечебницу и так из нее не вышла. Не имея возможности заниматься дочерью, Глэдис отдала ее в приемную семью. Возможно, она думала, что с приемными родителями Норме Джин будет лучше. О девочке по очереди заботилось несколько семей, побывала она и в приюте. Задолго до совершеннолетия Нормы Джин ее попытался соблазнить муж одной из попечительниц.

Судьба Мэрилин может послужить иллюстрацией к тому, что пишут о женщинах, живущих в недобром к ним мужском мире. Но своей необыкновенной карьерой она обязана превратившим ее в сексуальный символ (если не игрушку) мужчинам. Они подарили ей все, в том числе и внешность: пластическую операцию на челюсти и ринопластику Монро сделала на деньги любовника.

Первый брак и военный завод

Мэрилин Монро ее назвали на киностудии «ХХ век Фокс». До этого она успела стать замужней женщиной: попечители и школа так ее достали, что она бросила учебу и выскочила замуж в 16 лет. Этот брак оказался катастрофой, и завидовать ее мужу Джиму Догерти, здоровенному туповатому парню из пригорода, не приходилось. Их интимная жизнь не задалась (женщина в ней еще не проснулась). Остальные радости совместной жизни оказались едва ли не хуже этой: запах горелой моркови преследовал Джима и после развода. Вывалив на тарелку консервную банку, Норма Джин, как завороженная, рассматривала ее содержимое, любуясь «цветным пятном». Муж ее совсем не понимал, а после Перл-Харбора он поступил на торговый флот, и их браку пришел конец. Она устроилась на авиазавод и через несколько лет приглянулась искавшему натуру фотографу: пин-ап с девушками у станков был трендом военных лет.

Контракт на киностудии и секрет успеха

Норма Джин Бейкер стала дешевой фотомоделью. Таких, как она, были тысячи, но ей повезло. Много позже, став знаменитой, Мэрилин рассказывала, что тогда не было большой разницы между певицами, проститутками и актрисами, все они добивались своего одним и тем же путем.

Ее первый контракт был попросту жалким. «ХХ век Фокс» платил сто двадцать долларов в неделю. За это Мэрилин пришлось стать любовницей основателя студии, старого Джо Шенка, а позже лечь в постель с Гарри Коэном из «Коламбии Пикчерз».

В 2021-м такие вещи, став известными, разрушают карьеры кинобоссов, но тогда они были рутиной. Коэн не просил, а приказывал, отказать ему было нельзя. Это давало работу, но не помогало прославиться, — однако в Мэрилин было то, о чем другие девушки не могли и мечтать.

Чудо стало явным во время вьетнамской войны. Стосковавшиеся по светлокожим девушкам «джи-ай» оклеивали стены фотографиями актрис и моделей, и Мэрилин была вне конкуренции. Многие были красивы, у многих были фигуры «90–60–90», но в ней была тайна, невероятное сочетание невинности и доступности. Ощущение детской чистоты и флюиды шлюхи — к тому же она была первоклассной актрисой. Слава и успех пришли очень быстро, но для нее они оказались разрушительны.

Девушка, которую хотели все мужчины Америки

Мэрилин Монро нравились основательные, умные и надежные мужчины. Таким был заведующий музыкальной частью «Коламбии Пикчерз» — и она так сильно в него влюбилась, что тот сбежал. Она не хотела прожить свою жизнь так, как ее мать. Мечтой Мэрилин была хорошая, крепкая семья, но эта мечта постоянно от нее ускользала.

Что же могло помешать виртуальной возлюбленной всей страны?

Судя по всему, это и помешало. И сломало ее жизнь.

Знаменитый бейсболист Джонни Ди Маджио, по уши влюбившись, сделал ей предложение, и она его приняла. Ди Маджио был надежен и очень ее любил, но все же их брак вскоре распался. Бейсболист был заботлив и добр, но глуп, и она этого не выдержала. За всю свою жизнь он не прочел и трех книг, тогда как Мэрилин, еще начинающей, нищей актрисой, таскала с квартиры на квартиру связки книг. Там были и Чехов, и Достоевский, и сборники американской поэзии.

Сейчас мало кто помнит драматурга Артура Миллера, но в то время он был знаменит: поставленная в 1949 году пьеса «Смерть коммивояжера» была переведена на 10 языков и сделала его миллионером. Мэрилин была за ним замужем 4 года, и это был очень необычный союз.

Миллер был абсолютным интеллектуалом, сухим и рациональным человеком, а она жила эмоциями. К тому же ее хотели абсолютно все — в своем экранном воплощении она принадлежала всем мужчинам Америки. Однажды они зашли в дорогой магазин, и Миллер заметил, что продавец покраснел, как свекла, и трет себя между ног. Сцена вышла очень неловкой, но самое неприятное заключалось в том, что это постоянно повторялось — так или иначе, в той или иной более или менее неприличной форме. Смешного тут было мало, — в результате у Мэрилин не было личных границ и она жила под постоянным психологическим прессом. Отсюда и ее проблемы с алкоголем, наркотиками, а затем и с психикой.

Отношения с третьим мужем развалились после ее внематочной беременности. Узнав, что у нее никогда не будет детей, Мэрилин подсела на антидепрессанты, которые пила горстями. А из любопытства принявший две ее таблетки Миллер был неадекватен весь день.

После развода с Артуром Миллером ее жизнь пошла вразнос. Мэрилин глушила депрессию препаратами, которые ей выписывал психиатр, устраивала предельно откровенные фотосессии и настаивала, чтобы ее снимали обнаженной. Она спала с Фрэнком Синатрой, спала с президентом Кеннеди, его братом Робертом, министром юстиции и многими другими. Ей стоило бы лечь в психиатрическую лечебницу, но до этого так и не дошло.

Вопросы без ответов и хоровод убийств

5 августа 1962 года Мэрилин Монро нашли мертвой. Она лежала ничком, абсолютно голая, на подзеркальнике стоял пузырек из под нембутала. Было пять часов утра, ее тело уже успело окоченеть. Расследование быстро закрыли, оно ни к чему не привело. Но подозрения остались.

Считается, что Монро умерла от передозировки успокаивающих средств, однако барбитураты были обнаружены в ее крови, а не в желудке. В доме нашли «жучки», ни ФБР, ни полиция не имели к этому отношения. На теле Мэрилин были синяки.

Журналисты-расследователи писали, что Мэрилин убила мафия, чтобы подставить Роберта Кеннеди — тот вел борьбу с карманными профсоюзами мафиози. Один из них доказывал, что ее оглушили, а потом сделали ей смертельную инъекцию: поэтому-де ее желудок и был чист. Накануне смерти Мэрилин у нее был Роберт Кеннеди. Смерть кинозвезды якобы должна была вызвать политический скандал, но президент ловко его потушил. О Мэрилин и Роберте стало известно лишь много позже.

Прошел год, и в Далласе был застрелен президент Кеннеди. Затем убили Роберта. «Босса боссов» мафии Сэма Джанкану нашли мертвым за городом, а его помощника Розелли — в плавающей в море запечатанной бочке. Главу криминального профсоюза водителей грузовиков, с которым воевал Роберт, прикончили тремя выстрелами в голову. Смерть Мэрилин положила начало этому хороводу убийств, каждое из которых осталось нераскрытым.