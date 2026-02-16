«Если можешь стать островком духовности — будь им»: создатель крупнейшей поэтической серии в стране, поэт Алла Поспелова о том, зачем она решила вложиться в стихотворцев

Когда Алла вместе с мужем Арсением запустили поэтическое издательство СТиХи, многие покрутили пальцем у виска: издавать книги стихотворцев, да еще и за свой счет, — ну не безумие ли?

В конце февраля пройдет фестиваль «11/55» — двойной «юбилей» Аллы Поспеловой и ее издательства. На событие съедутся почти полторы сотни авторов со всей страны: именно столько открыли и издали Алла с мужем.









Накануне праздника Алла Поспелова поговорила с корреспондентом «Культуры».





«Меня учили люди, которые просто считали это своим долгом»

— Алла, ты выросла на Дальнем Востоке, в семье военного. Как в поселках и гарнизонах рождаются поэты?



— Ты права, я дочь военного медика, командира отдельного медицинского батальона. С трех до восьми лет мы жили в Германии. Это было очень счастливое время. А потом началась жизнь на Дальнем Востоке: от Белогорска до Николаевска-на-Амуре. Десять лет мотались по сопкам, я поменяла десять школ.

Стихи начала писать рано, года в три.

Но знаешь, что удивительно? В Советском Союзе талантливыми детьми занимались так, как не занимается никто сейчас, — бесплатно и с такой самоотдачей.



— Расскажи, как именно с тобой занимались?



— Мои первые стихи заметила учительница литературы и отправила их в дальневосточные издания. С тех пор ко мне начали приезжать писатели и поэты. У них была нагрузка: они должны были не только выступить, но и найти в таежном поселке маленькую девочку, пишущую стихи, и провести с ней беседу.



— Помнишь, чему учили?



— Разбирали стихи: хвалили, указывали на ошибки. Один поэт привез мне «Азбуку стиха» Михайлова и словарь Квятковского. Понимаешь? Этих книг было не достать, а человек специально разыскал и тащил с собой за тридевять земель, чтобы подарить ребенку.



Помню смешной случай: гость наших краев посоветовал мне читать Тредиаковского. Не иначе, я чем-то его разозлила (Тредиаковский далеко не всем «заходит»). Но я начала читать и, знаешь, мне понравились оды Анне Иоанновне. Я подумала: надо же, такому плохому человеку писали такие хорошие оды. Может, она все-таки не совсем плохая была?

А еще помню, что занятия часто затягивались, и я возвращалась домой в девять-десять вечера.



— Как относились родители? Не ругали?



— Нет, они все понимали. У меня была удивительная мама. Она читала мне стихи с рождения. Когда меня впервые напечатали и дали гонорар — рубль сорок три, — мы с мамой отдали его в Фонд мира. Мама тогда сказала: «Цени свою учительницу литературы, которая отнесла стихи в газету. Цени поэта, который приехал к тебе ради твоих стихов. Запомни все, что он говорил». Я все записывала и была очень благодарна.





«Отец сказал: в Литинституте ты станешь деклассированным элементом»

— С таким стартом путь в Литинститут казался очевидным. Почему туда не пошла?



— Когда встал вопрос о поступлении, родители отнеслись к этому серьезно. Папа специально поехал в Москву, сходил на экскурсию, поговорил с очень известным поэтом, который тогда набирал семинар. А через какое-то время позвонил и сказал: «Ты туда поступать не будешь. Я был в общежитии. Там деклассированные элементы. Стать такой же можно и без учебы».



— И ты послушалась?



— А что оставалось делать? Зато теперь у меня столько дипломов, что можно вместо обоев клеить, а диплома Литинститута нет. Сначала Академия художественных ремесел, потом культурология и аспирантура по культурологии. Потом стала психологом: эта работа требует постоянного повышения квалификации, так что каждые два-три года получаю новый диплом или свидетельство.



— Ты много лет работала журналистом, сейчас — психологом. Как находится место поэзии в плотном графике?



— Какое-то время назад поэзия стала немодной, говорили, что она никому не нужна. В чем причина?



— Пошла «желтая волна»: читателей стали тыкать носом в убитых детей Цветаевой, в любовников Ахматовой, в любовниц Есенина. Человек с советским воспитанием приходил в ужас и современных поэтов возненавидел. Мне кажется, это была намеренная работа по разрушению страны. Литература всегда была государствообразующей. А когда вместо поэтической ценности появилась контркультурная — это не приращение смыслов.



Да что говорить, я сама серьезно разочаровалась в поэтах. Когда кончился Советский Союз, многие явили такой моральный облик, что он диссонировал с их стихами. Для меня это было оскорбительно.





«Бараки»: как поэзия приходит из жизни.

— Когда говорят о тебе как о поэте, вспоминают прежде всего знаковый цикл «Бараки». Как он родился?



