Сергей Ошаров, издатель: «Первая книга не окупилось, но меня уже было не остановить»

Ольга СИЧКАРЬ

Литературная жизнь расцветает в самых неожиданных местах нашей большой страны. В Минусинске с населением всего 80 тысяч жителей появилось частное издательство, выпускающие книги местных авторов и красочный, объемный альманах «Енисейская Сибирь». «Культура» поговорила с Сергеем Ошаровым, который делает проект на свои деньги.

В Москве прошла презентация литературного альманаха «Енисейская Сибирь», первый номер которого вышел год назад, а сейчас на подходе третий. В столицу приехала делегация из Красноярского края — издатель Сергей Ошаров и его команда, включая главреда Александра Елтышева и нескольких авторов, — и провела три вечера: в Доме Лосева, в Переделкино и в редакции журнала «Юность».

Необычность события смогут оценить те, кто понимает, как устроены литературный процесс и издательский бизнес в нашей стране. Последний фактически монополизирован одним известным издательством-сверхгигантом, малые издательства в Москве и в регионах в основном выживают. Рынок диктует свои жесткие правила: издавать то, на чем можно заработать. На это и приходится ориентироваться, а на качество текстов — во вторую или третью очередь. Толстые литературные журналы живут на дотации и выходят маленькими тиражами. А альманахи часто печатают за счет самих авторов, что перемещает их за рамки профессионального литературного поля.

«Культура не ограничивается пределами Садового кольца, как думают некоторые! Страна большая и всюду жизнь!», — порадовался на презентации в Доме Лосева писатель Евгений Попов, уроженец Красноярска, который помог устроить сибирякам презентации в столице. Он добавил, что в каждом крупном городе России есть хороший писатель, а то и не один.

Издательство «ОшаровЪ и К» с 2021 года выпустило три книги, а в середине 2022-го начало работу над альманахом. Все издания высокого качества — белая бумага, иллюстрации сибирских художников, часть работ по переплету делается вручную. Особенно впечатляют альманахи: увесистые тома — более 600 страниц — с красочной рельефной картинкой на обложке и даже с ляссе — тканевой закладкой. Внутри — поэзия и проза авторов, живущих в регионах, где протекает Енисей: Тува, Хакасия, Красноярский край.

Как появилась идея издательства, рассказывает Сергей Ошаров:

— Я родился в Минусинске. Фамилия Ошаров известная в Красноярском крае. Раньше была даже деревня Ошарово, названная в честь моего деда. Мой первый опыт, связанный с издательством книги, произошел благодаря писателю Виктору Астафьеву. Я тогда занимался агробизнесом и вел проект в Красноярском крае, недалеко от села Шушенское. Решил заехать в Овсянку, познакомиться с Астафьевым, которого очень любил. Нашел дом, позвонил в звоночек. Вышел Виктор Петрович. Я представился как поклонник творчества и сказал, что родом из Минусинска, спросил, можно ли пообщаться? Мы проговорили больше трех часов. И началась дружба. В 90-е годы иркутский издатель Геннадий Сапронов решил издать последние произведения, созданные Астафьевым, я взялся помогать, был частью команды. Так вышла книга «Пролетный гусь». А через много лет я вернулся к издательскому бизнесу. Я успел пожить в Новосибирске, вернулся в Минусинск, купил дом с землей, где выращиваю абрикосы, помидоры, 20 сортов винограда и делаю свое вино. Однажды благодаря моему другу известному художнику Сергею Бондину я познакомился с местным автором Игорем Германом и прочитал рукопись его романа «Театральная баллада». Читал всю ночь и думал — вот это да! Игорь поднял самые важные проблемы, то, чего сейчас почти нет в литературе: любовь, семья и нравственность. И я решил рукопись издать. Это был 2021 год. Выпустил тиражом тысяча экземпляров. Так все и началось.

— Неплохой тираж! А вы думали, как окупить расходы?

