«Дети узнают современных поэтов»: стихи, проза и пятичасовые автографы на XII Книжном фестивале «Красная площадь»

Пятьсот издательств, восемьсот событий и один Год народов России: чем запомнился главный книжный праздник лета.

С поэтическим прищуром

Завершившийся книжный фестиваль «Красная площадь» оказался щедрым на рифмы. Среди восьмисот событий феста — творческих встреч, презентаций книжных новинок, литературно-музыкальных постановок — львиную долю составляли именно поэтические мероприятия. Косвенным образом тому поспособствовали поэтические «круглые даты», которых в этом году оказалось немало. Так, ток-шоу «Игра в бисер» приурочили к 205-летию Николая Некрасова; к 140-летию Николая Гумилева сделали целую литературно-музыкальную программу. Но, что интересно, даже 95-летие Микаэла Таривердиева провели как вечер «звучащей поэзии» (композитор был основоположником этого направления).

Конечно, выступали и живые классики. Среди них — автор «Умной собачки Сони» Андрей Усачев и прославленный переводчик Григорий Кружков, который на сей раз представлял книгу детских стихов. Впервые как поэт выступил телеведущий Леонид Якубович, представив сборник юмористических стихотворений. Множество круглых столов, дискуссий и выступлений было посвящено военной поэзии. На разных площадках много говорилось о феномене «поэзии Донбасса».

Новые тенденции подметили и книгоиздатели.

— Этот фестиваль отличается от предыдущих каким-то небывалым количеством школьников, — рассказали руководители издательства «СТИХи» Алла и Арсений Ли. — Для нас было удивительно, что дети узнают современных поэтов и активно покупают их книги. Было несколько случаев, когда школьники хотели приобрести несколько книг, но родители призывали к экономии: мол, выбирай что-то одно.

О национальной литературе

Как известно, нынешний год был объявлен Годом единства народов России. Поэтому, открывая фестиваль, помощник президента РФ и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский отметил, что родной язык и литература — основа национальной идентичности, и выразил надежду, что фестиваль послужит сохранению и приумножению традиций отечественной словесности.

В первый же день в шатре «Поэзия» состоялась встреча, посвященная десятилетию программы поддержки национальных литератур народов России. Поэты и переводчики под руководством главного редактора издательства «О.Г.И.» Максима Амелина представили новый том антологии поэзии и прозы народов Северного Кавказа. Вообще, в этом регионе говорят на пятидесяти языках, но новое издание охватило шестнадцать, принадлежащих абхазо-адыгской и нахско-дагестанской семьям.

Деятельность команды Амелина трудно переоценить. Они проводили экспедиции в самые удаленные уголки страны, разыскивали авторов, пишущих на национальных языках, и даже сделали целый ряд открытий, в результате которых в России заговорили не только о «феномене якутского кино», но и о феномене якутской поэзии. Зачастую представителям антологии удавалось найти неочевидные сокровища. Так произошло с чувашской поэтессой Мариной Карягиной. Она придумала оригинальный жанр «амфистроф» — когда стихотворение можно читать как обычным способом, так и в обратную сторону. В отличие от палиндрома, при чтении «задом наперед» сочинение приобретает совершенно иные смыслы. Творчество Марины в родном регионе казалось слишком смелым, но после того как на поэтессу обратили внимание составители антологии, она стала очень популярной и ее имя вошло в книгу рекордов мира.

Рекорды и звездные гости

Если говорить о рекорде «Красной площади», то его установил Захар Прилепин. Автограф-сессия писателя длилась пять часов! При этом Захар успел выступить сразу на двух площадках. Он презентовал новую публицистическую книгу «Чужецарствие» о современных идеологических процессах в России и принял участие в дискуссии «Новые лица русской литературы».

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Еще одна длинная очередь за подписями вилась к Евгению Водолазкину. Живой классик был неожиданно весел и смешлив. Рассказывал анекдоты и даже принес собственный рентгеновский снимок черепа, полученный после лечения зубов.

— Так я буду выглядеть лет через сто, — пошутил автор нового, уже седьмого по счету, романа «Последнее дело майора Чистова».