— У нас с мужем появился второй ребенок, и хозяева квартиры, которую мы снимали, попали в беду. Им срочно понадобилось продавать жилье. Пришлось перебираться в домик в Дегтярске, стоявший среди бараков. Когда-то они строились при шахте, но к тому времени уральские риелторы стали ссылать туда алкоголиков за бутылку водки. Там было много детей, и мое первое волонтерство было связано с ними: покупала конфеты, подарки к Новому году.



Однажды меня поразило: дети зимой бегали в резиновых вьетнамках. Я купила дешевые валенки и всем раздала. А через два дня смотрю — они опять в тапках. Спрашиваю: «А валенки где?» — «Родители пропили».



Этому и посвящен цикл «Бараки». Обычно говорят, что в литературе ничего не должно быть как в жизни — жизнь всегда вычурней. Но у меня получился очень документальный цикл. Все как в жизни. Опубликовать его удалось не сразу: он был слишком прогрессивным для своего времени. Еще тогда я использовала прием смешения разных стилей — это было в новинку.



СТиХИ: как шутка стала крупнейшим издательством

— Давай поговорим о студии СТиХИ. Как возник этот проект?



Вручение премии «Слово» поэту Игорю Панину









К нам стали обращаться те, кто хотел издать свои стихи. Я честно читала и не то чтобы радовалась — мне было жалко деревья на такие книги. Тогда я поняла: людей надо учить. И тут мы возвращаемся к истории моего детства: со мной бесплатно занимались люди, проезжавшие тысячи километров, значит, и я должна... Так мы дошли до того, что стали проводить семинары с поэтами.

Главное ноу-хау — мы занимаемся с людьми. Победители семинаров получают в подарок издание своей книги. Так что теперь о нас знают все поэты России.





«Добро должно умножаться»

— Алла, удивительно, что ваш с мужем труд держится на чистом энтузиазме. Что дает силы продолжать?



— Есть принцип: делай добро и бросай в воду. Например, сама я в свое время никуда не подавалась со своими стихами — все мои победы случились на конкурсах, куда меня кто-то отправил. Добро должно умножаться. Нельзя оставлять его при себе.



—То есть это — вариант спасения души?



— Есть три варианта бессмертия. Первое — генетическое: я родила троих детей. Второе — социальное: сделать великое открытие или написать великие стихи. Но социальное бессмертие — штука ненадежная: Пушкина хватает на третью сотню лет, а кого-то забывают через поколение...

И третье — бессмертие души. Я не то чтобы не верю, но считаю, что мы не знаем тот «напряжометр», по которому это будет мериться.

Зато верю, что люди — существа социальные и добрые. И чем мы добрее, тем лучше мир. Нильс Бор говорил об ученых во времена фашизма: «Если ты можешь стать островком духовности — будь им». Я перед собой пытаюсь выслужиться. Мне важно, чтобы не было стыдно смотреть самой себе в глаза и не пришлось оправдываться: «Ну что, взяла и ничего не сделала? Ленилась?»



— Последний вопрос — не про стихи. Я знаю, что ты очень любишь котов. Почему?



— (Смеется.) Любовь кота надо заслужить. Если бы у человека не было вибрисс и хвоста, я бы и не пыталась заслужить его расположение. А за вибриссы и хвост сама готова прыгать на задних лапках перед усатым-полосатым.





Справка

При издательстве бесплатно работает крупнейшая в стране профессиональная Студия СТиХИ. На 17 семинарах ведущих поэтов-педагогов обучается 450 студийцев. За все время образование получили более 1500 авторов, включая звезд современной поэтической сцены.



С 2022 года издательство поддерживает бойцов на СВО: за последние два года вся выручка от продаж книг (более 3 млн рублей) перечислена в проект «Буханка для Донбасса» на покупку медицинских машин для фронта. Руководители издательства награждены ведомственными медалями Министерства обороны. С 2026 года СТиХИ — член Российского книжного союза.



Поэтические брошюры от Аллы Поспеловой и Арсения Ли напоминают серию «Библиотечка «Огонек»: знаменитые бело-красные книжечки на тридцать страниц выходили с 1925 года еженедельно, и особенно часто в серии издавали первые сборники молодых поэтов.





Фотографии предоставлены Арсением Александровичем Ли

Еще десять лет назад казалось, что поэзия никому не нужна и книжки продать невозможно.Алла убедила всех в обратном. Сегодня издательство продает поэтические сборники на рекордную сумму — полтора миллиона рублей в год. Всю выручку вкладывают в проект «Буханка для Донбасса»: покупают медицинские машины для фронта.За одиннадцать лет СТиХи стали главной кузницей поэтических кадров. В длинных и коротких списках крупнейших литературных премий всегда есть поэт, чья первая книга вышла именно здесь. Один из таких примеров — нынешний победитель премии «Слово» Амир Сабиров.