— Не думал! Мне было важно, чтобы книга появилась, ведь в ней затрагиваются важнейшие вопросы нравственности! Книгу проиллюстрировал минусинский художник Виталий Вальков, ему роман тоже понравился. Сделали презентацию в Минусинске, был полный зал! Сейчас книга есть в магазинах Минусинска, Новосибирска, Кемерово, Абакана, Красноярска. А вот в федеральную сеть книжных «Читай-город» (принадлежит холдингу ЭКСМО-Аст. — «Культура») ее не взяли, хотя я несколько раз обращался, документы собирал, письма писал.

На красноярской книжной ярмарке КРЯК книгу купили для своих фондов представители западных библиотек: Игорь Герман теперь есть в Библиотеке конгресса в США и Лондонской публичной библиотеке. А в наши сибирские библиотеки и музеи я отдаю бесплатно.

Издание первой книги, конечно же, не окупилось. Но меня уже было не остановить… Сергей Бондин мне говорит, не хочешь издать нашего православного священника Сергея Круглова? Он служит 23 года, прекрасный поэт, лауреат премии Андрея Белого, у него глубокие философские размышления. И повел меня знакомить, а церковь, оказалось, от моего дома в шаговой доступности! Так что следом я издал его книгу. Она имела большой успех! До сих пор звонят, спрашивают, где купить. Осталось коробки три на чердаке, может, летом сделаем допечатку.

А третья книга — Романа Сенчина. Мы познакомились, когда он был в Минусинске: я подарил книги Германа и Круглова, а он удивился, какое высокое качество. Роман пришел на презентацию книги Круглова и, выступая, сказал: здорово, что в Минусинске возрождается традиция — в царские времена здесь было две типографии. И мы договорились, что следующую книгу, где будут новые и старые его вещи, издадим у меня. Сборник «Дома» Романа Сенчина вышел в 2022 году.

— А вы платите авторам гонорары? Вот хотя бы Роману Сенчину, он же известный на всю страну писатель.

— Я Роману оплатил билеты, когда он летел в Кызыл на презентацию своей книги. Вот и все. Он же умный человек, видит, что я ни копейки на этом не зарабатываю. Он мне так сразу и сказал — бери и печатай!

– Как появилась идея альманаха?

– Летом 2022 года мы с минусинским писателем Владимиром Топилиным приехали в Кызыл на встречу с литераторами и читателями. Нас тепло встретили, и родилась мысль объединить творческих людей, живущих вдоль течения Енисея, — а это 3.800 км, Тува, Хакасия, Красноярский край, — и для этого создать альманах. Я озвучил идею и предложил присылать тексты, дальше привлек наших сибирских художников, и они с энтузиазмом откликнулись, так соскучились по творческой работе. У нас в альманахе каждый автор проиллюстрирован. В декабре прошлого года первый номер «Енисейской Сибири» был готов.

Делаем качественно и красиво — в команде все перфекционисты… Помогает то, что типография принадлежит моим родственникам. Великих скидок нет — им самим жить и зарплаты платить нужно, но удобнее договариваться следить, чтобы все получилось идеально.

— Расскажите о планах: о новых книгах, и о том, как выйти на окупаемость?

— В декабре выйдет сборник сибирского писателя Александра Щербакова «Ключи от рая», планируем презентацию на 13 января в Красноярске. Дальше выпустим книгу прозаика, главного редактора журнала «Енисей» Михаила Тарковского. И впереди четвертый номер альманаха.

Я на выпуск книг и альманаха уже потратил, не десятки миллионов, конечно, но миллионы рублей. Третий год работаю на энтузиазме, за идею, но пока себе в убыток. Хорошо бы постепенно выйти на окупаемость. Идеи есть. В следующем году будем готовить документы на получение Президентского гранта. Работаю с местными администрациями. На презентации альманаха проектом заинтересовалась министр культуры Хакасии. Третий номер как раз посвящен этому региону, в нем будут цветные вкладки с рисунками хакасских художников. Надеюсь, что администрация Хакасии захочет купить альманахи для вручения на мероприятиях и в качестве подарков. Вот, например, проходит Красноярский экономический форум, было бы здорово, если бы чиновники включили в раздаточные материалы наш альманах, ведь он рассказывает о регионе и демонстрирует творческий потенциал тех, кто в нем живет.

Фотографии предоставлены Сергеем Ошаровым.