Евгений Водолазкин на презентации своей книги «Последнее дело майора Чистова». Фото: Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Книга начинается как детектив: на Бармалеевой улице находят мужчину с пулевым отверстием во лбу. Расследование ведет склонный к философствованию майор Каспар Чистов. Он, как и Евгений Германович, тоже получил снимок черепа, и вид «изнутри» спровоцировал у него поток мыслей о душе и смерти. Здесь детектив уже перестает быть детективом и превращается в нечто другое.

— Потому что я разрушитель жанров, — еще раз пошутил Евгений Германович.

Знающие люди с нетерпением ждали на фестивале Светлану Крючкову. Народная артистка России приезжает на Красную площадь каждый год. На сей раз Крючкова подготовила новую программу по поэзии Давида Самойлова. Актриса рассказала, что самое сложное в профессии чтеца — сделать не иллюстрацию текста, а раскрыть его смысл и музыку:

— Когда актер выходит на сцену, он должен показывать не себя, а поэта. Чтец — это переводчик с поэтического языка на «слушательский».

«Живая классика»: с Красной площади на Страстной бульвар

Как всегда, на фестивале подводились итоги многочисленных литературных конкурсов. Самым масштабным стала, конечно же, кузница молодых кадров — премия «Лицей». В рамках деловой программы вручили премию «Русский детектив» VI сезона. «Автором года» стал Тимур Суворкин с книгой «Проклятие дома Грезецких» — второй частью цикла «Расследование механического сыщика» в жанре стимпанк.

Еще одна круглая дата, которую отмечали в эти дни, — 15-летие конкурса юных чтецов «Живая классика». Шесть финалистов из России и шесть из Таджикистана, Беларуси, Узбекистана и ОАЭ — школьники от 10 до 17 лет — читали наизусть отрывки из любимой прозы прямо на Красной площади. Лучшими чтецами 2026 года признаны Хушнуд Душанбиев из Таджикистана, Семен Каштанов из Воронежской области и Полина Фенченко из Калужской области.

Празднование продолжилось в театре на Страстном бульваре, и это представление было во многом удивительным и трогательным. Пятнадцать лет назад аспирантка Санкт-Петербургского университета Марина Смирнова, девушка беззаветно любящая литературу, организовала конкурс, в который поначалу никто не поверил. «Что значит — соревноваться в чтении прозы?» — говорили ей скептики. Идею называли неинтересной, уверяли, что дети не читают, а слушать прозу никто не будет. Время показало, что теория малых дел работает. За годы в конкурсе приняли участие 15 миллионов детей из 83 регионов России и всего мира.

Инициатива питерской филологини стала мощным стимулом к чтению. Понятно, что 15 лет назад все читали на конкурсе, в основном «Тайное становится явным» Виктора Драгунского и «Материнское поле» Чингиза Айтматова. Но с тех пор и сами дети, и их наставники-учителя стараются не пропускать новинки, отслеживать актуальную литературу, чтобы представить неочевидное решение, еще не охваченное всеобщим вниманием.

На вечере в театр пригласили финалистов за 15 лет. Приехали уже повзрослевшие ребята: симпатичные девушки и взрослые мужчины, в которых было очень трудно узнать мальчиков — победителей конкурса чтецов. Прилетели лауреаты прошлых лет из Америки и Турции.

Вдохновляющей нотой стал фильм про Ванечку Кривоносова — мальчишку из белгородского села на самой границе с Украиной. В свое время, когда Ваня победил с рассказом «Галоши» Зощенко, мнения жюри разошлись: кто-то присудил безоговорочную победу, а кого-то смутило фрикативное произношение конкурсанта. В итоге съемочная группа «Живой классики» отправилась на родину к Ивану и сняла там целый фильм. Увлечение мальчишки — читать книжки — и заполненный формуляр библиотеки казались редкостью тех времен.

— У кого-то до десятого класса ни одной книжки не записано, — признавалась библиотекарь школы.

— Я не люблю читать, — опустив глаза, признавались мальчишки-односельчане.

Рассудительный и очень обаятельный Ваня рассуждал, что никуда не ездил дальше Белгорода, что любит читать и кататься на мотоцикле и еще — очень хочет стать журналистом.

Появившийся на сцене Иван Кривоносов вызвал фурор у публики. Представительный мужчина в костюме уверенно произнес твердую «г» в слове «Галоши» и признался: о журналистской мечте забыл. Стал инженером-технологом. А участие в «Живой классике» стало для него путевкой в новую жизнь.

Фотографии предоставлены пресс-службой Книжного фестиваля «Красная площадь»