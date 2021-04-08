ММКФ-2021: эйфория изоляции и широкий русский след

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Шестого апреля в столичном отеле «СтандАрт» прошла пресс-конференция Московского международного кинофестиваля. Кураторы программ 43-го ММКФ огласили повестку смотра и обещали нахулиганить.

22 апреля в Москве стартует ежегодный праздник кино — в течение недели вниманию зрителей будет предложено около двухсот картин со всех концов света. Официальным фильмом открытия станет героический байопик Тимура Бекмамбетова «Девятаев» с Павлом Прилучным в роли Героя Советского Союза, осуществившего небывало дерзкий авиапобег из германского плена.

Жюри возглавит крупный филиппинский режиссер Брийянте Мендоса. Под его руководством судьбу 13 лент Основного конкурса определят бразильский постановщик Карим Айнуз, популярный актер Милош Бикович, выдающийся композитор Юрий Потеенко и режиссер Нигина Сайфуллаева.

Единственным российским участником состязаний игровиков станет Алексей Федорченко, обещающий удивить публику изысканной ретро-фреской «Последняя милая Болгария» по мотивам воспоминаний Михаила Зощенко. В фантазийном осмыслении действительности с ним соревнуется немецкий режиссер Юлиан Радльмайер. «Кровопийцы» — одна из множества картин, — отметил программный директор смотра Кирилл Разлогов, — в которой заметен русский след, о чем свидетельствует подзаголовок «Марксистско-вампирская комедия». Картина остроумная и кровавая, но без особых ужасов, как ни странно, служит камертоном трактовки проблем, которые раньше считались академическими и политическими, а сейчас стали предметом художественного осмысления, близкого к издевательству. Кого-то она эпатирует, а для кого-то будет очень интересна… Самая же хулиганская конкурсная лента родом с Кубы — это «Голубое сердце» Мигеля Койулы, сделанное в стилистике новостей, прерываемых сюрреалистическими событиями и непредсказуемыми сюжетными поворотами».

С коллегой поспорил председатель отборочной комиссии ММКФ Андрей Плахов. Он рассказал о своем хите конкурсной программы: «#Засранка» Андрея Хуцуляка удачно коррелирует с картиной-соотечественницей «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде, отмеченной главным призом Берлинского фестиваля». Последняя также предстанет перед фестивальной публикой: «Румынские режиссеры умеют взять локальный и нелепый анекдот, чтобы вознести его на серьезный драматичный эмоциональный уровень, в данном случае — о воздействии интернета на общество», — подчеркнул Плахов, куратор традиционной авторской программы под говорящим названием «Эйфория изоляции».

Не утратив присутствия духа, Кирилл Разлогов отметил конкурсную жемчужину «Чрево моря» Агусти Вильяронга — «мрачную испанскую экранизацию главы известного литературного произведения, напоминающую позднего Алексея Германа, сделанную в эстетском ключе и безжалостную по отношению к зрителю». Также критик представил «Кофейню в поле» Сяофань Ши — о провинциальных китаянках, поднявших бизнес на обломках советского космического аппарата, индийское «Счастливое предзнаменование» Дона Палатхара. «Это Благовещение, вывернутое наизнанку и снятое одним кадром. Более традиционная венесуэльская картина «Внутреннее сияние» Андреса Эдуардо Родригеза и Луиса Алехандро Родригеза — история женщины, пытающейся спасти своего ребенка, чрезвычайно эмоциональная и наименее эстетски заостренная, тут главное — переживание персонажей», — завершил Разлогов.

К презентации присоединился критик, фестивальный директор по связям с общественностью Петр Шепотинник: «На мой взгляд, совершенно замечательный фильм из Ирана — «Сын» Нушина Мераджи. Это один из лучших образцов любимого нами кино о тонких отношениях между сыном и матерью, психологический шедевр. Итальянские «Равнодушные» Леонардо Гуэрры Сераньоли — очередная экранизация одноименного романа Альберта Моравиа, вы получите огромное удовольствие от игры исполнительницы главной роли Валерии Бруни Тедески. Очень долго велась борьба за дебют из Норвегии «Он» Гуро Бруусгорда. «Божий человек» Елены Попович — житийная картина о крестном пути одного из самых почитаемых в Греции святых Нектария Эгинского, в которой сыграли Микки Рурк и Александр Петров».

Куратор программы «Свободная мысль» и конкурса документального кино Григорий Либергал назвал девять претендентов на «Святого Георгия» в неигровой номинации. Среди них — две российские ленты: «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной и «Дуров» Родиона Чепиля — кинобиография основателя и создателя Telegram.

Помимо традиционных внеконкурсных программ, в рамках ММКФ также состоится ретроспектива фильмов, посвященных столетию со дня рождения Симоны Синьоре и Ива Монтана, появится возможность увидеть за работой выдающегося режиссера и педагога Александра Сокурова и оценить фильмы, сделанные в рамках его новой мастерской. В этом году также будет отдельная ретроспектива, посвященная «женскому» кинематографу Китая и Израиля, мемориальные ретроспективы, посвященные памяти недавно ушедших от нас друзей ММКФ Ким Ки Дука и Майкла Аптеда. Накануне смотра «Культура» подробнее расскажет об этих и прочих сюрпризах главного праздника кино.